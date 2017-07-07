МВД заставляют ответить за проверки бизнеса?
На неделе случилось то, о чём всё последнее время на всевозможных форумах, круглых столах, семинарах и диспутах твердили представители российского предпринимательского сообщества. Речь идёт о весьма показательном (слова «показушном» применять всё же не хочется) селекторном совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева, посвящённом проверкам бизнеса со стороны всевозможных контролирующих структур: от МЧС и Росприроднадзора до МВД.
Все последние годы, когда разговор заходил о развитии малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций, вставал вопрос о том, как можно этот самый бизнес развивать, когда контролирующие органы буквально душат проверками, подчас откровенно мешая работать и преследуя коррупционные цели. Неоднократно такой вопрос поднимался и в ходе так называемых прямых линий с президентом. И вот – о проблеме решили сообщить сами органы власти, причём в цифрах.
Основным докладчиком по теме проверок бизнеса в России выступил генеральный прокурор Юрий Чайка. Выступая на том самом селекторном совещании по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности (в направлении бизнеса), Юрий Чайка доложил премьер-министру о количестве проверок, которые осуществляются различными контролирующими структурами.
Ведомствами, лидирующими по числу затеянных проверок частного бизнеса, выступили (на основании данных, представленных генеральным прокурором) следующие: Росреестр и Росприроднадзор – по 1 тысяче проверок, Ростехнадзор и Роспотранснадзор – свыше 2 тысяч проверок по каждому ведомству. МВД и Роспотребнадзор – около 4 тыс. проверок бизнеса. И в лидерах оказались сотрудники МЧС, которые в год в среднем осуществляют около 6 тысяч проверок.
Обратило в данном случае не только то, какие цифры (с несколькими нулями) проверок в год претерпевает (законно и незаконно, справедливо и несправедливо) российских бизнес, но и то, на какое именно ведомство с резкой критикой обрушился докладчик Юрий Чайка. А с критикой он обрушился на министерство внутренних дел Владимира Колокольцева, которое, хотя и в числе лидеров по количеству проверок, но всё же существенно уступает тому же МЧС.
Из заявления Юрия Чайки:
Чайка также назвал регионы, в которых число незаконных проверок бизнеса рекордное по России. Как выяснилось, этими регионами являются Ханты-Мансийский автономный округ и Воронежская область. Упомянул Чайка и Дальний Восток.
Генпрокурор Чайка:
Чайка, продолжая критику проверок по линии МВД РФ, заметил, что из тех тысяч проверок, которые устраивались ведомством, лишь 15% завершились возбуждением уголовных дел. Юрий Чайка:
Напомним, что конкретная критика именно работы МВД озвучивается Чайкой по вопросу проверок бизнеса едва ли не впервые столь явно. Ранее, в частности при выступлении на Петербургском экономическом форуме, генпрокурор лишь в общих чертах рассказывал о проблеме незаконного контроля бизнеса. По его словам, в 2016 году ГП РФ выявила около 170 тысяч нарушений прав предпринимателей. Были вынесены десятки тысяч предписаний самим проверяющим, а также возбуждены 99 уголовных дел. Всего к ответственности привлекли по итогам прошлого года 60 тысяч (!) должностных лиц. В отношении кого конкретно возбуждались дела – не конкретизировалось.
Теперь есть и конкретизация.
«Наезд» на МВД со стороны генпрокурора – перед премьером Медведевым – своеобразный сигнал. С одной стороны – это сигнал как представителям бизнеса, так и потенциальным инвесторам, что государство как бы готово оберегать бизнес от самого себя (от государства). С другой стороны – сигнал, что в самих «органах» идёт мощное противостояние. И заявление Юрия Чайки по поводу того, что проверки бизнеса надлежит проводить по согласованию с работниками прокуратуры, говорит как будто бы о некой обиде: сами проверяют, а нас не посвящают.
Как отметил Чайка, в общей сложности прокурорские работники заблокировали около миллиона проверок бизнес. Заблокировал, исходя из интересов бизнеса, или исходя из того, что проверять контролирующие органы собирались, что называется, «в одно лицо».
В этой связи возникает вопрос: если генпрокурор открыто назвал ведомство, которое вставляет бизнесу палки в колёса, не назвав, правда, общей суммы убытков бизнес-сообществом и суммы недополученных налогов в бюджет, то значит ли это, что полетят шапки? И в первую очередь - вопрос: значит ли это, что ответственность собираются возложить на министра Колокольцева?
