Эй, «Баргузин», пошевеливай вал, «Молодцу» плыть недалёчко. О новых системах замолвите слово
"Он сидел на корме своей новой лодки. Не такой большой, как раньше, в юности. Тогда на каждые выходные его катер становился прибежищем множества гостей. Огромный, разноликий, разноязычный интернационал. Интернационал товарищей, с которыми он вырос в одном дворе. Жизнь тогда была такая. Никто не знал, что по решению нашего райисполкома дом снесут. Всем дадут отдельные квартиры в разных домах. Дружба с кем-то продолжится. С кем-то он просто прекратит встречаться. Расстояния... А кто-то, особенно обидно, из самых-самых близких друзей, станет лить на него помои в своих новых компаниях.
Он вспоминал свою прежнюю команду. Своих молодцов. Их почти не было видно на палубе, но соседи, даже самые агрессивные, знали, что в случае чего... Команда... Они ушли. Не по своей воле. По воле тех, кто запретил иметь катер на озере. А для новой лодки они стали тяжеловаты. В буквальном смысле. И вот он один.
На носу лодки виден ушастый профиль Сармата. Пока ещё щенка. Но щенка, который, судя по повадкам, станет достойным продолжателем дела старой Сатаны. Той, которая была грозой местных собак много лет. Сармат в два раза меньше старой лайки. Но уже сейчас готов встретиться даже с медведем... Да и места на лодке занимает меньше.
Лодка уверенно шла прямым курсом. Несмотря на то, что баргузин уже давно напитал воздух запахами даурских степей. Славный ветер этот баргузин. А главное, попутный. Восточный ветер. Летом ласковый по характеру, хотя и сильный. А вот осенью злой и могучий... Помощник..."
Это отрывок из будущей повести или рассказа, который я, может быть, напишу. Чем черт не шутит, когда Бог спит. А начал я статью с "отрывка" просто потому, что речь сейчас пойдет о тех же персонажах, что упоминаются выше. Правда, несколько в ином аспекте.
Недавно РИА «Новости» опубликовало заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина, напрямую касающееся именно этих "персонажей". Рогозин, в частности, рассказал о "байкальском ветре" — "Баргузине". О том, как идут работы по созданию этой системы.
Многие помнят советские железнодорожные системы "Молодец", которые были сняты с вооружения в 90-х годах из-за договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). Помните единственное правило "клуба ядерных держав", которое никогда не нарушалось? Никогда и никем? "Молодцы" (РТ-23) были обязаны своим появлением именно этому правилу.
"Никогда не позволяй, чтобы противник уничтожил твоё ядерное оружие!" Единственный способ выиграть ядерную войну прост. Внезапным ударом снеси арсеналы противника, его базы и пункты управления. Лиши противника возможности нанести ответный удар!
Есть два пути, которые, хоть и призрачно, но гарантируют ответный удар. Проще всего иметь в разы больше ЯО. Чтобы у противника просто не было возможности уничтожить всё. Но МБР — изделие штучное. Стоимость огромна. Да и эксплуатировать такое изделие накладно. Кроме этого, спрятать МБР от "глаз" противника достаточно проблематично. Шахты, в которых дежурят МБР, сами по себе сооружения сложнейшие. И уже на этапе строительства становятся объектом пристального внимание противника. А значит, изначально уязвимы.
Второй путь тоже известен всем. Перемещение МБР в скрытом режиме. Чтобы противник не мог определить местоположение ракеты в данный конкретный момент. Самый известный пример применения такого принципа хранения - подводные ракетоносцы. Но и они уязвимы уже потому, что за каждой лодкой следят десятки, а может, и тысячи "глаз". Следят везде и всегда.
Американцы пошли по более простому пути. МБР они стали просто перемещать с площадки на площадку поездами (Racetrack ). В те моменты, когда мы не могли увидеть погрузку, ракеты перевозили в другое место. Но такая транспортировка - дело дорогое и небезопасное. Даже просто с точки зрения настроек и мелких неполадок, которые неизбежно возникают после "вынимания-опускания".
Китайцы пошли другим путем. Там нет необходимости ждать, когда не будет спутников над головой. Ракеты перемещают... по тоннелям. Все пусковые установки включены в целую сеть таких тоннелей и противник не знает в какой конкретно шахте сегодня ракета...
И только СССР создал целый парк поездов-призраков. В развитие американской и китайской идеи. Зачем дополнительные затраты на установку после перемещения? Зачем затраты на наладку и настройку? Нужно просто использовать поезд как ПУ. Идея проста. А вот воплотить её в жизнь сложно.
