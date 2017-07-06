Завершен эскизный проект эсминца «Лидер»
Согласно информации интернет портала flotprom , в конце 2016 года Северным проектно-конструкторским бюро был завершен эскизный проект перспективного российского эсминца "Лидер" .
Работы над созданием эсминца осуществляются на предприятии с апреля 2015 года.
Как пояснили в пресс-службе ОСК, производственные мощности "Северной верфи" уже начали готовить "строительство различных проектов кораблей океанской и дальней морской зоны".
Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук 29 июня на полях Международного военно-морского салона в Петербурге заявил, что техническое проектирование новейшего эсминца начнется в 2024 году.
В соответствии с проектом Крыловского центра, водоизмещение эсминца "Лидер" составляет 17,5 тысячи тонн, длина – 200 метров, ширина – 20 метров, скорость – 30 узлов, автономность – 90 суток.
Как ранее указывалось, корабль оснастят ядерной силовой установкой для неограниченной дальности плавания и платформами для 60 противокорабельных крылатых, 128 зенитных и 16 противолодочных ракет.
Работы над созданием эсминца осуществляются на предприятии с апреля 2015 года.
Как пояснили в пресс-службе ОСК, производственные мощности "Северной верфи" уже начали готовить "строительство различных проектов кораблей океанской и дальней морской зоны".
Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук 29 июня на полях Международного военно-морского салона в Петербурге заявил, что техническое проектирование новейшего эсминца начнется в 2024 году.
В соответствии с проектом Крыловского центра, водоизмещение эсминца "Лидер" составляет 17,5 тысячи тонн, длина – 200 метров, ширина – 20 метров, скорость – 30 узлов, автономность – 90 суток.
Как ранее указывалось, корабль оснастят ядерной силовой установкой для неограниченной дальности плавания и платформами для 60 противокорабельных крылатых, 128 зенитных и 16 противолодочных ракет.
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