На пути химического урагана. Часть 1. Роковая Сморгонь

2. А. Е. Жданко.

Данная серия статей посвящена особенностям противохимической обороны русских войск в ходе кампании 1916 г. на Русском фронте Первой мировой войны.Боевым отравляющим веществом называется используемое в военных действиях химическое вещество, поражающее живые существа или заражающее предметы, с которыми они могут соприкасатьсяГазовая война на Русском фронте имела свою специфику, отличающую ее от химической борьбы на Французском фронте. О некоторых из особенностей химической обороны русских войск позволяют сделать вывод следующие характерные боевые эпизоды.В июне 1916 года боевые позиции у местечка Сморгонь (сейчас город в Гродненской области Беларуси) занимали войска русского 26-го армейского корпуса под командованием генерала от инфантерии А. А. Гернгросса.Входившие в состав корпуса 64-я, 65-я и 84-я пехотные дивизии занимали участок от дер. Перевозы на р. Вили до дер. Цари на р. Белой. Местность в районе Сморгони и между окопами противников была сравнительно ровная и давала хороший обзор, кроме того, будучи пологой в сторону русских позиций, она была удобна для газопуска противника.Главный удар германцев в ходе этой газовой атаки пришелся по войскам 64-й пехотной дивизии под командованием генерал-лейтенанта А. Е. Жданко.Уже за 2 недели до газовой атаки авиаразведка сообщала, что наблюдала, как германские солдаты выносили из грузовиков и переносили в окопы громоздкие тяжелые предметы – баллоны или снаряды.Затем артиллерийский наблюдатель зафиксировал, как после попадания в немецкий окоп русского снаряда произошел взрыв, после которого образовалось бурое облако, стелившееся по земле. Наблюдались и немецкие солдаты, бежавшие от этого места в тыл – причем по дороге несколько человек свалилось.Все это убедило русское командование, что противник ведет подготовку к газовой атаке – соответственно об этом были предупреждены все дивизии корпуса, войска усиленно снабжались противогазами, заготовлялись материалы для разведения костров (после противогаза - наиболее эффективного средства антихимической защиты), в окопах были установлены емкости с водой (в воде находился раствор 20-30% соды), заготовлена негашеная известь.19-го июня на линии фронта царила мертвая тишина. С запада тянул слабый ветер – до 2 метров в секунду. Бойцы, которые вернулись из разведки, нарядов и работ, лечь спать не успели – в 03. 15. началась вражеская атака. В преддверии газовой атаки немецкая артиллерия открыла ураганный огонь химическими боеприпасами – он велся по окопам 2-й и 3-й линий, а также по позициям артиллерийских батарей, ходам сообщения и тылам.Через несколько минут от р. Гервятки, ст. Сморгонь, деревень Лычники и Нароты немцами газобаллонным способом был произведен газопуск - выпущена первая газовая волна синеватого цвета. Газопуск сопровождался сильным шипением из баллонов.В этот момент русские сигнальщики на рожках заиграли положенный в таких случаях сигнал «слушайте все», а солдаты, надевая маски и противогазы, кинулись зажигать костры перед окопами. По надвигающемуся облаку из всех видов оружия был открыт интенсивный огонь. Но костры, отсыревшие после дождя, гореть не хотели.За газовым облаком наступала германская пехота – немецкие солдаты в противогазах, подойдя к русским заграждениям, кричали: «Рус, атака». В одной руке они держали свои винтовки, а в другой руке – дубины с большими набалдашниками, которые были утыканы острыми шипами – для того чтобы добивать отравленных русских солдат. У некоторых за спиной были мешки со стружками. Но у русских проволочных заграждений германцы попали под сильный огонь и побежали в свои окопы.После отражения первой атаки многие русские солдаты сняли противогазы – в противогазах Зелинского-Кумманта было трудно дышать, а маски «новейших» образцов высохли, и им требовалось увлажнение. Многие подумали, что атака завершилась. Началась эвакуация в тыл отравленных людей.И в этот момент германцы выпустили второе газовое облако – оно было более густым и имело молочно-голубоватый цвет. Облако имело высоту более 8 метров и захватывало 5-километровый фронт.За газовой волной передвигалась дымовая завеса, а вслед за ней наступали 4 линии цепей немецкой пехоты. Атака пехоты была мощнее, чем в первый раз, но и она была отражена дружным винтовочным, артиллерийским и, особенно, пулеметным огнем русских частей.