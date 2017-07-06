15:29 06 июля

Неонацисты в киевском суде: «Мы здесь полиция! Мы на своей земле!»

В Окружном административном суде Киева прошло заседание по иску двух правозащитных организаций: «Антифашистская правозащитная лига» и «Еврейская правозащитная группа» против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича, сообщает ФАН .

Неонацисты в киевском суде: «Мы здесь полиция! Мы на своей земле!»


Для поддержания иска в зал судебных заседаний пришла глава украинской общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты» Елена Бережная. В суд также явились несколько десятков неонацистов из партии «Свобода». Радикалы начали угрожать Бережной и нескольким антифашистам, пришедшим вместе с ней.


Вас надо прибить прямо здесь. Вы поддерживаете москалей! Вы за русских! Предала Украину!
кричали они.

Бережная попыталась объяснить, что генерал Николай Ватутин освобождал Киев от фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны, а лидер УПА (запрещена в РФ) гауптштурмфюрер СС Роман Шухевич, был активным участников убийств сотен тысяч мирных жителей Украинской ССР.

Однако радикалы не слушали и перешли к прямым угрозам, заявив, что расправятся не только с самой Бережной и ее дочерью Ириной – депутатом Верховной рады от «Оппозиционного блока». Обе эти женщины считают, что в феврале 2014-го на Украине произошел националистический переворот, и что у власти находятся неонацисты.

В ответ активистка заявила, что вызовет полицию, но неонацисты лишь расхохотались.

Мы здесь полиция! Мы на своей земле! А ты убирайся, пока жива,
кричали молодые люди.

По окончании заседания Бережной пришлось отрываться от преследования радикалов на такси.

Комментарий Елены Бережной относительно решения Киевского совета по переименованию проспекта Ватутина и Московского проспекта:

В качестве обоснования переименования чиновниками был указан закон "О декоммунизации", принятый Верховной Радой. Но в этом законе прямо сказано, что закон не затрагивает советских военачальников, освобождавших Украину от фашистов. В связи с противоправными действиями по незаконному подписанию и опубликованию на сайте Киеврады этого решения нами направлено заявление в Нацполицию с требованием возбудить уголовное дело в отношение Кличко и Прокопива (замглавы КГГА) за неисполнение определения суда и давление на суд.


Использованы фотографии: https://riafan.ru
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Комментарии 24

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:49
    Что можно посоветовать Бережной и ее дочери , только бежать из этого ада пока не поздно .
    Spartanez300
    1. cniza Сегодня, 14:17
      Бандеровцы этого как раз и добиваются , всех не согласных убрать из страны любым способом.
      cniza
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:40
        Бандеровцы этого как раз и добиваются , всех не согласных убрать из страны любым способом.


        И Бузина должен был уехать. Никому ничего не докажут своим самопожертвованием. Не та обстановка и атмосфера.

        Тут надо реально отстреливать а не заниматься благородством
        с-т Petrov
    2. сибиралт Сегодня, 14:41
      М-да! Похоже у украинских судей наступает полный разрыв шаблона. Тут или жить, или принять "правильное" решение. Что ж, посмотрим как будет hi
      сибиралт
  2. Blue Fox Сегодня, 13:51
    Вот смотрю я на этот бардак в 404 и понимаю, что там "с яйцами" остались только бабы.
    Blue Fox
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:56
    Так они правду говорят. Эти банды и есть истинная власть вна... Чего удивляться?
    Горный стрелок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 14:02
      Цитата: Горный стрелок
      Так они правду говорят. Эти банды и есть истинная власть вна..

