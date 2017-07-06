15:29 06 июля

Дело генерала Корнилова. История одного предательства

До конца ХХ столетия все учебники истории в нашей стране представляли боевого генерала как "отпетого идейного врага трудового народа". Тот факт, что Лавр Корнилов сам происходил из семьи трудового казака, тщательно замалчивался.

Миф о "корниловском мятеже" стал одним из краеугольных камней в многократно отредактированной и вычищенной "Истории Великой Октябрьской социалистической революции". Согласно ему в августе 1917 года генерал планировал восстановить в России власть помещиков и капиталистов.

Фильм Алексея Денисова не только документально опровергает эти мифы, но и объективно рассказывает об одной из самых трагических фигур русской истории. О человеке, которого в дореволюционной России знали прежде всего как талантливого военного разведчика и ученого, владевшего в совершенстве шестью иностранными языками и награжденного малой серебряной медалью Русского географического общества за книги о Восточном Туркестане, Афганистане, Индии и Китае.




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Комментарии 5

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  1. василий50 Сегодня, 13:45
    Это тот самый генерал который создавал национальные воинские соединения, которые стали основой в попытках отделения *национальных окраин*. Он же был инициатором создания воинских соединений из военнопленных, которые потом проводили геноцид РУССКОГО НАРОДА.
    Это тот генерал который участвовал в принуждении царя к отречению. По воспоминаниям участников, пригрозил *неприятностями* семье царя, от охраны, которая была под командой именно этого генерала.
    василий50
    1. Bakht Сегодня, 14:55
      Интересные вещи узнаешь из комментариев... Какие "национальные части"? Корнилов вернулся на фронт осенью 1916 года. Его боготворил Текинский полк. Это верно. Но текинцы разве занимались геноцидом русского народа?
      Какое принуждение царя? Корнилов спас царскую семью от самосуда местных советов. Начальником Петроградского гарнизона он был назначен после переворота.
      Bakht
  2. ротмистр Сегодня, 14:17
    Великий был генерал, из простой казачьей семьи, двенадцатый ребенок хорунжего. Он сделал свой выбор.
    ротмистр
    1. Гардамир Сегодня, 14:37
      Да шо ты гутаришь? А ничего, что есть три версии происхождения Корнилова?
      Гардамир
  3. Гардамир Сегодня, 14:41
    Доколе! Кем бы он ни был, до.., но потом он воевал со своим же народом.
    Гардамир
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