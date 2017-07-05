21:32 05 июля

Катар отверг требования арабских стран

Арабская "четверка" подтвердила отказ Катара от выполнения требований и выразила сожаление в связи с такой позицией Дохи, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Каире, передает РИА Новости .

Выразили сожаление в связи с отрицательным ответом, поступившим от Катара, который свидетельствует о пренебрежении и несерьёзном подходе к проблеме
— говорится в документе, который зачитал глава МИД Египта Самех Шукри.

Катар отверг требования арабских стран

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани




В связи с этим министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его страна вместе с ОАЭ, Бахрейном и Египтом продолжат политический и экономический бойкот Катара, а дополнительные меры будут приняты после консультаций.

Следующий раунд переговоров по Катару решено провести в Манаме. Дата встречи пока не называется.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже к ним присоединился присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в десятидневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 пунктов, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

Использованы фотографии: https://rueconomics.ru/
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Комментарии 45

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  1. Екатерина II Сегодня, 19:39
    Передел газового рынка продолжается.
    Екатерина II
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:48
      Цитата: Екатерина II
      Передел газового рынка продолжается.

      И без Украины..??? laughing С ума сойти , но так бывает Изабелла в политике.. love
      ОТДЕЛ
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:51
        ОТДЕЛ
        И без Украины..???
        laughing good А как без них?!Великих пупков транзита.
        Наблюдатель2014
        1. Чёрный Сегодня, 19:54
          Ну и хорошо что отверг. Уж очень хочется , что бы они с саудитами друг другу глотки перегрызли
          Чёрный
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 20:09
            Катар отверг требования арабских стран

            Это называется: катар арабских стран. yes
            СРЦ П-15
            1. Shurik70 Сегодня, 20:42
              Мда... Хочется вот выразить сочувствие и поддержку Катару, а почему-то нет сочувствия в сердце. Полнейшее равнодушие.
              Йемену искренне сочувствую и желаю победы в борьбе за свою независимость.
              А Катару - без разницы, что там. Не знаю, почему.
              Shurik70
              1. cniza Сегодня, 20:45
                Цитата: СРЦ П-15
                Катар отверг требования арабских стран

                Это называется: катар арабских стран. yes


                Хорошее определение , надо ввести его в оборот.
                cniza
          2. Балу Сегодня, 20:32
            Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены

            Теперь Катару надо внимательно изучить историю возникновения Израиля, особенно взаимоотношения с соседями. Свое ВПК надо создавать и избавиться от американцев на своей территории, а то как бы песочно-верблюдная революция не случилась.
            Балу
        2. Смог Сегодня, 21:24
          Цитата: Наблюдатель2014
          А как без них?!Великих пупков транзита.

          Может великоукрию поближе к Катару переселить????
          Смог
      2. Dym71 Сегодня, 20:08
        Цитата: ОТДЕЛ
        И без Украины..???

        Жжешь Виталя! good
        Цитата: ОТДЕЛ
        С ума сойти , но так бывает Изабелла в политике.. love

        Не флиртуй! stop
        Под ником Екатерина II отнюдь не дама! yes
        Dym71
        1. Балу Сегодня, 20:33
          Под ником Екатерина II отнюдь не дама

          Поручик Ржевский делил дам на дам и не дам laughing
          Балу
          1. Dym71 Сегодня, 20:38
            Цитата: Балу
            Поручик Ржевский делил дам на дам и не дам

            На балу поручик Ржевский, нажравшись как свинья, приставал к женщинам.
            При этом его уже не интересовала ни внешность женщины, ни возраст, ни её пол.
            Dym71
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:39
          Цитата: Dym71
          Не флиртуй! stop
          Под ником Екатерина II отнюдь не дама!

