08:14 06 июля

Россия и Израиль вместе против польского фашизма. Ждём остальных?

Случилась очередная подлость. Ожидаемая, благо, уже есть на европейской земле любители повоевать с мертвыми под вывеской борьбы с тоталитарным прошлым.



Верхняя палата польского парламента приняла поправки к действующему законодательству, согласно которым теперь в этой стране может быть создан «правовой механизм», позволяющий «удалить из общественного пространства имена и сооружения, пропагандирующие тоталитарный строй: памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски, надписи и знаки».


22 июня польским сеймом был принят закон о сносе памятников солдатам Красной Армии, освободившим Польшу от фашистов во время Великой Отечественной войны. Следующей фазой борьбы с советским наследием должно было стать одобрение верхней палаты польского парламента. И вот, вполне ожидаемо, одобрение последовало.

В итоге в Польше разрешен снос почти 500 памятников.

Реакция в России была вполне ожидаемая.

Депутат Госдумы Николай Харитонов из КПРФ выступил с заявлением, в котором настаивает на оперативном принятии Госдумой обращения в связи с принятием Сеймом Польши закона о сносе памятников советским воинам.

«Я предлагаю, в нашем обращении должно быть предусмотрено разорвать дипломатические связи, отозвать посла своего, польского — прогнать, всякую торговлю с Польшей закрыть», — заявил Харитонов в ходе заседания Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что готовится обращение в связи с решением Сейма.

«До начала следующей недели мы завершим переговоры с коллегами из других парламентов… мы постараемся найти форму».

Вообще, реакция удивила. Специально довольно долго просматривал новостные сайты Казахстана и Беларуси, ожидая увидеть там примерно аналогичную реакцию. К своему глубочайшему удивлению, можно сказать, что полный ноль. То ли не там искал, то ли не так, но не увидел ни одного материала, посвященному этим событиям.

Выходит, что в Красной Армии в Польше только русские воевали? Как Освенцим только украинцы освобождали?

Очень странно и неприятно, если честно. Или «коллеги из других парламентов» более важными делами заняты?

Я понимаю, 5 или 10 памятников, но к сносу 500, а то, что у поляков хватит духа снести, как-то сомнений нет. Тот еще серпентарий.

Оказывается, нет. Не только русские.

Если судить по информации о том, кто решил поддержать наших, то воевали еще евреи. По крайней мере, Госдума России и Кнессет Израиля готовят совместное заявление с осуждением сноса памятников воинам Красной Армии в Европе вообще и в Польше в частности.

Такое решение было принято по итогам встречи спикера российской Госдумы Вячеслава Володина и председателя израильского Кнессета Юлия Эдельштейна.

Главы парламентов условились подготовить совместное заявление, осуждающее действия, направленные на снос памятников. Это обращение будет направлено в европейские парламенты и межпарламентские структуры.

Здесь иллюзии строить нечего, как сегодня относятся к России во всех этих псевдопарламентских европейских псевдоструктурах, говорить не стоит. Да и как бы Израиль — не Европа.

Кроме того, достигнута договорённость о совместной работе российского и израильского парламентов по сохранению исторической памяти о событиях Второй мировой войне.

Совершенно недопустимыми названы случаи осквернения памятников воинам, павшим в боях с нацистами, а законодательное оправдание таких преступных действий просто возмутительно.

Это, конечно, все просто прекрасно. Вот только памятникам вряд ли поможет. Хотя сам факт того, что против беспредела в отношении павших воинов, кроме России, еще кто-то вступился, это здорово.

Получается, что русские и евреи будут сражаться с фашистами, как и 75 лет назад. Только не с немецкими, а с польскими. За всех. За белорусов, казахов, киргизов, армян, азербайджанцев, грузин, киргизов…

Уважаемые бывшие собратья по СССР, вам как? Ничего? Видимо, нормально и не капает. Польша далеко, а с Европой ссориться — ну его. Понятно.

Ничего, нам, русским, не впервой. И израильским, очевидно, не по вкусу такие телодвижения.

Ладно, парламентарии — это болтология. Дальше что делать?

Конечно, разрыв дипотношений с Польшей — это хорошо обдумать надо. С одной стороны, неплохо было бы, с другой — через Польшу, и только через нее идет весь автомобильный транзит на Европу. И железнодорожный. Икнется изрядно, до отрыва головы.

