Путин снял с должностей восемь генералов в МВД, МЧС и ФСИН
Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
О причинах кадровых изменений не сообщается.
Предыдущие масштабные перестановки в силовых ведомствах прошли весной. Тогда Путин снял с должностей ряд генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.
Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
О причинах кадровых изменений не сообщается.
Предыдущие масштабные перестановки в силовых ведомствах прошли весной. Тогда Путин снял с должностей ряд генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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