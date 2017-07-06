08:15 06 июля

США игнорируют заявление РФ и Китая на предмет военных учений в Корее

Согласно информации РИА Новости , официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил о том, что США не собираются отказываться от проведения военных учений в районе Корейского полуострова, несмотря на призыв России и Китая.



Ранее внешнеполитические ведомства России Китая опубликовали совместное заявление, в котором предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений.


Данное заявление прозвучало на фоне очередных испытаний, проведенных в КНДР: 4 июля состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" , которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. В Пхеньяне испытание было объявлено успешным. МБР стартовала из уезда Панхен провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.

Как было указано в сообщении военного ведомства России, полет ракеты отслеживался Системой предупреждения о ракетном нападении, она поднялась на высоту 535 км и пролетела примерно 510 км, упав в центральной части Японского моря.


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Комментарии 12

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:00
    При случае надо отвечать симметрично на просьбы США .
    России и Китаю надо одевать на КНДР поводок пока не стало поздно .
    Spartanez300
    1. Logall Сегодня, 07:08
      Цитата: Spartanez300
      При случае надо отвечать симметрично на просьбы США .

      Ага! Они просят не применять химоружие в Сирии. А мы бац?..
      Logall
      1. просто экспл Сегодня, 07:12
        а мы так мощно выразим озабоченность что штаты на всю жисть запомнят .
        просто экспл
    2. просто экспл Сегодня, 07:12
      матрасы уже охренели в корень , пока как то ставить их на место , в одиночку вряд ли сможем , а вот если вместе с Китаем то вполне . матрасы угомонятся .
      вопрос только не струхнет ли Китай .
      просто экспл
      1. плоХОЙ Сегодня, 07:20
        хех..у китая есть 100500 предупреждений..и ещё они могут стырить беспилотник и ждать когда мимо будет проплывать труп врага..не нужно обольщатся на их счёт..от слова совсем..они тоже великие мастера загребать жар чужими руками и хапать что плохо лежит..если уж бить так и надеятся только на себя..
        плоХОЙ
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:04
    США игнорируют заявление РФ и Китая на предмет военных учений в Корее


    Ну они же исключительные....им можно.

    Симетричный ответ не продуктивен...ответ должен быть асимметричным...на щелбан отвечам хуком правой в челюсть...а дальше по обстоятельствам.
    Тот же ЛЕХА
  3. Yak28 Сегодня, 07:09
    А почему самая сильная страна в мире которая 25 лет творит что хочет на планете,должна вдруг обратить внимание на заявление РФ и Китая?США уже давно плюют на всех и всё,сегодня кто сильный тот и правит.А наши всё озабоченность выражают,предложения какие то вносят,а то что это нафиг американцем не надо и они будут делать так как задумали,до нашего правительства походу никак не дойдёт wink
    Yak28
  4. ланс Сегодня, 07:14
    самый простой ассимитричный ответ отдать технологию воевода кндр. вопрос будет закрыт.
    ланс
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:35
      самый простой ассимитричный ответ отдать технологию воевода кндр. вопрос будет закрыт.


      Если это будет сделано ...выброшу глобус и атлас ЗЕМЛИ к черту...больше не понадобится.
      Тот же ЛЕХА
    2. GRF Сегодня, 07:47
      Простая ассиметрия фашингтона по снабжению Украины, иль прочих гавкающих, грязной бомбой на "благие" цели, к сожалению, будет гораздо эффективнее...
      GRF
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:28
    Я вот иногда думаю, что пришло время провести совместные учения с кубинской армией на их территории. И сделать их ежегодными.
    rotmistr60
  6. APASUS Сегодня, 07:34
    США нужно война на Корейском полуострове и они четко идут к ней .А заявлять то они молодцы,пробирок на всех хватит
    APASUS
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