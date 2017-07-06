08:14 06 июля

Как бьют Х-101: беспилотник заснял удары русских ракет

Россия в очередной раз применила одни из самых секретных ракет в своем арсенале. Бомбардировщики Ту-95МИ нанесли удар по террористов с помощь крылатых ракет большой дальности Х-101.




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Комментарии 8

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:08
    красиво...жаль после того как пыль осела,не показали.
    андрей юрьевич
  2. НЕКСУС Сегодня, 06:14
    После такого,там мало чего вообще осталось...был домик,а теперь ямка. Я вот думаю,а что будет за ракета,которую разрабатывают на базе Х-101 то,если эта ракета такая точная,дальнобойная и такой мощи?
    НЕКСУС
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:19
      Взрывная волна очень мощная...разрушения сильны даже если боеприпас взорвался немного в стороне...шансов уцелеть человеку тут нет.
      Тот же ЛЕХА
    2. тлауикол Сегодня, 06:39
      Одноэтажный домик №2 даже не разрушен. 6 на 12м. Сколько таких ракет на Пентагон надо? Тысячи полторы. На Шайрат сотни полторы,если полосы не бомбить
      Точность неплохая,но могущество ничего особенного без ЯБЧ
      тлауикол
      1. НЕКСУС Сегодня, 06:42
        Цитата: тлауикол
        Сколько таких ракет на Пентагон надо?

        Одной ракеты хватит,Х-102.
        НЕКСУС
        1. тлауикол Сегодня, 07:22
          Я просто не понял о какой мощи Вы говорите — они же не пирамиды разнесли, а здания размером с гараж
          тлауикол
      2. лысова Сегодня, 06:57
        На Пентагон и одной много (250 килотонн). А здесь, совмещают " приятное" с полезным - испытание новой разработки с "делом". А количество заряда ( не ядерного) в данный момент - минимальное, рядом другие постройки.
        лысова
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:31
    Цитата: лысова
    На Пентагон и одной много (250 килотонн). А здесь, совмещают " приятное" с полезным - испытание новой разработки с "делом". А количество заряда ( не ядерного) в данный момент - минимальное, рядом другие постройки.

    Судя по мощности взрыва,я бы не сказал,что минимальное,400 кг,а погрешность 5-6 метров здесь уже роли не играет.Тем более на некоторых видео, мы видим попадание прямо в форточку,как сказал бы Шойгу.Это скорее всего приветствие лидерам G-20,и переговорщикам в Астане.
    Мар.Тира
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