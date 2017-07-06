08:15 06 июля

Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным сирийский вопрос

Согласно информации РИА Новости , госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил о планах обсуждения сирийского вопроса в ходе предстоящих переговоров Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Перед отлетом на саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент (Трамп) намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным.





С его слов, "прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на месте".

Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства" [террористическая организация, запрещенная в РФ], может быть загублен. Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий.


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Комментарии 11

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:42
    Поговорят , по улыбаются пожмут руки и в итоге каждый останется при своем мнении .
    Spartanez300
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:06
      Цитата: Spartanez300
      в итоге каждый останется при своем мнении

      но Россия опять с санкциями
      ЛукичЪ
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:14
        встреча окончится "ничьей"...
        андрей юрьевич
  2. НЕКСУС Сегодня, 06:46
    Снова запоет песню про смещение Асада...рыжий пес лает,караван идет.
    НЕКСУС
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:08
      Цитата: НЕКСУС
      Снова запоет песню про смещение Асада...

      про Минскии договорённости... как сказал ВВП, скучно девочки
      ЛукичЪ
  3. Александр 3 Сегодня, 06:47
    Ну если матрасия будет продолжать поддерживать аннусру всё будет "хорошо",причём у всех участников.
    Александр 3
  4. asbond Сегодня, 06:47
    Любители награждать всех ответственностью... кроме себя. Это не для исключительных! Себя они награждают возможностью гадить втихаря "ответственным" и получать от ситуации любой возможный профит. Хорошо быть "исключительным"!
    asbond
  5. Spartanez300 Сегодня, 06:59
    Вот если бы эта долбанная коалиция во главе с США свалила из Сирии и не мешала , вот тогда у сирийских войск при поддержке ВКС РФ пошли бы дела гораздо быстрее по очистке территории этого государства от всякого рода террористического сброда .
    Spartanez300
  6. anjey Сегодня, 06:59
    на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий
    наворотят по всему миру дерьма а Россия ответственна и расхлебывай за этих лезущих в каждую дырку янки
    anjey
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий.

    Т.е. за свои проколы американцы уже готовы возложить ответственность на Россию? Хорошо пристроились - сначала разрушают, а потом своим решением возлагают ответственность на других.
    rotmistr60
  8. лысова Сегодня, 08:08
    Встреча нужна. Должны же, что то они удумать. Ведь у Трампа противников, как грязи - вот на этом и стоит играть, совместно.
    лысова
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