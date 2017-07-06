Янукович поднимет вопрос об ответственности ФРГ и Франции за 2014 год
Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен поднять вопрос о юридической ответственности лидеров ФРГ, Франции и Польши, которые в качестве гарантов поставили свои подписи под соглашением между оппозицией Украины и правительством в феврале 2014 года, передает РИА Новости .
Подписанное гарантами соглашение выполнено не было, Украине был нанесен ущерб. Поэтому стоит вопрос и о юридической ответственности.
Мы начали сейчас процесс обращения в различные органы, которые подняли бы уровень ответственности этих стран и конкретных руководителей, которые принимали в тот период участие в подписании этого соглашения. Естественно, есть их политическая ответственность,сказал бывший президент Украины журналистам.
Подписанное гарантами соглашение выполнено не было, Украине был нанесен ущерб. Поэтому стоит вопрос и о юридической ответственности.
Но что касается юридической и материальной, в том числе – потому что был нанесён ущерб государству от бездеятельности этих стран – то вопрос их ответственности будет определён в ближайшее время,добавил Янукович.
Использованы фотографии: ИА Новости / Сергей Пивоваров
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