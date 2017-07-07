МВД заставляют ответить за проверки бизнеса?

Спросите любого из представителей бизнеса - визиты кого из проверяющих создают наибольшие проблемы. Ответ будет однозначным - сотрудников полиции. Под видом гласных оперативных мероприятий они могут появиться в любой организации, изъять документацию, оргтехнику, парализовать работу. Генпрокуратура ещё в 2013 году предлагала установить обязательное согласование проверок прокурорами, однако соответствующее законодательное предложение, поддержанное Общественной палатой и бизнес-сообществом, торпедируется министерством внутренних дел и другими силовиками, и оно до сих пор не реализовано.

Плановые проверки нередко проводятся по адресам, не совпадающим с указанными в распоряжениях, с превышением предельного 20-дневного срока, иногда более чем вдвое. Распространены факты незаконного проведения контрольных мероприятий без включения в ежегодный сводный план проверок – в Воронежской области, Ханты-Мансийском округе и ряде других регионов. Несмотря на действующий мораторий, в план на 2017 г. предлагались проверки предприятий малого и среднего бизнеса. 47% предпринимателей в ДВФО (Дальневосточный федеральный округ) сталкивались с проверками, носящими заказной характер, причём две трети опрошенных, по сути, не видят каких-либо шансов отстоять свои права в суде.

Спрашивается, в остальных случаях зачем сотрясали бизнес-структуры? А это 85 случаев из 100.

На неделе случилось то, о чём всё последнее время на всевозможных форумах, круглых столах, семинарах и диспутах твердили представители российского предпринимательского сообщества. Речь идёт о весьма показательном (слова «показушном» применять всё же не хочется) селекторном совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева, посвящённом проверкам бизнеса со стороны всевозможных контролирующих структур: от МЧС и Росприроднадзора до МВД.Все последние годы, когда разговор заходил о развитии малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций, вставал вопрос о том, как можно этот самый бизнес развивать, когда контролирующие органы буквально душат проверками, подчас откровенно мешая работать и преследуя коррупционные цели. Неоднократно такой вопрос поднимался и в ходе так называемых прямых линий с президентом. И вот – о проблеме решили сообщить сами органы власти, причём в цифрах.Основным докладчиком по теме проверок бизнеса в России выступил генеральный прокурор Юрий Чайка. Выступая на том самом селекторном совещании по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности (в направлении бизнеса), Юрий Чайка доложил премьер-министру о количестве проверок, которые осуществляются различными контролирующими структурами.Ведомствами, лидирующими по числу затеянных проверок частного бизнеса, выступили (на основании данных, представленных генеральным прокурором) следующие: Росреестр и Росприроднадзор – по 1 тысяче проверок, Ростехнадзор и Роспотранснадзор – свыше 2 тысяч проверок по каждому ведомству. МВД и Роспотребнадзор – около 4 тыс. проверок бизнеса. И в лидерах оказались сотрудники МЧС, которые в год в среднем осуществляют около 6 тысяч проверок.Обратило в данном случае не только то, какие цифры (с несколькими нулями) проверок в год претерпевает (законно и незаконно, справедливо и несправедливо) российских бизнес, но и то, на какое именно ведомство с резкой критикой обрушился докладчик Юрий Чайка. А с критикой он обрушился на министерство внутренних дел Владимира Колокольцева, которое, хотя и в числе лидеров по количеству проверок, но всё же существенно уступает тому же МЧС.Из заявления Юрия Чайки:Чайка также назвал регионы, в которых число незаконных проверок бизнеса рекордное по России. Как выяснилось, этими регионами являются Ханты-Мансийский автономный округ и Воронежская область. Упомянул Чайка и Дальний Восток.Генпрокурор Чайка:Чайка, продолжая критику проверок по линии МВД РФ, заметил, что из тех тысяч проверок, которые устраивались ведомством, лишь 15% завершились возбуждением уголовных дел. Юрий Чайка:Напомним, что конкретная критика именно работы МВД озвучивается Чайкой по вопросу проверок бизнеса едва ли не впервые столь явно. Ранее, в частности при выступлении на Петербургском экономическом форуме, генпрокурор лишь в общих чертах рассказывал о проблеме незаконного контроля бизнеса. По его словам, в 2016 году ГП РФ выявила около 170 тысяч нарушений прав предпринимателей. Были вынесены десятки тысяч предписаний самим проверяющим, а также возбуждены 99 уголовных дел. Всего к ответственности привлекли по итогам прошлого года 60 тысяч (!) должностных лиц. В отношении кого конкретно возбуждались дела – не конкретизировалось.Теперь есть и конкретизация.«Наезд» на МВД со стороны генпрокурора – перед премьером Медведевым – своеобразный сигнал. С одной стороны – это сигнал как представителям бизнеса, так и потенциальным инвесторам, что государство как бы готово оберегать бизнес от самого себя (от государства). С другой стороны – сигнал, что в самих «органах» идёт мощное противостояние. И заявление Юрия Чайки по поводу того, что проверки бизнеса надлежит проводить по согласованию с работниками прокуратуры, говорит как будто бы о некой обиде: сами проверяют, а нас не посвящают.Как отметил Чайка, в общей сложности прокурорские работники заблокировали около миллиона проверок бизнес. Заблокировал, исходя из интересов бизнеса, или исходя из того, что проверять контролирующие органы собирались, что называется, «в одно лицо».В этой связи возникает вопрос: если генпрокурор открыто назвал ведомство, которое вставляет бизнесу палки в колёса, не назвав, правда, общей суммы убытков бизнес-сообществом и суммы недополученных налогов в бюджет, то значит ли это, что полетят шапки? И в первую очередь - вопрос: значит ли это, что ответственность собираются возложить на министра Колокольцева?На фоне этой информации накануне президент Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей 8 генералов силовых структур, включая МВД и МЧС.Вот список генералов от этих министерств, отправленных президентов в отставке. Причём обращает на себя внимание, что возраст пенсионный далеко не у всех «отставленных».– генерал-майор внутренней службы, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД РФ.– генерал-майор полиции, первый замначальника ГУ на транспорте МВД РФ.– генерал-майор полиции, глава МВД по Республике Тыва.– генерал-лейтенант, начальник ГУ МВД РФ по Кемеровской области.- генерал-майор, начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области.Также с должностей сняты несколько представителей ФСИН и прокуратуры – в частности, прокурор БурятииВозможно, далеко не каждая отставка связана с докладом Юрия Чайки, но перемены в том же Контрольно-ревизионном управлении МВД РФ дают повод говорить о том, что дело не только в выходе чиновников МВД на заслуженный отдых по выслуге лет. Учитывая тот факт, что бизнес давно ожидает от власти определённых послаблений и прозрачно намекает на необходимость предпринять меры в противодействии коррупции, определённые изменения в структурах силовых органов могут быть связаны и с делами предвыборного характера.Теперь остаётся дождаться комментариев представителей малого и среднего бизнеса (через определённое время после доклада генпрокура), на самом ли деле бизнесу полегчало, или все заявления в докладе к реальному желанию стимулировать развитие бизнеса в стране имели слишком опосредованное отношение.