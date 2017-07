Палубная авиация во второй мировой войне: новые самолёты. Часть VI

Литература:

После сражения у атолла Мидуэй в июне 1942 года (См. статью «Палубная авиация во Второй мировой войне: от Таранто до Мидуэя. Часть III» от 1 июня 2016 г.) основными палубными ударными самолётами ВМС США наряду с торпедоносцами «Грумман» TBF/TBM «Авенджер» стали пикирующие бомбардировщики «Дуглас» SBD «Доунтлесс».Пикирующие бомбардировщики «Дуглас» SBD-3 «Доунтлесс» в ходе сражения у атолла Мидуэй, 4 июня 1942 г. (Рис. сайта pinimg.com)Именно сражение у атолла Мидуэй стало «звёздным часом» пикирующих бомбардировщиков, в результате которого японцы лишились четырёх авианосцев («Акаги», «Кага», «Сорю» и «Хирю»), потери самих «Доунтлессов» при этом составили 40 машин из 128. В последующем «Доунтлессы» SBD-3 и «Авенджеры» приняли активное участие в сражении у Восточных Соломоновых островов в августе 1942 года, а в ноябре у островов Санта-Крус, расположенных в юго-западной части Тихого океана.Пикирующий бомбардировщик-разведчик «Дуглас» SBD-3 «Доунтлесс» (Рис. сайта wardrawings.be)Разработка «Доунтлесса» (в переводе с англ. «Бесстрашный») началась в 1936 году. Первый серийный SBD-1 поднялся в воздух весной 1939 года. Двухместный цельнометаллический моноплан с низкорасположенным нескладывающимся крылом имел характерные перфорированные закрылки – воздушные тормоза, а под центропланом специальную отклоняющуюся вперёд-вниз штангу для сброса бомбы за пределами круга вращения винта.Восстановленный SBD-5 «Доунтлесс» на аэродроме Мериленда наглядно демонстрирует свои перфорированные закрылки, США, май 2010 г. (Фото сайта www.airliners.net)Пара пикирующих бомбардировщиков SBD-3 «Доунтлесс» с авианосца «Лексингтон» направляется к цели, 1943 г. (Рис. сайта fineartamerica.com)С марта 1941 по ноябрь 1942 года в серийном производстве находился SBD-3, который в полной мере отвечал заявленным требованиям ВМС при разработке палубного пикирующего бомбардировщика. «Доунтлесс» получил протектированные топливные баки и более мощное оборонительное вооружение в виде спаренной установки 7.62-мм пулемётов у стрелка-радиста (наблюдателя), а количество 12.7-мм синхронных пулемётов вновь было доведено до двух.Оборонительная турель спаренного 7.62-мм пулемёта «Доунтлесса» (Фото сайта staticflickr.com)В октябре 1942 года в серию пошла новая модификация «Доунтлесса» SBD-4, имеющая незначительные изменения в бортовой электросети (напряжение увеличили до 24 В). Это позволило установить на пикировщик радар сантиметрового диапазона ASB (как у «Авенджера»), антенны «Yagi» которого монтировались под консолями крыла, экран и основное оборудование размещались в отсеке стрелка-радиста (наблюдателя). Радар ASB устанавливался на всех последующих модификациях «Доунтлесса».«Дуглас» SBD-5 «Доунтлесс» с антенной «Yagi» радара ASB под крылом, 1944 г. (Фото сайта wikimedia.org)SBD-5 стала самой массовой модификацией пикирующего бомбардировщика «Доунтлесс» (было построено 2964 самолёта из 5936). Производство «Пятёрки» продолжалось с февраля 1943 года по март 1944-го.Пикирующий бомбардировщик-разведчик «Дуглас» SBD-5 «Доунтлесс» (Рис. сайта wardrawings.be)Пикировщик получил более мощный 1200-сильный двигатель той же фирмы «Райт». Однако максимальная скорость потяжелевшего почти на тонну самолёта возросла незначительно и составляла всего 410 км в час. Заметно увеличилась крейсерская скорость – до 298 км в час (данный показатель оказался наивысшим среди всей линейки модификаций «Доунтлесса»).SBD-5 с авианосца «Энтерпрайз» (CV-6) с выпущенным гаком заходит на посадку после выполнения боевого задания, 1944 г. (Фото сайта wikimedia.org)SBD-5 получил более совершенный рефлекторный прицел вместо телескопического. На более мощных подкрыльевых пилонах стало возможным подвешивать бомбы весом до 147.5 кг. Для увеличения дальности полёта под крыльями оборудовали точки подвески двух 219-литровых сбрасываемых топливных баков.«Дуглас» SBD-5 «Доунтлесс» с 219-л ПТБ, Великобритания, 1944 г. (Фото из книги С. Иванова «Война в воздухе-129»)Актуальную задачу увеличения скорости полёта «Доунтлесса» попытались решить установкой на SBD-6 двигателя мощностью уже 1350 лошадиных сил. Подросшая до 422 км в час «максималка» для 1943 года была явно мала. Флоту была нужна более скоростная машина.