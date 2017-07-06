Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 10. Венгерский бронеавтомобиль 39M «Csaba»

Источники информации:

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/hungary/39m_csaba.htm

http://zonwar.ru/bronetexnika/armored_IIMV/39m_Csaba.html

http://pro-tank.ru/bronetehnika-italy-japan/hungary/888-light-armored-vehicle-csaba

Материалы из открытых источников

39M «Csaba» (Чабо) — легкий венгерский бронеавтомобиль периода Второй мировой войны. Боевая машина была создана инженерами компании «Олвис-Штраусслер» в 1930-х годах. Свое название бронеавтомобиль получил в честь Чабы — младшего сына легендарного вождя гуннов Аттилы. Выпускался в двух основных версиях: 39M Csaba — базовая модель и 40M Csaba — командирский вариант, отличался наличием нескольких радиостанций, рамочной антенной и исключительно пулеметным вооружением.В 1933 году инженер из Венгрии Микпош Штраусслер, перебравшийся на постоянное жительство в Великобританию, договорился с представителями автомобильной фирмы «Манфред Вейсс» из Будапешта о строительстве в Венгрии прототипов спроектированных им специальных машин. Одной из них являлся экспериментальный полноприводной (4x4) двухосный бронеавтомобиль повышенной проходимости под обозначением АС 1. Он был создан Штраусслером для британской армии в 1934 году. Результаты, которые были получены в ходе испытаний данной бронемашины, а также опыт, приобретенный в процессе ее выпуска, были использованы при создании улучшенной модели АС 2. В отличие от первой модели, в ней был предусмотрен задний пост рулевого управления, что на тот момент времени стало уже каноном для большинства разведывательных бронеавтомобилей. Боевая машина конструкции Штраусслера отличалась современной конструкцией, изначально заточенной на использование в военных целях, и получила одобрение на выпуск от представителей венгерской армии. Испытания шасси АС 2 продемонстрировали, что оно в полной мере отвечает требованиям, которые армия Венгрии предъявляет к бронеавтомобилям.В 1939 году после проведения успешных испытаний АС 2 с корпусом, выполненным из неброневой стали, венгерское командование приняло данную бронемашину на вооружение, под обозначением 39М «Csaba». К окончательной доработке своего детища Микпош Штраусслер отношения уже не имел. В том же году компания «Манфред Вейсс» получила свой первый заказ на 61 бронеавтомобиль 39М (53 боевых и 8 учебных машин с неброневыми корпусами). Венгерские военные рассчитывали укомплектовать ими разведывательные подразделения кавалерийских и моторизованных бригад. Производство данной серии продолжалось с весны 1940 по лето 1941 года. В 1940 году был выдан заказ еще на 40 бронеавтомобилей, 12 из которых получили две симплексных радиостанции R-4 и R-5 с рамочной антенной и использовались в качестве командирских машин под обозначением 40M, их вооружение состояло лишь из одного 8-мм пулемета. Всего в Венгрии было выпущено порядка 140 бронеавтомобилей «Csaba» двух типов.Бронеавтомобиль 39М представлял собой двухосную полноприводную (4x4) боевую машину на специальном шасси с задним расположением двигателя и наличием дополнительного кормового поста управления, который позволял бронемашине двигаться задним ходом без осуществления предварительного разворота. Экипаж бронеавтомобиля состоял из 4-х человек: механик-водитель, командир-стрелок, пулеметчик и механик-водитель заднего поста управления, выполнявший также обязанности радиста.Многогранный корпус бронеавтомобиля изготавливался методом клепки из 9-мм листов катаной стали, которые устанавливались под достаточно большими углами наклона, что увеличивало их пулестойкость и в целом повышало защищенность боевой машины. По сравнению с британской моделью, венгерский вариант бронеавтомобиля выгодно отличался более удачной конфигурацией корпуса. Листы днища корпуса были размещены под небольшим углом друг к другу с целью повышения противоминной защиты, широкие нижние бортовые листы корпуса кверху расходились, из-за этого в среднем сечении корпус бронемашины имел корытообразную форму. Спереди и сзади корпус боевой машины сужался и отличался более сложной конфигурацией.