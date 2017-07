«Дети олигархов готовятся взять власть в России»

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге уже наделала много шума в западных СМИ еще за неделю до своего начала. Тамошние пропагандисты «российского вмешательства в выборы» опасаются, что Кремль и Белый дом могут заключить сделку по Украине и Сирии, и что эта договоренность будет непосредственным образом угрожать американским интересам. Между тем противники потенциальной сделки между Россией и США уже приступили к реализации комплекса мер по ее предотвращению. Вновь начинают приходить сообщения о химической атаке в Сирии, кроме того, вполне вероятно, что к встрече двух лидеров Украина в очередной раз запустит эскалацию напряженности в Донбассе, традиционно обвинив во всем Москву. «Колокол России» представляет очередную подборку любопытных материалов в западных СМИ за прошедшую неделю.Так, американское издание EurasiaNet опубликовало материал под заголовком «Россия благословила новый договор Армении с Евросоюзом». Обозреватель Джошуа Кечера напоминает, что в 2013 году Ереван вел переговоры с Брюсселем для подписания договора о более тесном экономическом и ином сотрудничестве, что фактически означало бы интеграцию Армению в Евросоюз. Однако тогда Москва предотвратила подобное развитие ситуации, застолбив свои позиции как доминирующего игрока в этой небольшой кавказской республике.Однако теперь, отмечает он, Брюссель и Ереван подготовили соглашение «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве» без особых проблем. Все благодаря тому, что из договора исключены положения, которые могли бы поставить под вопрос позиции Москвы в Армении. «Новый договор очень похож на соглашение от 2013 года с той лишь разницей, что из него убраны положения о свободной торговле, которые противоречили членству Армении в Евразийском экономическом союзе. В руководстве России пока не высказывались относительно этого документа, но как утверждает один из дипломатических источников в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров «дал зеленый свет», – пишет автор.Тем не менее, подчеркивает Кучера, даже несмотря на ограниченность соглашения, оно предоставляет Еревану серьезную альтернативу интеграции с Москвой. «Поэтому в Армении опасаются, что Россия пожелает сорвать и эту договоренность. Если вспомнить 2013 год, то тогда Москва заявила, что если Ереван подпишет соглашение с ЕС, то она продаст Азербайджану крупные партии вооружений, кроме того, был запущен слух о резком повышении цен на поставляемый в Армению российский природный газ», – утверждает EurasiaNet. Помимо этого, добавляет автор, в том же 2013 году собственное соглашение с ЕС намеревалась подписать Украина. Поэтому намеки Еревану предназначались и для Киева.Несмотря на это, считает автор материала, Украина для России пока потеряна, а Армения уже вошла в состав возглавляемого Россией экономического блока, поэтому соглашение с ЕС, скорее всего, все-таки будет подписано. «Новая редакция документа довольно безобидна: помимо отсутствия пункта о свободной торговле, в нем отсутствует положение о сотрудничестве в сфере безопасности. И русские явно удовлетворены тем, что геополитическая составляющая в договоре отсутствует», – резюмирует автор.По всей видимости, несмотря на то, что Ереван с 2015 года входит в состав Евразийского экономического союза, он не оставляет надежд на более тесное сотрудничество с ЕС. Зачем это нужно Армении? Вполне вероятно, что таким образом создается своеобразный «запасной аэродром» на случай смены власти в стране и прихода прозападных лидеров, которые возьмут курс на отрыв кавказской республики от России. Предпосылки к столь неблагоприятному для Москвы развитию ситуации уже есть, достаточно вспомнить массовые протесты в июне 2015 года, поводом к которым стало повышение цен на электроэнергию, а также выступления оппозиции летом прошлого года.***В свою очередь, американское издание The National Interest опубликовало материал обозревателя Дэвида Миллера под заголовком «Причины, по которым США не следует воевать в Сирии с Ираном, Россией и Асадом». По его словам, идея о том, что борьба с Тегераном для ослабления нынешнего сирийского режима даст эффект – это не более чем миф. «В случае ухода Асада будет убрана даже видимость хоть какой-нибудь стабильности в этой арабской республике, а в борьбе за сферы влияния схлестнутся не только противостоящие ему отряды сирийской оппозиции, но и проиранские шиитские боевые формирования, алавиты, курды, русские и, конечно же, США. Каждая из этих сторон будет решать свою собственную задачу, что при этом значительно усилит риск их военного столкновения. Таким образом, территория Сирии на многие десятилетия станет ареной выяснения отношений как для региональных, так и для мировых держав», – пишет автор.