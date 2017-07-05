18:59 05 июля

В Британии заявили, что Саудовская Аравия финансирует террористов в Соединённом королевстве

Британский аналитический центр «Общество Генри Джексона» опубликовало материал, который, если так можно выразиться, попахивает международным скандалом. В докладе, о котором сообщает «Би-Би-Си», говорится о том, что аналитики центра выявили финансирование террористических ячеек в Британии Саудовской Аравией.

Авторы доклада сообщают о значительном влиянии, которое оказывает финансирование исламистов на Туманной Альбионе, на деятельность псевдоисламских проповедников и джихадистских группировок. В материале заявлено, что нити финансирования экстремистов, обосновавшихся на территории Соединённого Королевства, ведут в Саудовскую Аравию и «некоторые другие страны Персидского залива». Общество Генри Джексона призывает британские спецслужбы обратить внимание на опубликованную информацию и установить конкретные источники финансирования террористического подполья. Весь вопрос в том, что радикальные исламисты в Британии часто действуют вполне открыто.

В Британии заявили, что Саудовская Аравия финансирует террористов в Соединённом королевстве



Из материала «Би-Би-Си» , ссылающегося на упомянутый аналитический центр, занимающийся политическими исследованиями:
Как отмечается в докладе, лишь немногие исламские организации Британии, которые получают саудовское финансирование, управляются непосредственно из Саудовской Аравии. В большинстве случаев финансовые средства из Саудовской Аравии идут на приобретение в Британии агентов влияния.

На публикацию отреагировала дипмиссия Саудовской Аравии в Лондоне. Представители посольства назвали эту публикацию «абсолютной ложью».

В самой Британии считают такую публикацию направленной против кабмина Терезы Мэй, который поддерживает тесные контакты с Эр-Риядом и другими монархиями Аравийского полуострова.

Использованы фотографии: Rusnsn.info
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. maxim947 Сегодня, 17:56
    Их походу все финансируют... Скоро драться начнут кто больше...
    Но мудрость народную не обманешь: Беду скоро наживешь, да не скоро выживешь.
    Так что еще намучаются...
    maxim947
    1. cniza Сегодня, 17:59
      Зашевелились пауки в банке , а В.Б. , что разве не финансирует?
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 18:04
        разве не финансирует?
        думаю нет, просто определенное боевое имущество, следующее транзитом, в мелкобритании и остается, куда СА на 300 лярдов вооружения, или у них политика - каждому гражданину по хамеру? recourse
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 18:06
          Как не назови прямо или косвенно , но участвует .
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 18:08
            таки мы и не сомневались, - политика матрасов, от римлян, ни чем не отличается - разделяй и властвуй hi
            pjastolov
          2. Чёрный Сегодня, 18:17
            Как? И саудиты тоже? Какая неожиданность! wassat ....ну и кау там насчёт санкций? laughing
            Чёрный
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:01
      Да врут они...!!! Не может Саудовская Аравия финансировать террористов..Этот не толерантно и не отвечает всем нормам международного права! Трамп помнится саудов в первую очередь посетил .. bully
      ОТДЕЛ
    3. Shurik70 Сегодня, 18:06
      В Британии заявили, что Саудовская Аравия финансирует террористов в Соединённом королевстве

      Вот ведь. Что Сауды финансируют террористов в России, Израиле, Иране - это они молодцы.
      А тут вдруг в Англии - какие гaды!
      А ничего, что Англия уже несколько столетий занимается терроризмом на государственном уровне? Причём настолько обнаглела от безнаказанности, что нынешние английские террористы, выходя на пенсию, не стесняются писать мемуары, как они организовывали переворот в Иране, к примеру.
      Ну, своего англичане добились. Вместо человеческого сочувствия получают от остального мира лишь злорадство.
      Shurik70
  2. svp67 Сегодня, 17:56
    Британский аналитический центр «Общество Генри Джексона» опубликовало материал, который, если так можно выразиться, попахивает международным скандалом. В докладе, о котором сообщает «Би-Би-Си», говорится о том, что аналитики центра выявили финансирование террористических ячеек в Британии Саудовской Аравией.
    Катар наносит ответный удар.
    svp67
    1. cniza Сегодня, 17:59
      Да , 100% это работа Катара.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 18:06
        а кто хочет быть крайним, если занимаются вместе, - обидна да?. laughing
        pjastolov
    2. bouncyhunter Сегодня, 18:05
      Цитата: svp67
      Катар наносит ответный удар.

