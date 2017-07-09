Президент открыл двери для соотечественников. Кто против?

Почти сто лет назад подданные Российской Империи приобрели новый статус – стали гражданами Российской Республики. В 1922-м они, как и граждане других союзных республик, образовавших СССР, стали советскими гражданами. Распад СССР разделил советских граждан по отдельным государствам, бывшим союзным республикам, в чьё гражданство (по умолчанию) они были записаны. Исключением стали Латвия и Эстония - они отказали в своём гражданстве «понаехавшим» после 1940 года и их потомкам.Российская Федерация признала своими гражданами тех, кто постоянно проживал не ее территории на 6 февраля 1992 года (на день вступления в силу первого закона «О гражданстве Российской Федерации» № 1948-I). Паспорт гражданина РФ они могли получить взамен паспорта СССР без проблем, если имели постоянную прописку на эту сакраментальную дату. Однако за пределами границ РФ в постсоветских государствах осталось около 30 миллионов тех, чьи корни находятся в России. Законодатели новой России не учли эту трагедию разделённого народа.Только в 1999 году был принят специальный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», который провозгласил право соотечественников на упрощенный порядок приобретения российского гражданства. Однако принятый в 2002 году Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» это право… исключил. Лишь в 2008 году в законе о гражданстве появилась норма о принятии в упрощенном порядке в гражданство России участников Государственной программы содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Программа). И сейчас в законе о гражданстве упоминаются только те соотечественники, кто стали участниками Программы переселения. Как работает эта Программа, и какие проблемы испытывают ее участники – тема для отдельного разговора. Во всяком случае, ее численные успехи (к средине 2017 года насчитывается почти 550 тысяч ее участников вместе с членами семей) - это следствие трагедии на Украине: более 400 тысяч человек – это украинские беженцы за последние три года, и переселение в Россию для них вовсе не добровольное.То, что Россия «нуждается в умных, образованных, трудолюбивых людях, которые не просто хотят здесь подработать и уехать, а хотят переехать, обосноваться в России и считают Россию своей родиной», говорил В.В. Путин в своём Послании 12 декабря 2012 года. Он также подчеркнул, что «процесс получения гражданства для наших соотечественников ...до безобразия забюрократизирован», и поручил «разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства нашим соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской империи и в Советском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства».Процедура получения гражданства России для носителей русского языка с подачи Правительства была принята Госдумой в апреле 2014 года. Да только на пути к российскому гражданству нагородили для носителей русского языка столько бюрократических баррикад, что преодолеть их могут лишь единицы. Из почти 25 тысяч носителей русского языка к середине 2017 года дошли до гражданства РФ около трёх с половиной тысяч человек, из них только 25 – граждане Украины, а 70% - это те, кто иного гражданства не имел или граждане Таджикистана, которым отказываться от таджикского гражданства не нужно, так как есть российско-таджикское соглашение о двойном гражданстве.Многие беженцы с Украины надеялись, что смогут стать гражданами России как носители русского языка, но не тут-то было. От носителей русского языка требуется не просто отказаться от имеющегося иного гражданства (как для других иностранцев, претендующих на российский паспорт, – направить в консульство заявление с отказом), а предоставить «документ полномочного органа иностранного государства» о приеме заявления о выходе из гражданства. Сделать это нужно еще перед подачей заявления на получение вида на жительство, а затем (при обращении с заявлением на гражданство РФ) – нужно предъявить опять же «документ полномочного органа иностранного государства» о выходе из иностранного гражданства.Сочинители поправок для носителей русского языка в 2014 году, возможно, сами того не подозревая, отдали суверенное право решения вопроса о гражданстве России посреднику – иностранному государству, инструкции которого взяла на вооружение наша миграционная служба.Невозможно дождаться от Украины таких документов для тех, кто бежал в Крым и там стал носителем русского языка, как и тем, кто бежал в Россию от призыва на братоубийственную войну....