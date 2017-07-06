Тиллерсон: Россия должна гарантировать неприменение Асадом химоружия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал возможность российско-американского сотрудничества по Сирии. По словам главы Госдепартамента США, несмотря на разногласия по сирийскому вопросу, у России и США есть большой потенциал для взаимодействия. Тиллерсон отметил, что у России и США есть все шансы вести скоординированные действия в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, «что послужит общим интересам в сфере безопасности».При этом Тиллерсон отметил, что Россия, как одна из сторон, гарантирующих безопасность в зонах деэскалации на территории САР, несёт ответственность за то, чтобы "различные группировки не захватывали те участки, которые были освобождены от ИГИЛ (*террористическая организация, запрещённая в России) и других террористических формирований".Не упустил момента Тиллерсон и для того, чтобы вновь поднять вопрос о «химическом оружии Асада». По словам американского госсекретаря, Россия должна гарантировать то, чтобы «режим Асада отказался от применения химического оружия в Сирии». Вот только ничего не сказал Тиллерсон о том, кто будет гарантировать неприменение химического оружия боевиками, которые осуществляют откровенные провокации, выкладывая серии постановочных кадров в Сеть, чтобы обвинить Дамаск в «очередной зариновой атаке».