          Тьфу блин...У них там все перемешалось "в доме Обломских!"...Значит можно послать!
          Спасибо мужики, что предупредили...А то я все вежливо , ну падла в следующий раз не жди пощады negative
          ОТДЕЛ
  2. Владимирец Сегодня, 19:46
    Надо срочно напасть на Катар, отрубить демократической саблей башку эмиру, делов то. Да, забыл, газовые месторождения поделить между демократическими странами. yes
    Владимирец
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:52
      Цитата: Владимирец
      Надо срочно напасть на Катар, отрубить демократической саблей башку эмиру, делов то. Да, забыл, газовые месторождения поделить между демократическими странами. yes

      Ваши так и хотят сделать... laughing Это мы уже знаем!
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 19:58
        Это мы уже знаем!
        надеюсь, нашим временным союзником прибыло, и ИГ, он уже за собственные средства спонсировать не будет hi
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 21:10
          Похоже зарекся надолго. lol
          cniza
      2. Владимирец Сегодня, 19:59
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ваши так и хотят сделать... Это мы уже знаем!

        Забыл Ура! добавить.
        Владимирец
      3. vovanpain Сегодня, 20:05
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ваши так и хотят сделать...

        Виталик,ты хоть знаешь что в Центральной России есть город Владимир. laughing а его жители-владимирцы. wink ну нас ярославских ты давно в не наши определил. good laughing
        vovanpain
        1. Владимирец Сегодня, 20:08
          Цитата: vovanpain
          ты хоть знаешь что в Центральной России есть город Владимир.

          Сначала надо спросить знает ли он вообще что то о географии. yes
          Владимирец
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:14
          Цитата: vovanpain
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ваши так и хотят сделать...

          Виталик,ты хоть знаешь что в Центральной России есть город Владимир. laughing а его жители-владимирцы. wink ну нас ярославских ты давно в не наши определил. good laughing

          Ну знаю и что..? Есть еще такое выражение "уважаемые россияне, я ухожу.."
          Форумчанин "владимировец" тот еще жучара ..Я за ним давно наблюдаю! (вон детскую картинку выложил на сайте..)) Слов нет просто..Скоро обзываться начнет стишками ))))) wassat drinks
          ОТДЕЛ
          1. Комментарий был удален.
            1. Deadушка Сегодня, 20:33
              Стишки разные бывают

              Поклеп, грязные инсинуации и навет по чем зря. yes
              Мы не такие... и тем более не со всеми пьем. winked
              И всякие Италии нам не указ... мы и сами можем указать laughing
              "Любо братцы любо, любо братцы жить...." (с) drinks
              Deadушка
              1. мордвин 3 Сегодня, 20:37
                А я поклеп удалил. laughing А то обидится. crying А мож и нет... drinks
                мордвин 3
                1. Deadушка Сегодня, 20:47
                  Цитата: мордвин 3
                  А то обидится.

                  не... он взрослый мальчик, не обидится.
                  Старожилы обычно не обижаются, только для приличия сделают вид, что обидели laughing
                  Но усердствовать в испытании "на прочность" лучше не надо.... а то мало ли, всякое бывает. Я тоже иногда злюсь...но редко... в основном делаю вид. winked
                  Deadушка
                  1. мордвин 3 Сегодня, 20:52
                    Цитата: Deadушка
                    усердствовать в испытании "на прочность" лучше не надо...

                    Согласен. Сам пару раз злился... request hi
                    мордвин 3
                    1. Deadушка Сегодня, 20:57
                      Цитата: мордвин 3
                      Согласен

                      hi drinks
                      Deadушка
          2. Владимирец Сегодня, 20:24
            Цитата: ОТДЕЛ
            Я за ним давно наблюдаю!

            Я сначала, грешным делом, думал на жену, а это Виталя. bully
            Владимирец
          3. vovanpain Сегодня, 20:34
            Цитата: ОТДЕЛ
            Есть еще такое выражение "уважаемые россияне, я ухожу.."

            Ельцина уже 500 раз на том свете чертеняки на сковороде пожарили,а ты все его вспоминаешь. laughing
            Цитата: ОТДЕЛ
            Форумчанин "владимировец" тот еще жучара ..Я за ним давно наблюдаю!

            Спасибо Виталик! good Ты сделал нам вечер. laughing Владимир Владимирович лично тебе дает гарантию,что Коллега "Владимирец" наш парень и патриот. yes
            Цитата: ОТДЕЛ
            Слов нет просто..Скоро обзываться начнет стишками ))

            Сам не начнешь,никто обзывать не будет во первых,во вторых оскорбления мало того что запрещены на сайте правилами и строго караются,вплоть до вечной бани,но и по человечески отвратительны,а вот критику,причем конструктивную,тебе бы надо воспринимать более позитивно и не шашкой махать,шашку могут отобрать и тебя же ей и выпорют. yes и думать в первую голову,можешь ведь,когда захочешь,что пишешь.Думай Виталик,Думай. hi
            vovanpain
            1. Deadушка Сегодня, 21:02
              Цитата: vovanpain
              шашку могут отобрать и тебя же ей и выпорют.