      Интересно , а против саудов санкции введут , как против Катара ? Или Саудовской Аравии можно по принципу Quod licet Iovi , non licet bovi ?
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 18:08
        А разве против Катара уже ввели , им вроде только ультиматум выдвинули , а Саудитам не грозит , они США свою мошну открыли.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:20
          Витя , мой предыдущий пост можно целиком считать риторическим вопросом .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:24
            Паша , вопрос конечно не простой и если посмотреть на него ширше и копнуть глубже , то мы увидим , что США ввели санкции против всех , только не все это озвучивают.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:28
              Интересная мысль , дружище ...
              Цитата: cniza
              США ввели санкции против всех , только не все это озвучивают.

              От себя добавлю : а если и озвучивают , то выставляют это как преференции .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 18:35
                Ну как бы мы США помогаем . laughing
                cniza
      2. svp67 Сегодня, 18:12
        Цитата: bouncyhunter
        Или Саудовской Аравии можно по принципу Quod licet Iovi , non licet bovi ?

        Как бы это объяснить...после внесения "сто миллиардного взноса", им МНОГОЕ можно.
        Тут вообще поговаривают, что США уже желают свою базу из Катара вывести. Правда Турция тут же изъявила желание её занять... Короче "компот" там уже явно не из "сухофруктов".
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:18
          Цитата: svp67
          Короче "компот" там уже явно не из "сухофруктов".

          Я так думаю , не надо объяснять кому это выгодно и почему - мы даже здесь , на ВО это не раз обсуждали . А уж по зомбоящику сколько копий было сломано ...
          bouncyhunter
  3. oleg-gr Сегодня, 17:56
    Бриты назначили дом Сауда финансистами террористов. Сами намного лучше? Или одни кормят правильных душманов, а другие неправильных?
    oleg-gr
  4. Толстоевский Сегодня, 17:57
    не может быть
    Толстоевский
  5. Владимирец Сегодня, 17:58
    "аналитики центра выявили финансирование террористических ячеек в Британии Саудовской Аравией."


    "Под выражением «секрет Полишинеля» подразумевают тайну, которая не является таковой, просто все делают вид, что это на самом деле секрет, и лишь кто-то один самый глупый его не знает. " yes
    Владимирец
  6. НЕКСУС Сегодня, 17:59
    В Британии заявили, что Саудовская Аравия финансирует террористов в Соединённом королевстве

    Капитан очевидность... wassat
    НЕКСУС
  7. anjey Сегодня, 18:02
    Общество Генри Джексона призывает британские спецслужбы обратить внимание на опубликованную информацию и установить конкретные источники финансирования террористического подполья.

    наивные - это все под контролем британских спецслужб это "нужные" для Британии террористы..
    anjey
  8. Torkvat Torkvat Сегодня, 18:03
    Что наша жизнь?? Игра))))
    Torkvat Torkvat
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:08
    В Британии заявили, что Саудовская Аравия финансирует террористов в Соединённом королевстве
    А англичане не финансируют терроризм? bully
    Наблюдатель2014
  10. Нормаль ок Сегодня, 18:31
    Таки есть независимая пресса?
    Нормаль ок
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:34
    Так, а Британия и Саудовская Аравия, это что-же одно и тоже? Не единый глобальный терррористический центр?
    Изгоняющий либероидов
  12. mmk Сегодня, 18:42
    Джигиты ещё себя покажут, а пока это всё беспочвенные обвинения! smile
    mmk
  13. Лелёк Сегодня, 18:58
    (Как отмечается в докладе, лишь немногие исламские организации Британии, которые получают саудовское финансирование, управляются непосредственно из Саудовской Аравии. В большинстве случаев финансовые средства из Саудовской Аравии идут на приобретение в Британии агентов влияния.)

    Что-то поздненько раскрылись глазки у "англичанки". Всё время своего существования бритты гадили по всему свету, вот и получили ответку - кучу дерьма в своём Кингсдоме. negative
    Лелёк
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