В начале 80-х начали разработку таких поездов. И к 1987 году задачу выполнили. 12 запущенных железнодорожных составов стали передвигаться по просторам СССР. Каждый состав имел "вагоны-рефрижераторы" в обычном исполнении. Три "рефрижератора" были на самом деле пусковыми установками. Рядом "вагон-генератор". Командный пункт из нескольких вагонов и цистерны с запасами ГСМ. Обычный грузовой поезд, каких множество на каждой станции проходят ежедневно.
Хочется рассказать и о ракете, которую использовали "Молодцы". МБР РТ-23УТТХ (SS-24 Scalpel). Твердотопливная МБР средней дальности. Запускалась при выключенном двигателе путем вдува специальных газов, имела три ступени, дальность 10-11 тысяч км. Оснащена разделяющейся головной частью с десятью боевыми блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). Мощность каждого блока - 550 килотонн. Длина 23,4 метра. Ширина 2,41 метра, вес 104,5 тонны. Существовала в двух модификациях: для стационарного и мобильного базирования. Основной разработчик: Днепропетровское КБ "Южное". Всего создано 92 ракеты. 36 установлены в шахты на территории Украины и 56 в России (ракеты обеих версий).
Специалисты-железнодорожники сразу увидели "слабую" сторону боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК). Тяжел. А значит, ограничен по передвижению на железных дорогах. Ограничен теми дорогами, которые способны "выдержать" такого монстра. Да и классическая компоновка вагонов не обеспечивала должной безопасности. Вместо 4 колесных пар на таких "рефрижераторах" стояло 8! А "тянуть" поезд должны были целых три тепловоза М-62...
Дальше напишу то, что было сказано в докладе американского ЦРУ (Washington Tames от 22.10.2015 г.) по поводу наших БРЖК. За время эксплуатации (с 1987 по 1994 гг.) спутниковыми системами и полевыми агентами были установлены маршруты движения поездов (строго определенные участки пути), места возможного запуска МБР (до 200 штук для каждого БРЖК), а также места стоянок в промежутке между боевыми дежурствами (автономная работа комплекса 28 суток). БРЖК объединены в три ракетные дивизии (10-я гв. РД (Костромская область), 52-я РД (Пермский край), 36-я РД (Красноярский край)). В каждой дивизии по три ракетных полка (БРЖК действительно является ракетным полком по штатному расписанию).
Спорить о том, что было, но потеряно безвозвратно, глупо. "Молодец" умер. Но идея-то хороша. И отказываться от неё нельзя. Особенно тогда, когда появилась возможность реально ликвидировать недостатки прежнего комплекса. Ракета "Ярс" позволяет существенно уменьшить вес "вагона".
Но вначале об истоках возвращения БРЖК. В США давно разрабатывается система Prompt Global Strike (Быстрый глобальный удар), позволяющей нанести массированный разоружающий удар обычным (неядерным) вооружением по любой стране в течение 1 часа, а значит, достичь при помощи МБР эффективности ядерного удара и, возможно, сразу лишить противника способности осуществить контратаку. Не понравилось российскому правительству и развертывание НАТО системы ПРО в Европе. Мобильные системы и есть ответ на эту программу американцев.
Дмитрий Рогозин заявил о возможности принять на вооружение "Баргузины" уже к 2025 году. С ожидаемым сроком эксплуатации до 2050 года... Посмотрим, выполнимы ли эти обещания?
"Баргузины" оснащены твердотопливными МБР РС-24 «Ярс» дальностью 11тысяч 500 км, способными нести до 4 РГЧ мощностью 150-250 килотонн. Ракета имеет 20 метров в длину, 2 м в диаметре и весит 49,6 тонн, то есть, гораздо меньше "Молодцов". Это означает, что предназначенные для их транспортировки поезда не оказывают такого давления на железнодорожное полотно и не требуют его усиления, а также позволяют в одном составе разместить до 6 ракет вместо прежних трех. В прошлом году в Плесецке прошли бросковые испытания этих ракет. Летные испытания намечены на 2019 год. О том, как будут запущены "Ярсы", пока не сообщается.
Кстати, инфраструктура, которая когда-то была создана для "Молодцов", сохранилась и требует некоторого ремонта. Значит, использовать её можно. "Легкая ракета", как я писал выше, а также новые системы безопасности значительно увеличивают "незаметность" комплекса. Теперь ограничений по маршрутам почти нет.
