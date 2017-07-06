13:16 06 июля

Янукович потребовал от ГП Украины расследовать госпереворот 2014 года

Незаконно смещённый со своего поста президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Ростов-на-Дону, обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о необходимости расследовать государственный переворот 2014 года. Об этом сообщает адвокат Януковича Виталий Сердюк, который говорит, что его подзащитный подготовил документ с перечнем имён лиц, ответственных за антиконституционный переворот на Украине.

Янукович потребовал от ГП Украины расследовать госпереворот 2014 года


В списке Януковича значатся такие фамилии как Аваков, Турчинов, Наливайченко, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Парубий, Пашинский, а также действующий генпрокурор Украины Луценко, к которому Янукович и обращается.


По словам адвоката Януковича, экс-президент Украины считает, что именно эти люди довели страну до такого состояния, при котором она потеряла часть своей территории, а именно Крым.

Life приводит заявление Сердюка:
В рамках этого заявления будут установлены все акты, которые стали условием ситуации, которая сейчас сложилась на Украине, — это война, утрата территориальной целостности и другие негативные последствия, которые получило государство после событий на Майдане.

Напомним, что ранее Виктор Янукович заявил о надежде на то, что Крымский полуостров «вернётся в состав Украины».

А это заявление самого Януковича по поводу перспектив режима Порошенко на Украине (приводит РИА Новости ):
Перспективы у этой власти никакой нет. Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает.

У них есть шанс остановится и мирным путём, по-хорошему, уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жестки.

Использованы фотографии: Kapital.kz
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Толстоевский Сегодня, 12:53
    "Астанавитесь!!!" в духе кашпировского дал установку на добро
    Толстоевский
    1. Венд Сегодня, 12:54
      Щаз, они прямо побегут, спотыкаясь laughing
      Венд
      1. Владимирец Сегодня, 12:59
        Цитата: Венд
        Щаз, они прямо побегут, спотыкаясь

        Национальная украинская забава: мир развлекать.
        Владимирец
    2. Самаритянин Сегодня, 12:58
      Цитата: Толстоевский
      "Астанавитесь!!!" в духе кашпировского дал установку на добро

      Чё там расследовать то??? ПУТИН!
      Самаритянин
      1. хрыч Сегодня, 13:14
        Цитата: Самаритянин
        Чё там расследовать то???

        Нее, надо узнать таки, что было в тех пирожках, что до сих пор отойти не могут

        Напомним, что ранее Виктор Янукович заявил о надежде на то, что Крымский полуостров «вернётся в состав Украины».

        Когда Янукович снова станет презиком, а значит никогда laughing
        хрыч
  2. Владимир 38 Сегодня, 12:55
    Видел его заявление по тв, что то он похудел, даже под гримом видно было, то ли бухает, то ли здоровье.. Поздно Янукович, поздно, не стал страну отстаивать .. сбежал .. Теперь все дружно расхлебываем. А ведь могло все по другому быть, если бы мужчиной был..
    Владимир 38
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:03
      Поздно Янукович, поздно, не стал страну отстаивать .. сбежал .. Теперь все дружно расхлебываем. А ведь могло все по другому быть, если бы мужчиной был..


      в точку. Хотя это же дело такое. Все задокументировано. Думаю такие вещи срока давности не имеют. Если действовать принципиально.

      с-т Petrov
    2. dorz Сегодня, 13:11
      Цитата: Владимир 38
      А ведь могло все по другому быть, если бы мужчиной был.

      Во всей цепочке этих трагических событий - Янукович самое слабое звено.
      dorz
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:56
    Незаконно смещённый со своего поста президент Украины Виктор Янукович,

    ... ключевое слово "незаконно"...
    a.s.zzz888
  4. сорок восьмой Сегодня, 12:57
    Предлагаю вернуть Януковича в состав Украины
    сорок восьмой
  5. Воронок Сегодня, 12:58
    Профукал страну и сейчас что-то требует. Поздно Витя "пить боржоми" ,почек уже нет.
    Воронок
  6. Spartanez300 Сегодня, 12:58
    Янукович время от времени вылазит из "колодца" выдвинет какую нибудь версию что бы о нем не забывали и обратно на дно , только все это без толку .
    Spartanez300
  7. zmey alex Сегодня, 12:58
    Прежде всего ему надо было вести себя по мужски и принимать решения адекватные действиям которые происходили на майдане.А сейчас легко жаловаться проживая на территории РФ. Именно из-за его трусости случилось то,что случилось
    zmey alex
  8. На страже Сегодня, 13:02
    Знакомое лицо, не помню кто это.
    На страже
    1. Толстоевский Сегодня, 13:13
      бывший человек
      Толстоевский
  9. GeorgeSev85 Сегодня, 13:02
    А они ему скажут "Приезжайте для дачи показаний в Киев" wassat
    GeorgeSev85
  10. vladimirvn Сегодня, 13:07
    О! Опомнился! Не прошло и трех лет.
    vladimirvn
  11. Altona Сегодня, 13:08

    Насчёт Крыма, что Янукович загнул. Он надеется на возврат Крыма Украине.
    Altona
  12. NUR Сегодня, 13:12
    Видно ему хотят заблокировать счета, что он стал активно противодействовать, посыл такой не троньте меня, буду вести себя прилично, иначе начнет резать правду как есть.
    NUR
Картина дня