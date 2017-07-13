Дарданеллы и Галлиполи. Загадка стойкости турецкого солдата. Часть 1

Статья о некоторых особенностях Дарданелльско-Галлиполийской стратегической операции Антанты 1915 – 1916 гг. Охарактеризованы наиболее интересные военно-исторические факты, касающиеся этой операции.Дарданелльско-Галлиполийская операция - комплекс боевых мероприятий англо-французских сил по форсированию Дарданелльских проливов и связанные с этим сухопутные бои на Галлиполийском полуострове. Операция растянулась с 19. 02. 1915 г. по 09. 01. 1916 г.Необходимость захвата союзниками Дарданелл в случае противостояния с Турцией определялась рядом факторов. Вступление Турции в Первую мировую войну приводило к изоляции России от западных союзников, что ослабляло восточный фронт противостояния с Германским блоком. Было необходимо изолировать Германию, стержень Четверного союза, от Турции. Морская блокада Германии не могла быть эффективной без контроля над Босфором и Дарданеллами. Необходимо было вывести Турцию из войны, и, наконец, этим можно было повлиять на военно-политическую позицию нейтральных государств - прежде всего Болгарии, Румынии и Греции.С Дарданнелльской операции связаны следующие интересные факты.1) Было продемонстрировано высокое качество регулярной турецкой пехоты.При хроническом (иногда до 50%) некомплекте личного состава сильной стороной турецкой пехоты была дисциплинированность, храбрость и настойчивость. Так, аскеры, почти не обращая внимания на собственные потери, смело атаковали и упорно оборонялись в своих траншеях, в упор стреляя по атакующему противнику. Несмотря на все проблемы с вооружением и снаряжением, воевали они геройски. Как отмечали участники дарданелльских боев, на Галлиполи войска Антанты поддерживались флотской артиллерией, в то время как оттоманские войска были буквально нищенски снаряжены и вооружены, не имели достаточного количества боеприпасов, но имели бедное индивидуальное снаряжение и скудное питание. Несмотря на все это турецкий солдат был неприхотлив и храбр. Из всех армий стран-участниц Германского блока в Первую мировую именно турецкая дала наименьшее количество военнопленных относительно кровавых потерь.2) На успешное противостояние турок союзникам в ходе операции огромное значение оказал морально-религиозный фактор. Мусульманские священники не только наставляли своих солдат под огнем союзников, но и зачастую, после гибели офицеров, принимали командование над пехотными подразделениями. Особенно отличились дервиши. Неприхотливость и стойкость турецкого солдата также во многом вытекали из религиозной специфики. Немецкие военные корреспонденты объясняли это «кисметом» (то есть верой в судьбу) мусульман.3) 18-е марта – черный день союзной эскадры в Проливах, ознаменовавшийся гибелью ряда крупных боевых кораблей. В этот день британцы задействовали: новейший линкор-дредноут «Куин Элизабет», линейный крейсер «Инфлексибл», линкоры-додредноуты «Лорд Нельсон», «Агамемнон», «Вендженс», «Иррезистебл», «Оушен», «Трайэмф», «Суифтшер», «Принц Джордж», «Альбион», «Маджестик», а французы – «Шарлемань», «Сюффрен», «Буве», «Голуа». В резерве (прикрывая тральщики) находились британские додредноуты «Корнуоллис» и «Канопус». Таким образом, группировка союзников состояла из 18-ти линкоров – внушительная сила, сведенная в 3 дивизии и резерв.Сражение началось в 10 часов 30 минут. «Куин Элизабет» борется с двумя фортами Чанака, «Агамемнон», «Инфлексибл», «Лорд Нельсон» бомбардируют Килид-Бар, «Принц Джордж» и «Трайэмф» прикрывают европейский и азиатский фланги соединения соответственно. «Агамемнон» был накрыт 152-мм гаубицами (в течение получаса получил 12 попаданий), «Инфлексибл» также получил ряд попаданий. Впоследствии, в 16 часов он подрывается на мине. При этом взрыве погибло 20 человек, корабль принял 2000 тонн воды.В 13 часов 45 минут была введена в бой 3-я дивизия. Дивизия под прикрытием миноносцев ведет огонь прямой наводкой по Килид-Бару и Чанакским укреплениям. Корабли попали под обстрел многочисленных турецких батарей. Хотя этот огонь и не мог причинить существенного ущерба корабельной броне, но постоянно попадающие в надстройки линкоров снаряды (прежде всего фугасного действия) наносили экипажам потери, причиняли урон управляемости, боеспособности и живучести кораблей.В это время англо-французский флот понес самые тяжкие потери. «Сюффрен» получил несколько тяжелых снарядов, «Голуа» наткнулся на мину (ранее он также получил несколько попаданий) и отходит с большим креном.В 14 часов «Буве», который также получил много артиллерийских попаданий в корпус (в т. ч. дважды 356-мм снарядами), подорвался на минном заграждении. Произошел взрыв артиллерийского погреба, корабль затонул, унеся с собой жизни 648 моряков.В 15 часов 14 минут «Иррезистибл» получил ряд повреждений (в частности, обе башни были выведены из строя), а в 16 часов 15 минут подорвался на мине. Потери экипажа убитыми составили 20 человек, команда эвакуирована.В 18 часов флоту было приказано выйти из Дарданелл - и в это время происходит очередная катастрофа: «Оушен» (до этого сильно поврежденный артогнем) подрывается на мине и оставляется экипажем. К следующему утру оба брошенных корабля, «Оушен» и «Иррезистибл», были добиты турецкими батареями.