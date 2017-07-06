15:29 06 июля

Путин снял с должностей восемь генералов в МВД, МЧС и ФСИН

Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Путин снял с должностей восемь генералов в МВД, МЧС и ФСИН


Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.


О причинах кадровых изменений не сообщается.





Предыдущие масштабные перестановки в силовых ведомствах прошли весной. Тогда Путин снял с должностей ряд генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. BecmepH Сегодня, 13:32
    О причинах кадровых изменений не сообщается.
    Зачистка... К выборам готовится
    BecmepH
    1. Starover_Z Сегодня, 13:36
      Цитата: BecmepH
      О причинах кадровых изменений не сообщается.
      Зачистка... К выборам готовится

      Мы не знаем что там за кухня и потому только и остаётся судачить как бабкам у подъездов !
      Starover_Z
      1. Венд Сегодня, 13:39
        Цитата: Starover_Z
        Цитата: BecmepH
        О причинах кадровых изменений не сообщается.
        Зачистка... К выборам готовится

        Мы не знаем что там за кухня и потому только и остаётся судачить как бабкам у подъездов !

        В корень!
        Венд
      2. BecmepH Сегодня, 13:57
        Цитата: Starover_Z
        Цитата: BecmepH
        О причинах кадровых изменений не сообщается.
        Зачистка... К выборам готовится

        Мы не знаем что там за кухня и потому только и остаётся судачить как бабкам у подъездов !

        Так для этого и существует форум. Только мы здесь не на лавке судачим, как бабки, а выражаем своё мнение по факту. Хотя... многие просто тупо флудят, ёрничают или банально опускаются до оскорблений. У многих комментарии на уровне дворовой шпаны. Даже не комментарии, а тупые, оскорбительные, якобы смешные фразочки. Вот это я бы и назвал
        судачить как бабкам у подъездов
        BecmepH
        1. Геннадий Федоров Сегодня, 14:11
          Да, это распространённое явление - засорение форума базарной руганью. Создаётся впечатление, что это делается специально обученной бригадой, так как манеры и термины повторяются.
          Геннадий Федоров
        2. pilot306 Сегодня, 14:51
          У многих комментарии на уровне дворовой шпаны. Даже не комментарии, а тупые, оскорбительные, якобы смешные фразочки.

          Как Вы правы! Например:
          Зачистка... К выборам готовится
          pilot306
      3. Гардамир Сегодня, 14:25
        Мы не знаем
        Стоит ли тогда посещать форумы? Мы например многое не знаем по Украине, но живо обсуждаем. Мы обсуждаем политику, военное дело, финансы, президента и кандидатов. Но знаем ли истину?
        Гардамир
        1. виктор н Сегодня, 14:55
          Своё мнение следует излагать только по хорошо известной проблеме, в решении которой что-то понимаешь. А получать информацию можно молча.
          виктор н
      4. тол100в Сегодня, 14:29
        Цитата: Starover_Z
        Зачистка... К выборам готовится
        Мы не знаем что там за кухня и потому только и остаётся судачить как бабкам у подъездов !

        Больше похоже на обыкновенную ротацию кадров ! Да и сроки службы тоже имеют место быть. Сенсацией и не пахнет! Будь по другому, то определенная (проплаченная) часть СМИ уже давно подняли бы несусветный вой!
        тол100в
    2. сибиралт Сегодня, 13:36
      Да у нас половина генералов в возрасте за 70. laughing А что делать, если они присосались намертво к своему креслу получая зарплату, премии, пенсию и все виды генеральского довольствия. А молодым в карьере пробка до самой выслуги.
      сибиралт
      1. Pulya Сегодня, 13:43
        у нас половина генералов..... получая зарплату и пенсию.

        Военнослужащий не может одновременно работать и получать пенсию и зарплату. Только после увольнения, начисляется пенсия!!!
        Не нужно флудить...
        Pulya
        1. сибиралт Сегодня, 13:45
          Военнослужащий, работающий в запасе получает 50% пенсии. Читайте закон.
          сибиралт
          1. Pulya Сегодня, 13:49
            Если Военнослужащий в запасе, значет он уже уволен!
            Я 25 лет отслужил и пенсию мне начислили после увольнения... но не раньше
            Pulya
          2. тол100в Сегодня, 14:36
            Цитата: сибиралт
            Военнослужащий, работающий в запасе получает 50% пенсии. Читайте закон.

