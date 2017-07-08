09:02 08 июля

Попали на рога



Ровно 830 лет назад, 4 июля 1187 года, у подножия двугорбой горы, которую местные жители называли Рога Хаттина, состоялось решающее сражение эпохи крестовых походов. Мусульманское войско под командованием выдающегося полководца Юсуфа ибн Аюба Салах ад-Дина (в европейской традиции - Саладин) наголову разгромило и почти полностью уничтожило армию крестоносцев, возглавляемую королем Иерусалима Ги де Лузиньяном. Как писал средневековый хронист "разверзлись облака смерти и свет померк в этот день скорби, страданий и горя".

Из 20 тысяч воинов-европейцев, участвовавших в сражении, почти 14 тысяч погибли, а примерно три тысячи, включая самого короля, его брата - коннетабля Амори и великого магистра ордена тамплиеров Жерара де Редфора, попали в плен. Потери арабов были значительно меньше. В этом же сражении христиане лишились одной из своих главных святынь - части Животворящего креста Господня, которая не помогла им победить и стала одним из трофеев "нечестивых". Дальнейшие следы этой реликвии теряются.


Битва при Хаттине настолько ослабила и обескровила крестоносцев, что уже через два месяца они потеряли Иерусалим. Так началась мусульманская "реконкиста", которая завершилась через 104 года взятием Акры - последней цитадели европейцев в Восточном Средиземноморье. Да, были времена, когда адепты пророка Мухаммеда побеждали рыцарей Христа. И лишь через несколько сот лет маятник глобального противостояния Востока и Запада качнулся в обратную сторону.



Саладин, его воины и экпировка арабского пехотинца времен битвы при Хаттине.



Доспехи и эмблемы духовно-рыцарских орденов, участвовавших в Хаттинском сражении.



Схема Хаттинского сражения. Мусульмане с двух сторон атаковали крестоносцев, двигавшихся к Тивериадскому озеру. Лишь очень немногим рыцарям удалось спастись, прорвав окружение.



Атака кавалерии Саладина.



Конный бой.



Финал сражения.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/643568.html


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Комментарии 7

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 07:09
    "20 тысяч воинов европейцев".Никто не считал,сколько нужно жалования и кормёжки такой орде?Реально было пару сотен страшных воинов.О лошадях вообще нужно забыть до 17 века.Лучше опишите,как первая партия коней в Питере,предохла,пот.,что не знали,что их оказывается овсом кормить нужно.
    п-к Опарышев
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:21
    Франки захватили святой город в пятницу, на двадцать второй день месяца Шабана[4] в 492 году Хиджры или 15 июля 1099 года после сорокадневной осады. Беглецы ещё трепетали, когда говорили о падении города: они всматривались в пространство как будто могли ещё видеть этих светловолосых и тяжеловооружённых воинов, наводнивших улицы с мечами в руках, убивающих мужчин, женщин и детей, грабящих дома и мечети
    ...

    Почитайте...думаю крестоносцев настигла заслуженная кара.

    .Амин Маалуф
    «Крестовые походы глазами арабов»
    Тот же ЛЕХА
  3. Котище Сегодня, 07:49
    Жалование крестоносцам? Мда..... диагонозззз. Что курили!
    И причем пешком! Лошадей не было! Или на ездовых осликах.
    Так и представляется грозная кучка нищих, оборванных крестоносцев на осликах в пустыне!
    Или ослики из Антарктиды?
    В записках очевидцев, летописях, письмах и других документах вплоть до заемных листов и бухгалтерских записок встречаются ошибки. Людям свойственно оценивать события "со своей колокольни на глазок"! Но меня умиляет другое, когда вся окумена с легкостью, одним движением пера начинает погонятся под один "домысл" или "тезис". Критически мыслить хорошо, но отрицать все ради своей идеи "фикс"? Смысл. Если ради правды? Но правда у всех своя. У кого-то она опирается на один источник, а у кого-то на сто, и кому верить?
    Поэтому зачем изучать уставные документы орденов времен крестовых походов. Проще объявить, что это все лажа и точка! А в них есть и о лошадках! Ну тогда тем более - лажа!
    Печалька...
    Котище
  4. parusnik Сегодня, 08:31
    Шесть рыцарей из войска графа Триполийского по имени Балдуин де Фортью, Раймонд Бак, и Лаодиций де Тибериас с тремя своим товарищами, как пишет средневековый хронист "охваченные дьявольским духом сбежали к Саладину и, внезапно перейдя к сарацинам, донесли им обо всех особенностях текущего положения, намерениях и ресурсах христиан", призывая султана напасть на крестоносцев быстро и неожиданно первым, дабы получить победу. Услышав эти слова Саладин приказал своим войскам выстроится в боевой порядок и двинуться вперед на рыцарей.Пехота рыцарского войска, увидев наступление сарацин, поднялась на вершину горы, и отказалась сражаться.Данное сражение можно охарактеризовать известной фразой последнего российского императора Николая II: "Кругом измена, трусость и обман"...
    parusnik
  5. п-к Опарышев Сегодня, 08:35
    Цитата: Котище
    Жалование крестоносцам? Мда..... диагонозззз. Что курили!
    И причем пешком! Лошадей не было! Или на ездовых осликах.
    Так и представляется грозная кучка нищих, оборванных крестоносцев на осликах в пустыне!
    Или ослики из Антарктиды?
    В записках очевидцев, летописях, письмах и других документах вплоть до заемных листов и бухгалтерских записок встречаются ошибки. Людям свойственно оценивать события "со своей колокольни на глазок"! Но меня умиляет другое, когда вся окумена с легкостью, одним движением пера начинает погонятся под один "домысл" или "тезис". Критически мыслить хорошо, но отрицать все ради своей идеи "фикс"? Смысл. Если ради правды? Но правда у всех своя. У кого-то она опирается на один источник, а у кого-то на сто, и кому верить?
    Поэтому зачем изучать уставные документы орденов времен крестовых походов. Проще объявить, что это все лажа и точка! А в них есть и о лошадках! Ну тогда тем более - лажа!
    Печалька...

    Думаю,что если вы УМИЛЯЕТЕСЬ,то вам рано Историей заниматься.К Истории чувственный женский подход не годится.Нужна только жёсткая адекватность.
    п-к Опарышев
    1. Котище Сегодня, 08:50
      Эмоции это нормальное человеческое начало! На Ваш взгляд История не приемлит эмоции? Вы глубоко ошибаетесь! В широком смысле эмоции крутят колесо истории. А люди изучают историю ради эмоций!
      Ну и последнее историей можно увлекаться, а можно зниматься. Хотя есть и третье состояние когда для людей краткий отрезок истории это и есть жизнь в самом глубоком ее понимании. Таких людей мало но они есть!
      Котище
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:57
        Ну и последнее историей можно увлекаться,


        Без чувств и эмоций историей невозможно увлекаться

        когда опускаешься в глубины исторических процессов чувствуешь как бы себя участником происходящего...эмоции,запах травы ,трескучий мороз,скрипучий песок, окружающие люди и сцены событий начинают окружать тебя со всех сторон...

        это как в машине времени оказываешься на временном участке истории ...очень увлекательная вещь история прошлого...надо только уметь вжиться в нее почувствовать ее дух.
        Тот же ЛЕХА
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