Испытания Ка-52К завершатся до конца 2019 года
Испытания корабельной версии вертолета Ка-52 планируется завершить до конца 2019 года, после чего он начнет поставляться министерству обороны, передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга «Вертолеты России» (ВР).
В мае компания объявила о завершении первого этапа испытаний, начавшегося в конце 2016 года.
Ранее гендиректор ВР Андрей Богинский сообщал, что компания рассчитывает заключить контракт с Минобороны на поставки Ка-52К в 2019 году.
В свою очередь генеральный конструктор АО «Камов» Сергей Михеев сказал, что испытания машины планируется провести в ближайшие 3 года на кораблях четырех разных типов.
От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля.
«Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море», – говорится в публикации.
До конца 2019 года планируется завершить испытания вертолета. Соответственно, первые поставки в интересах Минобороны запланированы сразу после испытаний,сказали агентству в холдинге.
В мае компания объявила о завершении первого этапа испытаний, начавшегося в конце 2016 года.
Ранее гендиректор ВР Андрей Богинский сообщал, что компания рассчитывает заключить контракт с Минобороны на поставки Ка-52К в 2019 году.
В свою очередь генеральный конструктор АО «Камов» Сергей Михеев сказал, что испытания машины планируется провести в ближайшие 3 года на кораблях четырех разных типов.
От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля.
«Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море», – говорится в публикации.
Использованы фотографии: www.airwar.ru/Сергй Рябцев
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