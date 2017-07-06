10:52 06 июля

Завершен эскизный проект эсминца «Лидер»

Согласно информации интернет портала flotprom , в конце 2016 года Северным проектно-конструкторским бюро был завершен эскизный проект перспективного российского эсминца "Лидер" .

Работы над созданием эсминца осуществляются на предприятии с апреля 2015 года.




Как пояснили в пресс-службе ОСК, производственные мощности "Северной верфи" уже начали готовить "строительство различных проектов кораблей океанской и дальней морской зоны".

Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук 29 июня на полях Международного военно-морского салона в Петербурге заявил, что техническое проектирование новейшего эсминца начнется в 2024 году.

В соответствии с проектом Крыловского центра, водоизмещение эсминца "Лидер" составляет 17,5 тысячи тонн, длина – 200 метров, ширина – 20 метров, скорость – 30 узлов, автономность – 90 суток.

Как ранее указывалось, корабль оснастят ядерной силовой установкой для неограниченной дальности плавания и платформами для 60 противокорабельных крылатых, 128 зенитных и 16 противолодочных ракет.


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Комментарии 38

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  1. Владимир16 Сегодня, 08:52
    техническое проектирование новейшего эсминца начнется в 2024 году.

    Не рановато? wassat
    Путин видимо мешает. Вот при новом президенте и начнут проектировать. laughing
    А фигли сиськи мять?, впереди вечность!!, куда торопиться?
    Владимир16
    1. Вадим237 Сегодня, 08:54
      А строительство начнется в 2030ом. Сроки, надо сказать, совпадают с темпами нынешнего строительства.
      Вадим237
      1. cniza Сегодня, 09:25
        Пока позанимаются судомоделированием , зачем это выносить , очень смахивает на простое хвастовство.
        cniza
    2. Самаритянин Сегодня, 09:24
      Цитата: Владимир16
      техническое проектирование новейшего эсминца начнется в 2024 году.

      Не рановато? wassat
      Путин видимо мешает. Вот при новом президенте и начнут проектировать. laughing
      А фигли сиськи мять?, впереди вечность!!, куда торопиться?

      Ну построим сегодня, а чем его вооружать??? Циркона пока нет, с-500 К нет... чем?
      Самаритянин
      1. Muvka Сегодня, 09:29
        Зачем всепропальщикам о чем то думать? У них появился повод поныть. Не портите им праздник.
        Muvka
    3. Spartanez300 Сегодня, 09:54
      К 2024 этот проект уже не будет новейшим нужно будет новый придумывать , где они берут такие сроки , зачем вообще надо было заикаться об этом корабле , если он появится не известно когда если вообще появится .
      Spartanez300
  2. Владимирец Сегодня, 08:52
    техническое проектирование новейшего эсминца начнется в 2024 году.

    Через 7 лет ждем новость о начале проектирования, осталось то фигня. yes
    Владимирец
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:02
      Прям стахановские методы ! Пятилетку в три года !
      А пока,видимо, эти эсминцы,вроде как, нам не очень то и нужны!
      Uncle Lee
      1. Владимирец Сегодня, 09:04
        Цитата: Uncle Lee
        А пока,видимо, эти эсминцы,вроде как, нам не очень то и нужны!

        А за это время эскизный проект выполнят тушью, карандашом, фломастерами, пастелью, гуашью и акварельными красками.
        Владимирец
        1. Uncle Lee Сегодня, 09:13
          И еще мелом на асфальте !
          Uncle Lee
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:22
          Женя , Uncle Lee hi - извините что вмешиваюсь в ваш диалог .
          Цитата: Владимирец
          эскизный проект выполнят тушью, карандашом, фломастерами, пастелью, гуашью и акварельными красками.

          Цитата: Uncle Lee
          И еще мелом на асфальте !

          А полноразмерного воплощения в гЫпсе или хотя бы в пластилине не будет ? feel
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 09:24
            Цитата: bouncyhunter
            хотя бы в пластилине

            Сейчас объявлен тендер на закупку материала.
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:28
              Женя , ты меня успокоил ! А то я уж думал в аптечку за корвалолом лезть . lol
              bouncyhunter
              1. Владимирец Сегодня, 09:33
                Цитата: bouncyhunter
                А то я уж думал в аптечку за корвалолом лезть .

                Причем, обрати внимание, материал наш, отечественный, а говорят импортозамещение не работает. yes
                Владимирец
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
                  Цитата: Владимирец
                  Причем, обрати внимание, материал наш, отечественный, а говорят импортозамещение не работает.

                  А главное - водоплавающий ! good
                  bouncyhunter
              2. Uncle Lee Сегодня, 09:33
                Пластилину нету ! Будем лепить из хлебного мякиша ! crying
                Uncle Lee
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
                  Цитата: Uncle Lee
                  Пластилину нету ! Будем лепить из хлебного мякиша ! crying

                  Отставить ! Вон Женя выше выложил фото нашего правильного пластилина . Так что ждём-с полноразмерного макета ! laughing
                  bouncyhunter
                  1. Uncle Lee Сегодня, 09:56
                    А почему надпись на русском и английском ?
                    Стратегический материал и на экспорт ?
                    Вредительство ! fool
                    Uncle Lee
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:58
                      Однако , глобально мыслите ... good
                      bouncyhunter
    2. IGOR GORDEEV Сегодня, 09:06
      Цитата: Владимирец
      Через 7 лет ждем новость о начале проектирования, осталось то фигня.

