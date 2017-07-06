13:16 06 июля

БПЛА «Гранад ВА-1000» может быть принят на вооружение в третьем квартале

Многоцелевой беспилотный комплекс вертикального взлета и посадки многороторной схемы «Гранад ВА-1000» может быть принят на вооружение Минобороны к концу третьего квартала, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора компании «ЮВС АВИА» Владимира Агамаляна.



Процедура принятия на вооружение нового изделия уже запущена. Мы надеемся, что завершить ее удастся до конца третьего квартала,
сказал агентству Агамалян.


Он отметил, что БПЛА многофукционален, но основным его предназначением является радиационная разведка.

Многофункциональность комплекса определяется возможностью использования беспилотника с различными типами целевой нагрузки. Кроме основного предназначения – радиационной разведки, беспилотник может также применяться в качестве ретранслятора или для проведения видовой разведки,
пояснил гендиректор.

Осенью прошлого года данный комплекс «успешно завершил испытания, получил литеру серийного образца и теперь может поставляться госзаказчикам», сообщил он.



По данным разработчиков, «"Гранад ВА-1000" представляет собой беспилотник вертикального взлета и посадки, выполненный из углеродного волокна и других высокотехнологичных материалов, он может выполнять вертикальный взлет с площадки размером не более 5x5 м с последующим переходом в горизонтальный полет». Для посадки ему достаточна площадка размером не более 10x10 м (в автономном режиме) и 3x3 м в ручном режиме управления.

БПЛА имеет взлетный вес 5,5 кг, масса полезной нагрузки – 1,2-1,5 кг, радиус полета – 500 м с пультом дистанционного управления, 40 км – на основе навигационной системы. Предельная высота полета – до 4000 м над уровнем моря.

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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Комментарии 9

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  1. Владимирец Сегодня, 11:33
    «Гранад ВА-1000»

    Только "ГранаТ". yes , даже на балке БПЛА написано.
    Владимирец
    1. askof Сегодня, 12:06
      Нет, Вы не правы. Как раз "Гранад"
      askof
      1. Владимирец Сегодня, 12:27
        Цитата: askof
        Как раз "Гранад"

        "ООО "ЮВС Авиа" начинает поставки на российский рынок комплексов разведки, наблюдения и мониторинга с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Гранат-ВА-200" и "Гранат-ВА-1000" вертикального взлета и посадки с четырьмя роторами с несущими двухлопастными винтами, сообщил "АвиаПорту" сообщил гендиректор компании Владимир Агамалян."
        https://sdelanounas.ru/blogs/30537/ и много где тоже, хотя на сайте производителя - "гранад". http://www.uvsavia.ru/blav.htm Черт ногу сломит. request
        Владимирец
        1. askof Сегодня, 12:43
          Как я понял, есть и тот и другой. "Гранат" уже поставляется на рынок, а "Гранад" только испытывается.
          askof
  2. neri73-r Сегодня, 11:35
    радиус полета – 500 м с пультом дистанционного управления


    Маловато будет! Проще сбегать, посмотреть! wassat
    neri73-r
    1. Доктор Бармалей Сегодня, 11:42
      Цитата: neri73-r
      Проще сбегать, посмотреть!

      Особенно под обстрелом.
      Доктор Бармалей
    2. cariperpaint Сегодня, 12:18
      а то))) как вверх на 500 метров подпрыгнете)))
      cariperpaint
  3. mayday Сегодня, 11:56
    Он отметил, что БПЛА многофукционален, но основным его предназначением является радиационная разведка.


    Для Сирии будет в самый раз, особенно если у него есть система забора воздуха для дальнейшего химического анализа.. вот будет аргумент нашим западным "коллегам"!
    mayday
  4. Großer Feldherr Сегодня, 13:11
    Такие БПЛА, и даже лучше , в любом интернет магазине такие по 40 тысяч рублей стоят , а для МО это целое событие. Впарят воякам за пол ляма за штуку.
    Без шуток, племяннику мы игрушку покруче покупали, а тут вполне себе армия, должен быть другой уровень по идее.
    Großer Feldherr
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