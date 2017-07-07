Не допустить переоценки ценностей: Ангела Меркель рвётся в бой с Дональдом Трампом
Ангела Меркель сделала одновременно политическое и историческое открытие. По мнению федерального канцлера Германии, мировой порядок трансформировался. Главной причиной преображения мира является нежелание Соединённых Штатов выполнять принятые на себя обязательства. Кроме того, руководство Белого дома не разделяет западных «ценностей».
В преддверии гамбургского саммита «большой двадцатки» Ангела Меркель дала большое интервью немецкому еженедельнику «Die Zeit» . Весь текст интервью пока недоступен, однако с его фрагментами на сайте газеты познакомиться можно уже сегодня.
Основной посыл Ангелы Меркель — Европа должна объединить свои силы. Канцлер подчеркнула важность саммита G20 в Гамбурге и отметила необходимость общей позиции европейских стран.
Незадолго до начала конференции Меркель заявила в интервью «Die Zeit»: «Это правда, мировой порядок меняется, и баланс сил смещается».
Она указала также, куда смещается этот самый баланс. Речь шла о президенте РФ Владимире Путине, о Дональде Трампе и Р. Т. Эрдогане. Меркель заявила, что необходимо принять это положение так, как оно существует. Свою же задачу Меркель видит в том, чтобы не класть вопросы о расхождении позиции участников саммита «под сукно», — эту задачу «следует решить».
Говоря о консолидации Европы, канцлер отметила, что рациональными идеями являются сближение европейских сил, единое экономическое правительство в зоне евро и введение должности европейского министра финансов. Две последние мысли представляются ей «особенно важными».
Что касается международной позиции США, то её Ангела Меркель подвергла открытой критике.
Мнение правительства США о глобализации её абсолютно не устраивает. «В то время как мы ищем возможность для сотрудничества в целях взаимной выгоды, в американской администрации рассматривают глобализацию скорее как процесс, в котором речь идёт не о беспроигрышных ситуациях, а о победителях и побеждённых», — сказала она.
Также она возражает на заявление советника по безопасности Дональда Трампа о том, что мир представляет собой арену, а не глобальное сообщество. По мнению канцлера, при таком подходе мало кто выиграет от экономического прогресса.
Канцлеру задали вопрос: намерена ли она повторить на саммите своё заявление о том, что те дни, когда Германия могла бы полностью полагаться на других, ушли в прошлое?
Меркель ответила: «Да, именно так» («Ja, genauso»).
Также, по её словам, нынешнее правительство США, вероятно, не будет являться «исполнительной властью», действующей «во всех регионах мира». Однако трудно сказать, хорошие это или плохие новости: всё станет ясно «в зависимости от темы», о которой пойдёт речь.
Ангела Меркель, добавим, переменилась ровно месяц тому назад. В начале июня она превратилась в страстного оратора: выступила с громким заявлением о Европе, которой пора взять судьбу в свои руки. Поскольку заявление было сделано в пригороде Мюнхена и с кружкой пива в руках, некоторые аналитики даже сравнили выступление канцлера с историческим «пивным путчем». Без прямой аналогии.
Июньская речь Ангелы Меркель вдохновила не одних аналитиков. Опытные политики, в том числе бывшие, немедленно бросились строчить комментарии и разбирать громкие заявления канцлера, ища в них скрытые главные смыслы. Обобщить речь человека с кружкой среди прочих взялся и бывший министр иностранных дел ФРГ, бывший вице-канцлер Йошка Фишер (Joschka Fischer). Его материал появился на популярном сайте «Project Syndicate» .
Экс-министр отметил, что до сих пор канцлер Германии Ангела Меркель не считалась «особенно вдохновляющим оратором». Наоборот, она запросто могла убаюкать аудиторию.
Но теперь всё переменилось. Во время речи в рамках предвыборной кампании в мюнхенском пригороде Трудеринге фрау Меркель, выступая у пивной палатки, произнесла столь мощную речь, которая попала в заголовки прессы «по обе стороны Атлантики». Как раз приближалась Троица, и многие наблюдатели задавались вопросом: а не вдохновил ли Меркель сам святой дух? Впрочем, есть и простые объяснения: возможно, Ангелу побудило к действиям пребывание в компании Дональда Трампа — во время недавних саммитов НАТО и G7. Кроме того, её голову занимает мысль о предстоящих федеральных выборах в Германии.
