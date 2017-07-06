Бронеавтомобиль Panserbil 23 (Норвегия)



Полный парк норвежских броневиков. Panserbil 23 - слева



PB 22 (слева) и PB 23 (справа) после доработки

По материалам сайтов:

https://aviarmor.net/

http://network54.com/

http://dws-xip.pl/

http://strangernn.livejournal.com/

Из-за недальновидности командования, скромных финансовых возможностей и ограниченного промышленного потенциала Норвегия на момент нападения Германии располагала, мягко говоря, небольшим парком бронетехники. На вооружении одного из полков имелось три бронеавтомобиля и один танк с пулеметом и без брони. Вполне понятно, что такие «бронетанковые войска» не могли оказать никакого влияния на ход боев. Тем не менее, все имевшиеся машины норвежской армии представляют интерес, как минимум, с точки зрения истории техники. Рассмотрим третью машину серии – Panserbil 23.Сперва вспомним события, предшествовавшие появлению трех броневиков, в том числе PB 23. В середине тридцатых годов норвежское командование, после долгих лет откровенного игнорирования, решило заняться тематикой боевых бронированных машин. Первым результатом этих работ стало появление опытного танка Rikstanken на базе шведского шасси L-120. Эта машина получила корпус из конструкционной стали и потому не могла участвовать в боях. Кроме того, она показала весьма низкие технические и эксплуатационные характеристики, вследствие чего интерес к бронетехнике пропал на несколько следующих лет.Только в последних месяцах 1939 года, увидев и оценив результаты польской кампании нацистской Германии, норвежские военачальники осознали необходимость строительства и эксплуатации бронетехники. Вскоре появился заказ на создание первых собственных боевых машин, полностью соответствующих требованиям боевого применения. Возможно, рассматривалась возможность строительства большого числа техники, но в итоге удалось собрать только три броневика, которые к тому же не отличались высокими характеристиками и выдающимися боевыми возможностями.Не имея развитой оборонной промышленности и не располагая опытом создания бронемашин, Норвегия была вынуждена использовать доступные компоненты и устаревшие подходы к строительству техники. В качестве основы для новых броневиков должны были использоваться имеющиеся в наличии шасси грузовых автомобилей. На них предлагалось устанавливать броневые корпуса оригинальных конструкций. Подобный подход к созданию боевых машин активно использовался всеми странами в прошлом, но к концу тридцатых безнадежно устарел. Впрочем, у норвежских конструкторов и военных попросту не было выбора.Три броневика новой серии получили обозначения Panserbil 21, Panserbil 22 и Panserbil 23. Для удобства также могли использоваться сокращенные названия PB 21 / 22 / 23. Примечательно, что авторы таких обозначений не стали проявлять оригинальность и назвали технику «бронеавтомобилями». Чтобы различать машины, соответственно, применялись двузначные номера.В качестве основы для новых броневиков предлагалось использовать шасси разных типов со схожими и различающимися характеристиками, что потребовало использовать отличающиеся корпуса и внутреннее оснащение. Тем не менее, броневики с номерами «22» и «23» имели некоторые общие черты, но при этом заметно отличались как друг от друга, так и от первого PB 21. В частности, это позволяет предполагать, что второй и третий броневики разрабатывались и строились с учетом результатов сборки и испытаний первой машины.В качестве основы для броневика Panserbil 23 был выбран коммерческий грузовик американской компании Chevrolet. Это была двухосная машина с неполным приводом и грузоподъемностью 1,5 т. Удаление штатного корпуса с капотом и кабиной, а также грузового кузова позволяло заметно повысить запас грузоподъемности, необходимый для монтажа броневого корпуса и оружия, а также для перевозки экипажа и десанта. Известные сведения позволяют предполагать, что в проекте удалось соблюсти все требования по массе новых агрегатов.Как и другие броневики своей серии, PB 23 получил сравнительно тонкое бронирование, обеспечивавшее защиту от пуль и осколков. По своей конструкции и внешним обводам корпус походил на соответствующие агрегаты машины PB 22, однако отличался меньшей длиной и иными размерами отдельных деталей. Компоновка броневого корпуса была стандартной как для норвежских, так и для зарубежных боевых машин, строившихся на основе серийных грузовиков. Предусматривался выступающий перед обитаемым отсеком броневой капот меньшего размера, а все прочие объемы отдавались под размещение людей или грузов.