Единственной проблемой, с точки зрения незаметности, являются локомотивы. Пока их нет. А значит, опять три локомотива как признак БРЖК...Опять же, по моим сведениям, недавно испытывали что-то мощное для железных дорог. Разведка ОБС, так сказать... Из серии "люди говорят"...
В целом же "Баргузины", по оценкам некоторых наших и западных экспертов, могут быть готовы уже к 2020-21 гг. Всё зависит от финансирования и возможностей промышленности. Так что, в сроках Рогозин даже чуть-чуть "затягивает".
Но читатели, наверное, ждут рассказа о том самом щенке, что сидит на носу лодки героя моей ненаписанной повести. О Сармате. Вырастет ли из него действительно замена Сатане?
Дмитрий Рогозин заявил, что российская промышленность готова начать выпуск этих ракет в случае включения МБР в госпрограмму вооружений до 2025 года. Именно Сармат (РС-28) должен полностью заменить старенькие РС-20 и их версии.
Утомлять читателя ТТХ ракет не буду. Просто потому, что они засекречены и истинные параметры знает только строго ограниченный круг людей. Вес — 100 тонн («Воевода» — 210 тонн). Дальность до 16000 км. Имеется возможность доставки боевых блоков по "нетрадиционным" маршрутам (в том числе и через Южный полюс!). Будет иметь возможность установки на ракету высокоточного гиперзвукового глайдера "U-71", способного прорывать любую противовоздушную оборону. По сведениям из некоторых наших СМИ, испытания Сарматов намечены на 4 квартал этого года. Сейчас три ракеты без боевых блоков испытываются на стендах в Красноярске... Космодром Плесецк готовится.
Гораздо интереснее читать западные СМИ об этой чудо-ракете. Чувство патриотизма и гордости за Россию испытать в очередной раз. Изложу некоторые моменты западной военной аналитики. Вот что пишет Малкольм Дэвис (Malcolm Davis).
"Российские средства массовой информации недавно заявили, что новая межконтинентальная ракета РС-28 «Сармат» сможет преодолевать даже самые эффективные системы американской противоракетной обороны. Но насколько они правы? Россия утверждает, что эта тяжелая МБР, создаваемая в рамках модернизации стратегических ядерных сил, может разрушить территорию «размером с Канзас или Францию»".
"…у Соединенных Штатов имеются эффективные системы дальнего обнаружения космического базирования, которые фиксируют ракетные пуски. Русские никак не смогут нанести внезапный удар, уничтожив американские ракеты на земле и обезглавив органы политического руководства. В любом случае, у США в море всегда есть достаточное количество подводных лодок с баллистическими ракетами, которые сумеют нанести сокрушительный удар возмездия".
Если кто не понял, американцы в панике. Практически рушится ядерная триада. С появлением Сармата ракеты шахтного базирования превращаются в прекрасную мишень. И вся надежда только на мобильные ПУ. А в американском варианте это прежде всего АПЛ. Значит, огромные затраты на разработку аналогов нашему "Баргузину". Значит, огромные затраты на постройку необходимого количества АПЛ-ракетоносцев... А для американцев дополнительные траты - как нож в печенку...
В комитете у знаменитого Джона Маккейна уже давно идут разговоры о необходимости изменения самого понятия "ядерной триады". Необходимости вообще отказаться от шахт для МБР. Даже президент США Данальд Трамп вынужден был затронуть эту тему в своей манере. Сообщением в Твиттере. США должны "существенно укрепить и расширить свой ядерный потенциал".
Вернусь к Малкольму Дэвису. Там есть ещё одна интересная мысль.
"...весьма странно то, что русские разрабатывают тяжелые МБР, чтобы преодолевать почти несуществующие системы ПРО. Это говорит о том, что у них нет четких логических обоснований для развертывания такого оружия. Как отмечал мой коллега Род Лайон (Rod Lyon), такая ракета создает динамику дестабилизации, которая вынудит русских в кризисной ситуации нанести удар первыми".
Вот такой вот щеночек растет сегодня на лодке героя моей будущей повести. И вырастет. Если его включат в программу вооружения. Скоро вырастет.
А в целом движемся... Быстро движемся. Что бы ни говорили и наши, и не наши эксперты и аналитики. И движемся туда, куда надо. И говорить с собой заставляем уважительно. Потенциальные "партнеры" не забыли подвиг советского народа в первый период Великой Отечественной войны. Когда заводы, которые вывозились на восток страны, начинали давать продукцию через 2-3 месяца. При этом вывозились заводы зачастую в чистое поле. А в мирное время такой переезд длился бы 2-3 года...