В своей речи фрау Меркель вовсе не подражала бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру, который, выступая в Госларе в январе 2003 года, заявил, что Германия не будет участвовать в войне в Ираке, независимо от того, что там решат в Совбезе ООН. Речь Меркель была гораздо больше обыкновенной предвыборной агитации.
«Время, когда мы могли полностью полагаться на других, в какой-то степени прошло, — объявила Меркель, — а поэтому я могу только сказать, что мы, европейцы, действительно должны взять свою судьбу в свои руки».
Такое заявление некоторые могут счесть отказом Германии от трансатлантического союза, о проведении «стратегической перегруппировки» или о вступлении в эру нестабильности. Но заявление Меркель ничего такого не несло в себе, полагает эксперт.
Любой, кто обращал на это внимание, уже знает: исторические изменения, происходящие сегодня в мире, «не происходят в Германии». Скорее, они исходят от двух западных участников геополитики: Соединённых Штатов и Соединённого Королевства. Бывший министр указывает на победу на выборах Трампа и референдум в Великобритании, приведший к Brexit. Что до немцев, то они «не видели оснований для внесения фундаментальных изменений в существующий геополитический порядок».
Два указанных события поколебали основу, на которой процветали Европа и мир после Второй мировой войны. Решение Великобритании выйти из Европейского союза может вдохновить на выход и другие страны, а «изоляционист Трамп, с его повесткой дня «Америка — номер один», подразумевает, что США отрекается от ведущей роли в мире и, возможно, откажется от гарантий безопасности для Европы. Европейцам в то же время повезло избежать катастрофы исторического масштаба: на президентских выборах во Франции не была выбрана Марин Ле Пен. Если бы глава Национального фронта прошла в президенты, «она, вероятно, положила бы конец евро, ЕС и общему рынку». Континентальная Европа «погрязла бы в глубоком экономическом и политическом кризисе». Поэтому те, кто всё ещё поддерживает единую Европу, должны извлечь французский урок. Европа должна укреплять свою способность действовать, реагировать на кризисы и меняющиеся обстоятельства.
Вот это-то и является основой послания Ангелы Меркель.
Когда Меркель заметила, что европейцы должны сами позаботиться о своей судьбе, она констатировала «очевидный факт». И всё же только те, кто недооценил Меркель, могли решить, что она отвернётся от идей трансатлантизма. Меркель понимает, что США для безопасности Европы незаменимы. Но также она знает, отмечает Йошка Фишер, что президентство Трампа ставит под сомнение и американские гарантии безопасности, и общие ценности, которые до сих пор прочно связывали обе стороны.
Тщательный анализ слов Меркель показывает: она не сомневается в будущем трансатлантического союза. Скорее, она призывает к усилению Европы. Меркель знает, что, если США поступятся своим местом «на вершине международного порядка», то это место не займёт некая «новая ведущая держава»; нового мирового порядка не получится. «У нас будет вакуум власти, характеризующийся хаосом», — считает эксперт. Мир станет менее стабильным. И у европейцев не будет выбора, кроме как объединиться и совместно защищать свои интересы. Никто другой за европейцев этого не сделает.
Вот о чём была речь Меркель — об укреплении Европы. И, к счастью, фрау Меркель нашла партнёра — им оказался французский президент Эммануэль Макрон. Оба лидера хотят стабилизировать еврозону, восстановить экономический рост и укрепить безопасность Европы с помощью совместных сил на границах и новой политики в отношении беженцев.
В заключение бывший министр отмечает, что Германии и Европе придётся немало сделать для обеспечения собственной безопасности и укрепления трансатлантического моста, который поддерживает мир в Европе и процветание. Следует «твёрдо придерживаться либеральных ценностей, которые дают повод для зависти тем, кто стремится к демократии, и повод для ненависти — автократам».
Заявления и комментарии о ценностях наталкивают на правильную мысль: в число автократов на сей раз записан мистер Трамп, с Европой общего языка не находящий. Давно, ещё с предвыборной кампании, он взял развязный тон махрового дельца, который готов «поставить на бабки» всю планету. Интересы этого дельца превыше всего, а ценность у него одна: прибыль. Союзы, выгодные Европе, отменяются, с «Газпромом» в Европе нужно покончить, потому как есть американский газ, Европа должна раскошелиться на НАТО и американское вооружение. Всё это выгодно Вашингтону. «Америка — номер один!»
Однако «отречься» от такой Америки ни Германия, ни Франция, ни даже Великобритания с её «Брекситом» не могут. Все в какой-то мере зависимы — зависимы от того самого «старого мирового порядка».
