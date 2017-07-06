Статистика обрушения украинской металлургической отрасли

Украинская служба государственной статистики фиксирует рекордное падение уровня производства стали на Украине. За период с января по июнь текущего года производство этой продукции металлургической отрасли рухнуло на 17% в сравнении с показателями прошлого года. Ещё большее сокращение отмечено по чугуну и металлопрокату.Падение производства украинского чугуна за указанный период составило 21%, общего металлопроката – 20%.Отмечается, что в годовом выражении Украина выплавит по итогам 2017-го около 20,5 млн тонн стали. Для сравнения, в 2007 году Украина по показателю выплавки стали занимала одно из ведущих мест в мире. Суммарное годовое производство этого вида продукции тогда составляло почти 43 млн тонн. Как видно, за 10 лет падение составило более 50%!Россия выплавила по итогам 2016 года около 70 млн тонн стали и 52 млн тонн чугуна. По показателям производства в металлургии Россия входит в пятёрку ведущих стран мира. У Украины ещё 4 года назад было 10 место, теперь эта страна переместилась на три-четыре позиции вниз.На этом фоне украинское руководство продолжает с воодушевлением рапортовать о снижении "зависимости от российского газа", а также о договорённостях по поводу поставок угля из США. С таким сжатием металлургической отрасли Украине вскоре может вовсе не понадобиться никаких энергоносителей.