«Цивилизованный» западный мир против великой России

Во время Первой мировой войны США вступили в активные боевые действия позже своих союзников, но при этом извлекли из ситуации наибольшие выгоды. Сначала Америка пожала все плоды своего нейтралитета, а затем и плоды победы. Из войны Штаты вышли ведущей мировой державой, имеющей свой план «нового мирового порядка».Ещё римляне и греки-ромеи (византийцы) вели борьбу с восточными и северными «варварами», «скифами», среди которых были наши прямые предки — русы, славяно-русские племена и роды. К примеру, записанные «классической» историей (западным вариантом истории) вандалы в германцы (предки современных немцев), в реальности были славяно-русским родом, известным под множеством имен: вены — венеты — венеды — вандалы и т. д. И практически вся территория современной Германии, Австрии, Северной Италии и другие земли Европы некогда были заселены суперэтносом русов.Однако в ходе длительной, более тысячелетия идущей войны, западное ядро суперэтноса русов было практически уничтожено, ассимилировано, подчинено «западной матрице», как поляки (западные поляне) или хорваты. Русские города вроде Берлина, Ростока, Дрездена, Бранденбурга-Бранибора, Вены и Венеты-Венеции стали крупными центрами новых западных народов. Надо сказать, что схожие этнические, культурно-исторические, языковые процессы продолжаются по сию пору. В частности, мы видим, как из единого этноязыкового, культурного пространства русской цивилизации и суперэтноса вычленяют «украинцев» и белорусов («литвинов»).Владыкам Запада всё равно, кто правит в России — великие князья, цари, генсеки или «демократически избранные» президенты. Хозяевам Запада всё равно, какой у нас строй — монархия, социалистическая республика или «демократия» с периферийным капитализмом.Война будет продолжаться до полного решения «русского вопроса», то есть уничтожения русского суперэтноса и русской цивилизации с её уникальной «русской матрицей» — идеей справедливости и жизни по совести. Только уничтожив русский народ и русский язык, физически уничтожив или ассимилировав русских, Запад может получить главный приз — планету.Поэтому потуги части нынешней российской политической верхушки, которая со времен Горбачёва и Ельцина пытается «вписаться» в этот «новый порядок», бессмысленны. Хозяевам Запада не нужны «компромисс», «сотрудничество», борьба с «мировым терроризмом», «партнеры», им нужна только полная капитуляция, полный контроль над великой северной цивилизацией и окончательная ликвидация самосознания, исторической памяти, культуры и языка русского суперэтноса. Чтобы от народа-воина, труженика, созидателя и праведника остались одни рабы-потребители и хищники-паразиты, высасывающие ресурсы Севера в интересах хозяев Запада и Востока.При этом, несмотря на постоянную угрозу с Востока (Турция, Персия, Китай, Япония), основным, постоянным, наиболее опасным, расчётливым и в тоже время алчным врагом для России всегда остаётся Запад, англо-романо-германский мир и примкнувшие к ним позже и взявшие в XX веке на себя роль лидера западного проекта и «крестового похода» против русского мира — США. Духовным идеологом «натиска на Восток», на Россию и славяно-русскую цивилизацию с раннего средневековья и до настоящего времени остается папский Рим. Два других «командных пункта» западного проекта — Лондон и Вашингтон.На протяжении тысячелетий русский суперэтнос противостоял натиску с Запада (нынешняя история Руси-России «обрезана» в угоду западным «партнерам»). Последние полторы тысячи лет Западу противостоит Русь-Россия со столицами в Новгороде, Киеве, Москве и Петрограде. Основой противостояния является генетический код. Именно в этом глубинное отличие между Россией и Западом, именно в этом непонимание западными народами «загадочной русской души» и, соответственно, непонимание и неприятие русскими бездуховности, материальности («золотой телец»), звериного эгоизма, индивидуализма и хищнических, паразитических повадок «западного» человека.