13:16 06 июля

Дуда: Польша желает, чтобы американские военные навсегда остались в стране

Польский президент Анджей Дуда, который ранее заявил, что Трампа в Варшаве ожидают как дорогого гостя, высказался по поводу американского военного присутствия в Польше. По словам Дуды, официальная Варшава в ходе польско-американских переговоров намерена поднять вопрос по поводу того, чтобы американский военный контингент в Польше был размещён не на временной, а на постоянной основе.

Президент Польши заявил:
Соединенные Штаты Америки - гарант военной безопасности, поэтому так важно американское военное присутствие.


По словам Дуды, для размещения американских военных создаются отличные условия.


При этом польский президент решил прокомментировать и сам визит Трампа в Польшу, который начнётся в ближайшее время. Дуда заявил, что прилёт Дональда Трампа в Варшаву – «фактически второй зарубежный визит американского президента, что говорит о нашей стране как о той, которая укрепляет свои позиции в Европейском союзе».

Дуда: Польша желает, чтобы американские военные навсегда остались в стране


Политологи отмечают, что визит в Польшу со сбором всех так называемых «младоевропейцев» - это сигнал от Трампа Германии, влияние которой Трамп явно собирается ослабить.

Вот только Дуда, размышляющий о росте влияния Польши в ЕС, почему-то не сказал ни слова о том, как «влиятельная» Польша будет обходиться без колоссальной финансовой поддержки со стороны Германии. Ведь именно немецкие деньги фактически вывели польскую экономику на нынешний уровень. Или надежда на то, что немецкие кредиты сменятся американскими?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/andrzejduda/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 48

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  1. Приговор Сегодня, 12:06
    Никак не могу решить кто больше занимается пpocтитуцией: поляки или украинцы?
    Приговор
    1. Татьяна Сегодня, 12:12
      Дуда - американский ставленник по сдаче Польши в иностранное колониальное управление.
      А чей ставленник - таковы и его просьбы и пожелания к своим хозяевам якобы от имени народа колонизированной иностранцами страны.
      Иностранный флаг в руки великовельможным панам-полякам!
      Татьяна
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
        Татьяна , приветствую ! hi love Как красиво матрасы с помощью Дуды выставили свои собственные цели польскими "хотелками" ! Про матрасов смело можно говорить : "Жнец , кузнец , на Дуде игрец !" .
        bouncyhunter
        1. Татьяна Сегодня, 13:09
          bouncyhunter
          Как красиво матрасы с помощью Дуды выставили свои собственные цели польскими "хотелками" !
          Точно, Паша! "Красивее" некуда!
          Татьяна
    2. ЛукичЪ Сегодня, 12:17
      Цитата: Приговор
      Никак не могу решить кто больше занимается пpocтитуцией: поляки или украинцы?

      так они по духу своему сёстры
      ЛукичЪ
    3. сибиралт Сегодня, 12:18
      Молодец Дуда! А куда навсегда деваться полякам? belay
      сибиралт
    4. viktor. Сегодня, 12:22
      И Полячки и Украинки красивые laughing но Украинок вроде больше laughing ,
      viktor.
      1. Fedalex Сегодня, 12:48
        И они дешевле... feel
        Fedalex
        1. Татьяна Сегодня, 13:06
          viktor.
          И Полячки и Украинки красивые laughing но Украинок вроде больше laughing
          Ну, Виктор! Кто про что, а Вы всегда всё о бабах! laughing

          Солдатский анекдот.
          Командир, хватая себя за голову, с возмущением орёт на рядового:
          - Ты что сделал?! Что сделал-то? Я вот тебя спрашиваю! Ты вообще о чём и чем сейчас думаешь?!
          - О бабах думаю... - признаётся солдат.
          - О бабах?!!! Ну, хорошо - сейчас! А вообще?
          - Да я и вообще всегда о них думаю.

          Любэ - Самоволочка (концерт Песни о людях, 1998)
          Татьяна
      2. Комментарий был удален.
    5. vovanpain Сегодня, 13:03
      Цитата: Приговор
      Никак не могу решить кто больше занимается пpocтитуцией: поляки или украинцы?

      Хм,странный вопрос Коллега feel Они постоянно друг друга "любили" hi
      vovanpain
    6. баклан Сегодня, 13:04
      У поляков опыта в древнейшей профессии побольше будет...
      баклан
  2. garx Сегодня, 12:07
    Вот чего от нас хотят Американсы! Что бы мы "умоляли" остаться на нашей территории!!
    garx
  3. Подрезчик Сегодня, 12:08
    Желание престарелой дамочки иметь...все время! Как были "ляхами", так и остались...
    Подрезчик
  4. Spartanez300 Сегодня, 12:09
    Вылизывают задницу америкосам .
    Spartanez300
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:36
      Цитата: Spartanez300
      Вылизывают задницу америкосам .

      взасос. а потом ещё и с минетом
      ЛукичЪ
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:39
        Сергей , привет ! hi Главное что всё - по взаимной любви . wassat
        bouncyhunter
  5. На страже Сегодня, 12:10
    Это не независимость.
    На страже
    1. Толстоевский Сегодня, 12:16
      это нэзалэжность
      Толстоевский
      1. Uncle Lee Сегодня, 12:24
        Это так патриотично зазывать к себе оккупантов !
        Uncle Lee
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:44
          Цитата: Uncle Lee
          Это так патриотично зазывать к себе оккупантов !