              не в шашках счастье... еще шахматы есть. smile
              "Три дня и три ночи скакал Иван царевич...
              пока скакалку не отобрали."
              Deadушка
    2. bouncyhunter Сегодня, 19:58
      Цитата: Владимирец
      Да, забыл, газовые месторождения поделить между демократическими странами.

      А поскольку единственной по-настоящему дерьмократической страной является Матрасия , то все месторождения ей и достанутся . Кто против ? wink
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 20:00
        Цитата: bouncyhunter
        Кто против ?

        Думаю, в первую очередь Катар. what
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:02
          Цитата: Владимирец
          Думаю, в первую очередь Катар.

          Я думаю , его мнение мало интересует "несущих миру дерьмократию" .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 21:13
            Этот клоп никому не интересен , его терпят пока Турция играет , всем нужны его недра.
            cniza
    3. svp67 Сегодня, 20:25
      Цитата: Владимирец
      Надо срочно напасть на Катар, отрубить демократической саблей башку эмиру, делов то.

      Не все так просто. А кто нападать то будет? Саудиты уже потеряли часть территории после нападения на Йемен. Из всей четверки только Египет способен выделить свои войска, так как остальные здорово увязли опять же в Йемене. Но тут всех может ожидать неприятный сюрприз в виде войск Турции и Ирана, вступивших на защиту Катара... И что вот тогда?
      svp67
      1. Владимирец Сегодня, 20:30
        Цитата: svp67
        Из всей четверки только Египет способен выделить свои войска,

        Вполне подходящий кандидат, давно уже люлей не выхватывал.
        Цитата: svp67
        Но тут всех может ожидать неприятный сюрприз в виде войск Турции и Ирана, вступивших на защиту Катара... И что вот тогда?

        Большое ближневосточное месиво с непредсказуемым результатом.
        Владимирец
  3. parkello Сегодня, 19:47
    а еще в Чаде вотром сдуло и поломало всю их авиацию включа и МиГ-29 и Ми-17 и еще кучу всякого летающего ...значит они со своей стороны по Игил не смогут работать. блин..вся авиация в хлам...около 40 самолетов .
    parkello
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:55
    Значит, возможно, скоро в Катаре начнут "искать демократию" при помощи оружия .
    Изгоняющий либероидов
    1. ватник Сегодня, 19:57
      Просто отлично пускай они там все "перегрызутся"
      ватник
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:15
        Цитата: ватник
        Просто отлично пускай они там все "перегрызутся"

        По нашему плану..! hi
        ОТДЕЛ
        1. ватник Сегодня, 20:18
          Цитата: ОТДЕЛ
          По нашему плану..! hi

          Вполне может и так.
          ватник
    2. Dym71 Сегодня, 20:11
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Значит, возможно, скоро в Катаре начнут "искать демократию" при помощи оружия .

      Турецкий султан там уже всё нашёл.
      Dym71
    3. Vladimir74 Сегодня, 20:36
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Значит, возможно, скоро в Катаре начнут "искать демократию" при помощи оружия .



      Вряд ли. Не стоит забывать, что в Катаре большая база ВВС США и США всё таки придерживают Катар - сначала поддержали Саудов, потом шаг назад- типа договаривайтесь.
      Vladimir74
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:58
    Султану катара нужно было написать, что он выполнит все требования, только после того как в Саудовской Аравии прайдет гейпарад, а вся саудовская династия в нем обнаженная полностью поучаствует wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимирец Сегодня, 20:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      только после того как в Саудовской Аравии прайдет гейпарад, а вся саудовская династия в нем обнаженная полностью поучаствует

      А если откажутся, сказать, что это "несерьезный подход к проблеме". laughing
      Владимирец
  6. Moskovit Сегодня, 20:11


    Навечно.. .)))
    Moskovit
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