Янукович поднимет вопрос об ответственности ФРГ и Франции за 2014 год

Мы начали сейчас процесс обращения в различные органы, которые подняли бы уровень ответственности этих стран и конкретных руководителей, которые принимали в тот период участие в подписании этого соглашения. Естественно, есть их политическая ответственность,

Но что касается юридической и материальной, в том числе – потому что был нанесён ущерб государству от бездеятельности этих стран – то вопрос их ответственности будет определён в ближайшее время,