            А Почетные Инспектора и все 100%!
            тол100в
        2. BecmepH Сегодня, 13:47
          Цитата: Pulya
          у нас половина генералов..... получая зарплату и пенсию.

          Военнослужащий не может одновременно работать и получать пенсию и зарплату. Только после увольнения, начисляется пенсия!!!
          Не нужно флудить...

          Без обид, но это полная чушь. Я Вам много могу привести примеров из личной жизни, когда не уволенные военнослужащие годами работали, а на службе только отмечались, да за ВПД и вещёвкой приходили.
          BecmepH
          1. Pulya Сегодня, 13:56
            Я Вам много могу привести примеров из личной жизни, когда не уволенные военнослужащие годами работали, а на службе только отмечались, да за ВПД и вещёвкой приходили.

            "мёртвые души" мы речь не ведём... этого добра хватает laughing
            Я за другое - как пенсионный фонд начислит пенсию, если человек продолжает служить?
            Во всяком случае, для меня это загадка...
            Pulya
        3. сибиралт Сегодня, 13:54
          Пенсия начисляется с момента достижения предельного возраста в размере 50% должностного оклада и увеличивается на 3% за каждый год дальнейшей выслуги. И кто может себе накрутить пенсию до 85% по окончанию службы? Таки, это флуд или Закон? Но есть и другие вполне законные способы иметь то и другое. Генерал уходит на полгода в накопленный отпуск с увольнением. Отдыхает на "майорках", получает пенсию, а потом заходит на должность по контракту вместо и.о. сторожившего его кресло. У нас такое и с президентами происходит, и что? laughing
          сибиралт
          1. Pulya Сегодня, 13:59
            Цитата: сибиралт
            Пенсия начисляется с момента достижения предельного возраста в размере 50% должностного оклада и увеличивается на 3% за год дальнейшей выслуги. И кто может себе накрутить пенсию до 85% по окончанию службы? Таки, это флуд или Закон?


            Приношу свои извенения!!! Был не прав
            drinks
            Pulya
          2. Vadivak Сегодня, 14:06
            Цитата: сибиралт
            Генерал уходит на полгода в накопленный отпуск с увольнением. Отдыхает на "майорках", получает пенсию, а потом заходит на должность по контракту вместо и.о. сторожившего его кресло.

            Только массовые расстрелы спасут Родину
            Vadivak
            1. ranger Сегодня, 14:45
              [quote=Vadivak]Только массовые расстрелы спасут Родину[/quote
              Спасать Родину, могут начать не с кого-нибудь, а именно с Вас...Нравится такая перспектива?
              ranger
    3. AUL Сегодня, 13:37
      Так надо же к выборам работу предъявить!
      Эх, не всех тех он разгоняет, кого стоило бы!
      AUL
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:39
        он делает это по протоколу

        Зачистка... К выборам готовится


        ха-ха
        с-т Petrov
    4. Pulya Сегодня, 13:39
      Цитата: BecmepH
      О причинах кадровых изменений не сообщается.
      Зачистка... К выборам готовится


      Если начинать "чистить" ряды... нужно будет привлекать много автоматчиков laughing потому что эти ряды всё правительство!
      Pulya
    5. andr327 Сегодня, 14:16
      Очередной кадровый приказ об освобождении и назначении. И даже на собеседование к ВВП не приходили.
      Заголовок статьи провокационный: не снял, а освободил от должности и кого-то назначил.
      andr327
  2. Владимир 38 Сегодня, 13:32
    Любимое занятие у Путина, генералов снимать.. Лучше бы правительство разогнал..
    Владимир 38
    1. Pancir026 Сегодня, 13:38
      Цитата: Владимир 38
      Любимое занятие у Путина, генералов снимать.. Лучше бы правительство разогнал..

