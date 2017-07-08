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Защищать Асада России нечем
На прошлой неделе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что власти Сирии, похоже, прислушались к предупреждению США о недопустимости использования химического оружия на территории страны, что дало военно-политическому руководству США основания отложить удар по Сирии.
Однако повод для ракетных и авиационных ударов по военным Башара Асада Соединенные Штаты при желании найдут всегда. Оправданием могут стать не только обвинения в использовании химического оружия, но и любое несоразмерное применение Асадом силы против вооруженной оппозиции либо нарушение прав человека и национальных меньшинств.
В восточной части Средиземного моря сейчас находится авианосная ударная группа в составе авианосца «Джордж Буш», двух крейсеров и двух эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием.
Кроме того, нельзя исключать, что в этой части моря уже развернуты две-три многоцелевые атомные подводные лодки.
Помимо этого, к ударам по Башару Асаду могут быть привлечены самолеты тактической авиации с аэродромов Саудовской Аравии (авиабаза Принц Султан), Катара (авиабаза Эль-Удейд), Бахрейна (авиабаза Шейх-Иса), Кувейта (авиабаза Ахмед-Аль-Джабир) и стратегическая авиация с аэродромов на территории Великобритании и континентальной части США. Наконец, могут быть применены стратегические бомбардировщики типа В-1, развернутые на базе Марказ-Тамарид в Омане.
Вместе с тем военно-политическое руководство Соединенных Штатов может посчитать имеющиеся в его распоряжении силы и средства недостаточными и дополнительно развернуть в Восточном Средиземноморье еще одну-две авианосные ударные группы, две-три корабельные ударные группы, несколько многоцелевых атомных подводных лодок типа «Огайо», переоборудованных в носители крылатых ракет, а также передислоцировать на авиабазы Ближнего Востока соединения тактической авиации из Европы и континентальной части США. Имеющиеся возможности по оперативному развертыванию войск (сил) позволяют командованию вооруженных сил США осуществить все это в предельно короткие сроки.
Таким образом, исходя из опыта предыдущих конфликтов, в первом массированном ракетно-авиационном ударе Соединенные Штаты могут применить против Асада до 1,5 тыс. крылатых ракет морского и воздушного базирования. В частности, в операции «Свобода Ираку» в 2003 году только в первые двое суток кампании по объектам на территории Ирака было запущено больше 400 крылатых ракет воздушного и морского базирования, а их общее число за время вооруженного конфликта превысило 1,5 тыс. За последние 15 лет возможности США в этом плане возросли многократно.
Если перед группировкой вооруженных сил США в регионе будет поставлена задача физического устранения Башара Асада и последующего установления лояльного Вашингтону руководства Сирии, то первоочередными объектами удара станут резиденции главы государства, пункты высших звеньев политического и военного управления, узлы связи.
В этом случае стратегическая, тактическая авиация ВВС и палубная авиация ВМС США будут применять многочисленные противобункерные боеприпасы типа BLU-109/B, GBU-31 и сверхтяжелые авиабомбы типа GBU-57 МОР. Последние в состоянии пробить многометровый слой железобетона.
Ослабленная многолетней гражданской войной Сирия с ее скромным военным бюджетом ничего не может противопоставить такой атаке.
Возможности группировки Вооруженных сил России, развернутой в Сирии, весьма ограничены из-за ее небольшого боевого и численного состава: несколько тысяч военнослужащих, включая большое количество военных советников, несколько десятков самолетов, из которых современных истребителей типа Су-30СМ и Су-35С лишь единицы, и только два зенитных ракетных дивизиона С-300В и С-400 неполной комплектации, предназначенных для обороны авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России в Тартусе.
Чтобы отразить реальную атаку Соединенных Штатов по Сирии, в эту страну необходимо передислоцировать едва ли не половину российской армии и Военно-морского флота, включая десятки истребительных и бомбардировочных авиационных полков, зенитных ракетных и радиотехнических частей и соединений, подразделений разведки, РЭБ, связи и учреждений тыла. Но никаких подобных маневров с российской стороны не наблюдается.
В этом случае непонятны военно-политические цели, из-за которых России стоит ввязываться в вооруженный конфликт подобного размаха, грозящий к тому же перерасти в обмен ракетно-ядерными ударами. Противоречия, и достаточно острые, между двумя странами сегодня существуют, но среди нет оправдывающих подобное обострение.
В то же время Москва категорически не может допустить, чтобы в ее присутствии безнаказанно избивали российского союзника в регионе.
Репутационные потери для Кремля в этом случае будут слишком велики. Помимо позора военные действия США против Асада могут привести, без всякого преувеличения, к фактическому устранению России как конкурента в глобальной политике.
