Янукович потребовал от ГП Украины расследовать госпереворот 2014 года

В рамках этого заявления будут установлены все акты, которые стали условием ситуации, которая сейчас сложилась на Украине, — это война, утрата территориальной целостности и другие негативные последствия, которые получило государство после событий на Майдане.

Перспективы у этой власти никакой нет. Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает.



У них есть шанс остановится и мирным путём, по-хорошему, уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жестки.