На фоне этой информации накануне президент Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей 8 генералов силовых структур, включая МВД и МЧС.
Вот список генералов от этих министерств, отправленных президентов в отставке. Причём обращает на себя внимание, что возраст пенсионный далеко не у всех «отставленных».
Евгений Барикаев – генерал-майор внутренней службы, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД РФ.
Андрей Андреев – генерал-майор полиции, первый замначальника ГУ на транспорте МВД РФ.
Александр Лобанов – генерал-майор полиции, глава МВД по Республике Тыва.
Юрий Ларионов – генерал-лейтенант, начальник ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Андрей Заленский - генерал-майор, начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Также с должностей сняты несколько представителей ФСИН и прокуратуры – в частности, прокурор Бурятии Валерий Петров.
Возможно, далеко не каждая отставка связана с докладом Юрия Чайки, но перемены в том же Контрольно-ревизионном управлении МВД РФ дают повод говорить о том, что дело не только в выходе чиновников МВД на заслуженный отдых по выслуге лет. Учитывая тот факт, что бизнес давно ожидает от власти определённых послаблений и прозрачно намекает на необходимость предпринять меры в противодействии коррупции, определённые изменения в структурах силовых органов могут быть связаны и с делами предвыборного характера.
Теперь остаётся дождаться комментариев представителей малого и среднего бизнеса (через определённое время после доклада генпрокура), на самом ли деле бизнесу полегчало, или все заявления в докладе к реальному желанию стимулировать развитие бизнеса в стране имели слишком опосредованное отношение.
Все последние годы, когда разговор заходил о развитии малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций, вставал вопрос о том, как можно этот самый бизнес развивать, когда контролирующие органы буквально душат проверками, подчас откровенно мешая работать и преследуя коррупционные цели. Неоднократно такой вопрос поднимался и в ходе так называемых прямых линий с президентом. И вот – о проблеме решили сообщить сами органы власти, причём в цифрах.
Основным докладчиком по теме проверок бизнеса в России выступил генеральный прокурор Юрий Чайка. Выступая на том самом селекторном совещании по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности (в направлении бизнеса), Юрий Чайка доложил премьер-министру о количестве проверок, которые осуществляются различными контролирующими структурами.
Ведомствами, лидирующими по числу затеянных проверок частного бизнеса, выступили (на основании данных, представленных генеральным прокурором) следующие: Росреестр и Росприроднадзор – по 1 тысяче проверок, Ростехнадзор и Роспотранснадзор – свыше 2 тысяч проверок по каждому ведомству. МВД и Роспотребнадзор – около 4 тыс. проверок бизнеса. И в лидерах оказались сотрудники МЧС, которые в год в среднем осуществляют около 6 тысяч проверок.
Обратило в данном случае не только то, какие цифры (с несколькими нулями) проверок в год претерпевает (законно и незаконно, справедливо и несправедливо) российских бизнес, но и то, на какое именно ведомство с резкой критикой обрушился докладчик Юрий Чайка. А с критикой он обрушился на министерство внутренних дел Владимира Колокольцева, которое, хотя и в числе лидеров по количеству проверок, но всё же существенно уступает тому же МЧС.
Из заявления Юрия Чайки:
Спросите любого из представителей бизнеса - визиты кого из проверяющих создают наибольшие проблемы. Ответ будет однозначным - сотрудников полиции. Под видом гласных оперативных мероприятий они могут появиться в любой организации, изъять документацию, оргтехнику, парализовать работу. Генпрокуратура ещё в 2013 году предлагала установить обязательное согласование проверок прокурорами, однако соответствующее законодательное предложение, поддержанное Общественной палатой и бизнес-сообществом, торпедируется министерством внутренних дел и другими силовиками, и оно до сих пор не реализовано.
Чайка также назвал регионы, в которых число незаконных проверок бизнеса рекордное по России. Как выяснилось, этими регионами являются Ханты-Мансийский автономный округ и Воронежская область. Упомянул Чайка и Дальний Восток.