Вот свежий пример. Гражданин Иванченко из Одесской области пытался решить вопрос о получении такой справки на Украине и продвинулся дальше других: он таки получил справку о том, что у него приняли заявление на выход из гражданства Украины. Но «бдительное» главное управление по вопросам миграции РФ ответило ему, что в соответствии с их представлением о том, кто должен выдавать такие справки на Украине, это - не тот орган, поэтому данную справку учесть нельзя, а гражданину Иванченко отказано в получении вида на жительство (ВНЖ). Хотя к заявлению на получение ВНЖ он приложил документ, утверждающий, что его могут исключить из гражданства Украины в случае, если он будет иметь вид на жительство или гражданство России. Но то, что он предоставил в качестве документа о выходе из гражданства, является недостаточным на взгляд «бдительного» Главного управления по миграции МВД России: оно в данном случае очень трогательно берет на себя заботу не только о российских законах, но и о том, правильно ли исполняются украинские законы… Много подобных случаев уже получили резонанс в СМИ.Но не только украинские власти препятствуют соотечественникам-носителям русского языка стать гражданами России. Узбекистан не признает Крым российским, поэтому документы на выход из своего гражданства от носителей русского языка, которые переехали на полуостров, не принимает. Не учитывает Узбекистан (да и с чего бы ему учитывать??) требование российского закона к носителям русского языка, получившим вид на жительство, выйти из гражданства в течение двух лет. Указы о выходе узбекский Президент подписывает долго – три и пять лет может пройти. Тем временем «носитель русского языка» может утратить право и на вид на жительство, и на получение российского гражданства.Наши миграционные службы требуют от носителей русского языка справок, которые предоставить невозможно. Граждане Украины, которых называем братьями, оказываются в положении худшем, чем гастрабайтеры, имеющие за своей спиной государство, куда они возвращаются, чтобы «пересидеть» требуемые нашим законом 90 дней из 180. Наши родные по языку и крови люди не могут вернуться в объятую войной и ненавистью страну. Но им отказывают в получении вида на жительство, толкают в нелегальное положение. Приходится перебиваться случайными заработками. Инженеры и учителя работают грузчиками и посудомойками.Украинская беда с очевидностью показала, что требуется срочная корректировка закона. Поэтому законопроект, внесённый мною в конце 2016 года, был поддержан соавторами-депутатами, профильными комитетами Госдумы, одобрен Общественной Палатой РФ. Но на пути встало Государственное правовое управление (ГПУ) Президента РФ, чьё мнение по этим вопросам формирует Управление по защите конституционных прав граждан, возглавляемое Д. Жуйковым. Не поддерживают законопроект по носителям русского языка, предъявляя претензии, совершенно к нему не относящиеся. Например, ставят в вину то, что проект якобы разрушает сложившуюся систему предоставления гражданства России, убирая для носителей русского языка необходимость получения разрешения на временное проживание пред обращением за видом на жительство. Похоже, не знают в ГПУ законов или не читали их – вопрос о снятии разрешения на временное проживание для носителей русского языка решен еще в 2014 году, и нынешними поправками не затрагивается.На законопроект для носителей русского языка обрушились и те, кто боится, что «Затулин с Поклонской собираются раздавать паспорта всей Азии». Но паспорта никто не раздаёт. Путь к гражданству России – не изменяется. Сначала надо доказать, что претендент владеет русским языком как родным, что происходит на комиссии с участием профессиональных филологов. Потом, получив вид на жительство, - отказаться от имеющегося гражданства по процедуре, прописанной в законодательстве для всех других иностранных граждан. Депутаты лишь предлагают, чтобы на комиссию по признанию носителем русского языка могли попасть не только те, чьи прямые предки постоянно проживали на территории в нынешних границах Российской Федерации.Во-первых, следуя предложению Президента, законопроект позволяет попасть на комиссию, проверяющую свободное владение русским языком, и тем, чьи предки (как в нынешнем законе) - постоянно проживали, и тем (добавляют депутаты) – чьи предки родились. Согласитесь, найти выписки из домовых книг, военных учётов порой невозможно, а свидетельства о рождении сохраняются в семейных архивах чаще.Во-вторых, претендовать на проверку знания русского языка, в соответствии с предложениями депутатов, смогут и те, чьи предки родились (как сказал Президент) «и в Российской империи, и в Советском Союзе».