Рублем/злотым бить, так, чтобы неповадно было? Вариант как бы. Двумя руками «за». Точнее, одной, второй бы еще (с дубинкой) белорусам помахивал бы. На всякий случай.

Вот только памятники это не спасет, если что. Учитывая, что решение о соответствии конкретного мемориала параметрам, позволяющим его снос, должен принимать Институт национальной памяти Польши, являющийся главным инициатором уничтожения всех советских мемориалов в стране, не спасет.

Там такие сидят организмы… Украинцы (которые свидомые) мастер-классы могут брать.

Как сообщило ИА REGNUM, 26 июня председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский заявил, в Москве можно найти место для установки готовящихся к сносу в Польше памятников бойцам Красной Армии.

И не только в Москве. Я писал не так давно, как у прибалтов украли из-под носа памятник генералу Черняховскому, перевезли и установили в Воронеже. Нормальная практика.

Если речь идет о поругании нашей истории, то тут надо действительно действовать. Забирать памятники, вывозить и перезахоранивать бойцов, благо, земли у нас хватает. Найдется для защитников, они должны именно покоиться, от слова «покой», без поругания.

Деньги? Ну вот тут задумки Лешеньки Отвального вполне пригодились бы. В свое время господин Усманов по чьей-то просьбе спас Российский футбольный союз от банкротства (зря, конечно), почему бы некоторым господам типа Сечина, Миллера и прочих, с миллионными зарплатами в месяц, не скинуться на благое дело? Или обложить единоразовым налогом. На благое дело.

У нас есть в стране человек, который может «попросить». А это вопрос чести страны. Более глубокий и насущный, чем РФС, который, скорее, не честь, а полнейшее бесчестье.

Согласитесь, есть разница между закупками всяких легионеров, толку от которых для страны ноль, и защиты чести и славы наших предков. Пора бы призадуматься, господа.

Будем следить за развитием ситуации, пусть и подлой, и противной донельзя. Но чего еще можно ожидать от польских властей?

И с нетерпением буду ждать аналогичных заявлений от всех стран, чьи люди лежат там, в польской земле. Было бы хорошо, если к голосам России и Израиля присоединились бы все остальные.

По материалам ИА REGNUM и информационных порталов Беларуси и Казахстана.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 16

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:05
    а я думаю,зачем мой кот нагадил в туфли польские... вот оно что-он ответил ассиметрично..ладно,раз так-прощу.
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 07:09
      На Кубани предложили и готовы принять у себя сносимые памятники..Может поляки заберут к себе Катынский мемориал..?Что бы нам не уподобляться этим варварам?Приедут,ну и заберут его неродимого в Смоленске..Или прилетят..
      Цитата: андрей юрьевич
      а я думаю,зачем мой кот нагадил в туфли польские... вот оно что-он ответил ассиметрично..ладно,раз так-прощу.
      210окв
    2. просто экспл Сегодня, 07:15
      вот вот , именно вопрос в том и состоит - почему у Вас польские туфли ?
      надо нашим на уровне гос-ва запретить любой импорт с пшекии .
      и разрешить его только после того как памятники встанут на место .
      просто экспл
      1. 210окв Сегодня, 07:41
        Почему польские туфли?Я бы их приобрел специально бы для кошачьего туалета..Дерьмо правда вытряхать оттуда неудобно...Но главное принцип!? wassat ...Хотя тема далеко не смешная..
        210окв
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23
    Конечно, разрыв дипотношений с Польшей – это хорошо обдумать надо. С одной стороны, неплохо было бы, с другой – через Польшу, и только через нее идет весь автомобильный транзит на Европу. И железнодорожный. Икнется изрядно, до отрыва головы.


    Да тут шашкой махать не стоит...сохраняем трезвый ум и ясную голову...иначе до махаемся до мурманских болот.
    Тот же ЛЕХА
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:39
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Да тут шашкой махать не стоит.