Кроме того, продолжает Миллер, Соединенные Штаты при всем желании не смогут потеснить в Сирии Россию. «Вашингтон сталкивается здесь с крайне неприятной для себя правдой – у Москвы гораздо более прочные военные и дипломатические позиции, а раз так, то трудно представить, что в благоприятной для себя ситуации президент Владимир Путин пойдет на уступки требованиям Запада отстранить от власти главу Сирии Башара Асада», – отмечает автор.При этом, добавляет он, в Кремле вряд ли согласятся на ввод миротворцев из западных стран, что ослабит позиции Москвы в Сирии, тогда как Кремль заинтересован в арабской республике, в том числе, как разменной карте для своих переговоров с Западом об Украине и санкциях. Помимо прочего, продолжает обозреватель, интересы Соединенных Штатов в Сирии не настолько существенны, как интересы их оппонентов. «Как бы ни была важна Сирии для внешней политики Вашингтона, американская администрация должна решить, будет ли она настаивать на своем в том случае, если Россия и Иран будут готовы вступить в прямой военный конфликт с американской армией», – пишет Миллер.По его словам, есть большие различия в том, как видят происходящее в Сирии из Вашингтона и как оно видится из Турции, Израиля, Ирана, Иордании и другим странам региона. «Все они готовы поставить на кон гораздо большее, чем США, ведь они знают Ближний Восток гораздо лучше, чем самые осведомленные американские эксперты, а географические и демографические аспекты дают им определенные преимущества в этой борьбе. Для многих стран Сирия жизненно важна, в отличие от Америки, которая с помощью войны в этой республике пытается проецировать во внешний мир свое угасающее могущество», – подчеркивает обозреватель.Он утверждает, что Иран за все шесть лет войны потратил огромные материальные и людские ресурсы для поддержки Асада. Немало тратится на это и Россия, которая не только перебрасывает сирийской армии все новые подразделения, но и напрямую задействует свои вооруженные силы, в том числе весьма дорогостоящие корабельные пуски ракет «Калибр». «Как Москва, так и Тегеран уже потратили достаточно, чтобы так просто отступить под давлением США», – утверждает обозреватель The National Interest.Кроме того, отмечает он, коалиция России, Ирана и Сирии – это добровольный союз четко осознающих свои цели и задачи игроков, который гораздо прочнее наспех созданного Соединенными Штатами альянса западных стран. «Американский блок – это полудобровольная структура, большинство участников которой не слишком заинтересованы в своем участии в сирийской войне, но вынуждены это делать по причине «настойчивой просьбы» со стороны США. Американский альянс вчистую проигрывает российско-иранскому в плане воли и интересов», – добавляет автор.***В другом материале The National Interest под заголовком «Блоковая политика» обозреватель Майкл Линд рассуждает о контурах будущего многополярного мира. По его мнению, динамика мировой политики такова, что в будущем, в отличие от предсказаний некоторых политологов, действующими лицами на глобальной арене будут оставаться не множество независимых государств, а довольно малое количество постоянных иерархических и многонациональных блоков, скрепленные под властью одного гегемона.По его словам, последние два-три десятилетия стали настоящим бумом возникновения всевозможных торгово-экономических объединений. «К примеру, еще при администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы были созданы Трансатлантическое и Тихоокеанское партнерства. В свою очередь Китай предложил проект всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭ), а Россия нацелила свои экономические амбиции на постсоветское пространство», – пишет он. Обозреватель утверждает, что в новых экономических образованиях гораздо больше политики, чем самой экономики, какие бы цели ни декларировались в официальных документах этих организаций. «И рассмотрение политики и торговли с экономикой как отдельных сфер, которые никак не связаны друг с другом и имеют собственные закономерности, может привести нас в полное замешательство», – отмечает автор.