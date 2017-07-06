Тиллерсон изложит в Киеве свой взгляд на проблему Донбасса

Госсекретарь говорил, что пока нет лучшего варианта, на который согласятся Россия и Украина. "Минск" – это то, что у нас есть, и мы полностью поддерживаем "Минск". Но это не исключает другие опции, если окажется, что есть возможность достижения той же цели лучшим способом и это будет принято Украиной и Россией,

Все члены "нормандского формата" – Франция, Германия, Украина и Россия – выразили свое желание иметь такого партнера, как США, в переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата,

Мы как не поставляем оружие на Украину, так и пока не приняли решение делать это,