Пикирующий бомбардировщик-разведчик «Дуглас» SBD-6 «Доунтлесс» (Рис. сайта wardrawings.be)Для повышения живучести самолёта неметаллические самозатягивающиеся топливные баки заменили аналогичными металлическими. Максимальный взлётный вес пикировщика возрос до 4936 кг. У потяжелевшего самолёта заметно упала крейсерская скорость – до 230 км в час.SBD-6 был построен небольшой серией в 450 самолётов в марте-июле 1944 года. Все пикировщики этой модификации поступили на вооружение береговых подразделений.Пара пикирующих бомбардировщиков SBD-5 «Доунтлесс» возвращается на авианосец «Йорктаун» после налёта на остров Уэйк, 1943 г. (Фото сайта waralbum.ru)«Медленный, но смертельно опасный» (такое прозвище получил пикировщик в американском флоте) заслужил добрые отзывы от своих пилотов. Машина считалась достаточно надёжной, лёгкой в пилотировании (в условиях нормального полёта). Благодаря хорошему обзору из кабины пилота, посадка на палубу авианосца не вызывала особых проблем. Опытные пилоты «Доунтлесов», используя хорошую маневренность и достаточно мощное вооружение (пара синхронных 12.7-мм пулемёта), в случае крайней необходимости, вступали в воздушный бой с японскими «Зеро» и добивались успеха.Пилот SBD-3 с авианосца «Уосп» наносит отметку о сбитом «Зеро», август 1942 г. (Фото из книги С. Иванова «Война в воздухе-129»)Последней боевой операцией «Доунтлессов» с палуб американских авианосцев стало вторжение на Марианские острова в июне 1944 года. В ходе операции «Форейджер» на авианосце «Лексингтон» 58-го Оперативного Соединения базировались 34 «Доунтлесса».SBD-5 «Доунтлесс» в боевом полёте, июнь 1944 г. (Фото сайта www.worldwarphotos.info)С начала 1944 года уже шла активная замена пикирующих бомбардировщиков «Дуглас» SBD-5 в авианосных эскадрильях на более скоростные и мощные SBD2C «Хеллдайверы» фирмы «Кёртис». «Доунтлессы» продолжили свою боевую карьеру уже с береговых аэродромов. Применение их с палуб эскортных авианосцев было признано нецелесообразным из-за отсутствия механизма складывания консолей крыла.«Дуглас» SBD-5 «Доунтлесс» возвращается с боевого задания на острове Палау, март 1944 г. (Фото сайта www.gettyimages.com)Сравнительные тактико-технические характеристики различных модификации «Доунтлессов» представлены в таблице.Пикирующие бомбардировщики «Дуглас» SBD «Доунтлесс» под обозначением А-24, А-24А и А-24В «Бенши» были приняты на вооружение и американских ВВС. Это были аналоги флотских SBD-3, SBD-4 и SBD-5 соответственно. Количество поставленных ВВС самолётов составило 953 (это 16% от общего выпуска SBD «Доунтлесс»).В полёте «Дуглас» А-24В «Бенши» ВВС США (Фото сайта www.regjans.com)Основное отличие А-24 «Бенши» от «Доунтлессов» заключалось в отсутствии тормозного гака (крюка) и радаров, которые устанавливались на поздних модификациях SBD, а также более крупным задним колесом с пневматиком. При этом сохранялась возможность превращения «сухопутных» «Бенши» в бомбардировщики палубного базирования (были подготовлены специальные наборы для соответствующей переделки).«Дуглас» А-24В «Бенши» ВВС США готовится к взлёту с аэродрома острова Моротай (Молуккский архипелаг), январь 1945 г. (Фото сайта photobucket.com)Небольшое количество «Доунтлессов» во время войны было поставлено в ВВС Новой Зеландии (68 единиц) и Франции (около 80 А-24В и SBD-5). В Великобританию для всесторонних испытаний направили 9 SBD-5, где они получили обозначение «Доунтлесс» Мк.I. Англичане после детального изучения боевых возможностей SBD отказались от их поставок.Пикирующий бомбардировщик «Дуглас» SBD-5 «Доунтлесс» Новозеландских ВВС, 1945 г. (Рис. сайта deviantart.net)SBD-4 «Доунтлесс» ВВС Новой Зеландии готовят к боевому вылету на аэродроме острова Эспириту-Санта, Коралловое море, 1943 г. (Фото сайта en.wikipedia.org)Пикирующий бомбардировщик «Дуглас» SBD-5 «Доунтлесс» авиации ВМС Франции, 1945 г. (Рис. сайта wardrawings.be)«Дуглас» А-24В «Бенши» ВВС «Свободной Франции», 1944 г. (Рис. сайта wardrawings.be)Наряду с музейными экспонатами некоторое количество пикировщиков «Дуглас» SBD-5 «Доунтлесс» сохранились в лётно-пригодном (восстановленном) состоянии и активно участвуют во всевозможных авиационных шоу.В полёте восстановленный SBD-5 «Доунтлесс», США, декабрь 2005 г. (Фото сайта www.momentscapture.com)«Дуглас» SBD-5 «Доунтлесс» на авиашоу в Мичигане, США, август 2004 г. (Фото сайта www.airliners.net)«Дуглас» SBD-5 «Доунтлесс» в полёте с муляжами авиабомб под Нью-Йорком, США, 2011 г. (Фото сайта www.airliners.net)В демонстрационном полёте SBD-5 N93RW «Доунтлесс», принадлежащий авиамузею Галвестона, штат Техас, США (Фото сайта www.warbirdalley.com)«Дуглас» А-24 «Бенши» в музее ВВС США на авиабазе Райт-Паттерсон (Фото сайта www.flugzeuginfo.net)Этот же пикировщик «Дуглас» А-24 «Бенши» на дорожке у музейного ангара, авиабаза Райт-Паттерсон, США (Фото сайта www.flugzeuginfo.net)