США поставят в Польшу комплексы Patriot
Польское военное ведомство и Пентагон подписали соглашение о поставках в Польшу систем ПВО Patriot, передает РИА Новости сообщение министра обороны страны Антони Мацеревича.
Документ был подписан в Варшаве во время визита американского президента Дональда Трампа.
Мацеревич уточнил, что комплексы для Польши «оснастят новейшей системой управления огнем IBCS», поставки начнутся к 2022 году.
На покупку восьми комплексов Patriot Варшава намерена потратить не более 30 миллиардов злотых (около $ 7,5 млрд.).
По словам Мацеревича, покупка комплексов обеспечит Польше «безопасность перед любым врагом» и позволит «эффективно противодействовать российским системам "Искандер"».
Он также рассказал журналистам, что недавно Варшава выбрала «американский концерн Lockheed Martin для поставок ракетных систем дальнего радиуса Homar».
Ранее польское руководство заявило, что рассчитывает на постоянное присутствие в стране контингента НАТО и США, а также систем противовоздушной обороны.
Документ был подписан в Варшаве во время визита американского президента Дональда Трампа.
Мацеревич уточнил, что комплексы для Польши «оснастят новейшей системой управления огнем IBCS», поставки начнутся к 2022 году.
На покупку восьми комплексов Patriot Варшава намерена потратить не более 30 миллиардов злотых (около $ 7,5 млрд.).
По словам Мацеревича, покупка комплексов обеспечит Польше «безопасность перед любым врагом» и позволит «эффективно противодействовать российским системам "Искандер"».
Он также рассказал журналистам, что недавно Варшава выбрала «американский концерн Lockheed Martin для поставок ракетных систем дальнего радиуса Homar».
Ранее польское руководство заявило, что рассчитывает на постоянное присутствие в стране контингента НАТО и США, а также систем противовоздушной обороны.
Использованы фотографии: РИА Новости / Игорь Зарембо
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