Газовая атака, длившаяся 1,5 часа, завершилась.Газы проникли вглубь русской обороны на 12-километровую глубину и нанесли русским частям большие потери.В общей сложности в 3-х дивизиях 26-го армейского корпуса было отравлено 45 офицеров (из них 5 умерло) и 2505 нижних чинов (из них умерло 429 человек). Наиболее сильно пострадал 254-й пехотный Николаевский полк, потерявший 1606 человек (в том числе 412 человек – то есть 25% - умершими). Погибло и много артиллерийских лошадей.Несмотря на своевременность поступившей информации о начале атаки, наличие арсенала средств борьбы с отравляющими газами, потери были значительные. Материалами комиссии по исследованию этого боя, они были объяснены тем что: 1) корпус впервые в своей истории отражал газовую атаку; 2) атаке предшествовал мощный артиллерийский огонь противника, повредивший оборонительную инфраструктуру соединения и отвлекший внимание войск от газопуска немцев; 3) газовая атака проводилась в 2 этапа – и многие русские солдаты после первого этапа сняли противогазы и маски; 4) от усиленных передвижений и стрельбы, тем более летом, маски сдвигались и быстро высыхали; 5) самые большие потери пришлись на долю офицеров, унтер-офицеров, телефонистов и связистов – для того чтобы отдавать и слышать распоряжения они сняли противогазы и маски - совершив подвиг. В полном составе погибли корпусная химическая команда и санитарная часть – решая присущие им задачи, бойцы этих подразделений не думали о своей личной безопасности.Вести разговор о халатности командования не приходится.Начальник дивизии заранее предупредил свои полки о возможности газовой атаки, периодически проводились газовые тревоги, в окопах были расставлены бочки с содовой водой, имелась негашеная известь, 14 распылителей, были зажжены костры, все необходимые сигналы были поданы своевременно.Имелось достаточное количество средств индивидуальной защиты. Так, наиболее пострадавший 254-й Николаевский полк имел 5356 масок и противогазов. Лучшими оказались противогазы Зелинского-Кумманта – 526 человек, их использовавшие, спаслись почти все. Значительно хуже показали себя маски «нового образца» с бутылкой (713 единиц), «новейшего образца» (3901 единица) и Горного института (все остальные).С другой стороны, опрошенные комиссией солдаты этого полка показали, что зажечь костры вовремя не удалось (не было спичек и мешал сильный огонь противника), а маски у многих бойцов не были под рукой – они висели на стенах окопа и из-за начавшейся давки добраться до них было трудновато. Один из офицеров штаба корпуса сообщил комиссии, что в день атаки у многих солдат и офицеров не оказалось масок и противогазов – личный состав недооценивал их ценность, считая что газовая атака на таком большом участке невозможна. Но зато после атаки все прониклись к противогазам уважением и носили их при себе не только на позициях, но и в тылу.Отсутствие Наставления по противохимической обороне и недостаточная подготовка личного состава в этом вопросе также на пользу не пошли.Противник не зря выбрал для своей газовой атаки Сморгонский боевой участок - он прикрывал коммуникации и железную дорогу, ведущую к Молодечненскому транспортному узлу. В случае успеха немцы могли прорваться к г. Молодечно. Благодаря стойкости защитников Сморгони противник не достиг желаемого успеха, но все же за короткий срок (за полтора часа) вывел из строя 2,5 тысячи человек.Атака была незавершенной - попав под огонь русских войск, немцы не выдержали и отхлынули обратно. Большое значение имело и то обстоятельство, что русская артиллерия, по данным наблюдателей, повредила газовые баллоны противника.При всех технических недостатках в организации противохимической обороны русских войск, Сморгонский участок был удержан, но занимавшая его 64-я дивизия была серьезно ослаблена.Через месяц, в ночь на 20 июля того же года немцы, воспользовавшись восточным ветром, вновь методом газопуска нанесли неожиданный химический удар по русским позициям – на боевом участке Сморгонь-Крево. Удар был нанесен во время смены на позиции русских частей - 14-й гренадерский Грузинский полк сдавал позиции сменявшему его 15-му гренадерскому Тифлисскому полку Кавказской гренадерской дивизии 2-го Кавказского армейского корпуса.