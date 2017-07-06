«Летающая БМП»: транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Необычную тренировку по десантированию провели спецназовцы Южного военного округа. Почему необычную? Дело в том что на практике сложилось так что основные транспортные задачи выполняют вертолеты Ми-8 и его модификации. Ми-8 имеет более вместительную грузовую кабину, широкие дверные проемы, рампу и лебедку для удобства погрузки-выгрузки десантников и грузов. Однако задачи по доставке десанта может выполнять и традиционно использующийся для огневой поддержки Ми-35М, для этих целей вертолет оборудован грузовой кабиной, способной вместить 8 бойцов в полной экипировке.
Первоисточник: http://kuban-spotting.livejournal.com/
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