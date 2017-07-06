Владимир Путин написал статью для немецкой газеты о "Большой Двадцатке"
Президент России Владимир Путин написал статью для авторитетного немецкого издания Handelsblatt накануне своей поездки в Германию для участия в саммите Большой Двадцатки. Напомним, что саммит состоится 7-8 июля в Гамбурге, центр которого сейчас напоминает осаждённую крепость – с металлическими и бетонными заграждениями, тысячами полицейских и десятками единиц военной техники. Столкновения полиции с митингующими приобретают всё более ожесточённый характер.
В своей статье российский президент поделился своими соображениями по поводу того, какова роль G20 в сегодняшнем решении глобальных проблем. По словам Владимира Путина, которые приводит телеканал Russia Today , Большая Двадцатка – мощный инструмент, который препятствует размыванию налогооблагаемой базы и уводу корпорациями прибыли в «тихие гавани».
По словам президента РФ, большую роль сыграло создание Совета финансовой стабильности, который по своей сути является значимым партнёром Международного валютного фонда.
Владимир Путин:
Президент России отметил, что Большая Двадцатка занимается решением отнюдь не только финансовых проблем, но также проблем миграции, глобального изменения климата, преодоления бедности. По словам Путина, Россия намерена всецело содействовать выполнению Парижского соглашения по климату.
Здесь нужно напомнить, что президент США Дональд Трамп выводит Штаты из этого договора, заявляя, что Парижское соглашение наносит удар по промышленному потенциалу Америки.
Рассказывает в своей статье Владимир Путин и о новых вызовах, которые будут обсуждаться в формате G20. Речь идёт, например, о вызовах в сфере информационной безопасности.
Из статьи:
Подводя итог в своём материале, Владимир Путин отметил, что странам Большой Двадцатки нужно консолидировать усилия для преодоления кризисов, включая кризисы, возникшие в результате торговых лобби и недобросовестной конкуренции.
В своей статье российский президент поделился своими соображениями по поводу того, какова роль G20 в сегодняшнем решении глобальных проблем. По словам Владимира Путина, которые приводит телеканал Russia Today , Большая Двадцатка – мощный инструмент, который препятствует размыванию налогооблагаемой базы и уводу корпорациями прибыли в «тихие гавани».
По словам президента РФ, большую роль сыграло создание Совета финансовой стабильности, который по своей сути является значимым партнёром Международного валютного фонда.
Владимир Путин:
Эффективность «двадцатки» как инструмента глобального управления не снижается даже в условиях нарастания геополитических рисков и неопределённостей. Во многом это происходит благодаря той исключительной ответственности, с которой страны-председатели подходят к выполнению возложенной на них миссии. Говорю это, опираясь в том числе и на наш собственный опыт, поскольку Россия председательствовала в «Группе двадцати» в 2013 году и получила серьёзную поддержку со стороны всех партнёров.
Президент России отметил, что Большая Двадцатка занимается решением отнюдь не только финансовых проблем, но также проблем миграции, глобального изменения климата, преодоления бедности. По словам Путина, Россия намерена всецело содействовать выполнению Парижского соглашения по климату.
Здесь нужно напомнить, что президент США Дональд Трамп выводит Штаты из этого договора, заявляя, что Парижское соглашение наносит удар по промышленному потенциалу Америки.
Рассказывает в своей статье Владимир Путин и о новых вызовах, которые будут обсуждаться в формате G20. Речь идёт, например, о вызовах в сфере информационной безопасности.
Из статьи:
Россия последовательно выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям, включая сеть Интернет. Большое значение придаём защите прав человека в информационном пространстве. При этом в цифровой среде, как и в любой другой, свобода ни в коем случае не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью. Рассчитываем здесь на позитивную, заинтересованную реакцию со стороны других стран. В повестку дня «двадцатки» также стоит внести и вопросы цифровой грамотности — ключевого элемента защиты прав потребителей в электронной коммерции.
Подводя итог в своём материале, Владимир Путин отметил, что странам Большой Двадцатки нужно консолидировать усилия для преодоления кризисов, включая кризисы, возникшие в результате торговых лобби и недобросовестной конкуренции.
Использованы фотографии: Cod37.ru
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