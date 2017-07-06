Как бьют Х-101: беспилотник заснял удары русских ракет Сегодня, 06:00 Россия в очередной раз применила одни из самых секретных ракет в своем арсенале. Бомбардировщики Ту-95МИ нанесли удар по террористов с помощь крылатых ракет большой дальности Х-101. 3 Авиация Красной Армии Великой Отечественной войны (часть 5) – бомбардировщики СБ-2 и ДБ-3 Авиация Красной Армии Великой Отечественной войны (часть 3) – пикирующие бомбардировщики Пе-2 и Ту-2 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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