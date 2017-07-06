Дуда: Польша желает, чтобы американские военные навсегда остались в стране\\\\\\

Соединенные Штаты Америки - гарант военной безопасности, поэтому так важно американское военное присутствие.

Польский президент Анджей Дуда, который ранее заявил, что Трампа в Варшаве ожидают как дорогого гостя, высказался по поводу американского военного присутствия в Польше. По словам Дуды, официальная Варшава в ходе польско-американских переговоров намерена поднять вопрос по поводу того, чтобы американский военный контингент в Польше был размещён не на временной, а на постоянной основе.Президент Польши заявил:По словам Дуды, для размещения американских военных создаются отличные условия.При этом польский президент решил прокомментировать и сам визит Трампа в Польшу, который начнётся в ближайшее время. Дуда заявил, что прилёт Дональда Трампа в Варшаву – «фактически второй зарубежный визит американского президента, что говорит о нашей стране как о той, которая укрепляет свои позиции в Европейском союзе».Политологи отмечают, что визит в Польшу со сбором всех так называемых «младоевропейцев» - это сигнал от Трампа Германии, влияние которой Трамп явно собирается ослабить.Вот только Дуда, размышляющий о росте влияния Польши в ЕС, почему-то не сказал ни слова о том, как «влиятельная» Польша будет обходиться без колоссальной финансовой поддержки со стороны Германии. Ведь именно немецкие деньги фактически вывели польскую экономику на нынешний уровень. Или надежда на то, что немецкие кредиты сменятся американскими?