Щенок Сармат растёт в мирное время. Потому не торопится прощаться с детством. Но... Может, стоит разговаривать, чтобы не торопить его становится взрослым? Может, стоит услышать друг друга?
Он вспоминал свою прежнюю команду. Своих молодцов. Их почти не было видно на палубе, но соседи, даже самые агрессивные, знали, что в случае чего... Команда... Они ушли. Не по своей воле. По воле тех, кто запретил иметь катер на озере. А для новой лодки они стали тяжеловаты. В буквальном смысле. И вот он один.
На носу лодки виден ушастый профиль Сармата. Пока ещё щенка. Но щенка, который, судя по повадкам, станет достойным продолжателем дела старой Сатаны. Той, которая была грозой местных собак много лет. Сармат в два раза меньше старой лайки. Но уже сейчас готов встретиться даже с медведем... Да и места на лодке занимает меньше.
Лодка уверенно шла прямым курсом. Несмотря на то, что баргузин уже давно напитал воздух запахами даурских степей. Славный ветер этот баргузин. А главное, попутный. Восточный ветер. Летом ласковый по характеру, хотя и сильный. А вот осенью злой и могучий... Помощник..."
Это отрывок из будущей повести или рассказа, который я, может быть, напишу. Чем черт не шутит, когда Бог спит. А начал я статью с "отрывка" просто потому, что речь сейчас пойдет о тех же персонажах, что упоминаются выше. Правда, несколько в ином аспекте.
Недавно РИА «Новости» опубликовало заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина, напрямую касающееся именно этих "персонажей". Рогозин, в частности, рассказал о "байкальском ветре" — "Баргузине". О том, как идут работы по созданию этой системы.
Многие помнят советские железнодорожные системы "Молодец", которые были сняты с вооружения в 90-х годах из-за договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). Помните единственное правило "клуба ядерных держав", которое никогда не нарушалось? Никогда и никем? "Молодцы" (РТ-23) были обязаны своим появлением именно этому правилу.
"Никогда не позволяй, чтобы противник уничтожил твоё ядерное оружие!" Единственный способ выиграть ядерную войну прост. Внезапным ударом снеси арсеналы противника, его базы и пункты управления. Лиши противника возможности нанести ответный удар!
Есть два пути, которые, хоть и призрачно, но гарантируют ответный удар. Проще всего иметь в разы больше ЯО. Чтобы у противника просто не было возможности уничтожить всё. Но МБР — изделие штучное. Стоимость огромна. Да и эксплуатировать такое изделие накладно. Кроме этого, спрятать МБР от "глаз" противника достаточно проблематично. Шахты, в которых дежурят МБР, сами по себе сооружения сложнейшие. И уже на этапе строительства становятся объектом пристального внимание противника. А значит, изначально уязвимы.
Второй путь тоже известен всем. Перемещение МБР в скрытом режиме. Чтобы противник не мог определить местоположение ракеты в данный конкретный момент. Самый известный пример применения такого принципа хранения - подводные ракетоносцы. Но и они уязвимы уже потому, что за каждой лодкой следят десятки, а может, и тысячи "глаз". Следят везде и всегда.
Американцы пошли по более простому пути. МБР они стали просто перемещать с площадки на площадку поездами (Racetrack ). В те моменты, когда мы не могли увидеть погрузку, ракеты перевозили в другое место. Но такая транспортировка - дело дорогое и небезопасное. Даже просто с точки зрения настроек и мелких неполадок, которые неизбежно возникают после "вынимания-опускания".
Китайцы пошли другим путем. Там нет необходимости ждать, когда не будет спутников над головой. Ракеты перемещают... по тоннелям. Все пусковые установки включены в целую сеть таких тоннелей и противник не знает в какой конкретно шахте сегодня ракета...
И только СССР создал целый парк поездов-призраков. В развитие американской и китайской идеи. Зачем дополнительные затраты на установку после перемещения? Зачем затраты на наладку и настройку? Нужно просто использовать поезд как ПУ. Идея проста. А вот воплотить её в жизнь сложно.
В начале 80-х начали разработку таких поездов. И к 1987 году задачу выполнили. 12 запущенных железнодорожных составов стали передвигаться по просторам СССР. Каждый состав имел "вагоны-рефрижераторы" в обычном исполнении. Три "рефрижератора" были на самом деле пусковыми установками. Рядом "вагон-генератор". Командный пункт из нескольких вагонов и цистерны с запасами ГСМ. Обычный грузовой поезд, каких множество на каждой станции проходят ежедневно.
