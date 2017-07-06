Опрос в Таджикистане. Самой выдающейся личностью назван Сталин
Медиагруппа Asia-Plus решила провести опрос среди граждан Республики Таджикистан по поводу того, кого те считают наиболее выдающейся личностью всех времён и народов. Опрос проводился после аналогичного опроса, организованного в РФ «Левада-центром».
Социологическое исследование в Таджикистане проводилось среди жителей столицы – Душанбе. Причём в опросе участвовали душанбинцы самых разных возрастов. Напомним, что наиболее выдающимся деятелем всех времён при опросе «Левада-центра» был назвал Иосиф Сталин.
Обращает на себя внимание тот факт, что и в Таджикистане именно эта историческая личность набрала, если можно так выразиться, наибольшее число голосов респондентов. Имя Сталина назвали около 50% опрошенных. В общей же сложности в опросе приняли участие более 100 жителей столицы Таджикистана.
30 душанбинцев отдали голос за президента России Владимира Путина. 20 – за поэта Рудаки, порядка 10 человек – за президента Таджикистана Рахмона.
Опрос предполагал множественный вариант ответа.
Среди прочих ответов звучали: Черчилль, Эйнштейн, Ленин, Рузвельт и Джастин Бибер...
Авторы опроса не претендуют на полную его репрезентативность, предлагая просто ознакомиться с фактом.
Накануне были представлены результаты опроса ВЦИОМ в РФ, которые показали, что почти четверть российских выпускников не знакомы с понятием "сталинские репрессии". Этот факт излишне насторожил либеральные слои населения. Итог того же опроса показал, что о репрессиях в России знают около 90% опрошенных (среди всех возрастов).
Социологическое исследование в Таджикистане проводилось среди жителей столицы – Душанбе. Причём в опросе участвовали душанбинцы самых разных возрастов. Напомним, что наиболее выдающимся деятелем всех времён при опросе «Левада-центра» был назвал Иосиф Сталин.
Обращает на себя внимание тот факт, что и в Таджикистане именно эта историческая личность набрала, если можно так выразиться, наибольшее число голосов респондентов. Имя Сталина назвали около 50% опрошенных. В общей же сложности в опросе приняли участие более 100 жителей столицы Таджикистана.
30 душанбинцев отдали голос за президента России Владимира Путина. 20 – за поэта Рудаки, порядка 10 человек – за президента Таджикистана Рахмона.
Опрос предполагал множественный вариант ответа.
Среди прочих ответов звучали: Черчилль, Эйнштейн, Ленин, Рузвельт и Джастин Бибер...
Авторы опроса не претендуют на полную его репрезентативность, предлагая просто ознакомиться с фактом.
Накануне были представлены результаты опроса ВЦИОМ в РФ, которые показали, что почти четверть российских выпускников не знакомы с понятием "сталинские репрессии". Этот факт излишне насторожил либеральные слои населения. Итог того же опроса показал, что о репрессиях в России знают около 90% опрошенных (среди всех возрастов).
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