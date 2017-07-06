Неонацисты в киевском суде: «Мы здесь полиция! Мы на своей земле!»

Вас надо прибить прямо здесь. Вы поддерживаете москалей! Вы за русских! Предала Украину!

Мы здесь полиция! Мы на своей земле! А ты убирайся, пока жива,

В качестве обоснования переименования чиновниками был указан закон "О декоммунизации", принятый Верховной Радой. Но в этом законе прямо сказано, что закон не затрагивает советских военачальников, освобождавших Украину от фашистов. В связи с противоправными действиями по незаконному подписанию и опубликованию на сайте Киеврады этого решения нами направлено заявление в Нацполицию с требованием возбудить уголовное дело в отношение Кличко и Прокопива (замглавы КГГА) за неисполнение определения суда и давление на суд.