Проектом Panserbil 23 предлагалась защита двигателя и некоторых устройств трансмиссии при помощи сравнительно небольшого броневого кожуха. Лобовая проекция силовой установки прикрывалась наклонным трапециевидным листом с более широкой верхней гранью. Значительная часть этого листа отдавалась под окно с жалюзи, необходимое для охлаждения двигателя. Сверху к переднему листу крепился наклонный четырехугольный капот, расширявшийся по направлению к обитаемому отсеку. Как и в случае с PB 22, сбоку двигатель прикрывался передними частями крупных L-образных бортовых листов, также служивших бортами кабины. При этом в левой стенке предусматривался крупный вентиляционный люк с собственной крышкой. По бокам от лобового листа располагались незащищенные фары с электрическими лампами. В определенное время лобовая защита была усилена двумя четырехугольными бронелистами, подвешенными на краях бампера. Они предназначались для защиты передних колес от обстрела.Непосредственно к крыше моторного отсека крепился наклонный лобовой лист обитаемого отсека, имевший люки для наблюдения и вооружения. Сбоку он соединялся с наклонными гранями крупных бортовых листов. Последние имели сложную форму и устанавливались под углом к продольной оси машины, вследствие чего корпус плавно увеличивал свою ширину от лобового листа с жалюзи до задней части кабины.На месте грузовой площадки автомобиля предлагалось крепить сравнительно простой бронекорпус десантного отделения. Он имел плоское днище, расположенное над рамой и колесами, а также оснащался вертикальными бортами. Схожая конструкция использовалась на броневике Panserbil 22, однако на этот раз верхние срезы бортов кабины и десантного отделения находились на одном уровне и не сопрягались через уступ.Корпус подобной конструкции должен был устанавливаться на коммерческом шасси марки «Шевроле». Базовая машина имела шасси с колесной формулой 4х2 с задней ведущей осью. Передние колеса были выполнены управляемыми. Использовалась зависимая подвеска мостов на основе полуэллиптических листовых рессор. Машина комплектовалась бензиновым двигателем и механической трансмиссией с полностью ручным управлением. По-видимому, в ходе перестройки грузовика в броневик силовая установка и трансмиссия не переделывались.Собственный экипаж броневика PB 23 мог состоять из двух человек – водителя и стрелка. Пост управления с системами «автомобильного» типа находился в передней части корпуса у левого борта. Водитель мог наблюдать за дорогой при помощи двух смотровых люков в лобовом и бортовом листах. Лобовой люк изначально имел небольшие размеры и закрывался сдвижной крышкой со смотровой щелью. Впоследствии люк значительно увеличили и оснастили новой крышкой, поднимаемой на шарнире вверх. Следует отметить, что такие же доработки претерпел и броневик Panserbil 22. Стрелок находился справа от водителя и мог использовать курсовой пулемет. Для установки оружия в лобовом листе имелся круглый проем.Из-за двухосного шасси броневик Panserbil 23 отличался от двух других машин меньшей длиной и, как следствие, меньшими объемами корпуса. Среди прочего, это привело к уменьшению вместительности десантного отделения. На лавках вдоль бортов можно было разместить не более 5-6 солдат с личным оружием. Десантное отделение не имело средств наблюдения, но отсутствие крыши позволяло осматривать местность и вести огонь. И десант, и экипаж должны были попадать в броневик через кормовую дверь.Бронеавтомобиль PB 23 отличался от другой техники сокращенным комплектом бортового вооружения. Единственным штатным оружием был 7,92-мм пулемет Colt m/29 (лицензионная версия американского Browning M1917). Крупный кожух, необходимый для водяного охлаждения ствола, помещался в лобовую амбразуру обитаемого отсека. Рядом с рабочим местом стрелка имелись стеллажи для перевозки коробок с патронными лентами. Прочие норвежские броневики могли перевозить в укладке дополнительные пулеметы или винтовки разных типов, но подобные сведения о машине «23» отсутствуют. В то же время, десант имел возможность обстреливать противника из личного оружия поверх бортов корпуса. В таком случае дополнительным вооружением бронемашины становились винтовки типа Krag-Jørgensen.