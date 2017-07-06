08:15 06 июля

Тиллерсон: Россия должна гарантировать неприменение Асадом химоружия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал возможность российско-американского сотрудничества по Сирии. По словам главы Госдепартамента США, несмотря на разногласия по сирийскому вопросу, у России и США есть большой потенциал для взаимодействия. Тиллерсон отметил, что у России и США есть все шансы вести скоординированные действия в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, «что послужит общим интересам в сфере безопасности».

Тиллерсон: Россия должна гарантировать неприменение Асадом химоружия


При этом Тиллерсон отметил, что Россия, как одна из сторон, гарантирующих безопасность в зонах деэскалации на территории САР, несёт ответственность за то, чтобы "различные группировки не захватывали те участки, которые были освобождены от ИГИЛ (*террористическая организация, запрещённая в России) и других террористических формирований".


Не упустил момента Тиллерсон и для того, чтобы вновь поднять вопрос о «химическом оружии Асада». По словам американского госсекретаря, Россия должна гарантировать то, чтобы «режим Асада отказался от применения химического оружия в Сирии». Вот только ничего не сказал Тиллерсон о том, кто будет гарантировать неприменение химического оружия боевиками, которые осуществляют откровенные провокации, выкладывая серии постановочных кадров в Сеть, чтобы обвинить Дамаск в «очередной зариновой атаке».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 21

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:08
    Обычная разводиловка...виноваты все равно будут и РОССИЯ и АСАД в случае провокации...а они обязательно будут проводиться англосаксами как под копирку теми же людьми и способами.
    Тот же ЛЕХА
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:30
      Надо тогда в лоб сказать что США должна гарантировать неприменение химического оружия боевиками с которыми они находятся в тесном контакте . России надо плотнее работать со средствами СМИ америкосы какую хотят информацию такую и проталкивают , кто нам мешает , просто надо искать свои каналы .
      Spartanez300
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:31
      Тиллерсон: Россия должна гарантировать неприменение Асадом химоружия

      Тот же ЛЕХА
      Обычная разводиловка...виноваты все равно будут и РОССИЯ и АСАД в случае провокации
      - именно для этого и хотят Россию сделать "гарантом", а потом обвинить в несостоятельности...
      андрей юрьевич
    3. Reptiloid Сегодня, 06:33
      Вот то и мерзко, все варианты обвинений повторяются один в один. А о боевиках -то какая трогательная забота!!!!!!. Мочили их знатно, штатники пережиают. Вспомнили видно, что боевиков вывозили с семьями и награбленным добром раньше.!!!!
      Reptiloid
  2. Ретвизан 8 Сегодня, 06:12
    И все им Россия что-то должна!
    Ретвизан 8
    1. Logall Сегодня, 06:15
      Цитата: Ретвизан 8
      И все им Россия что-то должна!

      Им весь мир должен...
      Logall
    2. ЛукичЪ Сегодня, 06:32
      Цитата: Ретвизан 8
      И все им Россия что-то должна!

      а это уже исторически сложилась.
      ЛукичЪ
  3. Logall Сегодня, 06:14
    [/quote], у России и США есть большой потенциал для взаимодействия

    Россия военную полицию вводить собралась. Значит жжоще позицию долбить будет.
    чтобы "различные группировки не захватывали те участки, которые были освобождены от ИГИЛ [quote]

    Боятся, что територии терять начнут.
    Америкосы идут​ на переговоры, когда дело жареным попахивает...
    Logall
    1. Умник Сегодня, 06:27
      За сирию должны за украину должны.
      Умник
    2. ЛукичЪ Сегодня, 06:33
      Цитата: Logall
      Америкосы идут​ на переговоры, когда дело жареным попахивает...

      а потом сами же эти договорённости не соблюдают
      ЛукичЪ
  4. лысова Сегодня, 06:27
    Рекс он и есть Рекс, получил команду " голос ", вот и отрабатывает. Они похоже уже сами не знают, где правда, а где откровенная ложь. Или их засосала, или они засосали, чего то не потребного.
    лысова
  5. Толстоевский Сегодня, 06:35
    Россия никому ничего не должна
    Толстоевский
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    Россия должна гарантировать неприменение Асадом химоружия

    Опять Россия кому-то должна. Россия явилась инициатором уничтожения хим оружия в Сирии (правда Обама в итоге приписал эту заслугу себе), организация по контролю за хим оружием за это получила нобелевку. А Сша снова за старое. Приелось наверное уже даже в ООН.
    rotmistr60
  7. Александр 3 Сегодня, 06:42
    Тилерсон занимается своим делом -болтовнёй.
    Александр 3
  8. zulusuluz Сегодня, 06:51
    Россия гарантирует неприменение химоружия, если США гарантирует нормальное расследование любого инцидента, перед принятием своего голословного "вывода".
    zulusuluz
  9. olimpiada15 Сегодня, 06:52
    Россия ничего не должна , ибо уже сделала всё для уничтожения химического оружия, к которому был организован доступ международных организаций, под их контролем было вывезено и уничтожено на американском оборудовании. У Асада химоружия нет и производить его в стране , раздираемой войной , невозможно.
    Это американцы должны гарантировать не применение химоружия боевиками, ибо это они не смогли на протяжении двух лет отделить " умеренную" оппозицию от террористов ИГ. Впрочем проблема не из лёгких, ибо между ними нет различий: после выхода боевиков из Алеппо там остались западные инструкторы и не надо напрягать мозги над тем, кого они там инструктировали, ибо ответ очевиден. Оппозиция-это люди имеющие свой взгляд на методы руководства страной, а воюющие с правительственной армией силы, это уже никакая ни оппозиция, это боевики, причем управляемые американцами.
    Это США должны гарантировать неприменение боевиками химоружия, и не организовывать провокации. Более того, уйди сегодня западная коалиция из Сирии, там наступит долгожданный мир. Асад борется не за власть, он борется за сохранение страны, а США добиваются уничтожение сирийского государства любыми способами поддерживая конфликт.
    olimpiada15
  10. зурбаган63 Сегодня, 07:09
    Снова и снова спрашиваю себя. На кой член нам Сирия нужна? Ну если только побомбить и попугать Америку...
    зурбаган63
    1. Roma-1977 Сегодня, 07:15
      Если нужен Крым, значит нужна и Сирия. И Сибирь.
      Roma-1977
  11. viktor. Сегодня, 07:32
    Россия должна в укре, Россия должна в Сирии belay может пора России озвереть чтоб всем кто не снами места на земле не хватило wassat
    viktor.
  12. sabakina Сегодня, 07:36
    Россия должна гарантировать то, чтобы «режим Асада отказался от применения химического оружия в Сирии»
    Мне это Минск напомнило......."Москва не выполняет требования о неприменении химического оружия в Сирии". Надеюсь, мы обойдём эти грабли.
    sabakina
  13. APASUS Сегодня, 07:44
    Россия должна гарантировать то, чтобы «режим Асада отказался от применения химического оружия в Сирии».

    Помниться никто слушать русских в Итлибе не стал,сирийцев сразу обвинили в причастности в применении хим оружия.Зачем Тиллерсону такие гарантии от России ,если за ранее уже известна реакция на такие преступления???
    Попытка выглядит нелепо как вся последняя десятка лет дипломатии США,в дурдоме выходные дни?
    APASUS
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