      Кое кого мало было снимать,пора бы уже и сажать.
      В 2015 вышвырнули 15 генералов МВД-все в списке коррупционеров.
      При этом факт,что коррупционер-в силу продажности,потенциальный предатель,имеет в себе не самое последнее место.
      Pancir026
    2. sapporo1959 Сегодня, 13:38
      Правительство нельзя! Там друг Дмитрий,который не застилает светлый лик нашего любимого руководителя...
      sapporo1959
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:41
        Правительство нельзя! Там друг Дмитрий,который не застилает светлый лик нашего любимого руководителя...


        а можно тут пошутить про Коленьку?
        с-т Petrov
        1. sapporo1959 Сегодня, 14:11
          А что Коленька? Растёть..
          sapporo1959
      2. vovanpain Сегодня, 14:42
        Цитата: sapporo1959
        Правительство нельзя! Там друг Дмитрий,который не застилает светлый лик нашего любимого руководителя...

        Оба на,у вашего любииого руководителя тоже есть друг Дмитрий tongue Будем знать,будем знать.Жгем мил человек дальше. good
        vovanpain
    3. с-т Petrov Сегодня, 13:39
      Любимое занятие у Путина, генералов снимать..


      это просто часть его работы
      с-т Petrov
    4. uskrabut Сегодня, 13:41
      Генералы - народ дисциплинированный. Сказали "в отставку" - значит в отставку, без воплей и либероидных соплей. А правительству тока тронь, тут всё прогрессивное человечество возмутится - как это их ставленников и агентов выгнали!
      uskrabut
    5. Million Сегодня, 13:42
      Это правительство может Путина разогнать,а не наоборот.А Чубайс вообще все может!)
      Million
    6. Rostislav Сегодня, 13:48
      Для того, чтобы правительство разогнать, силовую поддержку иметь надобно. А для этого сначала надо убрать силовиков, наиболее одиозных силовиков, которые, подобно правительству, все "нажитое непосильным трудом" за бугром хранят. И будут так же активно сопротивляться смене курса и поддерживать правительство и "патриота" Кудрина, призывающего и дальше вкладываться в американские бумаги.
      Как отметил Сатановский, "великий" финансист Кудрин заявляет, что вливание денег в Российскую экономику "раскачает лодку", поэтому мы будем делать хуже американцам и раскачивать их экономику, вливая туда деньги. "Патриот", блин. Слов нет.
      Rostislav
      1. Oznob Сегодня, 14:28
        Тут мысль была, что ценность вложений в экономику США примерно равна оценочной стоимости активов бизнеса из США в России. Я не знаю так ли это, но может корни таких решений в этом?
        Oznob
    7. Ван Сегодня, 13:49
      Лучше бы правительство разогнал

      На очереди! wassat
      Ван
    8. Балу Сегодня, 14:12
      Любимое занятие у Путина, генералов снимать.. Лучше бы правительство разогнал.
      Расскажите о ваших личных достижениях в труде, общественной жизни, патриотическом воспитании молодежи, благотворительности и ваще... Чем вы лично гордитесь?
      Балу
      1. sds87 Сегодня, 14:32
        Цитата: Балу
        Расскажите о ваших личных достижениях в труде, общественной жизни, патриотическом воспитании молодежи, благотворительности и ваще... Чем вы лично гордитесь?

        Балу, расскажите, пожалуйста, о достижениях правительства РФ, так чтобы я и другие простые люди - могли ими гордится. Ну или хотя бы не осуждать? Я тоже не прочь услышать об их достижениях на рабочих местах, общественной жизни на благо народа и о педагогических потугах по воспитанию патриотизма среди населения России. А потом уже спрашивайте с пользователей ВО. bully
        sds87
  3. ALLxANDr Сегодня, 13:34
    Ого! Не уж то и тут наконец-то взялись зачищать? Стране как воздух нужны новые незапятнанные кадры! hi
    ALLxANDr
    1. Владимирец Сегодня, 13:40
      Цитата: ALLxANDr
      Не уж то и тут наконец-то взялись зачищать?

      Генерал не лейтенант и на перемещение каждого отдельный указ президента готовить не будут, ротация готовится несколько месяцев, потом все назначения - снятия засовывают в один документ, поэтому список получается большой, на первый взгляд. А реально, что такое 8 генералов? Если их в каждом субъекте несколько, а уж в главках и не сосчитать. yes
      Владимирец
  4. temirtau72 Сегодня, 13:36
    Грядут перемены и новости о новых коррупционных схемах.
    Не всё ладно в королевстве датском..
    temirtau72
    1. Штурман Басов Сегодня, 14:03
      Датское королевство тебе виднее, конечно, в силу непосредственно соседства, только вот не ясно, какое отношение коррупционные схемы в Дании имеют к нашим генералам.
      Штурман Басов
  5. На страже Сегодня, 13:36
    А вчера Сердюкова назначил на повышение https://topwar.ru/119708-anatoliy-serdyukov-poshe
    l-na-povyshenie-v-rostvertole.html
    На страже
    1. mac789 Сегодня, 13:41
      Трындец, на вертолетах больше не полетаем.
      mac789
      1. vovanpain Сегодня, 14:46
        Цитата: mac789
        Трындец, на вертолетах больше не полетаем.

        Вообще то Табуреткина год назад назначили, laughing товарищу Рабиновичу просто изменяет память и чего уже год не летаем.? laughing
        vovanpain
  6. Комментарий был удален.
  7. uskrabut Сегодня, 13:39
    По итогам вопросов от граждан что ли? Тогда маловато будет.
    uskrabut
  8. AID.S Сегодня, 13:39
    А что это за штрих-код в приказе?
    AID.S
    1. Владимирец Сегодня, 13:43
      Цитата: AID.S
      штрих-код в приказе?

      Чек, после оплаты фамилия включается в указ. bully
      Владимирец
  9. Бехтин Сегодня, 13:40
    А где посадки?
    Бехтин
  10. василий50 Сегодня, 13:40
    Ну теперь точно и В В Путина в репрессиях обвинят.
    Если будет угроза вторжения как в тридцатых годах, придётся отстреливать не только убийц, но и предателей. Врать про *репрессии* уже начали, дальше будут врать ещё больше, появятся и профессиональные вруны увешанные премиями, в том числе и *нобелевские*.
    Мы становимся очевидцами начала *репрессий*, совсем как в прошлом веке.
    василий50
  11. Monster_Fat Сегодня, 13:41
    Мелкие "шалости"(в пределах миллиона долларов) на верхнем уровне даже не замечаются(типа на "кофе"). Наверное, надо уж совсем обнаглеть, чтобы президент принял такое решение.....
    Monster_Fat
    1. stalkerwalker Сегодня, 13:56
      Цитата: Monster_Fat
      Наверное, надо уж совсем обнаглеть, чтобы президент принял такое решение.....

      Ситуация уж больно напоминает 1937-й, когда выяснилось, что размер и количество звёзд на петлицах эквивалентно степени наглости и беспринципности. Не дай Бог, ВВП отдаст последних под суд, так либералы тут же взвоють, что дескать опять массовые беззаконные репрессии...
      А, как это не смешно кому-то звучало, враг у ворот. Впервые с 1941-го наследники вермахта стоят у наших границ, и не в пример ближе, чем 22.06.1941.
      stalkerwalker
      1. Геннадий Федоров Сегодня, 14:17
        На 1937 год похожего ничего нет, так как нет Сталина. А то что есть... Извините.
        Геннадий Федоров
        1. stalkerwalker Сегодня, 14:28
          Цитата: Геннадий Федоров
          На 1937 год похожего ничего нет, так как нет Сталина. А то что есть...

          Да ладно... Аналогии приводить? Или вам важнее сравнивать ВВП с ИВС?
          stalkerwalker
  12. sabakina Сегодня, 13:43
    ГП ещё пошерстить надо, в корягу оборзели.
    sabakina
  13. spiriolla-45 Сегодня, 13:44
    Лучше бы правительство разогнал.
    spiriolla-45
    1. Штурман Басов Сегодня, 14:05
      Без правительства плохо. Он и так сам всем по стране ездит сопли подтирать, но еще и работу всего правительства в оного выполнять — это уже перебор.
      Штурман Басов
  14. Svidetel 45 Сегодня, 13:46
    Цитата: Владимир 38
    Любимое занятие у Путина, генералов снимать.. Лучше бы правительство разогнал..

