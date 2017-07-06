Неонацисты в киевском суде: «Мы здесь полиция! Мы на своей земле!»
В Окружном административном суде Киева прошло заседание по иску двух правозащитных организаций: «Антифашистская правозащитная лига» и «Еврейская правозащитная группа» против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича, сообщает ФАН .
Для поддержания иска в зал судебных заседаний пришла глава украинской общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты» Елена Бережная. В суд также явились несколько десятков неонацистов из партии «Свобода». Радикалы начали угрожать Бережной и нескольким антифашистам, пришедшим вместе с ней.
Бережная попыталась объяснить, что генерал Николай Ватутин освобождал Киев от фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны, а лидер УПА (запрещена в РФ) гауптштурмфюрер СС Роман Шухевич, был активным участников убийств сотен тысяч мирных жителей Украинской ССР.
Однако радикалы не слушали и перешли к прямым угрозам, заявив, что расправятся не только с самой Бережной и ее дочерью Ириной – депутатом Верховной рады от «Оппозиционного блока». Обе эти женщины считают, что в феврале 2014-го на Украине произошел националистический переворот, и что у власти находятся неонацисты.
В ответ активистка заявила, что вызовет полицию, но неонацисты лишь расхохотались.
По окончании заседания Бережной пришлось отрываться от преследования радикалов на такси.
Комментарий Елены Бережной относительно решения Киевского совета по переименованию проспекта Ватутина и Московского проспекта:
Для поддержания иска в зал судебных заседаний пришла глава украинской общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты» Елена Бережная. В суд также явились несколько десятков неонацистов из партии «Свобода». Радикалы начали угрожать Бережной и нескольким антифашистам, пришедшим вместе с ней.
Вас надо прибить прямо здесь. Вы поддерживаете москалей! Вы за русских! Предала Украину!кричали они.
Бережная попыталась объяснить, что генерал Николай Ватутин освобождал Киев от фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны, а лидер УПА (запрещена в РФ) гауптштурмфюрер СС Роман Шухевич, был активным участников убийств сотен тысяч мирных жителей Украинской ССР.
Однако радикалы не слушали и перешли к прямым угрозам, заявив, что расправятся не только с самой Бережной и ее дочерью Ириной – депутатом Верховной рады от «Оппозиционного блока». Обе эти женщины считают, что в феврале 2014-го на Украине произошел националистический переворот, и что у власти находятся неонацисты.
В ответ активистка заявила, что вызовет полицию, но неонацисты лишь расхохотались.
Мы здесь полиция! Мы на своей земле! А ты убирайся, пока жива,кричали молодые люди.
По окончании заседания Бережной пришлось отрываться от преследования радикалов на такси.
Комментарий Елены Бережной относительно решения Киевского совета по переименованию проспекта Ватутина и Московского проспекта:
В качестве обоснования переименования чиновниками был указан закон "О декоммунизации", принятый Верховной Радой. Но в этом законе прямо сказано, что закон не затрагивает советских военачальников, освобождавших Украину от фашистов. В связи с противоправными действиями по незаконному подписанию и опубликованию на сайте Киеврады этого решения нами направлено заявление в Нацполицию с требованием возбудить уголовное дело в отношение Кличко и Прокопива (замглавы КГГА) за неисполнение определения суда и давление на суд.
Использованы фотографии: https://riafan.ru
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