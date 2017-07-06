10:52 06 июля

Статистика обрушения украинской металлургической отрасли

Украинская служба государственной статистики фиксирует рекордное падение уровня производства стали на Украине. За период с января по июнь текущего года производство этой продукции металлургической отрасли рухнуло на 17% в сравнении с показателями прошлого года. Ещё большее сокращение отмечено по чугуну и металлопрокату.

Падение производства украинского чугуна за указанный период составило 21%, общего металлопроката – 20%.

Статистика обрушения украинской металлургической отрасли



Отмечается, что в годовом выражении Украина выплавит по итогам 2017-го около 20,5 млн тонн стали. Для сравнения, в 2007 году Украина по показателю выплавки стали занимала одно из ведущих мест в мире. Суммарное годовое производство этого вида продукции тогда составляло почти 43 млн тонн. Как видно, за 10 лет падение составило более 50%!

Россия выплавила по итогам 2016 года около 70 млн тонн стали и 52 млн тонн чугуна. По показателям производства в металлургии Россия входит в пятёрку ведущих стран мира. У Украины ещё 4 года назад было 10 место, теперь эта страна переместилась на три-четыре позиции вниз.

На этом фоне украинское руководство продолжает с воодушевлением рапортовать о снижении "зависимости от российского газа", а также о договорённостях по поводу поставок угля из США. С таким сжатием металлургической отрасли Украине вскоре может вовсе не понадобиться никаких энергоносителей.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 8

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  1. Ken71 Сегодня, 10:03
    Естественно с учетом войны на востоке.
    Ken71
    1. Володин Сегодня, 10:15
      Цитата: Ken71
      Естественно с учетом войны на востоке.

      А с 2007 по 2014 у них где война шла?
      Володин
      1. Mavrikiy Сегодня, 10:37
        Цитата: Володин
        Цитата: Ken71
        Естественно с учетом войны на востоке.

        А с 2007 по 2014 у них где война шла?

        А......с 2007 по 2017г у них войны не было? Вот оно что.
        Так и данных снижения производства с 2007 по 2014 г. не приводится в статье. Естественно, основная часть падения пришлась на войну.
        Mavrikiy
      2. Кент0001 Сегодня, 10:40
        В их головах. Это самая страшная война.
        Кент0001
  2. zmey alex Сегодня, 10:10
    А разве там еще что-то осталось? Все что можно было обрушить,развалить,уничтожить - они уже давно ликвидировали. У скакуасов промышленности можно сказать практически нет никакой,а они говорят о каком-то обрушении ( совсем больные люди )
    zmey alex
    1. Mavrikiy Сегодня, 10:40
      А Мариупольский им. Жданова? Да и по мелочи. Сталь - экспортная статья.
      Спешите. Потерпите.
      Mavrikiy
  3. le-s-ha Сегодня, 10:41
    Ну на 404 не все еще потеряно, можно же ГТС пустить в лом
    le-s-ha
  4. Лганхи Сегодня, 10:47
    Отличная новость. Чем меньше стали будет выплавляться на руине, тем меньше они смогут сделать вооружения. Пусть как заявлял Яйценюх, Украина станет "сельскохозяйственной сверхдержавой". Хлопы станут заниматься тем, чем всегда занимались - копанием в земле. Промышленность не для них. Промышленностью пусть занимаются взрослые страны: Россия, Германия, США, Китай и Япония.
    Лганхи
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