Для господствующей державы те страны, которые находятся под ее влиянием, служат источником военной мощи и богатства, а ресурсы подчиненных государств присоединяются к возможностям доминиона – это самый быстрый и эффективный способ увеличения ВВП лидера в условиях демографических трудностей и проблем с созданием инноваций, утверждает обозреватель. Вместе с тем блок повышает статус так называемых «держав второго эшелона» – подчиненных гегемона, добавляет он. «Основанная на экспансии и присоединении новых территорий силы была стратегией империй прошлого, тогда как в современном мире включение в состав государства новых территорий будет считаться незаконным и создаст действующей таким образом державе определенные проблемы на мировой арене. Однако теперь новые империи могут разрастаться и с помощью альянсов по обеспечению безопасности, и посредством торговых сделок. По сути, ничей суверенитет в таком случае не нарушается, однако транслирующая свою гегемонию держава прирастает новым протекторатом», – отмечает Линд.По его словам, неизбежен сценарий будущего, при котором мир будет разделен между региональными блоками на сферы влияния. «Мы увидим примерно ту версию нового миропорядка, которая была описана Джорджем Оруэллом в его культовом романе «1984»: Океания во главе с Америкой, китайский восточноазиатский блок – Остазия и ориентированная на Россию Евразийская держава. Возможно, в будущем к этой троице могла бы присоединиться Индия со своим потенциальным южноазиатским блоком», – пишет обозреватель The National Interest.Автор утверждает, что мир будущего в плане взаимоотношений его основных игроков будет чем-то похож на мир эпохи аграрных вассальных империй, в котором незначительные столкновения держав вдоль границ могли продолжаться столетиями, но при этом не приводить к крупным конфликтам. «Будут иметь место вялотекущие очаги напряженности на точках пересечения влияния блоков. При этом фазы холодной войны между ними будут перетекать в фазы холодного мира и так далее. Степень торговли, инвестиций и иной кооперации внутри блоков будет высока и иметь тенденции к повышению своего уровня, однако экономические отношения между самими блоками будут конфликтными и строиться на принципе «кто кого», – резюмирует Линд.***Любопытный материал был опубликован также в издании Project Syndicate. В статье «Подрастающие олигархи России» автор Андерс Ослунд пишет, что Владимир Путин фактически национализировал и во многом даже приватизировал элиту страны. «Отпрыски олигархов прошлого ельцинского поколения постепенно покидают страну, тогда как на их место приходят дети друзей и приближенных российского лидера. Многие из них уже стали миллиардерами, хотя большинству нет и 40 лет», – отмечает обозреватель.По его словам, окончив высшие учебные заведения (как правило, российские), они сразу получают высокие карьерные позиции в крупных компаниях и госкорпорациях, а после одного-двух повышений занимают пост вице-президента или иного лица, приближенного к руководителю. «Взять, к примеру, одного из крупнейший предпринимателей России Аркадия Ротенберга, чей старший сын Игорь является главным акционером компании «Газпром бурение», а второй сын, Роман. находится на посту вице-президента «Газпромбанка». А сын Юрия Ковальчука, возглавляющего находящийся под санкциями банк «Россия», стал руководителем государственного энергетического холдинга «Интер РАО», – пишет Ослунд.Автор подчеркивает, что такую же головокружительную карьеру делают и отпрыски друзей российского лидера по КГБ, к примеру, сын экс-руководителя президентской администрации Сергея Иванова с таким же именем, который в возрасте 25 лет занял пост вице-президента «Газпромбанка», а в марте 2017 года в возрасте 36 лет оказался в кресле президента государственной алмазной компании России «Алроса». «Сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева Дмитрий стал главой государственного «Россельхозбанка» в 33 года, а отпрыск главы «Роснефти» Игоря Сечина в 25 лет занял пост заместителя директора департамента в компании отца», – продолжает обозреватель. На этом фоне, отмечает он, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис, вошедший в 37 лет в состав правления банка ВТБ, выглядит мудрым старцем.Таким образом, утверждает автор, наиболее влиятельные и богатые люди России, приближенные к главе государства Владимиру Путину, уже с ранних лет продвигают своих отпрысков на главные позиции в принадлежащих государству активах. «Фактически таким способом готовится новая смена, которая должна взять бразды правления государством после того, как их отцы уйдут в отставку. Говорить об этом пока еще рано, но задел на будущее уже сделан», – резюмирует Ослунд.Стоит отметить, что ничего нового в этой ситуации нет. Всегда во все времена политическая и экономическая элита пыталась пристроить своих отпрысков на самые денежные и влиятельные должности. Вопрос только в том, что назначение детей сильных мира сего на высокопоставленные позиции не должно обрубать социальные лифты для тех, у кого нет богатых и влиятельных родителей.