Поэтому западные «элиты» всегда с огромным удивлением, непониманием и страхом смотрели на «загадочных» русских, которые всегда, имея превосходство в военном умении (народ-воин), не колонизировали, не грабили, не разоряли соседние народности, как это делали западные народы. Они удивлялись, почему русские, отбивая «крестовые походы» с Запада, которые регулярно организуют хозяева Рима, Парижа, Берлина, Лондона и Вашингтона, в ответ не «сдирают семь шкур» с богатых западных городов, как всегда делали западноевропейские завоеватели. Более того, русские, в отличие от западных колонизаторов, всегда видели в жителях Сибири, Севера, Кавказа, Средней Азии — людей, равных себе. Не рабов и «недочеловеков» второго-третьего сорта, а таких же людей, просто с другим языком, верой и культурой. Это и позволило русским создать саму великую империю в истории человечества. Люди других народностей и культур всегда с охотой вливались в русский (советский) проект.Когда целые регионы планеты буквально уничтожаются, пожираются обществом потребления и саморазрушения. Огромные леса в Южной и Центральной Америке, Африке и Азии сводятся с лица земли, реки и озера превращаются в грязные канавы, в океанах появляются целые «моря» мусора, цветущие лесостепи обращаются в пустыни, появляются огромнейшие свалки мусора и различных отходов и т. д.Можно взять почти любую страну в Южной Америке, Африке и Азии, которые буквально все тем или иным образом подчинены западному миру, капиталу, западным ТНК и ТНБ, иЧеловек обречён на выживание, то есть пытается существовать с помощью продажи своих сил (труда) или даже своего тела, хищнического изъятия природных ресурсов (к примеру, вырубка лесов). Всё это ведёт к катастрофе как общества, так и биосферы в целом. Это эволюционный тупик, ведущий к саморазрушению всего человечества. При этом хозяева Запада всячески стараются не дать человечеству выйти из этого тупика — наиболее умные лидеры, которые пытаются создать альтернативную модель развития (к примеру, Джамахирия М. Каддафи), физически уничтожаются. Людей сознательно оглупляют с помощью разрушения и извращения систем образования и воспитания, уничтожают их физический, интеллектуальный и духовный потенциал с помощью табака, алкоголя, наркотиков, отравленной и измененной пищи, виртуальных миров ТВ и интернета, игровых миров, потакая низменным потребностям и т. д.Ядро капиталистической системы — США, Великобритания, Франция, Германия, процветает, а периферия капсистемы постоянно деградирует. Правда, и ядро постепенно разрушается. Паразитирование, звериное потребление разрушает человека, так как его предназначение — это творчество, созидание. Отсюда все проблемы Запада — вымирание и деградация белой расы, её угасание, расцвет человеческих пороков и угасание морали, гедонизм и потребление с одновременным исчезновением духовности и творческой активности. Однако, вымирая и самоуничтожаясь, западное общество в своей длительной агонии и звериной алчности убивает, уничтожает и отравляет своими ядами весь остальной мир. Этот процесс длится уже не первое тысячелетие и может занять ещё от двух-трех сотен лет до двух-трех тысячелетий, если хозяева Запада смогут окончательно подмять под себя весь остальной мир, включая древние цивилизации Востока (Персия-Иран, Индия, Китай, Индокитай, Корея и Япония), так и Россию.Русские же являются носителями созидательного кода-матрицы. Именно в этом причина того, что, несмотря на катастрофические войны, вторжения, «крестовые походы», инспирированные хозяева Запада, несмотря на подрывные революции и восстания, разрушительные «перестройки-реформы», проводимые российскими западниками, представителями «пятой колонны», несмотря на десятки миллионов демографических потерь, вызванных этим противостоянием (в частности, если бы не революции, войны и «реформы» XX столетия, то русских сейчас было бы около 500 млн. человек, то есть мы являлись бы третьим этносом на планете по численности, как в начале века, после китайцев и индийцев), с каждым витком развития русский суперэтнос и Россия становятся всё более могущественной и великой нацией и державой.