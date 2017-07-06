В Индии потерпел крушение МиГ-23

Из Индии приходят сообщения о том, что в индийском штате Раджастан потерпел крушение многоцелевой истребитель МиГ-23 с бортовым номером MS3472. Самолёт упал в районе населённого пункта Балесар. При ударе о землю вспыхнул пожар, тушением которого заняты местные экстренные службы.В сообщении говорится, что обоим лётчикам удалось своевременно катапультироваться. О дальнейшей судьбе лётчиков на данный момент не сообщается.По некоторым данным, самолёт упал всего в нескольких десятках метров от жилых строений Балесара.Командование ВВС Индии сообщает, что формируется комиссия, которая займётся расследование крушения истребителя советской постройки.Для справки: многоцелевые истребители МиГ-23 третьего поколения на данный момент стоят на вооружении ВВС Сирии и Ливии. Обращает на себя тот факт, что ранее в Индии заявляли, что МиГ-23 снят с вооружения ВВС страны. В таком случае возникает вопрос, по какой причине осуществлялся полёт?