      так ведь "власть" сама вооружила, а теперь не знают, что с ними делать
      ЛукичЪ
  4. megavolt823 Сегодня, 13:58
    как бы вам ? чтоб вы меня поняли ?
    megavolt823
    1. megavolt823 Сегодня, 13:59
      Шухевич не сотрудничал с немцами
      megavolt823
      1. megavolt823 Сегодня, 14:00
        владислав поздняков20 часов назад
        Анатолий ! вот бы узнать ваше мнение по поводу коммунистов первой волны . те кто во власть попал после 1917 года . от верхов и до средних должностей . этнический состав и уроженцы чего являлись . вот где удивлению место не хватит . сплошь и рядом украина , грузия ,азейбарджан , армения , прибалтика , польша . этнических евреев тьма . русских , татар,башкир, хрен встретишь . кто большенство ?﻿
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        Иван Абрамович
        Иван Абрамович15 часов назад
        прочти о черте оседлости о процентной норме и поймешь почему евреев было много в революции. Тем более что у евреев поголовная грамотность была в отличие от татар башкир и русских.﻿
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        владислав поздняков
        владислав поздняков13 часов назад
        да да . эта самая грамотность дорого стояла России . реальной и поголовной поддержки идеи коммунизма не было не в центральной части , не на урале . и за уралом тоже . а сегодня товарищи макаревичи , бенедиктовы и прочие болеющие за Россию матушку вновь рассказывают нам о светлом пути без путина . и ужасе прошлого . а в\на украине о безжалостных русских . нет сути истории . правды много , а по сути все врут .﻿
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        The Iight
        The Iight13 часов назад
        Ахахахаха! У евреев в отличие от русских? А вы откуда вообще наш язык знаете, цыганские?﻿
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        The Iight
        The Iight13 часов назад
        Все это хуцпа поганая. У меня все предки были грамотные. А вот евреи до революции все были ростовщиками, раввинами, террористами и революционерами. Откуда у них вообще какая-то грамотность могла взяться?!﻿
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        владислав поздняков
        владислав поздняков12 часов назад
        для удобства сделали крайним сталина . и всё . ну по ленину ещё могут пройтись . а о хохлах , прибалтов , поляков все молчат . у бенидиктова дед из нквд . прописку внуку делал . а все эдорасы и подлецы . Иван Абрамович сейчас читает , а про меня думает : скотина , антисемит . а я вань не призываю к погромам . не хочу чтоб все каялись . давай ваня знать как оно было . а то жертв много , пляски были . все в кусты . лев бронштейн жертва . Ягода товарищь . да сколько их ?﻿
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        владислав поздняков
        владислав поздняков12 часов назад (изменено)
        The Iight я не разделяю вашего мнения . уродов хватает в любой национальной истории . евреи верой и правдой служили , лечили , учили и т.п. и огребли в лехие годы по полной . поляков тоже много было за которых не стыдно . Рокоссовский , Черняховский . Дзержинский спорная фигура , фанатик . я одного понять не могу . советская власть скрывала многие этнические преступления . но многие знают . все молчат . врут . читают историю как кому выгодно . псевдо хрень и ерись . рюриков на русь звали . в сегодняшней краине черти без трусов бегали тогда когда это случилось . Князья потомки рюриков города строили . их то и русскими назвать с натяжкой . а их в хохлы записали . где разум ? . ложь от начала и до конца достала .﻿
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        Irina Kovaleva
        Irina Kovaleva11 часов назад
        +владислав поздняков Но при этом, во всем виноваты русские!﻿
        Ответить 5
        Nemo
        Nemo3 часа назад (изменено)Ответ открыт по ссылке
        А теперь какое тяжелое время мы переживаем! Теперь *университеты наполнены евреями, поляками, а русским места нет*! Как может помогать таким людям Царица Небесная? До чего мы дожили! Интеллигенция наша – просто глупа. Несмысленные, поглупевшие люди...
        Иоанн Кронштадский. 1907 - 1908﻿
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        Ответить 3
        владислав поздняков
        владислав поздняков1 час назад
        расцвет польской элиты пришёлся на закат царской России . поляки с мировой известностью дату рождения имели с вхождение в состав России по 30 СССР годы .﻿
        megavolt823
      2. megavolt823 Сегодня, 14:03
        владислав поздняковтолько что
        были отряды . это факт . служили вермахту . получали жалование . стреляли , вешали , жгли . это факт . принимали ли участие ? именно в том или ином ? конкретные лица или нет , не столь важно . не кто от содеянного не отказывался . все были подвержены кричалкам , оралкам , и идеологии . старички снуют по праздникам в форме тех лет и спутать не выйдет . считают что всё делали правильно . где не точность ???? что смущает ???? построили что ? где ? только жгли и убивали . защищали интересы германии . за это выдавали им форму и жалование . какую историю мне почитать ? как поляки разбирались с населением западных областей украины и белоруссии . мы знаем . и все эти отряды были сформированы из-за этой причины тоже знаем . сами чего они наделали ? мне мишка в глаз дал , а я обиделся и дом спалил . так получается ?﻿
        megavolt823
      3. Егоза Сегодня, 15:11
        Интересно, что ДО этого В документах, которые обнародовала СБУ, есть и протокол допроса жены Шухевича - Натальи, которая рассказала о неизвестных широкой публике эпизодах своей жизни с лидером ОУН.

