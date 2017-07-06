15:29 06 июля

США поставят в Польшу комплексы Patriot

Польское военное ведомство и Пентагон подписали соглашение о поставках в Польшу систем ПВО Patriot, передает РИА Новости сообщение министра обороны страны Антони Мацеревича.

США поставят в Польшу комплексы Patriot


Документ был подписан в Варшаве во время визита американского президента Дональда Трампа.


Мацеревич уточнил, что комплексы для Польши «оснастят новейшей системой управления огнем IBCS», поставки начнутся к 2022 году.

На покупку восьми комплексов Patriot Варшава намерена потратить не более 30 миллиардов злотых (около $ 7,5 млрд.).

По словам Мацеревича, покупка комплексов обеспечит Польше «безопасность перед любым врагом» и позволит «эффективно противодействовать российским системам "Искандер"».

Он также рассказал журналистам, что недавно Варшава выбрала «американский концерн Lockheed Martin для поставок ракетных систем дальнего радиуса Homar».

Ранее польское руководство заявило, что рассчитывает на постоянное присутствие в стране контингента НАТО и США, а также систем противовоздушной обороны.

Использованы фотографии: РИА Новости / Игорь Зарембо
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Комментарии 40

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  1. voyaka uh Сегодня, 14:08
    Я был уверен, что подпишут. Лучше синица в руках...
    Самолеты 4-го поколения Пэтриот бьет нормально,
    не хуже С-300, и БР на спуске тоже плюс-минус сбивает...
    voyaka uh
    1. Logall Сегодня, 14:15
      Какие БР? Межконтинентальные? Тогда чьи? Наши разделяются, их фиг возьмёшь. Тем более они работают в одном направлении. Вы точно про те патриот пишите?...
      Logall
      1. voyaka uh Сегодня, 14:18
        Нет. Средней дальности. Вроде Точки.
        voyaka uh
        1. Горный стрелок Сегодня, 14:23
          "Точки" уже сняты с вооружения. А "Искандеры" не по баллистической траектории летят...
          Короче,, надо либо иметь современную систему ПВО, либо не пытаться заткнуть пробоину женской прокладкой...
          Горный стрелок
          1. voyaka uh Сегодня, 14:36
            Но самолеты-то никто не отменял?
            Их - 4-е - поколение - Пэтриот сбивает без проблем.
            voyaka uh
        2. Тралл Сегодня, 14:24
          Мы же через Польшу танковыми клиньями насквозь пойдем до Ла-Манша. Тут Пэтриот не поможет.
          Ров надо рыть и поглубже. Трамп может строительной техникой подсобить.
          Короче, готовьте пшеки гроши smile
          Тралл
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:26
            Не надо ров - на наши трубопроводные войска наткнутся , скандал будет . lol
            bouncyhunter
            1. Тралл Сегодня, 14:30
              Не "палите" Северный поток-3, о нем еще никто не знает smile
              Тралл
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:38
                Соблюдаем режим тишины , коллега ! А то нас обоих за разглашение гостайны навестят "вежливые люди" . laughing
                bouncyhunter
                1. Svarog51 Сегодня, 15:24
                  Привет, Паша hi
                  Соблюдаем режим тишины , коллега ! А то нас обоих за разглашение гостайны навестят "вежливые люди"

                  Вот, вот именно! Метростроевцы ещё ветку Москва-Калининград не сдали в эксплуатацию. good wink Пусть лучше Польша небо охраняет, чем противотанковые рвы копает.
                  Svarog51
              2. cniza Сегодня, 14:41
                Цитата: bouncyhunter
                Не надо ров - на наши трубопроводные войска наткнутся , скандал будет . lol


                Там уже спецназ орудует , трубопроводные войска свою задачу выполнили. Польша попала в кабалу конкретно , сейчас из заставят все покупать.
                cniza
          2. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:33
            Цитата: Тралл
            Мы же через Польшу танковыми клиньями насквозь пойдем до Ла-Манша. Тут Пэтриот не поможет.

            Не плохо для начала дойти хотя-бы до Мариуполя.
            Молодой_Коммунист
            1. Тралл Сегодня, 14:38
              Цитата: Молодой_Коммунист
              Не плохо для начала дойти хотя-бы до Мариуполя.