В связи с применением менее длинного шасси броневик Panserbil 23 был заметно короче двух других норвежских машин. Прочие габариты, очевидно, были на том же уровне. Полуторатонное грузовое шасси позволяло получить боевую массу на уровне 3,5-4 т. С точки зрения подвижности броневик должен был соответствовать серийным двухосным грузовикам, несущим полную полезную нагрузку. При этом имеющееся шасси не давало возможности получить высокую подвижность на бездорожье.Строительство бронеавтомобиля PB 23 на двухосном шасси Chevrolet стартовало не ранее конца 1939 года. Имеющуюся в наличии серийную машину коммерческой модели разукомплектовали, после чего оснастили новым бронекорпусом собственной постройки. После этого броневик вышел на испытания, вероятно, вместе с одной или двумя другими машинами. Результаты испытаний неизвестны, но имеющиеся сведения позволяют предполагать, что некоторые особенности конструкции стали поводом для критики и привели к определенным изменениям проекта. В частности, были увеличены основные смотровые люки и изменены их крышки.Все три броневика заказывались в интересах кавалерийских войск. Предполагалось, что на полях будущих сражений бронеавтомобили будут сопровождать атакующих кавалеристов и поддерживать их пулеметным огнем. С учетом текущего состояния сухопутных войск даже три бронемашины могли самым серьезным образом повысить боеспособность. В связи с подобными планами три построенных броневика были переданы одному из кавалерийских подразделений.По имеющимся данным, в начале 1940 года броневики PB 21, PB 22 и PB 23 отправились служить в 1-й драгунский полк (согласно иным источникам, во 2-й драгунский полк), базировавшийся рядом с г. Осло. После получения техники личный состав полка приступил к освоению необычной материальной части и подготовке будущих экипажей. Кроме того, вскоре броневики были привлечены к учениям, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие самоходных машин, пехоты и кавалерии. Вероятно, итоги таких маневров были учтены при составлении дальнейших планов.Тем не менее, формирование новых планов и программ развития армии уже не имело смысла. В ночь на 9 апреля 1940 года в Норвегию вторглись войска нацистской Германии. В тот же день драгуны из 1-го полка получили приказ подготовиться к выдвижению на фронт. Ранним утром 10 апреля бойцы покинули часть и отправились в указанный район. По неким неизвестным причинам, полк, взяв с собой различную материальную часть, оставил в гаражах все имевшиеся бронеавтомобили и единственный экспериментальный легкий танк Rikstanken.Буквально через несколько часов после ухода военнослужащих часть была захвачена противником. Все оставленные образцы военной техники в один момент стали трофеями. Немецкие военнослужащие проявили интерес к норвежским бронемашинам, однако главным его следствием стали многочисленные фотографии на память. Не сталкиваясь с дефицитом боевых бронированных машин, немецкая армия не нуждалась в принятии на вооружение трофейных образцов. Тем не менее, некоторые из них все же нашли применение. Так, бронеавтомобиль Panserbil 22 был незначительно доработан, перекрашен и отправлен на службу в качестве специальной полицейской машины.Точные сведения о судьбе броневика Panserbil 23 отсутствуют. Захваченные боевые машины не представляли особого интереса для армии гитлеровской Германии, что не способствовало сохранению даже необычных и уникальных образцов. Скорее всего, третья машина серии, которая фактически не была нужна оккупантам, в определенный момент была списана и отправлена на разборку. Так или иначе, броневик PB 23 и два других его собрата были утилизированы до конца Второй мировой войны.До середины тридцатых годов норвежское командование не видело никакого смысла в строительстве или закупке боевых бронированных машин. Только в 1936 году была предпринята не слишком удачная попытка строительства первого собственного танка, основывавшегося на зарубежном шасси. Неудача этого проекта серьезно ударила по перспективам всего направления, из-за чего до самого конца десятилетия новые попытки создания бронетехники не предпринимались. Известные события на территории Польши заставили норвежских военачальников поменять свое мнение и в срочном порядке начать разработку новых проектов. Тем не менее, оставалось слишком мало времени, и потому было построено лишь три бронеавтомобиля. Немецкая оккупация привела к остановке всех работ в области бронетехники. В итоге машины Panserbil 21 / 22 / 23 оказались не только первыми, но и последними бронеавтомобилями Норвегии. Впоследствии норвежские конструкторы не занимались проектами подобного рода.