Хочется рассказать и о ракете, которую использовали "Молодцы". МБР РТ-23УТТХ (SS-24 Scalpel). Твердотопливная МБР средней дальности. Запускалась при выключенном двигателе путем вдува специальных газов, имела три ступени, дальность 10-11 тысяч км. Оснащена разделяющейся головной частью с десятью боевыми блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). Мощность каждого блока - 550 килотонн. Длина 23,4 метра. Ширина 2,41 метра, вес 104,5 тонны. Существовала в двух модификациях: для стационарного и мобильного базирования. Основной разработчик: Днепропетровское КБ "Южное". Всего создано 92 ракеты. 36 установлены в шахты на территории Украины и 56 в России (ракеты обеих версий).
Специалисты-железнодорожники сразу увидели "слабую" сторону боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК). Тяжел. А значит, ограничен по передвижению на железных дорогах. Ограничен теми дорогами, которые способны "выдержать" такого монстра. Да и классическая компоновка вагонов не обеспечивала должной безопасности. Вместо 4 колесных пар на таких "рефрижераторах" стояло 8! А "тянуть" поезд должны были целых три тепловоза М-62...
Дальше напишу то, что было сказано в докладе американского ЦРУ (Washington Tames от 22.10.2015 г.) по поводу наших БРЖК. За время эксплуатации (с 1987 по 1994 гг.) спутниковыми системами и полевыми агентами были установлены маршруты движения поездов (строго определенные участки пути), места возможного запуска МБР (до 200 штук для каждого БРЖК), а также места стоянок в промежутке между боевыми дежурствами (автономная работа комплекса 28 суток). БРЖК объединены в три ракетные дивизии (10-я гв. РД (Костромская область), 52-я РД (Пермский край), 36-я РД (Красноярский край)). В каждой дивизии по три ракетных полка (БРЖК действительно является ракетным полком по штатному расписанию).
Спорить о том, что было, но потеряно безвозвратно, глупо. "Молодец" умер. Но идея-то хороша. И отказываться от неё нельзя. Особенно тогда, когда появилась возможность реально ликвидировать недостатки прежнего комплекса. Ракета "Ярс" позволяет существенно уменьшить вес "вагона".
Но вначале об истоках возвращения БРЖК. В США давно разрабатывается система Prompt Global Strike (Быстрый глобальный удар), позволяющей нанести массированный разоружающий удар обычным (неядерным) вооружением по любой стране в течение 1 часа, а значит, достичь при помощи МБР эффективности ядерного удара и, возможно, сразу лишить противника способности осуществить контратаку. Не понравилось российскому правительству и развертывание НАТО системы ПРО в Европе. Мобильные системы и есть ответ на эту программу американцев.
Дмитрий Рогозин заявил о возможности принять на вооружение "Баргузины" уже к 2025 году. С ожидаемым сроком эксплуатации до 2050 года... Посмотрим, выполнимы ли эти обещания?
"Баргузины" оснащены твердотопливными МБР РС-24 «Ярс» дальностью 11тысяч 500 км, способными нести до 4 РГЧ мощностью 150-250 килотонн. Ракета имеет 20 метров в длину, 2 м в диаметре и весит 49,6 тонн, то есть, гораздо меньше "Молодцов". Это означает, что предназначенные для их транспортировки поезда не оказывают такого давления на железнодорожное полотно и не требуют его усиления, а также позволяют в одном составе разместить до 6 ракет вместо прежних трех. В прошлом году в Плесецке прошли бросковые испытания этих ракет. Летные испытания намечены на 2019 год. О том, как будут запущены "Ярсы", пока не сообщается.
Кстати, инфраструктура, которая когда-то была создана для "Молодцов", сохранилась и требует некоторого ремонта. Значит, использовать её можно. "Легкая ракета", как я писал выше, а также новые системы безопасности значительно увеличивают "незаметность" комплекса. Теперь ограничений по маршрутам почти нет.
Единственной проблемой, с точки зрения незаметности, являются локомотивы. Пока их нет. А значит, опять три локомотива как признак БРЖК...Опять же, по моим сведениям, недавно испытывали что-то мощное для железных дорог. Разведка ОБС, так сказать... Из серии "люди говорят"...