              Только переименование обратно в Жданов сможет сохранить украинскую принадлежность Мариуполя. smile
              Тралл
          3. voyaka uh Сегодня, 14:42
            Это Вы погорячились насчет Ла-Манша... Даже в пик советского могущества
            с 70 тыс. танков это была скорее советская утопия.
            Сейчас если удасться пройти пол-Польши (до подхода американских резервов),
            то это будет уже оперативная удача. У Польши уже сегодня довольно крупная и боеспособная армия.
            voyaka uh
            1. Тралл Сегодня, 14:49
              Цитата: voyaka uh
              Это Вы погорячились насчет Ла-Манша...

              Десятки тысяч безоружных беженцев без единого танка дошли - и у нас получится. Американские резервы, подтягивающиеся к нам навстречу только будут создавать бардак на дорогах, подвергаться атакам разгневанных европейских фермеров и дружественным бомбежкам натренированных на свадьбах, больницах и школах НАТОвских пилотов. И не надо забывать, что за нами строит Асад с химоружием. smile
              Тралл
              1. voyaka uh Сегодня, 14:56
                " И не надо забывать, что за нами строит Асад с химоружием. smile "///

                А! так бы сразу и говорили... Асада я не учел... recourse
                voyaka uh
                1. Тралл Сегодня, 14:58
                  Сорри, что зашел с козырной карты химической масти.
                  А с Вас - саечка за испуг smile
                  Тралл
            2. Лекс. Сегодня, 15:21
              Это Вы погорячились насчет Ла-Манша... Даже в пик советского могущества
              с 70 тыс. танков это была скорее советская утопия.
              В смотря какие года сами французы признавались советские войска в 60-х за две недели дойдет до Ламанша и перевешает весь французский генштаб
              Лекс.
          4. Paranoid50 Сегодня, 15:05
            Цитата: Тралл
            Трамп может строительной техникой подсобить.

            Уже не факт. Caterpillar собрался переносить производство в Россию. yes
            Paranoid50
            1. Тралл Сегодня, 15:18
              Цитата: Paranoid50
              Caterpillar собрался переносить производство в Россию

              Ну так наши БелАЗы не справляются в ваших карьерах, требуется техника понадежнее с местом сборки поближе.
              Тралл
        3. хрыч Сегодня, 14:35
          Цитата: voyaka uh
          Вроде Точки.

          Это оперативно - тактическая летит плюс-минус сотню, не подпадает не под среднюю (1000-5500), не под малую дальность (500-1000км).
          Петриот не справился с тактическим Скадом с дальностью в 300 км, вряд ли справится с ракетами более высокого класса.
          хрыч
    2. andr327 Сегодня, 14:19
      Это только соглашение, до контракта еще далеко, вдобавок у поляков сейчас нет 8 млрд.на покупку. Но покупать решили только у хозяина (made in USA), остальные в пролете.
      andr327
    3. Кент0001 Сегодня, 14:26
      Чета они старые советские Скады пропускали. Американцы что-то улучшили?
      Кент0001
      1. фрезер Сегодня, 14:37
        Для версии patriot pac-3 вроде скад не проблема
        фрезер
      2. voyaka uh Сегодня, 14:45
        Да. В 91-м были ошибки на уровне ПО, которые
        подлатали быстро. Но все равно, Скад он может сбить
        уже почти над объектом, который защищает.
        Пэтриот все-таки система ПВО, а не ПРО.
        voyaka uh
    4. сибиралт Сегодня, 14:34
      Таки, скоро в Польшу американцы начнут свозить ядерные отходы на захоронение. А куда поляки денутся? Суетится под клиентом чревато! laughing
      сибиралт
    5. g1washntwn Сегодня, 14:46
      Не дороговата синица, то? Боевая эффективность в практически идеальных условиях даже израильтянами выше 50% не достигалась, и это при отсутствии противодействия, без массированных запусков и по предсказуемым целям.
      Даже близко не наш аналог эшелонированной ПРО/ПВО, но потешить самолюбие поляков сойдет. Охранять-то эти Пэтриоты будут явно не Польшу, а базу ПРО США около Редзиково и ее оккупационный контингент.
      g1washntwn
      1. voyaka uh Сегодня, 14:54
        "Даже близко не наш аналог эшелонированной ПРО/ПВО"////

