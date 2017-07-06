Тиллерсон изложит в Киеве свой взгляд на проблему Донбасса
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Киев 9 июля представит украинскому президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт в Донбассе, передает РИА Новости сообщение высокопоставленного чиновника Госдепа.
Чиновник отметил, что Тиллерсон полностью поддерживает минские договоренности и не видит им альтернативы.
Он сообщил также, что Вашингтон рассматривает «варианты поддержки "нормандского формата" и минских соглашений».
По его словам, Тиллерсон намерен обсудить с Порошенко «всестороннюю помощь США в части поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины». При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не намерен поставлять Киеву летальное вооружение.
Напомним, недавно в Киеве сообщили, что рассчитывают в течение двух-трех месяцев подписать с США соглашение о поставках оружия. Однако позже Порошенко уточнил, речь об оружии пока не идет, ожидаются поставки оборонительного вооружения.
Чиновник отметил, что Тиллерсон полностью поддерживает минские договоренности и не видит им альтернативы.
Госсекретарь говорил, что пока нет лучшего варианта, на который согласятся Россия и Украина. "Минск" – это то, что у нас есть, и мы полностью поддерживаем "Минск". Но это не исключает другие опции, если окажется, что есть возможность достижения той же цели лучшим способом и это будет принято Украиной и Россией,пояснил представитель Госдепа.
Он сообщил также, что Вашингтон рассматривает «варианты поддержки "нормандского формата" и минских соглашений».
Все члены "нормандского формата" – Франция, Германия, Украина и Россия – выразили свое желание иметь такого партнера, как США, в переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата,добавил чиновник.
По его словам, Тиллерсон намерен обсудить с Порошенко «всестороннюю помощь США в части поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины». При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не намерен поставлять Киеву летальное вооружение.
Мы как не поставляем оружие на Украину, так и пока не приняли решение делать это,заявил он.
Напомним, недавно в Киеве сообщили, что рассчитывают в течение двух-трех месяцев подписать с США соглашение о поставках оружия. Однако позже Порошенко уточнил, речь об оружии пока не идет, ожидаются поставки оборонительного вооружения.
Использованы фотографии: AP Photo / Pool/Carlos Barria
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