Толщина бронирования лобовой и кормовой части бронеавтомобиля была усилена и достигала 13 мм. На крыше боевого отделения — практически посередине корпуса — находилась клепаная башня кругового вращения шестигранной формы, она была сконструирована и построена под непосредственным руководством специалистов Венгерского института военных технологий. Толщина бронирования башни доходила до 13 мм. Для входа и выхода из бронеавтомобиля в левом борту корпуса находилась небольшая, практически квадратная дверь с закругленными углами, помимо этого экипаж бронемашины мог воспользоваться прямоугольным двустворчатым люком, расположенным в сильно наклоненной задней стенке башни, или же квадратным люком в ее крыше.В передней части бронекорпуса с достаточно сильно наклоненным лобовым листом располагалось отделение управления, в котором с небольшим смещением в левую сторону относительно продольной оси бронемашины находилось рабочее место механика-водителя. Броневая панель над ним была оснащена небольшой угловатой рубкой со смотровыми щелями в стенках, через которые мехвод в боевой обстановке мог вести наблюдение за окружающей местностью и дорогой. Аналогичным образом было устроено и рабочее место механика-водителя заднего поста управления, расположенное в кормовой части корпуса. Обращает на себя внимание оригинальное решение проблемы обзора с места основного механика-водителя вне боевой обстановки. Бронепанель с рубкой крепилась к крыше корпуса при помощи шарниров, ее можно было поднять вверх, обеспечив, таким образом, достаточно широкое поле обзора как перед боевой машиной, так и по обе стороны от нее. Помимо этого в скошенных гранях передней части корпуса с левой и с правой стороны от места мехвода располагались круглые стрелковые амбразуры, которые прикрывались бронекрышками.Сразу за отделением управления располагалось боевое отделение, в состав которого и входила шестигранная башня. В башне находилось 20-мм противотанковое ружье 36 M. Solothurn и 8-мм пулемет 34/37АМ, который питался из магазинов на 25 патронов. Ствол пулемета был прикрыт бронекожухом цилиндрической формы, который защищал его от пуль и осколков мин и снарядов. Вооружение, расположенное в практически вертикальном лобовом листе башни кругового вращения, было установлено в шаровых установках и могло независимо друг от друга наводиться на разные цели. Еще один 8-мм ручной пулемет 31М перевозился в укладке внутри боевого отделения. В случае необходимости его можно было установить на шкворне внутри башни, после чего использовать для ведения огня по воздушным целям противника. В состав возимого боекомплекта входили 200 20-мм выстрелов и 3000 патронов к двум 8-мм пулеметам.Основным вооружением бронеавтомобиля было 20-мм противотанковое ружье 36 M. Solothurn, которое являлось лицензионным вариантом швейцарского противотанкового ружья S18-100 разработки компании Solothurn Waffenfabrik AG. Выбор в пользу данного противотанкового ружья трудно было назвать оптимальным, но в 1939 году венгерским военным выбирать особенно не приходилось. К тому же оно уже находилось на вооружении венгерского легкого танка 38M Toldi, так что возможно выбор вооружения объяснялся также унификацией. Противотанковое ружье имело магазинное питание (магазин на 10 патронов). 20х105 мм бронебойный патрон, выпущенный из ружья 36 M. Solothurn, на дистанции 100 метров пробивал 35 мм расположенной под прямым углом брони, а на дистанции 300 метров — 27 мм. Необходимо отметить, что советские противотанковые ружья меньшего калибра обладали лучшими показателями бронепробития.Для ведения наблюдения за местностью в боевых условиях в шестигранной башне имелись смотровые щели с внутренними бронезаслонками — по одной в каждой грани; в задней стенке башни таких смотровых щелей было сделано две — по одной в каждой створке люка. В моменты относительного затишья или нахождения вне поле боя экипаж бронеавтомобиля мог вести наблюдение за местностью чрез верхний башенный люк или через распашной двустворчатый люк в задней стенке башни.В задней части боевого отделения с левой стороны размещался кормовой рулевой пост, который был оборудован всеми необходимыми органами управления. Так как все бронемашины 39М «Чаба» были оснащены радиостанциями R-4, то механик-водитель заднего поста управления помимо всего прочего выполнял функции радиста. Для обеспечения необходимой дальности связи снаружи на корпусе бронеавтомобиля была размещена поручневая антенна.