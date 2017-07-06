Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным сирийский вопрос

Перед отлетом на саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент (Трамп) намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным.

Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства" [террористическая организация, запрещенная в РФ], может быть загублен. Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий.