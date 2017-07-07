17:31 07 июля

МВД заставляют ответить за проверки бизнеса?

На неделе случилось то, о чём всё последнее время на всевозможных форумах, круглых столах, семинарах и диспутах твердили представители российского предпринимательского сообщества. Речь идёт о весьма показательном (слова «показушном» применять всё же не хочется) селекторном совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева, посвящённом проверкам бизнеса со стороны всевозможных контролирующих структур: от МЧС и Росприроднадзора до МВД.

Все последние годы, когда разговор заходил о развитии малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций, вставал вопрос о том, как можно этот самый бизнес развивать, когда контролирующие органы буквально душат проверками, подчас откровенно мешая работать и преследуя коррупционные цели. Неоднократно такой вопрос поднимался и в ходе так называемых прямых линий с президентом. И вот – о проблеме решили сообщить сами органы власти, причём в цифрах.

Основным докладчиком по теме проверок бизнеса в России выступил генеральный прокурор Юрий Чайка. Выступая на том самом селекторном совещании по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности (в направлении бизнеса), Юрий Чайка доложил премьер-министру о количестве проверок, которые осуществляются различными контролирующими структурами.


Ведомствами, лидирующими по числу затеянных проверок частного бизнеса, выступили (на основании данных, представленных генеральным прокурором) следующие: Росреестр и Росприроднадзор – по 1 тысяче проверок, Ростехнадзор и Роспотранснадзор – свыше 2 тысяч проверок по каждому ведомству. МВД и Роспотребнадзор – около 4 тыс. проверок бизнеса. И в лидерах оказались сотрудники МЧС, которые в год в среднем осуществляют около 6 тысяч проверок.

Обратило в данном случае не только то, какие цифры (с несколькими нулями) проверок в год претерпевает (законно и незаконно, справедливо и несправедливо) российских бизнес, но и то, на какое именно ведомство с резкой критикой обрушился докладчик Юрий Чайка. А с критикой он обрушился на министерство внутренних дел Владимира Колокольцева, которое, хотя и в числе лидеров по количеству проверок, но всё же существенно уступает тому же МЧС.

Из заявления Юрия Чайки:
Спросите любого из представителей бизнеса - визиты кого из проверяющих создают наибольшие проблемы. Ответ будет однозначным - сотрудников полиции. Под видом гласных оперативных мероприятий они могут появиться в любой организации, изъять документацию, оргтехнику, парализовать работу. Генпрокуратура ещё в 2013 году предлагала установить обязательное согласование проверок прокурорами, однако соответствующее законодательное предложение, поддержанное Общественной палатой и бизнес-сообществом, торпедируется министерством внутренних дел и другими силовиками, и оно до сих пор не реализовано.


Чайка также назвал регионы, в которых число незаконных проверок бизнеса рекордное по России. Как выяснилось, этими регионами являются Ханты-Мансийский автономный округ и Воронежская область. Упомянул Чайка и Дальний Восток.

Генпрокурор Чайка:
Плановые проверки нередко проводятся по адресам, не совпадающим с указанными в распоряжениях, с превышением предельного 20-дневного срока, иногда более чем вдвое. Распространены факты незаконного проведения контрольных мероприятий без включения в ежегодный сводный план проверок – в Воронежской области, Ханты-Мансийском округе и ряде других регионов. Несмотря на действующий мораторий, в план на 2017 г. предлагались проверки предприятий малого и среднего бизнеса. 47% предпринимателей в ДВФО (Дальневосточный федеральный округ) сталкивались с проверками, носящими заказной характер, причём две трети опрошенных, по сути, не видят каких-либо шансов отстоять свои права в суде.


МВД заставляют ответить за проверки бизнеса?


Чайка, продолжая критику проверок по линии МВД РФ, заметил, что из тех тысяч проверок, которые устраивались ведомством, лишь 15% завершились возбуждением уголовных дел. Юрий Чайка:
Спрашивается, в остальных случаях зачем сотрясали бизнес-структуры? А это 85 случаев из 100.


Напомним, что конкретная критика именно работы МВД озвучивается Чайкой по вопросу проверок бизнеса едва ли не впервые столь явно. Ранее, в частности при выступлении на Петербургском экономическом форуме, генпрокурор лишь в общих чертах рассказывал о проблеме незаконного контроля бизнеса. По его словам, в 2016 году ГП РФ выявила около 170 тысяч нарушений прав предпринимателей. Были вынесены десятки тысяч предписаний самим проверяющим, а также возбуждены 99 уголовных дел. Всего к ответственности привлекли по итогам прошлого года 60 тысяч (!) должностных лиц. В отношении кого конкретно возбуждались дела – не конкретизировалось.
Теперь есть и конкретизация.