Генпрокурор Чайка:
Плановые проверки нередко проводятся по адресам, не совпадающим с указанными в распоряжениях, с превышением предельного 20-дневного срока, иногда более чем вдвое. Распространены факты незаконного проведения контрольных мероприятий без включения в ежегодный сводный план проверок – в Воронежской области, Ханты-Мансийском округе и ряде других регионов. Несмотря на действующий мораторий, в план на 2017 г. предлагались проверки предприятий малого и среднего бизнеса. 47% предпринимателей в ДВФО (Дальневосточный федеральный округ) сталкивались с проверками, носящими заказной характер, причём две трети опрошенных, по сути, не видят каких-либо шансов отстоять свои права в суде.
Чайка, продолжая критику проверок по линии МВД РФ, заметил, что из тех тысяч проверок, которые устраивались ведомством, лишь 15% завершились возбуждением уголовных дел. Юрий Чайка:
Спрашивается, в остальных случаях зачем сотрясали бизнес-структуры? А это 85 случаев из 100.
Напомним, что конкретная критика именно работы МВД озвучивается Чайкой по вопросу проверок бизнеса едва ли не впервые столь явно. Ранее, в частности при выступлении на Петербургском экономическом форуме, генпрокурор лишь в общих чертах рассказывал о проблеме незаконного контроля бизнеса. По его словам, в 2016 году ГП РФ выявила около 170 тысяч нарушений прав предпринимателей. Были вынесены десятки тысяч предписаний самим проверяющим, а также возбуждены 99 уголовных дел. Всего к ответственности привлекли по итогам прошлого года 60 тысяч (!) должностных лиц. В отношении кого конкретно возбуждались дела – не конкретизировалось.
Теперь есть и конкретизация.
«Наезд» на МВД со стороны генпрокурора – перед премьером Медведевым – своеобразный сигнал. С одной стороны – это сигнал как представителям бизнеса, так и потенциальным инвесторам, что государство как бы готово оберегать бизнес от самого себя (от государства). С другой стороны – сигнал, что в самих «органах» идёт мощное противостояние. И заявление Юрия Чайки по поводу того, что проверки бизнеса надлежит проводить по согласованию с работниками прокуратуры, говорит как будто бы о некой обиде: сами проверяют, а нас не посвящают.
Как отметил Чайка, в общей сложности прокурорские работники заблокировали около миллиона проверок бизнес. Заблокировал, исходя из интересов бизнеса, или исходя из того, что проверять контролирующие органы собирались, что называется, «в одно лицо».
В этой связи возникает вопрос: если генпрокурор открыто назвал ведомство, которое вставляет бизнесу палки в колёса, не назвав, правда, общей суммы убытков бизнес-сообществом и суммы недополученных налогов в бюджет, то значит ли это, что полетят шапки? И в первую очередь - вопрос: значит ли это, что ответственность собираются возложить на министра Колокольцева?
На фоне этой информации накануне президент Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей 8 генералов силовых структур, включая МВД и МЧС.
Вот список генералов от этих министерств, отправленных президентов в отставке. Причём обращает на себя внимание, что возраст пенсионный далеко не у всех «отставленных».
Евгений Барикаев – генерал-майор внутренней службы, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД РФ.
Андрей Андреев – генерал-майор полиции, первый замначальника ГУ на транспорте МВД РФ.
Александр Лобанов – генерал-майор полиции, глава МВД по Республике Тыва.
Юрий Ларионов – генерал-лейтенант, начальник ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Андрей Заленский - генерал-майор, начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Также с должностей сняты несколько представителей ФСИН и прокуратуры – в частности, прокурор Бурятии Валерий Петров.
Возможно, далеко не каждая отставка связана с докладом Юрия Чайки, но перемены в том же Контрольно-ревизионном управлении МВД РФ дают повод говорить о том, что дело не только в выходе чиновников МВД на заслуженный отдых по выслуге лет. Учитывая тот факт, что бизнес давно ожидает от власти определённых послаблений и прозрачно намекает на необходимость предпринять меры в противодействии коррупции, определённые изменения в структурах силовых органов могут быть связаны и с делами предвыборного характера.
Теперь остаётся дождаться комментариев представителей малого и среднего бизнеса (через определённое время после доклада генпрокура), на самом ли деле бизнесу полегчало, или все заявления в докладе к реальному желанию стимулировать развитие бизнеса в стране имели слишком опосредованное отношение.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Твойконтроль.рф
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