10:52 06 июля

Украина провела учения ПВО впервые с 1990-х годов

Украина провела учения по отражению серии массированных ударов с воздуха, заявил в четверг начальник зенитных ракетных войск ВВС Украины генерал-майор Дмитрий Карпенко, до этого данные учения зенитных ракетных войск Украины не проводились с 1990-х годов.

Пресс-служба министерства обороны Украины приводит слова Карпенко:

Важным в нынешнем процессе боевой подготовки является то, что мы начали готовить зенитные ракетные подразделения к отражению серии массированных ударов противника с воздуха. Такое не практиковалось с 1992 года. Даже подразделения, вооруженные стационарными системами С-300ПТ, возобновили практику выполнения мобильных действий. Только в 2017 году таких маршей осуществлено уже около десяти



Украина провела учения ПВО впервые с 1990-х годов


В 2017 году зенитные ракетные войска планируют провести почти 120 командно-штабных тактических учений и занятий. Состоятся также три тактических учения с боевой стрельбой.

Он также отметил, что в июле на полигоне "Шабла" состоятся совместные болгарско-украинские учения подразделений ПВО с боевой стрельбой "Сейер Гардиан - 2017".

В рамках этого мероприятия мы стремимся не только достичь тактической совместимости с подразделениями противовоздушной обороны НАТО, а также выполнить практические стрельбы с ЗРС типа С-300
- сказал Д.Карпенко.

Кроме того, в Херсонской области будут проведены контрольные лётные испытания зенитных управляемых ракет, где также состоятся тактические учения с боевой стрельбой подразделений, вооруженных ЗРК "Бук-М1", отметил начальник ЗРВ ВВС Украины.

Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
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Комментарии 17

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  1. Владимирец Сегодня, 09:57
    "Украина провела учения ПВО впервые с 1990-х годов"

    До этого были только боевые стрельбы по пассажирским самолетам.
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 09:59
      Неужели ни один гражданский авалайнер не пострадал? smile
      Чёрный
      1. хрыч Сегодня, 10:06
        Над Незалежной сейчас уважающие себя копании не летают laughing Только редкая птица долетит до середины Днепра
        хрыч
        1. Владимирец Сегодня, 10:12
          Над Крымом самолетов больше, чем над всей Украиной. laughing
          Владимирец
    2. Владыка Ситх Сегодня, 10:41
      Украинский военный не прав, это третьи учения. Два предыдущих были, когда возле Крыма ВСУ перекрывали районе полетов, помните скандал, когда ракеты могли залететь на территорию Крыма?
      Владыка Ситх
  2. pvv113 Сегодня, 09:59
    Украина провела учения ПВО впервые с 1990-х годов

    Что, опять кого-то сбили?
    pvv113
  3. Spartanez300 Сегодня, 10:03
    Судя по виду и стольких лет не проведения учений ПВО укропии находится в плачевном состоянии .
    Spartanez300
  4. Влад5307 Сегодня, 10:06
    Цитата: Чёрный
    Неужели ни один гражданский авалайнер не пострадал? smile

    Может потому что авиакомпании перенесли/отменили свои рейсы через Окраину!?
    Влад5307
  5. avg-mgn Сегодня, 10:07
    Что, опять кого-то сбили?
    раз молчат о реальных результатах учений, значит где то, кому то нагадили. Ждемс воплей и комментариев из Европы...
    avg-mgn
  6. sabakina Сегодня, 10:15
    Украина провела учения по отражению серии массированных ударов с воздуха, заявил в четверг начальник зенитных ракетных войск ВВС Украины

    Заявить можно всё, что угодно. А учитывая, что с момента распада СССР прошло 26 лет, а с момента поступления последних ЗР на Украину ещё больше, состояние их зенитных ракет не внушает доверия.
    sabakina
    1. Paranoid50 Сегодня, 10:22
      Цитата: sabakina
      состояние их зенитных ракет не внушает доверия.
      Дык,это хорошо,что ракеты не внушают. Хреново то,что там не внушают доверия остальные - от ракетчиков до президента.
      Paranoid50
  7. volodya Сегодня, 10:30
    Украина проверила войска ПВО!
    volodya
  8. Egorovich Сегодня, 10:32
    Проведена тренировка по уничтожению пассажирских самолетов,что бы навыков на терять.
    Egorovich
  9. Altona Сегодня, 10:32
    Цитата: Владимирец
    До этого были только боевые стрельбы по пассажирским самолетам.

    -----------------------
    Название статьи уже выглядит как заголовок статьи в криминальной хронике о летном происшествии с большим количеством жертв среди пассажиров гражданской авиации.
    Altona
  10. Altona Сегодня, 10:34
    Цитата: sabakina
    А учитывая, что с момента распада СССР прошло 26 лет, а с момента поступления последних ЗР на Украину ещё больше, состояние их зенитных ракет не внушает доверия.

    --------------------------
    То есть обезьяны да ещё и с просроченными гранатами.
    Altona
  11. JonnyT Сегодня, 10:48
    когда нибудь проведут даже практические стрельбы! Вот это да! Вот так достижение!
    JonnyT
  12. Клон Сегодня, 10:52
    Оёёёё, аж замер в "предвкушении"... кого, чего поразили и где нашли очередной "российский" след? belay
    Клон
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