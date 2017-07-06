Украина провела учения ПВО впервые с 1990-х годов
Украина провела учения по отражению серии массированных ударов с воздуха, заявил в четверг начальник зенитных ракетных войск ВВС Украины генерал-майор Дмитрий Карпенко, до этого данные учения зенитных ракетных войск Украины не проводились с 1990-х годов.
Пресс-служба министерства обороны Украины приводит слова Карпенко:
В 2017 году зенитные ракетные войска планируют провести почти 120 командно-штабных тактических учений и занятий. Состоятся также три тактических учения с боевой стрельбой.
Он также отметил, что в июле на полигоне "Шабла" состоятся совместные болгарско-украинские учения подразделений ПВО с боевой стрельбой "Сейер Гардиан - 2017".
Кроме того, в Херсонской области будут проведены контрольные лётные испытания зенитных управляемых ракет, где также состоятся тактические учения с боевой стрельбой подразделений, вооруженных ЗРК "Бук-М1", отметил начальник ЗРВ ВВС Украины.
Пресс-служба министерства обороны Украины приводит слова Карпенко:
Важным в нынешнем процессе боевой подготовки является то, что мы начали готовить зенитные ракетные подразделения к отражению серии массированных ударов противника с воздуха. Такое не практиковалось с 1992 года. Даже подразделения, вооруженные стационарными системами С-300ПТ, возобновили практику выполнения мобильных действий. Только в 2017 году таких маршей осуществлено уже около десяти
В 2017 году зенитные ракетные войска планируют провести почти 120 командно-штабных тактических учений и занятий. Состоятся также три тактических учения с боевой стрельбой.
Он также отметил, что в июле на полигоне "Шабла" состоятся совместные болгарско-украинские учения подразделений ПВО с боевой стрельбой "Сейер Гардиан - 2017".
В рамках этого мероприятия мы стремимся не только достичь тактической совместимости с подразделениями противовоздушной обороны НАТО, а также выполнить практические стрельбы с ЗРС типа С-300- сказал Д.Карпенко.
Кроме того, в Херсонской области будут проведены контрольные лётные испытания зенитных управляемых ракет, где также состоятся тактические учения с боевой стрельбой подразделений, вооруженных ЗРК "Бук-М1", отметил начальник ЗРВ ВВС Украины.
Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
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