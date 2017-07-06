Путин снял с должностей восемь генералов в МВД, МЧС и ФСИН

Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.О причинах кадровых изменений не сообщается.Предыдущие масштабные перестановки в силовых ведомствах прошли весной. Тогда Путин снял с должностей ряд генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.