И одна только надежда живёт в сердце Ангелы: Трамп не вечен.
Впрочем, не вечна и Ангела.
В преддверии гамбургского саммита «большой двадцатки» Ангела Меркель дала большое интервью немецкому еженедельнику «Die Zeit» . Весь текст интервью пока недоступен, однако с его фрагментами на сайте газеты познакомиться можно уже сегодня.
Основной посыл Ангелы Меркель — Европа должна объединить свои силы. Канцлер подчеркнула важность саммита G20 в Гамбурге и отметила необходимость общей позиции европейских стран.
Незадолго до начала конференции Меркель заявила в интервью «Die Zeit»: «Это правда, мировой порядок меняется, и баланс сил смещается».
Она указала также, куда смещается этот самый баланс. Речь шла о президенте РФ Владимире Путине, о Дональде Трампе и Р. Т. Эрдогане. Меркель заявила, что необходимо принять это положение так, как оно существует. Свою же задачу Меркель видит в том, чтобы не класть вопросы о расхождении позиции участников саммита «под сукно», — эту задачу «следует решить».
Говоря о консолидации Европы, канцлер отметила, что рациональными идеями являются сближение европейских сил, единое экономическое правительство в зоне евро и введение должности европейского министра финансов. Две последние мысли представляются ей «особенно важными».
Что касается международной позиции США, то её Ангела Меркель подвергла открытой критике.
Мнение правительства США о глобализации её абсолютно не устраивает. «В то время как мы ищем возможность для сотрудничества в целях взаимной выгоды, в американской администрации рассматривают глобализацию скорее как процесс, в котором речь идёт не о беспроигрышных ситуациях, а о победителях и побеждённых», — сказала она.
Также она возражает на заявление советника по безопасности Дональда Трампа о том, что мир представляет собой арену, а не глобальное сообщество. По мнению канцлера, при таком подходе мало кто выиграет от экономического прогресса.
Канцлеру задали вопрос: намерена ли она повторить на саммите своё заявление о том, что те дни, когда Германия могла бы полностью полагаться на других, ушли в прошлое?
Меркель ответила: «Да, именно так» («Ja, genauso»).
Также, по её словам, нынешнее правительство США, вероятно, не будет являться «исполнительной властью», действующей «во всех регионах мира». Однако трудно сказать, хорошие это или плохие новости: всё станет ясно «в зависимости от темы», о которой пойдёт речь.
Ангела Меркель, добавим, переменилась ровно месяц тому назад. В начале июня она превратилась в страстного оратора: выступила с громким заявлением о Европе, которой пора взять судьбу в свои руки. Поскольку заявление было сделано в пригороде Мюнхена и с кружкой пива в руках, некоторые аналитики даже сравнили выступление канцлера с историческим «пивным путчем». Без прямой аналогии.
Июньская речь Ангелы Меркель вдохновила не одних аналитиков. Опытные политики, в том числе бывшие, немедленно бросились строчить комментарии и разбирать громкие заявления канцлера, ища в них скрытые главные смыслы. Обобщить речь человека с кружкой среди прочих взялся и бывший министр иностранных дел ФРГ, бывший вице-канцлер Йошка Фишер (Joschka Fischer). Его материал появился на популярном сайте «Project Syndicate» .
Экс-министр отметил, что до сих пор канцлер Германии Ангела Меркель не считалась «особенно вдохновляющим оратором». Наоборот, она запросто могла убаюкать аудиторию.
Но теперь всё переменилось. Во время речи в рамках предвыборной кампании в мюнхенском пригороде Трудеринге фрау Меркель, выступая у пивной палатки, произнесла столь мощную речь, которая попала в заголовки прессы «по обе стороны Атлантики». Как раз приближалась Троица, и многие наблюдатели задавались вопросом: а не вдохновил ли Меркель сам святой дух? Впрочем, есть и простые объяснения: возможно, Ангелу побудило к действиям пребывание в компании Дональда Трампа — во время недавних саммитов НАТО и G7. Кроме того, её голову занимает мысль о предстоящих федеральных выборах в Германии.
В своей речи фрау Меркель вовсе не подражала бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру, который, выступая в Госларе в январе 2003 года, заявил, что Германия не будет участвовать в войне в Ираке, независимо от того, что там решат в Совбезе ООН. Речь Меркель была гораздо больше обыкновенной предвыборной агитации.
