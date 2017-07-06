13:16 06 июля

В Индии потерпел крушение МиГ-23

Из Индии приходят сообщения о том, что в индийском штате Раджастан потерпел крушение многоцелевой истребитель МиГ-23 с бортовым номером MS3472. Самолёт упал в районе населённого пункта Балесар. При ударе о землю вспыхнул пожар, тушением которого заняты местные экстренные службы.

В сообщении говорится, что обоим лётчикам удалось своевременно катапультироваться. О дальнейшей судьбе лётчиков на данный момент не сообщается.

В Индии потерпел крушение МиГ-23





По некоторым данным, самолёт упал всего в нескольких десятках метров от жилых строений Балесара.

Командование ВВС Индии сообщает, что формируется комиссия, которая займётся расследование крушения истребителя советской постройки.

Для справки: многоцелевые истребители МиГ-23 третьего поколения на данный момент стоят на вооружении ВВС Сирии и Ливии. Обращает на себя тот факт, что ранее в Индии заявляли, что МиГ-23 снят с вооружения ВВС страны. В таком случае возникает вопрос, по какой причине осуществлялся полёт?


Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 14

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  1. Teberii Сегодня, 11:40
    Вот проверяли возможности для дольше реализации.
    Teberii
  2. anjey Сегодня, 11:43
    скорее всего на продажу старичка в страны Африки готовили а может и в Сирию
    anjey
    1. Deadушка Сегодня, 11:44
      Или в Окраину, для них в самый раз будет.
      Deadушка
      1. Чёрный Сегодня, 11:46
        Цитата: Deadушка
        Или в Окраину, для них в самый раз будет.

        для них в самый раз удет вообще не летать smile
        Чёрный
        1. Deadушка Сегодня, 11:56
          они и не летают.... что те, что те...
          ну разве, что иногда... низенько-низенько.
          индусы видимо слишком высоко поднялись(к солнцу), воск растопило.
          Deadушка
          1. Кент0001 Сегодня, 12:58
            Прошлый раз они тоже самолет уронили, так вот в ходе расследования инцидента комиссия установила, что летун катапультировался то-ли от скуки, то-ли ему высшие силы велели, то-ли лампочка какя-то красная моргнула, а он испугался. Короче индусы летчики такие же как и индусы моряки. Главное стобы чалма нормально на голове сидела.)))))
            Кент0001
        2. bouncyhunter Сегодня, 12:01
          Побарыжить хотели индусы , да не выходит - литак грохнувся . Печалька ... crying
          bouncyhunter
  3. Kot3713 Сегодня, 11:47
    Просто так со склада взяли покататься, полетать , а он возьми да упади. laughing ладно шутки шутками но главное чтобы экипаж был жив.
    Kot3713
  4. pvv113 Сегодня, 11:49
    В таком случае возникает вопрос, по какой причине осуществлялся полёт?

    Судя по тому, что летчиков двое - самолет учебный, спарка
    pvv113
  5. NUR Сегодня, 11:55
    Ничего удивительного, решили чтобы он находился в строю до самого падения.
    NUR
  6. san4es Сегодня, 11:57
    Первый полёт состоялся 10 июня 1967 г
    san4es
  7. tomket Сегодня, 12:15
    А может все таки МиГ-27?
    tomket
  8. На страже Сегодня, 13:09
    Надо вооружать Индию современным оружием, ведь рядом Пакистан. Да и вообще Индия на страже против арабского мира.

    На ковре скороходе не повоюешь.
    На страже
    1. samoletil18 Сегодня, 13:13
      Судя по числу индусов в ОАЭ, готовится пятая колонна laughing .
      samoletil18
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