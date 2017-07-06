"Украина провела учения ПВО впервые с 1990-х годов"

Важным в нынешнем процессе боевой подготовки является то, что мы начали готовить зенитные ракетные подразделения к отражению серии массированных ударов противника с воздуха. Такое не практиковалось с 1992 года. Даже подразделения, вооруженные стационарными системами С-300ПТ, возобновили практику выполнения мобильных действий. Только в 2017 году таких маршей осуществлено уже около десяти

В рамках этого мероприятия мы стремимся не только достичь тактической совместимости с подразделениями противовоздушной обороны НАТО, а также выполнить практические стрельбы с ЗРС типа С-300