«Время, когда мы могли полностью полагаться на других, в какой-то степени прошло, — объявила Меркель, — а поэтому я могу только сказать, что мы, европейцы, действительно должны взять свою судьбу в свои руки».
Такое заявление некоторые могут счесть отказом Германии от трансатлантического союза, о проведении «стратегической перегруппировки» или о вступлении в эру нестабильности. Но заявление Меркель ничего такого не несло в себе, полагает эксперт.
Любой, кто обращал на это внимание, уже знает: исторические изменения, происходящие сегодня в мире, «не происходят в Германии». Скорее, они исходят от двух западных участников геополитики: Соединённых Штатов и Соединённого Королевства. Бывший министр указывает на победу на выборах Трампа и референдум в Великобритании, приведший к Brexit. Что до немцев, то они «не видели оснований для внесения фундаментальных изменений в существующий геополитический порядок».
Два указанных события поколебали основу, на которой процветали Европа и мир после Второй мировой войны. Решение Великобритании выйти из Европейского союза может вдохновить на выход и другие страны, а «изоляционист Трамп, с его повесткой дня «Америка — номер один», подразумевает, что США отрекается от ведущей роли в мире и, возможно, откажется от гарантий безопасности для Европы. Европейцам в то же время повезло избежать катастрофы исторического масштаба: на президентских выборах во Франции не была выбрана Марин Ле Пен. Если бы глава Национального фронта прошла в президенты, «она, вероятно, положила бы конец евро, ЕС и общему рынку». Континентальная Европа «погрязла бы в глубоком экономическом и политическом кризисе». Поэтому те, кто всё ещё поддерживает единую Европу, должны извлечь французский урок. Европа должна укреплять свою способность действовать, реагировать на кризисы и меняющиеся обстоятельства.
Вот это-то и является основой послания Ангелы Меркель.
Когда Меркель заметила, что европейцы должны сами позаботиться о своей судьбе, она констатировала «очевидный факт». И всё же только те, кто недооценил Меркель, могли решить, что она отвернётся от идей трансатлантизма. Меркель понимает, что США для безопасности Европы незаменимы. Но также она знает, отмечает Йошка Фишер, что президентство Трампа ставит под сомнение и американские гарантии безопасности, и общие ценности, которые до сих пор прочно связывали обе стороны.
Тщательный анализ слов Меркель показывает: она не сомневается в будущем трансатлантического союза. Скорее, она призывает к усилению Европы. Меркель знает, что, если США поступятся своим местом «на вершине международного порядка», то это место не займёт некая «новая ведущая держава»; нового мирового порядка не получится. «У нас будет вакуум власти, характеризующийся хаосом», — считает эксперт. Мир станет менее стабильным. И у европейцев не будет выбора, кроме как объединиться и совместно защищать свои интересы. Никто другой за европейцев этого не сделает.
Вот о чём была речь Меркель — об укреплении Европы. И, к счастью, фрау Меркель нашла партнёра — им оказался французский президент Эммануэль Макрон. Оба лидера хотят стабилизировать еврозону, восстановить экономический рост и укрепить безопасность Европы с помощью совместных сил на границах и новой политики в отношении беженцев.
В заключение бывший министр отмечает, что Германии и Европе придётся немало сделать для обеспечения собственной безопасности и укрепления трансатлантического моста, который поддерживает мир в Европе и процветание. Следует «твёрдо придерживаться либеральных ценностей, которые дают повод для зависти тем, кто стремится к демократии, и повод для ненависти — автократам».
* * *
Заявления и комментарии о ценностях наталкивают на правильную мысль: в число автократов на сей раз записан мистер Трамп, с Европой общего языка не находящий. Давно, ещё с предвыборной кампании, он взял развязный тон махрового дельца, который готов «поставить на бабки» всю планету. Интересы этого дельца превыше всего, а ценность у него одна: прибыль. Союзы, выгодные Европе, отменяются, с «Газпромом» в Европе нужно покончить, потому как есть американский газ, Европа должна раскошелиться на НАТО и американское вооружение. Всё это выгодно Вашингтону. «Америка — номер один!»
Однако «отречься» от такой Америки ни Германия, ни Франция, ни даже Великобритания с её «Брекситом» не могут. Все в какой-то мере зависимы — зависимы от того самого «старого мирового порядка».
И одна только надежда живёт в сердце Ангелы: Трамп не вечен.
Впрочем, не вечна и Ангела.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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