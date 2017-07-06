БПЛА «Гранад ВА-1000» может быть принят на вооружение в третьем квартале
Многоцелевой беспилотный комплекс вертикального взлета и посадки многороторной схемы «Гранад ВА-1000» может быть принят на вооружение Минобороны к концу третьего квартала, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора компании «ЮВС АВИА» Владимира Агамаляна.
Он отметил, что БПЛА многофукционален, но основным его предназначением является радиационная разведка.
Осенью прошлого года данный комплекс «успешно завершил испытания, получил литеру серийного образца и теперь может поставляться госзаказчикам», сообщил он.
По данным разработчиков, «"Гранад ВА-1000" представляет собой беспилотник вертикального взлета и посадки, выполненный из углеродного волокна и других высокотехнологичных материалов, он может выполнять вертикальный взлет с площадки размером не более 5x5 м с последующим переходом в горизонтальный полет». Для посадки ему достаточна площадка размером не более 10x10 м (в автономном режиме) и 3x3 м в ручном режиме управления.
БПЛА имеет взлетный вес 5,5 кг, масса полезной нагрузки – 1,2-1,5 кг, радиус полета – 500 м с пультом дистанционного управления, 40 км – на основе навигационной системы. Предельная высота полета – до 4000 м над уровнем моря.
Процедура принятия на вооружение нового изделия уже запущена. Мы надеемся, что завершить ее удастся до конца третьего квартала,сказал агентству Агамалян.
Он отметил, что БПЛА многофукционален, но основным его предназначением является радиационная разведка.
Многофункциональность комплекса определяется возможностью использования беспилотника с различными типами целевой нагрузки. Кроме основного предназначения – радиационной разведки, беспилотник может также применяться в качестве ретранслятора или для проведения видовой разведки,пояснил гендиректор.
Осенью прошлого года данный комплекс «успешно завершил испытания, получил литеру серийного образца и теперь может поставляться госзаказчикам», сообщил он.
По данным разработчиков, «"Гранад ВА-1000" представляет собой беспилотник вертикального взлета и посадки, выполненный из углеродного волокна и других высокотехнологичных материалов, он может выполнять вертикальный взлет с площадки размером не более 5x5 м с последующим переходом в горизонтальный полет». Для посадки ему достаточна площадка размером не более 10x10 м (в автономном режиме) и 3x3 м в ручном режиме управления.
БПЛА имеет взлетный вес 5,5 кг, масса полезной нагрузки – 1,2-1,5 кг, радиус полета – 500 м с пультом дистанционного управления, 40 км – на основе навигационной системы. Предельная высота полета – до 4000 м над уровнем моря.
Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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