В целом же "Баргузины", по оценкам некоторых наших и западных экспертов, могут быть готовы уже к 2020-21 гг. Всё зависит от финансирования и возможностей промышленности. Так что, в сроках Рогозин даже чуть-чуть "затягивает".
Но читатели, наверное, ждут рассказа о том самом щенке, что сидит на носу лодки героя моей ненаписанной повести. О Сармате. Вырастет ли из него действительно замена Сатане?
Дмитрий Рогозин заявил, что российская промышленность готова начать выпуск этих ракет в случае включения МБР в госпрограмму вооружений до 2025 года. Именно Сармат (РС-28) должен полностью заменить старенькие РС-20 и их версии.
Утомлять читателя ТТХ ракет не буду. Просто потому, что они засекречены и истинные параметры знает только строго ограниченный круг людей. Вес — 100 тонн («Воевода» — 210 тонн). Дальность до 16000 км. Имеется возможность доставки боевых блоков по "нетрадиционным" маршрутам (в том числе и через Южный полюс!). Будет иметь возможность установки на ракету высокоточного гиперзвукового глайдера "U-71", способного прорывать любую противовоздушную оборону. По сведениям из некоторых наших СМИ, испытания Сарматов намечены на 4 квартал этого года. Сейчас три ракеты без боевых блоков испытываются на стендах в Красноярске... Космодром Плесецк готовится.
Гораздо интереснее читать западные СМИ об этой чудо-ракете. Чувство патриотизма и гордости за Россию испытать в очередной раз. Изложу некоторые моменты западной военной аналитики. Вот что пишет Малкольм Дэвис (Malcolm Davis).
"Российские средства массовой информации недавно заявили, что новая межконтинентальная ракета РС-28 «Сармат» сможет преодолевать даже самые эффективные системы американской противоракетной обороны. Но насколько они правы? Россия утверждает, что эта тяжелая МБР, создаваемая в рамках модернизации стратегических ядерных сил, может разрушить территорию «размером с Канзас или Францию»".
"…у Соединенных Штатов имеются эффективные системы дальнего обнаружения космического базирования, которые фиксируют ракетные пуски. Русские никак не смогут нанести внезапный удар, уничтожив американские ракеты на земле и обезглавив органы политического руководства. В любом случае, у США в море всегда есть достаточное количество подводных лодок с баллистическими ракетами, которые сумеют нанести сокрушительный удар возмездия".
Если кто не понял, американцы в панике. Практически рушится ядерная триада. С появлением Сармата ракеты шахтного базирования превращаются в прекрасную мишень. И вся надежда только на мобильные ПУ. А в американском варианте это прежде всего АПЛ. Значит, огромные затраты на разработку аналогов нашему "Баргузину". Значит, огромные затраты на постройку необходимого количества АПЛ-ракетоносцев... А для американцев дополнительные траты - как нож в печенку...
В комитете у знаменитого Джона Маккейна уже давно идут разговоры о необходимости изменения самого понятия "ядерной триады". Необходимости вообще отказаться от шахт для МБР. Даже президент США Данальд Трамп вынужден был затронуть эту тему в своей манере. Сообщением в Твиттере. США должны "существенно укрепить и расширить свой ядерный потенциал".
Вернусь к Малкольму Дэвису. Там есть ещё одна интересная мысль.
"...весьма странно то, что русские разрабатывают тяжелые МБР, чтобы преодолевать почти несуществующие системы ПРО. Это говорит о том, что у них нет четких логических обоснований для развертывания такого оружия. Как отмечал мой коллега Род Лайон (Rod Lyon), такая ракета создает динамику дестабилизации, которая вынудит русских в кризисной ситуации нанести удар первыми".
Вот такой вот щеночек растет сегодня на лодке героя моей будущей повести. И вырастет. Если его включат в программу вооружения. Скоро вырастет.
А в целом движемся... Быстро движемся. Что бы ни говорили и наши, и не наши эксперты и аналитики. И движемся туда, куда надо. И говорить с собой заставляем уважительно. Потенциальные "партнеры" не забыли подвиг советского народа в первый период Великой Отечественной войны. Когда заводы, которые вывозились на восток страны, начинали давать продукцию через 2-3 месяца. При этом вывозились заводы зачастую в чистое поле. А в мирное время такой переезд длился бы 2-3 года...
Щенок Сармат растёт в мирное время. Потому не торопится прощаться с детством. Но... Может, стоит разговаривать, чтобы не торопить его становится взрослым? Может, стоит услышать друг друга?
Автор: Александр Ставер
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