В частности, катастрофа 1914-1920 гг. привела к невероятному взлёту советской цивилизации (проекта). Русские коммунисты во главе со Сталиным стали создавать общество служения и созидания, с господством этики совести, что соответствовало коду русского суперэтноса. Результаты были поразительными — СССР-Россия стала ведущей сверхдержавой, создала проект развития, альтернативный западному. Всё человечество с надеждой смотрело на русских, которые бросили вызов хозяевам Запада, своим проектом разрушили колониальную систему и дали народам Азии, Африки и Азии надежду на создание иного общества, без паразитизма немногих «избранных» над народными массами. Советский Союз показал человечеству и его «светлое будущее», магистральный путь развития — выход за пределы «колыбели»-Земли, освоение космоса. Только выход в космос, а также строительство общества служения и созидания на самой планете (с восстановление биосферы, полноценным освоением воздушного, водного и подводного пространств) позволяет максимально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал человека.Россия и русские генетически (отсюда тысячелетний спрос на русских красавиц), духовно и интеллектуально совершеннее подпавшего под власть вырожденцев Запада. Отсюда и разгадка западной русофобии. Нынешняя русофобия не из-за того, что на Западе не любят «плохого Путина или Сталина», она имеет тысячелетние корни. Это страх перед русскими («русские идут»), который знали как в Древнем Риме и Константинополе, сохранившийся в Париже, Лондоне и Вашингтоне, которые наследуют древние традиции противостояния Руси с Западом. Это ненависть к русским, неприязнь, что выражает комплекс неполноценности, свойственный менее совершенной культуре в отношении более совершенной. Непонимание и неспособность понять более развитую культуру, при этом в военном отношении более мощный народ (русские не раз побеждали западные полчища, но не сносили с лица земли Варшаву, Берлин и Париж, как могли бы), порождает генетический, биологический страх и зависть. Западники боятся воинственных русских и завидуют им, алчно хотят воспользоваться богатствами русской земли. Материальная, «тёмная» суть западников не приемлет более высокую форму человечности, к которой призывали лучшие люди человечества, такие пророки, как Будда, Иисус и Мухаммед. И которая является ядром «русского кода».Запад ощущает угрозу, исходящую от России, русского суперэтноса. При этом на Западе не понимают, что только русский проект может спасти человечество, решить проблему системного кризиса, вывести людей на магистральный путь развития. Запад реагирует на более высокую культуру примитивной агрессией. Запад противопоставляет эволюции и сверхэволюции человека, человечества — войны, восстания, революции, насилие, все виды смерти и хищнической, паразитической деятельности. При этом на Западе продвигают проект «трансгуманизма», когда человек «совершенствуется» с помощью науки и техники, биотехнологий, становится придатком машинного мира. Это проект «электронный концлагерь», как часть глобальной невольничьей цивилизации — «нового мирового порядка». Хозяева Запада мечтают стать всемогущими, почти бессмертными «богами», а остальное человечество «почистить» и превратить в чипированные «двуногие орудия», полностью лишенные свободы воли и выбора.Западный проект — это общество рабов и рабовладельцев. В нынешнем варианте — общество ростовщиков-олигархов и потребителей, опускаемых в скотообразное состояние. Не зря в США и на Западе в целом идеализируют Древний Рим и Древнюю Грецию — рабовладельческую цивилизацию. В настоящее время хозяева Запада пытаются вернуть мир в это «идеальное» состояние. Отсюда самая дикая архаика, в которую сейчас пытаются снова погрузить мир, вернуть его в «тёмные века». Поэтому не стоит удивляться, что в западных странах пропагандируют педофилию, каннибализм и легальную продажу наркотиков, а в разрушенных войной Ираке и Сирии появились «традиционные» рабовладельцы и рабские рынки, где можно по сходной цене купить девочку или мальчика. Запад и западная «демократия» со времен Древней Греции стоят на рабстве народных масс, власти богачей-олигархов и рабовладельческой морали, замаскированной ныне под мораль общества потребления с его рабами-потребителями.Продолжение следует…