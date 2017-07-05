В Британии заявили, что Саудовская Аравия финансирует террористов в Соединённом королевстве

Как отмечается в докладе, лишь немногие исламские организации Британии, которые получают саудовское финансирование, управляются непосредственно из Саудовской Аравии. В большинстве случаев финансовые средства из Саудовской Аравии идут на приобретение в Британии агентов влияния.

Британский аналитический центр «Общество Генри Джексона» опубликовало материал, который, если так можно выразиться, попахивает международным скандалом. В докладе, о котором сообщает «Би-Би-Си», говорится о том, что аналитики центра выявили финансирование террористических ячеек в Британии Саудовской Аравией.Авторы доклада сообщают о значительном влиянии, которое оказывает финансирование исламистов на Туманной Альбионе, на деятельность псевдоисламских проповедников и джихадистских группировок. В материале заявлено, что нити финансирования экстремистов, обосновавшихся на территории Соединённого Королевства, ведут в Саудовскую Аравию и «некоторые другие страны Персидского залива». Общество Генри Джексона призывает британские спецслужбы обратить внимание на опубликованную информацию и установить конкретные источники финансирования террористического подполья. Весь вопрос в том, что радикальные исламисты в Британии часто действуют вполне открыто.Из материала «Би-Би-Си» , ссылающегося на упомянутый аналитический центр, занимающийся политическими исследованиями:На публикацию отреагировала дипмиссия Саудовской Аравии в Лондоне. Представители посольства назвали эту публикацию «абсолютной ложью».В самой Британии считают такую публикацию направленной против кабмина Терезы Мэй, который поддерживает тесные контакты с Эр-Риядом и другими монархиями Аравийского полуострова.