Дело генерала Корнилова. История одного предательства

До конца ХХ столетия все учебники истории в нашей стране представляли боевого генерала как "отпетого идейного врага трудового народа". Тот факт, что Лавр Корнилов сам происходил из семьи трудового казака, тщательно замалчивался.Миф о "корниловском мятеже" стал одним из краеугольных камней в многократно отредактированной и вычищенной "Истории Великой Октябрьской социалистической революции". Согласно ему в августе 1917 года генерал планировал восстановить в России власть помещиков и капиталистов.Фильм Алексея Денисова не только документально опровергает эти мифы, но и объективно рассказывает об одной из самых трагических фигур русской истории. О человеке, которого в дореволюционной России знали прежде всего как талантливого военного разведчика и ученого, владевшего в совершенстве шестью иностранными языками и награжденного малой серебряной медалью Русского географического общества за книги о Восточном Туркестане, Афганистане, Индии и Китае.