Автор: Михаил Ходаренок
Первоисточник: https://www.gazeta.ru/army/2017/07/03/10759748.shtml#page3
Однако повод для ракетных и авиационных ударов по военным Башара Асада Соединенные Штаты при желании найдут всегда. Оправданием могут стать не только обвинения в использовании химического оружия, но и любое несоразмерное применение Асадом силы против вооруженной оппозиции либо нарушение прав человека и национальных меньшинств.
В восточной части Средиземного моря сейчас находится авианосная ударная группа в составе авианосца «Джордж Буш», двух крейсеров и двух эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием.
Кроме того, нельзя исключать, что в этой части моря уже развернуты две-три многоцелевые атомные подводные лодки.
Помимо этого, к ударам по Башару Асаду могут быть привлечены самолеты тактической авиации с аэродромов Саудовской Аравии (авиабаза Принц Султан), Катара (авиабаза Эль-Удейд), Бахрейна (авиабаза Шейх-Иса), Кувейта (авиабаза Ахмед-Аль-Джабир) и стратегическая авиация с аэродромов на территории Великобритании и континентальной части США. Наконец, могут быть применены стратегические бомбардировщики типа В-1, развернутые на базе Марказ-Тамарид в Омане.
Вместе с тем военно-политическое руководство Соединенных Штатов может посчитать имеющиеся в его распоряжении силы и средства недостаточными и дополнительно развернуть в Восточном Средиземноморье еще одну-две авианосные ударные группы, две-три корабельные ударные группы, несколько многоцелевых атомных подводных лодок типа «Огайо», переоборудованных в носители крылатых ракет, а также передислоцировать на авиабазы Ближнего Востока соединения тактической авиации из Европы и континентальной части США. Имеющиеся возможности по оперативному развертыванию войск (сил) позволяют командованию вооруженных сил США осуществить все это в предельно короткие сроки.
Таким образом, исходя из опыта предыдущих конфликтов, в первом массированном ракетно-авиационном ударе Соединенные Штаты могут применить против Асада до 1,5 тыс. крылатых ракет морского и воздушного базирования. В частности, в операции «Свобода Ираку» в 2003 году только в первые двое суток кампании по объектам на территории Ирака было запущено больше 400 крылатых ракет воздушного и морского базирования, а их общее число за время вооруженного конфликта превысило 1,5 тыс. За последние 15 лет возможности США в этом плане возросли многократно.
Если перед группировкой вооруженных сил США в регионе будет поставлена задача физического устранения Башара Асада и последующего установления лояльного Вашингтону руководства Сирии, то первоочередными объектами удара станут резиденции главы государства, пункты высших звеньев политического и военного управления, узлы связи.
В этом случае стратегическая, тактическая авиация ВВС и палубная авиация ВМС США будут применять многочисленные противобункерные боеприпасы типа BLU-109/B, GBU-31 и сверхтяжелые авиабомбы типа GBU-57 МОР. Последние в состоянии пробить многометровый слой железобетона.
Ослабленная многолетней гражданской войной Сирия с ее скромным военным бюджетом ничего не может противопоставить такой атаке.
Возможности группировки Вооруженных сил России, развернутой в Сирии, весьма ограничены из-за ее небольшого боевого и численного состава: несколько тысяч военнослужащих, включая большое количество военных советников, несколько десятков самолетов, из которых современных истребителей типа Су-30СМ и Су-35С лишь единицы, и только два зенитных ракетных дивизиона С-300В и С-400 неполной комплектации, предназначенных для обороны авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России в Тартусе.
Чтобы отразить реальную атаку Соединенных Штатов по Сирии, в эту страну необходимо передислоцировать едва ли не половину российской армии и Военно-морского флота, включая десятки истребительных и бомбардировочных авиационных полков, зенитных ракетных и радиотехнических частей и соединений, подразделений разведки, РЭБ, связи и учреждений тыла. Но никаких подобных маневров с российской стороны не наблюдается.
В этом случае непонятны военно-политические цели, из-за которых России стоит ввязываться в вооруженный конфликт подобного размаха, грозящий к тому же перерасти в обмен ракетно-ядерными ударами. Противоречия, и достаточно острые, между двумя странами сегодня существуют, но среди нет оправдывающих подобное обострение.
В то же время Москва категорически не может допустить, чтобы в ее присутствии безнаказанно избивали российского союзника в регионе.
Репутационные потери для Кремля в этом случае будут слишком велики. Помимо позора военные действия США против Асада могут привести, без всякого преувеличения, к фактическому устранению России как конкурента в глобальной политике.
Автор: Михаил ХодаренокПервоисточник: https://www.gazeta.ru/army/2017/07/03/10759748.shtml#page3
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