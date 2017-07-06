10:52 06 июля

Янукович поднимет вопрос об ответственности ФРГ и Франции за 2014 год

Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен поднять вопрос о юридической ответственности лидеров ФРГ, Франции и Польши, которые в качестве гарантов поставили свои подписи под соглашением между оппозицией Украины и правительством в феврале 2014 года, передает РИА Новости .

Янукович поднимет вопрос об ответственности ФРГ и Франции за 2014 год


Мы начали сейчас процесс обращения в различные органы, которые подняли бы уровень ответственности этих стран и конкретных руководителей, которые принимали в тот период участие в подписании этого соглашения. Естественно, есть их политическая ответственность,
сказал бывший президент Украины журналистам.


Подписанное гарантами соглашение выполнено не было, Украине был нанесен ущерб. Поэтому стоит вопрос и о юридической ответственности.

Но что касается юридической и материальной, в том числе – потому что был нанесён ущерб государству от бездеятельности этих стран – то вопрос их ответственности будет определён в ближайшее время,
добавил Янукович.

Использованы фотографии: ИА Новости / Сергей Пивоваров
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Комментарии 24

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  1. Чёрный Сегодня, 09:58
    Если честно, то мнение этого проворовавшегося , трусливого и двуличного фраера давно никого не интересует.Это политический труп.Лучшее , что он может сделать - это заткнутся и не напоминать о себе...
    Чёрный
    1. Венд Сегодня, 10:00
      Цитата: Чёрный
      Если честно, то мнение этого проворовавшегося , трусливого и двуличного фраерадавно никого не интересует.Это политический труп.Лучшее , что он может сделать - это заткнутсяи не напоминать о себе...

      Ну как тут не вспомнить классика "А судьи кто?". Судить кто их будет? Судить некому.
      Венд
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:11
        Цитата: Венд
        Судить кто их будет? Судить некому.

        hi А кто сказал что до суда вообще дело дойдёт ? Все эти выбрыки Янукоовоща просто проигнорируют .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 10:15
          Интересно , кто его на эти шаги толкает ? Кому это надо? Кто за это все платит?
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:26
            Витя , он не хочет мириться со статусом "политического трупа" , вот и мечется . А кто за это платит - сложный вопрос . Я так думаю , что концы нужно искать там , где выгода от таких поползновений Януковича .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:40
              Если платит из собственного кармана , то пусть не мирится с чем хочет , флаг ему в руки , пусть пытается оживиться , если ему не жалко денег.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:45
                Любой каприз за ваши деньги . wink
                bouncyhunter
            2. Paranoid50 Сегодня, 10:43
              Цитата: bouncyhunter
              он не хочет мириться со статусом "политического трупа" , вот и мечется

              Что ж, можно сказать, в историю он вошёл. Даже не беря во внимание, его "заслуги и достижения", благодаря Януковичу, в мировой политике,похоже, появится новый термин - "политический зомби". laughing
              Paranoid50
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:47
                hi Очень меткий термин ! good Советую запатентовать и рубить капусту за использование в СМИ . lol
                bouncyhunter
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:10
      Цитата: Чёрный
      Это политический труп.

      но зачем то ВВП его держит. наверное ещё нужен
      ЛукичЪ
      1. cniza Сегодня, 10:16
        Мое мнение , что ВВП его просто терпит и не более.
        cniza
        1. yehat Сегодня, 10:45
          ввп хочет иметь широкий спектр рычагов влияния на Украину.
          Янукович - один из них. Пригодится или нет - неизвестно.
          yehat
        2. Mavrikiy Сегодня, 10:47
          Цитата: cniza
          Мое мнение , что ВВП его просто терпит и не более.

          Успокойтесь. Более, более того.
          В любой игре, любая шестерка сгодится. Особенно в опытных руках.
          Уж третий год доходит, а он молчит. И вдруг... "Что самое главное в хорошей шутке? Выбор момента". ("Хороший год" - хороший фильм, рекомендую)
          Mavrikiy
      2. Чёрный Сегодня, 10:18
        Цитата: ЛукичЪ
        но зачем то ВВП его держит. наверное ещё нужен

        Где он его держит?...в ростовской гостинице?.... laughing .....Путин животных любит, вот и держит , что бы не прибили витьку. А так он по нему уже своё отношение высказывал....
        Чёрный
    3. Ныробский Сегодня, 10:28
      Цитата: Чёрный
      Если честно, то мнение этого проворовавшегося , трусливого и двуличного фраера давно никого не интересует.Это политический труп.Лучшее , что он может сделать - это заткнутся и не напоминать о себе...

      Не факт.....Ружьё висящее на стене, когда нибудь должно выстрелить. Думаю, что физическая ликвидация Януковича на последнем этапе захвата власти, была согласована с этими же "гарантами", т.к. в последующем могла обнулить их ответственность. Не зря Кремль задействовал силы спец.операций для того, что бы сей "ценный свидетель" оказался в Ростове и за чашечкой чая рассказал о контактах с "потусторонним миром" т.е. с Западными странами, по теме полученных рекомендаций выстраивания отношений Уркаины с Москвой. Этот крендель будет использоваться "в долгую" и доставлять кучу неприятностей тем, кто планировал его убийство. Как политик, он труп......а как свидетель, живее всех живых)))
      Ныробский
      1. Чёрный Сегодня, 10:36
        Цитата: Ныробский
        Как политик, он труп......а как свидетель, живее всех живых)))

        Да какой он свидетель...типичный терпила....облажавшийся терпила... laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 10:42
          Для подковерных игр ой как пригодится.
          cniza
        2. yehat Сегодня, 10:45
          всем бы так терпеть золотые батоны...
          yehat
        3. Orionvit Сегодня, 10:51
          Цитата: Чёрный
          Да какой он свидетель

          Не скажите, такой тип как Янукович, очень много знает. И если начнёт выступать в суде, нынешним украинским "лидерам", мало не покажется. Так что свидетель он очень ценный.
          Orionvit
  2. 32363 Сегодня, 10:01
    витя узбакойся, надоел как новости с украины.
    32363
  3. KRIK33 Сегодня, 10:12
    "Остановите! Остановите! Вите, Вите надо выйти..." smile
    KRIK33
  4. Berkut24 Сегодня, 10:31
    И перед кем он поставит этот дурацкий вопрос?
    А для чего он поставит этот вопрос?
    И вообще, после его слов о Крыме я бы предложил ему выбрать какое-нибудь другое место для получения статуса беженца. Ибо беженцы должны сидеть тихо - сбежал так сбежал. А если своё гадливое нутро сдержать не может - ту пусть ищет других благодетелей.
    Berkut24
  5. pvv113 Сегодня, 10:32
    Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен поднять вопрос

    Четвертый год пошел. Не поздновато ли?
    pvv113
  6. Кент0001 Сегодня, 10:37
    Надо было кострюлеголовых разгонять, а не с фиг знает с кем пытаться решить свои внутренние вопросы. Трус. И кровь на него повесили. Как там, про того кто выбрал позор...?
    Кент0001
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