Если к нам переедет русскоязычная часть населения бывших союзных республик, мы от этого проиграем или выиграем? Сильно ли изменит этнический ландшафт России какая-то часть, родственная нам по культуре, из всего 50 миллионного населения среднеазиатских постсоветских государств? А перспектива потерять квалифицированную часть населения не заставит ли нынешние власти этих республик пересмотреть отношение к русским и русскоязычным? Уверен, что законопроект, будучи принятым, больше сделает для обеспечения безопасности нашей страны, чем многие жёсткие миграционные запреты.«Охранители» поднимают тревогу, что понаедут новые граждане и сомнут всю нашу социальную сферу требованием пенсий, материнского капитала. Однако статистика о другом говорит: в потоке соотечественников, прибывающих в Россию, около 70% - люди трудоспособного возраста, 24% - дети, и только около 6% - пенсионеры. А если учесть, что один работающий покрывает расходы государства на двух пенсионеров, то бояться надо того, что мало у нас прибывает так нужных стране граждан.Нельзя не сказать, что поправки для носителей русского языка ждут тысячи наших соотечественников, и больше всего те, кто бежал с Украины. Именно для них барьеры на пути к гражданству самые высокие. Вспомним, что поправки по носителям русского языка принимались весной 2014 года, когда уже разгоралась гражданская война на Украине. Неужели так и было задумано: не подпускать украинских беженцев к российскому гражданству?Летом 2014 года с нашей стороны были предприняты большие и финансовые, и административные меры для приема, размещения беженцев, оказания им материальной помощи. Был упрощен порядок регистрации, получения временного убежища. Была открыта возможность стать участником Программы тем, кто имеет временное убежище. Известно, что Программа дает реальный путь к полной интеграции в России. Путь к гражданству ее участник может пройти за 7-8 месяцев. К тому же Программа предполагает некоторую материальную поддержку её участникам и членам их семей. В Центральном федеральном округе – это компенсация проезда и провоза багажа, а также оплаты справок и пошлин при оформлении документов. В регионах приоритетного развития – на Дальнем востоке – есть и подъёмные. Однако в условиях кризиса регионы не справляются с дополнительной нагрузкой и все более сокращают приём по Программе. И страдают при этом больше всего, опять же, беженцы с Украины.Носителям русского языка никаких материальных преференций государство не даёт. Единственная привилегия у них – получение вида на жительство и затем гражданства. И, если не требовать пресловутый документ иностранного государства, путь к гражданству можно пройти за полгода. Всё обустройство – за свой счёт, без копейки госсредств. Открыть возможность носителям русского языка получить гражданство России без разрешения других государств, это снять нагрузку с Программы, куда обращаются, потому что нет другой возможности.Торможение законопроекта по носителям русского языка заблокировало прохождение в Государственной думе еще двух предложений депутатов, важных для наших соотечественников: проекта поправок по гражданству детей из смешанных семей и о предоставлении политического убежища в России.Сейчас гражданин России не может оформить гражданство своему ребенку, находящемуся за рубежом, без разрешения другого родителя – иностранного гражданина, но если ребенок в России – то может. Устранить это неравенство – предложено в законопроекте, внесённом ещё в феврале. Проект поддержан и профильными комитетами и Общественной Палатой РФ.Законопроект о политическом убежище, внесённый в апреле, предлагает изменить порядок предоставления его в России, введённый Указом Президента Б. Ельцина в 1997 году. Сейчас ходатайствовать перед Президентом РФ о политическом убежище могут только те, кто бежал из стран, имеющих с Россией визовый режим. Политическое убежище выходцам из стран, имеющих соглашения с Россией о безвизе, или из стран «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека» - Россия по сей день не даёт. Проект снимает ограничение по безвизовым странам и освобождает МИД России от необходимости подавать в Администрацию Президента список вышеназванных «образцово-показательных» стран. В остальном – законопроект буквально повторяет действующее Положение о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища. Очевидно, что его принятие поможет обрести в России твёрдую почву под ногами, прежде всего, оппонентам киевской власти. И вот этому законопроекту чинятся препятствия. В мае подан ещё один его вариант.Но пока депутаты «бодаются» с правовиками, как солженицынский «телёнок с дубом», наши соотечественники, будто некрасовские крестьяне, стоят перед «парадным подъездом» и ждут справедливости. Доколе будем испытывать терпение людей?