В кормовой части корпуса с правой стороны располагался моторный отсек, который от боевого отделения был отделен противопожарной перегородкой. В этом отсеке был размещен 66,2-киловаттный (90 л. с.) 8-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения «Форд». Рабочий объем двигателя превышал 3,5 литра. Двигатель производился немецким филиалом компании «Форд» в Кёльне. Взаимодействующая с двигателем трансмиссия обеспечивала движение как вперед, так и назад с одинаковой скоростью. Использованная силовая установка позволяла практически 6-тонному бронеавтомобилю разгоняться по шоссе до 65 км/ч. Отличаясь хорошими характеристиками проходимости и скорости хода, бронеавтомобиль 39М имел очень ограниченный запас хода. При полностью заправленном бензином баке емкостью 135 литров бронеавтомобиль проходил по шоссе до 150 километров.Благодаря наличию полного привода, боевая машина обладала хорошей проходимостью по пересеченной местности. Она с легкостью могла преодолевать вертикальные препятствия высотой до полуметра, без подготовки форсировала вброд водные преграды глубиной до метра, брала подъемы крутизной до 30 градусов.Первые легкие бронеавтомобили 39М поступили на вооружение 1-й и 2-й моторизованных бригад, а также 1-й и 2-й кавалерийских бригад. Обычно на каждую бригаду выделялась одна рота, состоящая из 10 боевых машин, а также один командирский бронеавтомобиль 40М и два учебных 39М (с корпусом из неброневой стали). Помимо этого перед войной взвод из 3-х бронеавтомобилей был передан венгерской Горнострелковой бригаде.Дебют бронеавтомобиля 39M «Csaba» на поле боя пришелся на реализацию плана «Марита» в апреле 1941 года, когда венгерские войска перешли границу Югославии и начали продвижение вглубь страны. Основной целью венгерских войск в этой кампании был захват области Воеводина, в которой большинство населения составляли этнические венгры. Толком «понюхать пороха» экипажем бронемашин тогда не удалось. Начав вторжение 9 апреля 1941 года, венгерские войска достаточно быстро достигли намеченной перед ними цели при минимальном сопротивлении со стороны югославской армии. В нападении на Югославию в апреле 1941 года приняли участие бронеавтомобили всех перечисленных выше бригад, за исключением 1-й кавалерийской бригады, которая была оставлена в резерве.По-настоящему повоевать бронемашинам «Csaba» предстояло летом 1941 года. Для усиления группировки венгерских войск, задействованных в войне против СССР, было передано более 80 танков «Toldi», 57 бронеавтомобилей «Csaba» и 65 танкеток CV 3/35. Бронеавтомобили 39М активно использовались в составе 1-й кавалерийской и 2-й моторизованной бригады, которые совместно с войсками вермахта действовали на территории Украины. Подробные описания их боевых действий против советских войск отсутствуют. Однако известно, что к декабрю 1941 года, когда обе роты были выведены на пополнение, в их строю оставалось 17 бронеавтомобилей. Скорее всего, на начальном этапе войны венгры из-за недостатка танков использовали свои бронеавтомобили в качестве средства непосредственной поддержки пехоты. Однако со временем эти боевые машины привлекались в основном для ведения разведки и осуществления охранных функций в тылу.Повторно бронемашины «Чабо» вернулись на советско-германский фронт уже в конце 1942 года, когда большая часть соединений венгерской армии отступала в тыл под ударами советских войск. Прибывшая на берега Дона 1-я венгерская танковая дивизия имела в своем составе 1-й разведывательный батальон, в составе которого имелось тогда 14 бронеавтомобилей «Csaba». Вплоть до января 1943 года дивизия пыталась противостоять наступлению Красной Армии, пока практически полностью не была разгромлена. При этом вместе с дивизией погибли и все ее бронеавтомобили.В последний раз бронемашины 39M «Csaba» активно использовались уже на заключительном этапе войны, в частности в боях в южной Польше и в самой Венгрии. Они применялись для отражения наступления Красной Армии в 1944-1945 годах. В боях машины использовались вплоть до апреля 1945 года. При этом все бронеавтомобили были потеряны в ходе боевых действий, до нашего времени не дошло ни одного образца данной колесной бронетехники.Тактико-технические характеристики 39M «Csaba»:Габаритные размеры: длина корпуса — 4520 мм, ширина — 2120 мм, высота — 2270 мм, клиренс — 333 мм.Колесная формула — 4х4.Боевая масса — 5,95 тонны.Бронирование — до 13 мм (лоб корпуса и башня).Силовая установка — 8-цилиндровый карбюраторный двигатель Ford G61T мощностью 90 л.с.Максимальная скорость — 65 км/ч (по шоссе).Запас хода — 150 км (по шоссе).Запас топлива — 135 л.Вооружение — 20-мм противотанковое ружье Solothurn 36.M и 2х8-мм пулемета (один в башней, другой ручной пулемет в укладке).Боекомплект — 200 выстрелов и 3000 патронов к пулеметам.Экипаж — 4 человека.