    Да. видимо. правительство свое в "доску", так чего же разгонять, а может быть, руки коротки у него для правительства, потому что у правительства есть своя "крыша", с более властными полномочиями, чем у самого президента.
    Svidetel 45
  15. Гуру Сегодня, 13:47
    Надеюсь и до Прокуратуры руки дойдут, Чайка в корягу оборзел - полный хаус в Прокуратурах.
    Гуру
  16. Dmitry Kuzhilney Сегодня, 13:47
    Обычная ротация.
    Dmitry Kuzhilney
  17. Bator Сегодня, 13:57
    да это как и Сталин чистил ряды только более мягкими методами.
    Bator
  18. Симон Сегодня, 14:05
    Цитата: сибиралт
    Да у нас половина генералов в возрасте за 70. laughing А что делать, если они присосались намертво к своему креслу получая зарплату, премии, пенсию и все виды генеральского довольствия. А молодым в карьере пробка до самой выслуги.

    Согласен с Вами. Пора им похоже отдохнуть.
    Симон
  19. ver_ Сегодня, 14:06
    Цитата: BecmepH
    О причинах кадровых изменений не сообщается.
    Зачистка... К выборам готовится

    ..дык за несколько лет на одном месте и камень мхом обрастает , а скоко *живности* в этом мхе разводится..
    ver_
  20. morituri Сегодня, 14:09
    Цитата: ALLxANDr
    Ого! Не уж то и тут наконец-то взялись зачищать? Стране как воздух нужны новые незапятнанные кадры! hi

    незапятнанные кадры надо искать максимум в майорах.....А так это шило на мыло, или "своих" на "ненадёжных"
    morituri
  21. ver_ Сегодня, 14:14
    Цитата: Владимир 38
    Любимое занятие у Путина, генералов снимать.. Лучше бы правительство разогнал..

    ...с генералами намного проще - они на *довольствии* у матрасников не состаят ...
    ver_
  22. NKVD Сегодня, 14:18
    Когда уж свой кабмин почистит
    NKVD
  23. Виктор Русаков Сегодня, 14:23
    Продолжайте в таком же Духе, Уважаемый Владимир Владимирович!
    Виктор Русаков
  24. Egorovich Сегодня, 14:35
    Побольше и почаще нужно,что бы сильно не разжирались.
    Egorovich
  25. Ursus Сегодня, 14:42
    Цитата: Гуру
    Надеюсь и до Прокуратуры руки дойдут, Чайка в корягу оборзел - полный хаус в Прокуратурах.

    простите, "хаус" это что? Часто замечаю тут это слово. Растолкуйте его значение, плз
    Ursus
    1. Monster_Fat Сегодня, 15:06
      "
      простите, "хаус" это что? Часто замечаю тут это слово. Растолкуйте его значение, плз

      Это "доктор" такой-"добрый-добрый". Так и называется- "Доктор Хаус"... https://www.kinopoisk.ru/film/178710/

      laughing lol
      ЗЫ: в общем-то, при переводе с английского "хаус"-это "дом". А, вот пишущий, скорее всего, имел в виду банальный "хаос"-то есть беспорядок, кавардак и пр. Ну, вы понимаете- теперь, с грамматикой русского языка у современного населения России очень и очень "туго"....
      Monster_Fat
  26. Ursus Сегодня, 15:08
    Цитата: Monster_Fat
    "
    простите, "хаус" это что? Часто замечаю тут это слово. Растолкуйте его значение, плз

    Это "доктор" такой-добрый-добрый. Так и называется- "Доктор Хаус"... https://www.kinopoisk.ru/film/178710/
    laughing lol

    ааа! а я, вот по своей "неграмотности", думал, что по контексту, имеется в виду "хаОс", а тут эвона, какая оказия ;) Доктор понадобился, видать
    Ursus
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