Боевой участок на фронте Сморгонь-Крево кавказские гренадеры занимали с сентября 1915 года. Местность была лесистая. За 10 месяцев гренадеры успели хорошо оборудовать и обжить свои позиции.Но газовая атака застигла гренадер врасплох.Как происходит при смене частей на передовой, окопы были переполнены, и у многих бойцов противогазы оказались не под рукой. Несмотря на эти обстоятельства, среди гренадер паники не было. Немедленно была передана «газовая тревога».За первой волной газов последовали вторая, третья и т. д.Всего немцами было выпущено восемь газовых волн.Так как многие бойцы не успели вовремя надеть противогазы, гренадеры понесли тяжелейшие потери. Особенно пострадал батальон 14-го гренадерского Грузинского полка под командованием подполковника В. Е. фон Киттера. Комбат, несмотря на отравление, остался в строю и решительными мерами организовал оборону на вверенном участке, задействовав для этого непострадавших гренадер.Командир 14-го гренадерского Грузинского полка полковник А. Г. Отхмезури, находившийся в передовых окопах, для того чтобы лучше командовать, снял свой противогаз - причем его примеру последовали другие офицеры полка. 20-е июля 1916 года стало последним днем жизни Акакия Гавриловича, посмертно награжденного орденом Святого Георгия 4-й степени.Несмотря на все принятые меры, ввиду больших потерь, участок позиции кавказцев длиной по фронту более 1000 шагов оказался оголенным. Немецкие пехотинцы вышли из своих окопов и волны их цепей двинулись в атаку. Одновременно с газопуском немецкая артиллерия открыла мощный огонь по артиллерийским позициям и тыловым дорогам русских войск. Огонь по коммуникациям должен был воспрепятствовать подходу резервов.Дежурные батареи участка - 1-я батарея 84-й артиллерийской бригады и 3-я батарея 2-го Кавказского мортирного артиллерийского дивизиона - несмотря на захлестнувшие их позиции волны желтого газа, немедленно открыли заградительный огонь.Из-за сильного артиллерийского огня противника телефонная сеть во многих местах была перебита. Пришлось отправлять конных разведчиков (с донесениями), а также телефонистов (для починки линий связи). Эти люди подвергались повышенной опасности - во время движения вероятность отравления увеличивалась.Вся артиллерия участка сосредоточила огонь по наступающим немцам - и атака была отбита. Из резерва подошел батальон 16-го гренадерского Мингрельского полка.Густые газовые волны продолжали распространяться, захватывая обозы и тылы Кавказской гренадерской дивизии.К 7 часам утра газовые облака рассеялись.Потери кавказских гренадер были очень велики: окопы завалены трупами.До 3-х тысяч гренадер получили смертельные отравления. Повсюду лежали погибшие и умирающие. Очевидец отмечал такие страшные симптомы умирающих, как судорога, мучительная жажда и выступающая изо рта желтая пена.Но, несмотря ни на что, люди геройски выполняли свой воинский долг.Так, дежурный офицер 84-й артбригады поручик Кованько и бойцы его орудийных расчетов во время этого боя сняли свои противогазы – офицер для того чтобы подавать команды, а артиллеристы – чтобы лучше их слышать. Отбив немецкую атаку и выручив своих пехотинцев, все они умерли – на своей огневой позиции.Артиллеристы и телефонисты 3-й батареи 2-го Кавказского мортирного артиллерийского дивизиона также вели себя геройски. Потери этой батареи: отравлены (но остались в строю) 2 офицера, убиты (от артиллерийского огня противника) 2 канонира и ранен 1 фейерверкер, отравлено и эвакуировано 12 нижних чинов. Т. о., боевая часть батареи потеряла 25% личного состава.В ходе отражения вражеской атаки было совершенно много подвигов. Например, телефонист Гаевой под сильным огнем противника прополз вдоль всей телефонной линии – и исправил повреждение провода. А лодзинский еврей телефонист Райк снял мешавший ему работать противогаз - он получил отравление, но после выздоровления вернулся на батарею и был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Отличился грузин артиллерист-подпрапорщик Акабадзе, смело действовавший под артиллерийским огнем и в клубах газового облака.Необходимо отметить, что, несмотря на тяжелые потери, русские войска (в отличие от своих союзников на Французском фронте) как правило не давали немцам возможности эксплуатировать результаты газовых атак и добиваться ощутимых тактических результатов. Но в моральном отношении сморгонский боевой участок стал считаться «трудным» для обороны.