      А как же регулярные новости о модернизации макетов и переносы сроков?!
      IGOR GORDEEV
  3. Сергей уи Сегодня, 08:52
    С апреля 15 -ого рисовали 2 года. Не плохо laughing
    Сергей уи
  4. виктор н Сегодня, 08:53
    Дай Бог Флоту такую силу! Быстрее бы!
    виктор н
    1. donavi49 Сегодня, 08:56
      24 год - проектирование. В статье же написано.
      donavi49
  5. Комментарий был удален.
    1. donavi49 Сегодня, 08:57
      21956 - который еще в СССР начали делать (на уровне презенташек Лидера), а в макетик склеили уже в 90-х.
      donavi49
    2. Владимир16 Сегодня, 08:57
      И фото неправильное, и сроки неправильные. laughing
      Владимир16
  6. gorgo Сегодня, 09:04
    Ну да. Я, может, че-т не понимаю, но... что мешает начать техпроект сейчас? Это ведь не производство, а только проект - бумага. Нет бумаги?
    gorgo
    1. Самаритянин Сегодня, 09:22
      На бумаге не делают :) Есть САПР!
      Самаритянин
  7. Evgeniy667b Сегодня, 09:08
    А пока можно опробовать на большой партии радиоуправляемых функиональных моделей! Другие варианты не светят еще долго. Как и все другие утопические сегодня проекты, типа авианосца "Шторм", УДК и т.д.
    Evgeniy667b
  8. win9090 Сегодня, 09:26
    Интересно на какие деньги?
    Чем больше лидеров тем быстрее страна будет банкротом, опыт уже имеется.
    win9090
  9. НЕКСУС Сегодня, 09:35
    Тьфу...клуб игрушечного моделирования,блин.
    НЕКСУС
    1. Evgeniy667b Сегодня, 09:46
      А что Вы хотели, Андрей, у нас в этом хорошо поднаторели, особенно КБ "Рубин". А от функиональных моделей -неплохой доход,, такие девайсы только так уйдут. Иначе китаезы опередят. Т-90 уже вовсю штампуют.
      Evgeniy667b
  10. Aleksandr21 Сегодня, 09:38
    Печально, что в 2024 году только начнут техническое проектирование, а сколько его будут строить и когда примут на вооружение со всеми гос.испытаниями ? 2040-2050 годы ? К этому времени как бы ВМФ РФ вообще не остался без кораблей 1 ранга.
    Aleksandr21
  11. Галеон Сегодня, 09:42
    Думается, ключевое слово в этой новости - это кокетливое "эскизный". Чтобы сделать живой проект, нужно согласовать в корпусе все машины и механизмы, питание и потребителей, средства ЦУ и оружие. А что согласовывать, если половины этого и в природе нет, а если есть, то неизвестно, будет ли через 12 лет. Какие заводы будут в поставщиках? Как все это увязать? КРЭТ тоже регулярно "балует новостями" о "начале разработок" того или иного средства или комплекса. Рады были бы корабелы сделать полноценный проект и применить к себе стихотворение Маяковского, которое про нервы в узду, да не могут.
    Галеон
  12. Tarpon Сегодня, 09:50
    "корабль оснастят .... платформами для 60 противокорабельных крылатых, 128 зенитных и 16 противолодочных ракет."
    Мощное вооружение!! Таких эсминцев хотя бы штук 8!
    Tarpon
  13. agfa Сегодня, 09:52
    Судя по Горшкову, Лидера можно не дождаться ранее 2030 г. Я не ВСЕПРОПАЛЬЩИК, но БОЛЬШОЙ СТРАНЕ пока бы 100 вымпелов по границам иметь НЕОБХОДИМО и это только надводных! И Вымпелов не простых буксиров, а фрегатов и корветов для ОБОРОНЫ БОЛЬШОЙ страны. Никак на БОЛЬШИЕ серии не выйдут с 20380 - уже 20385, 20386, тут уже следующие проекты пропихивают, так и 22350 делают уже 22350М. Модернизация это хорошо, но если долго клепать серию, то ЛИДЕР уходит к 2030 году точно! Боюсь даже про Шторм думать - 2050г.??? А вот про Лавину почему-то убежден - быстро склепают где-то к 2023 г.
    agfa
    1. Aleksandr21 Сегодня, 10:09
      Цитата: agfa
      Судя по Горшкову, Лидера можно не дождаться ранее 2030 г.


      Мне так думается что больше, в 2024 году только начнут техническое проектирование, а с учётом нынешних реалий 5-6 лет в лучшем случае, и при хорошем раскладе 2030 году начнут строительство корабля, так что смело ещё 10 лет можно прибавить на постройку, и гос. испытания новейших вооружений которых пока нет, это ещё 5-10 лет в лучшем случае, а в худшем даже думать не хочется.
      Aleksandr21
  14. kapitan281271 Сегодня, 10:13
    В 2024 году ужас, су*ка я родился в 1971 в великой морской державе неужто помру так и неувидев возрождения РУССКОГО ФЛОТА!!!!!!!!!!! sad
    kapitan281271
  15. Клон Сегодня, 10:14
    Нда... печалька.
    А кроме судомоделирования "перспективных образцов" что-то еще будет у нас в ближайшие годы? Помнится, прежний макет "Лидера" имел несколько иной "фас-профиль". Впрочем, лично мне, нынешний облик эсминца понравился больше. feel
    Клон
  16. NUR Сегодня, 10:51
    Опять получается гигант, как при Союзе даже больше крейсера. Таких много не пастроиш. В 10 т. тон не могут уложиться.
    NUR
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