      да вообще ничем махать не стОит, нашему МИДу,нужно выпустить меморандум,выразить сожаление,и надежду на возвращение ума,покинувшего польские мозги.
      андрей юрьевич
    2. Ольгович Сегодня, 08:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Да тут шашкой махать не стоит...сохраняем трезвый ум и ясную голову


      1. Апеллировать к существующему Российско-польскому соглашению об уходе за воинскими захоронениями, т.е. действовать юридически. Многие памятники стоят именно там
      2. Апеллировать к высокой художественной ценности памятников и обратиться в ЮНЕСКО. Часть можно попытаться и таким образом сохранить.
      3. Не допустить уничтожения оставшихся ни в коем случае : забрать в Россию и переустановить.
      4. Закрыть ВСЕ НПО, где есть хоть какой-то польский след.
      5. Максимально затруднить деятельность всяких польских культурных центров в России.
      6. Посла-отозвать.
      Ольгович
  3. Комментарий был удален.
  4. Spartanez300 Сегодня, 06:37
    «Я предлагаю, в нашем обращении должно быть предусмотрено разорвать дипломатические связи, отозвать посла своего, польского — прогнать, всякую торговлю с Польшей закрыть», — заявил Харитонов в ходе заседания Госдумы.

    Несколько жестковато для начала , но идем в правильном направлении .
    Spartanez300
  5. Смог Сегодня, 06:46
    Может для начала нам кой что в Катыни подправить. Больно много там польских флажечков. Можно же их и подубрать....До нормализации так сказать процесса. Да и досочки мемориальные зашторить , на время.
    Смог
    1. Sirocco Сегодня, 07:45
      Я лично, поддерживаю ваше мнение, пора заканчивать с подставлением щек для ударов, тем более от Польши, страна которая никто и имя её ни как. А строит политику на Европейском театре,представляя Россию в качестве Петрушки, для ударов. Еще раз повторюсь, клин вышибают клином, зеркальные действия, и объяснять через RT в ЕС почему так сделано, а то сейчас вой поднимут некоторые, мол супостаты специально это делают, и ждут ответки, да бы снова поднять антироссийские истерики и настроение населения против нас. Безнаказанность, порождает вседозволенность. Кажется Заигрались Польские "братушки". Теперь про Еврейский ход конем, если не изменяет память, то Еврейская община была одной из больших в Польше, ранее, евреев гоняли по всей Польше, и западу Украины, и о чудо, именно из этих стран-регионов, с еврейскими корнями, получаем фашизм, почему интересно?
      Sirocco
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    Не смотря ни на что памятники поляки снесут. Кнессету Израиля конечно спасибо за поддержку, но им и на Украину стоило бы обратить внимание. А реагировать конечно нужно и без проволочек. До разрыва дипломатических отношений не дойдет - это крайняя мера, а вот по польскому карману нужно ударить дополнительно. И правильно заметил автор - погрозить Белоруссии по экспорту в Россию польских товаров.
    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:58
      Цитата: rotmistr60
      Кнессету Израиля конечно спасибо за поддержку, но им и на Украину стоило бы обратить внимание.

      ну так обращают ! всё время шушукаются о возможных поставках оружия.
      андрей юрьевич
  7. magadan72 Сегодня, 06:52
    Забрать снесённые памятники и установить вдоль трассы Варшава-Москва!Перезахоронить останки Советских солдат в Родной земле. Негоже им лежать на чужбине!Дорого!? но память дороже...
    magadan72
  8. inkass_98 Сегодня, 06:54
    У России и Израиля только ветераны войны общие (к сожалению, ненадолго), все остальное вполне себе раздельное.
    И если польские выходки Израиль как-то осуждает, то свидомые потуги никоим образом не замечаются, а иногда и поддерживаются.
    inkass_98
  9. easy rider Сегодня, 07:19
    Было бы хорошо, если к голосам России и Израиля присоединились бы все остальные.

    А смысл? Ничего не изменится. Польша на своей территории делает, что хочет утверждая, что ни под одним из 500 сносимых монументов нет захоронений и речь типа идет о декомунизации. Ни Россия, ни тем более Израиль кроме выражения озабоченности ничего сделать не может, да и не будет делать.
    К сожалению с этим придется смириться. sad
    easy rider
  10. Нонна Сегодня, 08:01
    Нашим либералам в Правительстве, равно как и либералу Путину и продажным единороссам плевать на 600 тысяч советских солдат. Власть, по своему обыкновению соснет и дальше будет в оффшоры миллиарды долларов отправлять. А их "коллеги" -двоежопцы больше думают о латиницах и контрабанде с Польшей.
    Нонна
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