13:16 06 июля

Испытания Ка-52К завершатся до конца 2019 года

Испытания корабельной версии вертолета Ка-52 планируется завершить до конца 2019 года, после чего он начнет поставляться министерству обороны, передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга «Вертолеты России» (ВР).



До конца 2019 года планируется завершить испытания вертолета. Соответственно, первые поставки в интересах Минобороны запланированы сразу после испытаний,
сказали агентству в холдинге.


В мае компания объявила о завершении первого этапа испытаний, начавшегося в конце 2016 года.

Ранее гендиректор ВР Андрей Богинский сообщал, что компания рассчитывает заключить контракт с Минобороны на поставки Ка-52К в 2019 году.

В свою очередь генеральный конструктор АО «Камов» Сергей Михеев сказал, что испытания машины планируется провести в ближайшие 3 года на кораблях четырех разных типов.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля.

«Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море», – говорится в публикации.

Использованы фотографии: www.airwar.ru/Сергй Рябцев
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Комментарии 4

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  1. с-т Petrov Сегодня, 12:33
    От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля.


    там же весь сок в новом радаре и под него будут модернизировать ракетный комплекс.

    Лопастями статья хотела удивить
    с-т Petrov
    1. Muvka Сегодня, 12:40
      Ну так новые ракеты, складываюшиеся лопасти. Да и вообще много чего складывающегося :)
      Muvka
    2. Самаритянин Сегодня, 12:48
      А вчера была новость: «Рособоронэкспорт»: Россия поставит Египту оборудование для «Мистралей» и вся статья про КА-52К...
      А учитывая, как отличается КА-52 от экспортной версии, то Египту к 2021 в лучшем случае соорудим...
      Самаритянин
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:44
    Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море»,

    ... ну, это уже само собой разумеющее...
    a.s.zzz888
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