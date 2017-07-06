10:52 06 июля

Опрос в Таджикистане. Самой выдающейся личностью назван Сталин

Медиагруппа Asia-Plus решила провести опрос среди граждан Республики Таджикистан по поводу того, кого те считают наиболее выдающейся личностью всех времён и народов. Опрос проводился после аналогичного опроса, организованного в РФ «Левада-центром».

Социологическое исследование в Таджикистане проводилось среди жителей столицы – Душанбе. Причём в опросе участвовали душанбинцы самых разных возрастов. Напомним, что наиболее выдающимся деятелем всех времён при опросе «Левада-центра» был назвал Иосиф Сталин.

Обращает на себя внимание тот факт, что и в Таджикистане именно эта историческая личность набрала, если можно так выразиться, наибольшее число голосов респондентов. Имя Сталина назвали около 50% опрошенных. В общей же сложности в опросе приняли участие более 100 жителей столицы Таджикистана.


Опрос в Таджикистане. Самой выдающейся личностью назван Сталин


30 душанбинцев отдали голос за президента России Владимира Путина. 20 – за поэта Рудаки, порядка 10 человек – за президента Таджикистана Рахмона.

Опрос предполагал множественный вариант ответа.

Среди прочих ответов звучали: Черчилль, Эйнштейн, Ленин, Рузвельт и Джастин Бибер...



Авторы опроса не претендуют на полную его репрезентативность, предлагая просто ознакомиться с фактом.

Накануне были представлены результаты опроса ВЦИОМ в РФ, которые показали, что почти четверть российских выпускников не знакомы с понятием "сталинские репрессии". Этот факт излишне насторожил либеральные слои населения. Итог того же опроса показал, что о репрессиях в России знают около 90% опрошенных (среди всех возрастов).


10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 10:32
    Сталин– пророк...
    Logall
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:34
      великий человек. Соль земли Русской - Джугашвили. Так бывает.


      с-т Petrov
      1. Ольгович Сегодня, 10:37
        Судя по ответу девушки вопрос был другой: "Какие самые ИЗВЕСТНЫЕ люди в мире", а не выдающиеся.

        И ответы выглядят тогда совсем иначе....
        Ольгович
        1. Mavrikiy Сегодня, 10:51
          Что нам таджикские девушки. В России все порядочные люди считают Сталина - Великой личностью и Великим гражданином.
          ПС. Возмите мелкоскоп и пройдите... там тоже много интересного.
          Mavrikiy
      2. Чёрный Сегодня, 10:48
        К Сталину отношусь неоднозначно, но надо признать: да БЫЛ КУЛЬТ, НО БЫЛА И ЛИЧНОСТЬ...кстати, у нас в городе его бюст в сквере до сих пор стоит...
        Чёрный
      3. vovanpain Сегодня, 10:52
        Этот факт излишне насторожил либеральные слои населения.

        Либеральные слои любят вспоминать сталинские репрессии,но напрочь забывают либеральные свободы при которых в России умерли миллионы человек.А Сталина даже из 100 человек в Таджикистане называет половина,до сих пор помнят.Взял Страну с сохой,а оставил после себя китель,пару сапог и страну супердержаву,победительницу Гитлера с атомной бомбой. yes Уверен если бы таджиков спросили бы про Горбачева или Ельцина переплевались бы таджики. hi
        vovanpain
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:33
    Опять Коба на первом месте как выдающийся деятель .
    Spartanez300
  3. Копчёный Сегодня, 10:34
    Я поначалу опешил, подумал ну нифига себе чему в школах у них учат, а потом увидел: "В общей же сложности в опросе приняли участие более 100 жителей столицы Таджикистана" и всё стало понятно.
    Копчёный
  4. Владимирец Сегодня, 10:35
    "В общей же сложности в опросе приняли участие более 100 жителей столицы Таджикистана."

    Серьезная выборка. laughing

    "Имя Сталина назвали около 50%"
    "30 душанбинцев отдали голос за президента России Владимира Путина. 20 – за поэта Рудаки, порядка 10 человек – за президента Таджикистана Рахмона."
    "Среди прочих ответов звучали: Черчилль, Эйнштейн, Ленин, Рузвельт и Джастин Бибер"


    Из 100 человек... what Это таджикская математика?
    Владимирец
    1. Володин Сегодня, 10:38
      Цитата: Владимирец
      Это таджикская математика?

      Нет, это Ваше нежелание внимательно читать текст и смотреть ролик.

      Из текста: "Опрос предполагал множественный вариант ответа."
      Володин
  5. Комментарий был удален.
  6. volodya Сегодня, 10:37
    И не только в Таджикистане!
    volodya
  7. Мар.Тира Сегодня, 10:38
    Этого и следовало ожидать.Ни кто не хочет опускаться в средневековье буржуазного феодализма при нынешнем политическом строе,ни в России,ни в Средней Азии.Я разговаривал и с узбеками.Все жалеют что развалили нашу страну.Так что и в Узбекистане результат будет тот же.
    Мар.Тира
  8. Комментарий был удален.
  9. sergej30003 Сегодня, 10:46
    чтобы оценить руководителя страны, довольно простой способ, территории, какие принял и какие после себя оставил, прирост населения, и место государства в мировой истории, все эти показатели в пользу генералиссимуса И.В. Сталина!
    sergej30003
  10. Vita VKO Сегодня, 10:50
    На самом деле большинство национальных культур, включая махровый национализм, начало возрождаться благодаря идеям Ленина и Сталина. Если в Российской империи считали, что необходимо создавать единую субкультуру на основе единого многонационального государства, то идеологи СССР в первую очередь делали ставку на национальные кадры. Именно поэтому большинство бандеровцев, как носителей украинского национализма были помилованы не смотря на преступления в годы Великой отечественной.
    В совокупности, наличие спорных территорий между республиками СССР, националистические идеи и глубокая экономическая интеграция, формировали "бомбу" которая должна была детонировать в случае попытки обрести независимость.
    Vita VKO
Картина дня