«Наезд» на МВД со стороны генпрокурора – перед премьером Медведевым – своеобразный сигнал. С одной стороны – это сигнал как представителям бизнеса, так и потенциальным инвесторам, что государство как бы готово оберегать бизнес от самого себя (от государства). С другой стороны – сигнал, что в самих «органах» идёт мощное противостояние. И заявление Юрия Чайки по поводу того, что проверки бизнеса надлежит проводить по согласованию с работниками прокуратуры, говорит как будто бы о некой обиде: сами проверяют, а нас не посвящают.
Как отметил Чайка, в общей сложности прокурорские работники заблокировали около миллиона проверок бизнес. Заблокировал, исходя из интересов бизнеса, или исходя из того, что проверять контролирующие органы собирались, что называется, «в одно лицо».

В этой связи возникает вопрос: если генпрокурор открыто назвал ведомство, которое вставляет бизнесу палки в колёса, не назвав, правда, общей суммы убытков бизнес-сообществом и суммы недополученных налогов в бюджет, то значит ли это, что полетят шапки? И в первую очередь - вопрос: значит ли это, что ответственность собираются возложить на министра Колокольцева?

На фоне этой информации накануне президент Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей 8 генералов силовых структур, включая МВД и МЧС.

Вот список генералов от этих министерств, отправленных президентов в отставке. Причём обращает на себя внимание, что возраст пенсионный далеко не у всех «отставленных».

Евгений Барикаев – генерал-майор внутренней службы, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД РФ.
Андрей Андреев – генерал-майор полиции, первый замначальника ГУ на транспорте МВД РФ.
Александр Лобанов – генерал-майор полиции, глава МВД по Республике Тыва.
Юрий Ларионов – генерал-лейтенант, начальник ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Андрей Заленский - генерал-майор, начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Также с должностей сняты несколько представителей ФСИН и прокуратуры – в частности, прокурор Бурятии Валерий Петров.

Возможно, далеко не каждая отставка связана с докладом Юрия Чайки, но перемены в том же Контрольно-ревизионном управлении МВД РФ дают повод говорить о том, что дело не только в выходе чиновников МВД на заслуженный отдых по выслуге лет. Учитывая тот факт, что бизнес давно ожидает от власти определённых послаблений и прозрачно намекает на необходимость предпринять меры в противодействии коррупции, определённые изменения в структурах силовых органов могут быть связаны и с делами предвыборного характера.

Теперь остаётся дождаться комментариев представителей малого и среднего бизнеса (через определённое время после доклада генпрокура), на самом ли деле бизнесу полегчало, или все заявления в докладе к реальному желанию стимулировать развитие бизнеса в стране имели слишком опосредованное отношение.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Твойконтроль.рф
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Комментарии 4

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  1. Александр С. Сегодня, 15:43
    Палка о двух концах. Уменьшишь проверки...бизнес расслабится...увеличишь..так работать некогда будет. А вообще...качество проверок зависит не от их количества, а от качества проверяющего. И корень проблем не в том, что проверок много...а в том, что зачастую проверяющих интересует их собственный карман...а не деятельность объекта в рамках закона..или каких то тех.норм. Поэтому..что прокуратура..что мвд...без разницы.
    Александр С.
    1. sds87 Сегодня, 16:55
      Цитата: Александр С.
      И корень проблем не в том, что проверок много...а в том, что зачастую проверяющих интересует их собственный карман...

      Проблема всей России - это то, что всех интересует не решение проблем, а свой карман. Много раз слышал про инспекторов-пожарников, которые ответственны за пожаробезопасность в общественных заведениях. Во все клубы, кафе и рестораны они ходят как на работу. Там их бесплатно кормят, за то, что они закрывают глаза на нарушения пожаробезопасности в этих заведениях. Ведь хозяевам этих общепитов было легче откупиться, чем выполнить все многочисленные требования по пожарной безопасности. Поэтому и случаются трагедии, как в "Хромой лошади" в Перми...
      sds87
  2. Altona Сегодня, 16:07
    Реформа милиции в полицию в общем то не состоялась. А многие потуги властей похожи на игры с "летним-зимним" временем, вначале рождают проблему на ровном месте, потом с ней борются.
    Altona
  3. Околоточный Сегодня, 17:30
    Да ладно. Чайка с предпринимателями хоть общался? А почему прокурорские проверки в перечень не вошли? И по закону - предпринимателю кому тяжелее "отпор" давать, МВД или Прокуратуре? Это обычный передел сфер влияния. Прокуратура пытается больше функций на себя замкнуть. И для примера, работаю в крупной компании. Проверки МВД были только транспорта (ГИБДД) и по ЗАЯВЛЕНИЯМ, в большинстве инициированных самим предприятием. Штрафные санкции при проверках ГИБДД мизер по сравнению с проверками МЧС, Роспотребнадзора, вет.надзора, трудовой инспекции и др. Причём многие из этих проверок были с представителями .....прокуратуры. Видно Колокольцев за "рюмкой чая" послал Чайку, а теперь пошёл откат.
    Околоточный
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