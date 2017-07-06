США игнорируют заявление РФ и Китая на предмет военных учений в Корее
Согласно информации РИА Новости , официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил о том, что США не собираются отказываться от проведения военных учений в районе Корейского полуострова, несмотря на призыв России и Китая.
Ранее внешнеполитические ведомства России Китая опубликовали совместное заявление, в котором предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений.
Данное заявление прозвучало на фоне очередных испытаний, проведенных в КНДР: 4 июля состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" , которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. В Пхеньяне испытание было объявлено успешным. МБР стартовала из уезда Панхен провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.
Как было указано в сообщении военного ведомства России, полет ракеты отслеживался Системой предупреждения о ракетном нападении, она поднялась на высоту 535 км и пролетела примерно 510 км, упав в центральной части Японского моря.
Ранее внешнеполитические ведомства России Китая опубликовали совместное заявление, в котором предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений.
Данное заявление прозвучало на фоне очередных испытаний, проведенных в КНДР: 4 июля состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" , которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. В Пхеньяне испытание было объявлено успешным. МБР стартовала из уезда Панхен провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.
Как было указано в сообщении военного ведомства России, полет ракеты отслеживался Системой предупреждения о ракетном нападении, она поднялась на высоту 535 км и пролетела примерно 510 км, упав в центральной части Японского моря.
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