          К сожалению , юридически придраться не к чему : и Матрасия , и Польше члены НАТО . Так что де-юре - никакой оккупации нет . А вот де-факто ... Забудьте , поляки , свои Ымперские амбиции про Речь Посполиту - коленопреклонённый раб не может быть императором . yes
          bouncyhunter
          1. Uncle Lee Сегодня, 12:47
            Так это юридически, а практически ?
            Если в Вашем дворе будет стоять немецкий танк, это будет защита Вашего дома или оккупация ?
            Uncle Lee
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:49
              Так ведь я о том же во второй части своего поста .
              bouncyhunter
              1. Uncle Lee Сегодня, 12:54
                Вывод - мы USA к себе звать не будем !
                Uncle Lee
    2. Кент0001 Сегодня, 12:29
      Какая независимость? Они независимы только от здравого смысла.
      Кент0001
    3. Владимирец Сегодня, 12:33
      Цитата: На страже
      Это не независимость.

      Не может быть независимой страна, которая не может себя сама защитить.
      Владимирец
  6. NUR Сегодня, 12:12
    Нет ничего постоянее чем временное. Тем более с любимым партнером.
    NUR
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:27
      Цитата: NUR
      Нет ничего постоянее чем временное

      эт точно laughing
      ЛукичЪ
  7. Толстоевский Сегодня, 12:15
    дуда пляшет под чужую дуду
    Толстоевский
    1. Uncle Lee Сегодня, 12:23
      И подставляет свою дуду !
      Uncle Lee
  8. olf Сегодня, 12:17
    Пшеки всегда ложились под сильных.
    olf
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    ....Трамп подбирает новую команду? ... а ФРГ - уже не лучший друг и союзник? laughing
    a.s.zzz888
  10. урман Сегодня, 12:22
    Дуда: Польша желает, чтобы американские военные навсегда остались в стране\\\\\\
    Не смешите мои копыта (как говаривал герой одного мультика)
    Кто больше заплатит , тот и навсегда Любимый,
    Денег нет ? Тогда навсегда следующий!
    Это польска , ноги не успевает раздвигать последние , лет 300 .
    урман
  11. Million Сегодня, 12:22
    Унизил Польшу и поляков по полной....
    Million
  12. rotmistr60 Сегодня, 12:27
    В присутствии американцев всю придуманную польскую "гордость" и национальный снобизм как ветром сдувает. Но перед Россией надувают щеки хватаются за виртуальную сабельку и машут ручонками.
    rotmistr60
  13. Кент0001 Сегодня, 12:27
    У них смысл жизни-штаны ширнинкой назад.
    Кент0001
  14. Вздринчер Сегодня, 12:31
    Цитата: a.s.zzz888
    ....Трамп подбирает новую команду? ... а ФРГ - уже не лучший друг и союзник? laughing

    Поляки конечно на эту роль тоже мало подходят Но за не имением другого Подойдут и они Тем более главная задача лаять на Россию И все
    Вздринчер
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
      Вздринчер
      Поляки конечно на эту роль тоже мало подходят Но за не имением другого Подойдут и они Тем более главная задача лаять на Россию И все

      ... в свете последних событий между сша и фрг, трамп с виду действует "назло мамке отморожу уши", но это на первый взгляд... а то, что между ними пробежала чёрная кошка - это факт, вот и хочет трамп лишний раз на публике провести по батарее немецким фейсом... lol
      a.s.zzz888
  15. Балу Сегодня, 12:32
    Дуда: Польша желает, чтобы американские военные навсегда остались в стране

    Поляки желают стать одной большой мишенью для искандеров. fool
    Балу
  16. Govorun Сегодня, 12:34
    Дуда: Польша желает, чтобы американские военные навсегда остались в стране
    А Дуде еще не сказали,что в Вашингтоне этот вопрос уже без него решили?!.
    Govorun
  17. Шевер Сегодня, 12:43
    Дуда: Польша желает, чтобы американские военные навсегда остались в стране


    А как же Величайшее и Непобедимое ФгОлактеке войско польское? laughing
    Шевер
  18. anjey Сегодня, 12:51
    ага в 51 штат "полония" возьмут с гнилыми польскими потрохами
    anjey
  19. demo Сегодня, 12:52
    Вот такие они, поляки.
    Деньги берут от немцев, а любят американцев.
    Как такое возможно у порядочных людей?

    Polacy - naród psia krew.
    demo
  20. anjey Сегодня, 12:54
    ага в 51 штат "полония" возьмут с совсеми гнилыми польскими потрохами,нужны вы как плацдарм военного влияния на Россию и не более...
    anjey
  21. Berkut24 Сегодня, 12:54
    Блин, да пора бы уже выбрать что-то одно - либо оккупационные войска навсегда, либо Великая речь посполитая от моря до моря. Либо проститутка, либо монахиня.
    Berkut24
  22. Оператор Сегодня, 13:01
    У Польши прямая кишка играет - чувствует, что Силезию придется возвращать Германии.
    Оператор
  23. нивасандер Сегодня, 13:07
    так хочется что бы господин назначил любимой женой
    нивасандер
  24. igorspb Сегодня, 13:09
    навсегда это как? закопанные?
    igorspb
  25. Prjanik Сегодня, 13:12
    Прально, паны должны знать своё место под каблуком, а то больно спесивые стали в последнее время.
    Prjanik
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