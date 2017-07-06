Янукович потребовал от ГП Украины расследовать госпереворот 2014 года
Незаконно смещённый со своего поста президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Ростов-на-Дону, обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о необходимости расследовать государственный переворот 2014 года. Об этом сообщает адвокат Януковича Виталий Сердюк, который говорит, что его подзащитный подготовил документ с перечнем имён лиц, ответственных за антиконституционный переворот на Украине.
В списке Януковича значатся такие фамилии как Аваков, Турчинов, Наливайченко, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Парубий, Пашинский, а также действующий генпрокурор Украины Луценко, к которому Янукович и обращается.
По словам адвоката Януковича, экс-президент Украины считает, что именно эти люди довели страну до такого состояния, при котором она потеряла часть своей территории, а именно Крым.
Life приводит заявление Сердюка:
Напомним, что ранее Виктор Янукович заявил о надежде на то, что Крымский полуостров «вернётся в состав Украины».
А это заявление самого Януковича по поводу перспектив режима Порошенко на Украине (приводит РИА Новости ):
В списке Януковича значатся такие фамилии как Аваков, Турчинов, Наливайченко, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Парубий, Пашинский, а также действующий генпрокурор Украины Луценко, к которому Янукович и обращается.
По словам адвоката Януковича, экс-президент Украины считает, что именно эти люди довели страну до такого состояния, при котором она потеряла часть своей территории, а именно Крым.
Life приводит заявление Сердюка:
В рамках этого заявления будут установлены все акты, которые стали условием ситуации, которая сейчас сложилась на Украине, — это война, утрата территориальной целостности и другие негативные последствия, которые получило государство после событий на Майдане.
Напомним, что ранее Виктор Янукович заявил о надежде на то, что Крымский полуостров «вернётся в состав Украины».
А это заявление самого Януковича по поводу перспектив режима Порошенко на Украине (приводит РИА Новости ):
Перспективы у этой власти никакой нет. Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает.
У них есть шанс остановится и мирным путём, по-хорошему, уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жестки.
У них есть шанс остановится и мирным путём, по-хорошему, уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жестки.
Использованы фотографии: Kapital.kz
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