        Про эффективность эшелонированной ПРО/ПВО мало чего известно,
        никто не проверял (по понятным причинам) в боевых условиях.
        Одиночных боевых перехватов у Российских систем тоже не было ни одного, только
        полигонные. Хотя, я уверен, те же самолеты 4-го поколения российские
        системы собьют, при отсутстие сильных РЭБ у атакующих..,
        Поэтому - разговоры на воде. Вот я и написал: "лучше синица в руках..."
        voyaka uh
        1. g1washntwn Сегодня, 15:04
          РЛС, ПО и ЗУР американцы активно исправляли по результатам войны в Персидском заливе, но их способность сбивать маневрирующие цели типа Искандера также стоит оценивать как "вилами на воде". Думаю, там все ограничилось только расчетами и теорией. Как будет на самом деле можно будет узнать только если они отстреляются по реальному Искандеру, который выкупят/выкрадут у одного из наших покупателей (о чем, разумеется, нам сами не расскажут).
          g1washntwn
          1. voyaka uh Сегодня, 15:26
            "сбивать маневрирующие цели типа Искандера также стоит оценивать как "вилами на воде"////

            и даже ниже. Более к противо-Искандеру близка наша "Праща Давида", но она ни разу не
            опробована. Впрочем, у нас есть любезные ракетные учителя - Хизбалла - за ними не задержится.
            voyaka uh
  2. DEZINTO Сегодня, 14:11
    Не напросила а подарили! ))))
    DEZINTO
    1. g1washntwn Сегодня, 14:47
      Наревела ))))) Хотел сказать более пошло, но галстук пионерский не дает )))))))
      g1washntwn
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:18
    К 22-му году 8 комплектов - чего? 8 дивизионов? Или 8 пусковых? Там одну Варшаву прикрыть не хватит! А "Искандеры" wassat уже стоят.
    Горный стрелок
  4. Комментарий был удален.
  5. Egorovich Сегодня, 14:28
    Размечтался, как хохол в хохлоогороде.Какие "Искандеры"ты собрался сбивать?У тебя даже хотелка в твоей тупой голове не сформируется,как твой "Patriot"будет уничтожен.
    Egorovich
  6. Altona Сегодня, 14:32
    Цитата: voyaka uh
    Я был уверен, что подпишут. Лучше синица в руках...
    Самолеты 4-го поколения Пэтриот бьет нормально,
    не хуже С-300, и БР на спуске тоже плюс-минус сбивает...

    -----------------------
    Кто же в Польшу авиацию пошлет? Достаточно крылатыми ракетами "откалибровать" стратегические объекты, в том числе и батареи "Пэтриотов".
    Altona
    1. voyaka uh Сегодня, 14:46
      Для того и покупают, чтобы не послали самолеты. Логично.
      voyaka uh
  7. Altona Сегодня, 14:35
    Цитата: andr327
    Это только соглашение, до контракта еще далеко, вдобавок у поляков сейчас нет 8 млрд.на покупку. Но покупать решили только у хозяина (made in USA), остальные в пролете.

    -------------------------------
    Я предполагаю, что поляки купят, а владеть и управлять комплексами все равно будут американцы и вся эта цветомузыка будет включена в их оборонительное кольцо в Европе.
    Altona
  8. Spartanez300 Сегодня, 14:42
    Patriot Варшавы будут под прицелом наших ракет .
    Spartanez300
  9. 72jora72 Сегодня, 15:11
    Цитата: voyaka uh
    Но самолеты-то никто не отменял?
    Их - 4-е - поколение - Пэтриот сбивает без проблем.

    и много сбил??
    72jora72
  10. vjasheslav Сегодня, 15:16
    Ну вот и стало все на свои места! Поставка Пэтриот говорит только об одном, они будут прикрывать не польскую территорию, а пусковые установки Противоракет, которые будут заряжены крылатыми ракетами, для пробития бреши в нашем противоракетном поле. А Искандеры как раз предназначались для уничтожения пусковых установок США в Польше! Круг замкнулся! НАТО сделала еще один шаг на Восток!
    vjasheslav
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