        Например, в обнародованных СБУ документах Наталья Шухевич рассказала, что во время своего пребывания во Львове в 1942 году никакой помощи от Романа Шухевича она не получала, однако полгода она получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии.

        Также Наталья рассказала на допросе о том, что по ее личному ходатайству через местные немецкие власти она получила 3000 польских злотых для воспитания детей. Это было в конце 1942 или в начала 1943 года.
        хххххххххх
        А потом последовало "Гав!" - реформировать СБУ, и сразу появились другие документы! belay
        Егоза
  5. Logall Сегодня, 13:59
    Нацикам объясняй не объсняй, они люди необразованные, глупые, ведомые. Чем и пользуются их верхушки, внушая идеи.
    Тут Буратино, непросто продал Азбуку, и даже не выкурил ее. Он выбросил её с закрытыми глазами...
    Logall
    1. iliitchitch Сегодня, 14:07
      Цитата: Logall
      Тут Буратино, непросто продал Азбуку, и даже не выкурил ее. Он выбросил её с закрытыми глазами...


      И чего , буратино даже 6 сольдо от кота бразилио не взял ? Приход у нас состоялся , именно у нас . Лучше б его не было . Не , я не наркоман , но глядючи на этих .. Чего они там пришторивают-то ? ТАКОГО "микса концентрат" История ещё не знала .
      iliitchitch
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 13:59
    Бережной не дадут из 404 уехать.Походу-проблемка началась.Спасти её-кто сможет.Отчаянная женщина.Нацики начинают силу иметь.Тяжело ЛДНР будет.Уже видно по ДРГ.Фигово всё.Если не дадут отмашку востоку-его задавят.
    ВЕРЕСК
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:29
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Отчаянная женщина.Нацики начинают силу иметь.

      недавно в одноклассниках ролик выложили где одна женщина говорила, что уже устала бояться и рассказывало правду об уркаине. в комментах написали, что через несколько дней её зарезали в подъезде
      ЛукичЪ
  7. Копчёный Сегодня, 14:05
    Вна Украине нет фашизма (с) Любой идьёт
    Копчёный
  8. На страже Сегодня, 14:15
    Всех уничтожить.
    На страже
    1. stalkerwalker Сегодня, 14:32
      Цитата: На страже
      Всех уничтожить.

      Рабинович,
      никак переобулись?
      lol
      stalkerwalker
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 14:16
    Типичное поведение быдла, одуревшего от безнаказанности!
    Ретвизан 8
  10. DEZINTO Сегодня, 14:17
    Почему эти борцуны не в АТО ? Было бы так забавно если бы им прямо в этом суде повестки на службу вручили........))
    DEZINTO
  11. hhhhhhh Сегодня, 14:24
    За защиту бандеровцев с использованием русского языка надо сажать в тюрьму. Не знаешь мовы на радикаль.
    hhhhhhh
  12. kdakda Сегодня, 15:00
    Опять укаинские патриоты лаят.
    kdakda
  13. изя топ Сегодня, 15:06
    интересно,а эти бандерлоги с евреями так же смелы будут?или в этом случае полиция сработает как надо-накостыляет и посадит?
    изя топ
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