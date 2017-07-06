10:52 06 июля

Тиллерсон изложит в Киеве свой взгляд на проблему Донбасса

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Киев 9 июля представит украинскому президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт в Донбассе, передает РИА Новости сообщение высокопоставленного чиновника Госдепа.



Чиновник отметил, что Тиллерсон полностью поддерживает минские договоренности и не видит им альтернативы.


Госсекретарь говорил, что пока нет лучшего варианта, на который согласятся Россия и Украина. "Минск" – это то, что у нас есть, и мы полностью поддерживаем "Минск". Но это не исключает другие опции, если окажется, что есть возможность достижения той же цели лучшим способом и это будет принято Украиной и Россией,
пояснил представитель Госдепа.

Он сообщил также, что Вашингтон рассматривает «варианты поддержки "нормандского формата" и минских соглашений».

Все члены "нормандского формата" – Франция, Германия, Украина и Россия – выразили свое желание иметь такого партнера, как США, в переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата,
добавил чиновник.

По его словам, Тиллерсон намерен обсудить с Порошенко «всестороннюю помощь США в части поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины». При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не намерен поставлять Киеву летальное вооружение.

Мы как не поставляем оружие на Украину, так и пока не приняли решение делать это,
заявил он.

Напомним, недавно в Киеве сообщили, что рассчитывают в течение двух-трех месяцев подписать с США соглашение о поставках оружия. Однако позже Порошенко уточнил, речь об оружии пока не идет, ожидаются поставки оборонительного вооружения.

Использованы фотографии: AP Photo / Pool/Carlos Barria
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Комментарии 21

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  1. Чёрный Сегодня, 09:01
    Хм, что-то мне подсказывает, что Петьке даже не стоит прихорашиваться, Тиллерсон не променяет не него свою жену. wassat
    Чёрный
    1. Владимир16 Сегодня, 09:03
      Госсекретари приходят и уходят. А в Донбассе русские люди живут. Пока живут. И пока русские. Нужно класть болт на мнение госсекретаря. Госсекретарь который даже говорить по-русски не умеет решает как жить русскому человеку.
      А происходит это потому, что 25 лет назад русские на Донбассе и на остальных землях русских названых украиной проголосовали за независимость. Независимыми от русских решили быть. Вот и огребают по полной теперь. Ломать не строить. Как не печально, но это правда.
      Русские возвращайтесь домой. Хватит играть в независимость.
      Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 09:13
      С какой стороны взгляд не бросай, ничего не увидишь не побывав на месте событий. Если зав. складом "умников" госдепа США не видит альтернативы "Минску", то пусть прикажет своему украинскому вассалу его выполнить. Иначе, всё пустое бла-бла.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 09:54
        Цитата: сибиралт
        Иначе, всё пустое бла-бла.


        Так в этом вся и соль , создать видимость процесса.
        cniza
  2. pjastolov Сегодня, 09:02
    желание иметь такого партнера, как США, в переговорах. Не как члена
    во блин, голыбые рулят laughing
    pjastolov
    1. Чёрный Сегодня, 09:02
      Цитата: pjastolov
      желание иметь такого партнера, как США, в переговорах. Не как члена
      во блин, голыбые рулят laughing

      Есть там в МО США "Бешенный пес", он женат был только на армии. У Петюни есть шанс отдаться за "Джавелины". laughing
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 09:08
        У Петюни есть шанс отдаться

        только если сначала покормят laughing
        pjastolov
        1. Чёрный Сегодня, 09:13
          Цитата: pjastolov
          только если сначала покормят

          ....виски... wassat ....петя кушает только виски.... laughing
          Чёрный
          1. pjastolov Сегодня, 09:36
            так он же волшебник
            pjastolov
      2. роман66 Сегодня, 09:10
        ни малейшего - его и за так по пьяни оприходуют
        роман66
    2. Комментарий был удален.
  3. olhon Сегодня, 09:02
    Муть мутная, как всегда.
    olhon
  4. Комментарий был удален.
  5. ланс Сегодня, 09:09
    судьбу лнр, днр, новороссии может решить только рф. никакие форматы, украина, сша её не решат, все только начинается.
    ланс
  6. sgr291158 Сегодня, 09:14
    Ох что то подсказывает, что из этого визита ни чего хорошего не получится. Конечно, если хозяин отшлепает и скажет соблюдать Минск это одно, но этого может и не произойти. Не нужно им спокойствие в этом регионе, а поэтому все так и останется.
    sgr291158
  7. senima56 Сегодня, 09:17
    Как всё-таки америкосы любят учить других жизни! Приезжает какой-то дядя из-за океана (он про Украину узнал только недавно, где она находится и кто там живёт!) и начинает высказывать "свой взгляд на проблему Донбасса"! А хохлы кивают и поддакивают!
    senima56
  8. Alex Nevs Сегодня, 09:20
    для ДБ! это проблема УЖЕ не ДОНБАССА! Это проблемы бандерокукуева.
    Alex Nevs
  9. Vladimir Сегодня, 09:25
    Цитата: сибиралт
    С какой стороны взгляд не бросай, ничего не увидишь не побывав на месте событий.

    Прям таки у американцев нет сил и средств чтобы видеть реальное положение вещей.Такие лица втихаря не путешествуют по горячим точкам.
    Vladimir
  10. vch Сегодня, 09:26
    Никогда киевский алкаш не пойдет на исполнение Минских договоренностей, даже если штаты его будут подталкивать к этому. Он же прекрасно понимает, что как только он начнет предпринимать меры заложенные в этом документе, его сразу же сметут нацики..... Вот и вертится Петюня, как уж на сковородке.
    vch
  11. сибиралт Сегодня, 09:28
    Цитата: pjastolov
    желание иметь такого партнера, как США, в переговорах. Не как члена
    во блин, голыбые рулят laughing

    Если без членов, то розовые. laughing Там у них вся радуга, кто кому чем, как и куда. ЛГБТ называются.
    сибиралт
  12. JonnyT Сегодня, 09:33
    И хочется и колется, но ссыкотно! Из под тишка опять обстреливать будут, с места на место свой металлолом перекидывать будут вдоль линии фронта, кидать наемников и отморозков в самоубийственные атаки - вот он весь Минск
    JonnyT
  13. mikh-korsakov Сегодня, 09:41
    С какой стати американский господин решает как и с кем жить русским людям. Дожили мы до позора. Отдельное спасибо гг. Зурабову и Черномырдину. который вместо того, чтобы противодействовать паутине, которую плел вокруг Украины заокеанский паук, там пьянствовали. Ну это все лирика. Как-то надо выбираться из этой з.адницы. Путь через посольство для нас закрыт. Остается нелегальная работа, которой там противодействует вся мощь западной разведки. Петя об этом знает, и именно поэтому так распоясался, вообразил. что ему все можно, его вполне устраивает роль куклы, которую надели на кулак.
    mikh-korsakov
    1. сибиралт Сегодня, 09:58
      Да Зурабов аптекарь - спекулянт, назначенный Путиным послом, как и Табуреткина министром обороны (как же своим людишкам не потрафить). Вы вспомните ельцинского Козырева. С него все и началось. Но теперь он на ПМЖ в Америке. Заслужил, однако.
      сибиралт
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