В результате, из 16-ти непосредственно участвовавших в операции линкоров, союзники потеряли погибшими 3 корабля («Буве», «Оушен», «Иррезистибл»), а еще 3 («Инфлексибл», «Сюффрен», «Голуа») были так повреждены артиллерийским огнем, что 2 последних пришлось отправить в доковый ремонт. «Сюффрен» получил 14 попаданий и чуть не погиб от взрыва своего боезапаса. «Голуа» также был серьезно поврежден - от попаданий в подводную часть корпуса. Менее сильно пострадали еще два корабля - «Агамемнон» и «Альбион»: на первом было повреждено одно 305-мм орудие, на втором - обе башни главного калибра. Потери союзников в людях - около 800 человек ранеными, убитыми и утонувшими, турок - 40 человек убитыми и 74 ранеными (в том числе 18 германцев). Воздействие артиллерийского огня союзников на турецкие форты было ощутимо, но гораздо меньше, чем думали союзники: лишь батареи, оборонявшие вход в Проливы, были подавлены.4) В ходе этой операции был замечателен боевой дух турецко-германских артиллеристов: они сражались с бешеным фанатизмом. Большую роль сыграли знания и умения германских специалистов: они искусно импровизировали в ходе боя. В частности, в условиях отсутствия автотранспорта и лошадей германцы задействовали буйволов - для перемещения мобильных гаубиц при смене ими огневых позиций. Некоторые орудия были размещены так, чтобы создать максимальную оптическую иллюзию. Были изготовлены хотя и примитивные, но достаточно эффективные дымовые устройства, имитировавшие огонь артиллерии.5) В ходе первого (апрельского) этапа наземной операции самые большие сложности испытали британские войска у Седд-эль-Бар. Этот участок являлся самым трудным для проведения десантирования и представлял из себя пляж (длиной до 300 м, шириной 10 м), над которым господствовала средневековая полуразрушенная крепость. Было решено использовать транспорт с небольшой осадкой, который мог подойти поближе к берегу.Между транспортом и берегом предполагалось из нескольких лихтеров и самоходной шаланды соорудить своего рода мост. Солдатам предстояло перейти с борта судна на лихтеры, потом перебежать по трапам на шаланду, а с шаланды (по сходням) перебраться на берег. Основой для этой конструкции являлся угольщик «Ривер Клайд» с корпусом из толстых железных листов. В его бортах вырезали 8 портов, позволявших одновременно проскочить нескольким десяткам человек. «Ривер Клайд» принял 2,5 тыс. человек. Но авангардные части на этом участке выгружались обычным способом: рано утром шлюпки на буксире паровых катеров, заполненные 3 ротами ирландских стрелков, подошли к берегу. В течение 5 минут под убийственным огнем турецких пулеметов почти все бойцы в шлюпках были убиты. «Ривер Клайд» под огнем достиг намеченного места, но глубина там оказалась меньше ожидаемой - шаланда села на мель далеко от берега. Лихтер, который служил звеном своеобразного моста между угольщиком и берегом, снесло течением. Шаланда и лихтеры заполнились убитыми и ранеными, течение растащило компоненты «моста». Турки методично расстреливали пехотинцев в лихтерах. Был убит и командир 86-й бригады 29-й пехотной дивизии генерал Непир. Лишь немногие британцы смогли достичь берега. Пулеметы «Ривер Клайда» спасли английский десант от полного уничтожения, в то время как огонь линкора «Альбион» был малодейственен.6) Операция интересна активными действиями турецких снайперов. Так, в ходе боев на Галлиполийском полуострове 15-го мая 1915 г. от пули снайпера погиб начальник 1-й австралийской дивизии сэр Вильям Бридж. Фронтовик передавал свои впечатления от фактора наличия снайперов противника в секторе АНЗАК (Австралийско-Новозеландского армейского корпуса) по наличию множества надписей, предупреждающих о наличии вражеских снайперов: «Опусти голову», «Держись влево», «И то и то одновременно». Бойцы в окопах через перископы наблюдали за малейшим движением во вражеских окопах.7) На Галлиполийском полуострове воплотились все реалии и закономерности позиционной войны. Так, позиции АНЗАК уже в мае включали в себя линии окопов и артиллерийские позиции, усиленные полевыми укреплениями. В обиход вошли так называемые «посты», именуемые в честь командира или в зависимости от специфики местности. Траншеи врагов находились близко друг от друга, что позволило эффективно применять ручные гранаты и минометы.Когда в 3 часа 30 минут 19-го мая турецкая пехота попыталась нанести удар в штыки, передвигаясь волнами, то преодоление тех 200-300 метров, которые разделяли передовые окопы врагов, как и на Французском фронте, превратилось в большую кровавую проблему: передние шеренги турецкой пехоты по очереди выкашивались огнем, а дошедших до окопов противника ждали штыки. Невзирая на тяжелые потери, турки продолжали героические и безуспешные атаки до 15 часов 30 минут, когда бойцы АНЗАК, поддержанные корабельным огнем, перешли в контратаку, ответным штыковым ударом восстановив положение. В итоге, начав наступление 19-го мая силами более чем 30 тыс. человек, турецкие войска, потеряв лишь к концу 1-х суток до 10 тыс. солдат, смогли занять только 1-ю линию окопов АНЗАК, а в дальнейшем не только ее оставили, но и с трудом удержались на своих позициях.Воздействие пулеметного и винтовочного огня на пытающихся атаковать без выстрела турок было опустошительным, и проблема с начинающими разлагаться трупами стала настолько актуальна, что противники 24-го мая даже заключили негласное своеобразное перемирие - разрешив друг другу провести эвакуацию тел погибших. Но, как вскоре смогли убедиться фронтовики, галлиполийский позиционный фронт отличался от французского тем, что иссушающее солнце и отсутствие дождей мумифицировало трупы - и эпидемий не было.