Киев создает «иностранный легион» из ближневосточных террористов

Перефраз одного из гитлеровских лозунгов «Украина понад усе» является, как известно, любимым девизом украинских националистов. Они очень любят говорить о собственной исключительности и превосходстве над «ватниками», однако в глубине души исполнены чудовищным комплексом неполноценности и сомнениями в собственных силах. В этом, собственно, и кроется их низкопоклонство перед Западом, ярким примером которого стал вояж Порошенко в США, и его ставший мемом спич о юношеской мечте «служить в Пентагоне».Изваринский, Иловайский и Дебальцевский котлы и порожденный ими панический страх перед защитниками Донбасса и «Северным ветром» еще более эти комплексы усилили. Собственно, все бормотание украинских политиков о «реконкисте», «возврате» Крыма и захвате Кубани, ни что иное, как не слишком удачные попытки замаскировать этот страх. На самом деле, они прекрасно понимают, что даже Донбасс вернуть им не под силу, и все свои надежды связывают исключительно с тем, что «заграница нам поможет». Однако, ожидаемая ими Третья мировая все никак не начинается, а НАТО не горит желанием бросать свой контингент на осуществление «хорватского сценария».К этому можно прибавить, что в последнее время резко сократилось количество операторов иностранных частных военных компаний (ЧВК), действующих в интересах киевской хунты. Пожиже стал приток в карательные батальоны зарубежных нацистов, убедившихся, что война в «Донбассе» - это вовсе не игра и не легкая прогулка.Чтобы как-то исправить ситуацию, ВСУ планирует создать вооруженные формирования целиком из иностранцев, эдакое подобие «Иностранного легиона». О существовании этих планов стало известно МВД ЛНР, от источников в военном ведомстве киевской хунты.«В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей, офицер ВСУ рассказал о планах МОУ создать на базе 25-го нацбатальона «Киевская Русь» отдельное подразделение ВСУ, состоящее из иностранцев – «Иностранный легион», — рассказал представитель Центра взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.По предварительным результатам начатой проверки, полученные сведения подтвердились.Создаваемое экспериментальное подразделение первоначально будет состоять из полутора сотен наемников, то есть по численности будет соответствовать роте.Желающих служить после отбора будут направлять в тренировочный лагерь, где с ними будут заниматься военной подготовкой по стандартам НАТО. В качестве инструкторов планируется привлечь бывших грузинских военных из «Грузинского национального легиона». Предполагается, что первая иностранная рота станет универсальным подразделением, способным решать самый широкий спектр задач - от тех, что выполняют мотострелки, до тех, что отводятся спецназовцам.Особо отмечается, что это – «первая ласточка», и если опыт окажется удачным, будет создано множество таких же подразделений. Возникает вполне логичный вопрос: из кого именно будет набираться личный состав «Иностранного легиона» «незалежной»? Ведь тех же широко разрекламированных грузин приехало воевать на Украину всего 40 человек, причем большинство из них спасается от правосудия на родине. С вопросом использования иностранных нацистов полностью справляется «Азов», причем его главари жалуются, что число зарубежных добровольцев значительно снизилось. Для привлечения настоящих военных профессионалов ВСУ не располагает необходимыми денежными средствами. Привлечь, скажем, выходцев из стран третьего мира перспективой гражданства Украины мало реально – они скорее поступят во французский Иностранный легион или в армию США, где также активно набирают иностранцев.Наиболее перспективным контингентом на роль иностранного пушечного мяса для Укрорейха в реалиях сегодняшнего дня выглядят боевики террористических группировок действующих на Ближнем Востоке, таких, как запрещенные в России ИГ и «Джебхат ан-Нусра». В настоящий момент, контролируемая ими территория стремительно сокращается, для многих из них дорога домой закрыта. Там их ожидает длительный тюремный срок или даже смертная казнь, как в КНР.Вот для такой публики «украинский иностранный легион» может стать настоящим спасением. О намерении киевской хунтой привлекать боевиков-джихадистов под свои знамена сообщалось не раз, в том числе и ее пропагандистами. Теперь эта идея обретает вполне конкретную форму.Надо сказать, что между хунтой и ближневосточными халифатчиками есть вполне эффективные деловые контакты. В частности, известно о поставках украинского вооружения террористическим бандам. Напомним только один эпизод, который приводит канадский журналист Арджил Тернер: «С 22 по 25 мая 2015 года «Укроборонэкспорт» осуществил поставку 15000 автоматов АК-74 в адрес компании «TMAS Marketing» (P.Q. Box 59234-Riyadh 11525), зарегистрированной в Саудовской Аравии. Эта и другие подобные сделки осуществляются при непосредственном участии Центрального разведывательного управления США. Для обеспечения секретности этой операции данная компания предоставила украинским партнёрам сертификат конечного пользователя, в котором покупателем выступает Кувейт. Далее груз поступил в украинский порт Николаев, после чего направился в один из турецких портов, откуда поступил в турецкие, ливанские и иорданские лагеря подготовки террористов для ИГ».Теперь эти связи могут быть задействованы для вербовки среди исламистов рекрутов для иностранных формирований ВСУ.Ситуация облегчается тем, что Украина уже стала центром легализации боевиков ИГ. В отчете Агентства ООН по делам беженцев за 2016 год указывается, что вопрос о допуске на территорию Украины «продолжает вызывать беспокойство в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев», а «пограничный контроль имеет очень ограниченный характер». И эта тревога связанна именно с тем, что дыры в миграционном законодательстве привлекают халифатчиков. Бывшие боевики стремятся попасть на Украину, чтобы отсидеться и получить документы. Натурализация джихадистов поставлена на поток. Причем если раньше этим занималось СБУ, теперь с ней начинает конкурировать ведомство Авакова.В частности, спецслужбы ЛНР располагают сведениями, что «Луганское управление» Государственной миграционной службы Украины, действующее на оккупированной Киевом территории ЛНР, продает паспорта Украины боевикам ИГ и «Ан-Нусра».Причем это не «перегибы на местах», а отработанная схема, в которой задействовано руководство МВД Украины, включая главу ведомства Арсена Авакова.Собственно говоря, сегодня боевики ИГ уже находятся в рядах ВСУ (особенно много их в карательном полку «Азов»), но разбросаны по разным подразделениям. Теперь же их намереваются выделить в отдельные бандформирования и главное, радикально увеличить их численность.Впрочем, надежда на то, что халифатчики спят и видят, как бы им стать «шахидами» в боях за киевскую хунту, довольно наивна. Они уже ведут на Украине свою игру.Одним из главных координаторов и вдохновителей ИГ на Украине является муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» шейх Саид Исмагилов, который делает все, чтобы укрепить в стране положение своих единомышленников и усилить их влияние.По данным Межрегионального общественного фонда содействия стратегической безопасности, мощные ячейки ИГ созданы на территории Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей, где они, помимо всего прочего, обкладывают местных предпринимателей «закятом» - «налогом» на «джихад», часть из которого отправляется на Ближний Восток. То есть уже сейчас можно сказать, что контроль украинских спецслужб над укореняющимися «беженцами» весьма условен. Какими последствиями грозит нынешнее «ноу-хау» хунты, ВСУ и СБУ украинскому народу страшно представить.