Палубная авиация во второй мировой войне: новые самолёты. Часть VII(a)

Американские палубные пикирующие бомбардировщики (продолжение)После принятия на вооружение пикирующего бомбардировщика «Дуглас» SBD «Доунтлесс» в 1938 году командование авиации ВМС США выдало задание на разработку нового палубного бомбардировщика, который бы превосходил своего предшественника по скоростным характеристикам, боевой мощи и имел бы механизм складывания консолей крыла для удобства размещения на авианосце. Основное боевая нагрузка должна была размещаться в бомбоотсеке (1 х454 кг или 2 х227 кг авиабомбы), а дополнительная на подкрыльевых пилонах.В полёте пикирующие бомбардировщики «Дуглас» SBD-5 «Доунтлесс» и «Кёртисс» SB2C-1 «Хеллдайвер» (Рис. сайта www.bookpalace.com)Конкурс из восьми участников выиграла фирма «Кёртисс», имеющая опыт постройки бомбардировщиков-разведчиков для американского флота. Разрабатываемый фирмой новый самолёт получил имя «Хеллдайвер» («Адский ныряльщик» - в дословном переводе с английского, а в просторечии «Пестроклювая поганка» - глубоконыряющая утка).Прототип пикирующего бомбардировщика «Кёртисс» XSB2C-1 «Хеллдайвер» в своём первом полёте, 18 декабря 1940 г. (Фото сайта wikimedia.org)Жёсткие требования со стороны заказчика определили облик нового самолёта и многочисленные сложности в ходе его разработки и доводки. Первый полёт прототипа «Хеллдайвера» под обозначением XSB2C-1 состоялся 18 декабря 1940 года. Не дожидаясь окончания испытаний и доводки новой машины, командование ВМС США приняло решение о серийном производстве ещё «сырого» пикирующего бомбардировщика. С вступлением США во Вторую мировую войну американскому флоту был нужен более скоростной и мощный ударный самолёт, разработка которого явно затягивалась.Пикирующий бомбардировщик-разведчик «Кёртисс» SB2C-1 «Хеллдайвер» (Рис. сайта www.hyperscale.com)Первый серийный пикировщик «Кёртисс» SB2C-1 «Хеллдайвер» поднялся в воздух 30 июня 1942 года. Самолёт представлял собой однодвигательный двухместный цельнометаллический моноплан классической конструкции. Кабина пилота, защищённая бронестеклом бронированной плитой за креслом, отделялась от кабины стрелка-радиста фюзеляжным протектированным топливным баком.Пикирующие бомбардировщики SB2C-1 «Хеллдайвер» на полётной палубе авианосца «Йорктаун» (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)Для удобства размещения на палубе консоли крыла складывались поворотом наверх с помощью соответствующего механизма, где фиксировались штангами. Основные стойки шасси в полёте складывались в специальные ниши центроплана крыла, хвостовая стойка не убиралась.Серийный SB2C-1 «Хеллдайвер» на заводском аэродроме перед своим первым полётом, январь 1943 г. (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)Благодаря 1700-сильному 14-цилиндровому двигателю воздушного охлаждения фирмы «Райт» SB2C-1 «Хеллдайвер» развивал максимальную скорость 452 км в час и обеспечивал полёт с крейсерской скоростью в 260 км в час. Дальность полёта с боевой нагрузкой составляла 1785 км, а практический потолок 7370 метров.В полёте SB2C-1 «Хеллдайвер» с авианосца «Банкер Хилл», 1943 г. (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)Основное вооружение (одна 454-кг или две 227-кг авиабомбы, подвешенные на специальной качающейся трапеции) размещалось в объёмном бомбоотсеке, имеющем створки с гидравлическим приводом. При необходимости (в перегрузочном варианте) в нём могла разместиться 726-кг авиабомба или авиационная торпеда Мк.13, створки бомболюка при этом полностью не закрывались. На двух пилонах под консолями крыла дополнительно могли подвешиваться две 45-кг бомбы или 219–л подвесные топливные баки или пулемётные контейнеры (2 х12.7-мм). Для борьбы с подводными лодками вместо обычных бомб могли подвешиваться глубинные соответствующего калибра.Одна из авиационных торпед Мк.13 будет подвешена в бомбоотсеке «Хеллдайвера», стоящего на палубе авианосца «Хорнет», 1943 г. (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)Наступательное стрелковое вооружение включало в себя четыре крупнокалиберных 12.7-мм пулемёта, размещённые попарно в крыльях. На первых серийных SB2C-1 в кабине стрелка-радиста для защиты задней полусферы устанавливался 12.7-мм пулемёт Браунинга. Однако вскоре от него отказались и заменили на пару 7.62-мм пулемётов.SB2C-1 «Хеллдайвер» перед взлётом с палубы авианосца «Йорктаун», июнь 1943 г. (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)Для обнаружения надводных целей под консолями крыла монтировались антенны «Yagi» радара сантиметрового диапазона ASB (как у «Доунтлесса» и «Авенджера»), экран и основное оборудование которого размещалось в кабине стрелка-радиста.SB2C-1 «Хеллдайвер» после аварийной посадки на авианосец «Банкер Хилл», 19 июля 1943 г. (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)Оснащение строевых авианосных эскадрилий новым пикирующим бомбардировщиком-разведчиком «Кёртисс» SB2C-1 «Хеллдайвер» началось только в ноябре 1942 года. Пилоты, пересевшие на «Хеллдайвер» с «Доунтлессов», весьма нелестно отзывались о новом самолёте, называя его «Тварью». Новый пикировщик был более строг в управлении, инертным и менее маневренным, что отразилось на высокой аварийности в ходе освоения «Хеллдайвера». В пикировании бомбардировщик обладал плохой управляемостью и очень быстро набирал скорость. Одновременно с освоением нового самолёта продолжалась его доводка и устранение многочисленных недостатков.SB2C-1 во время неудачной посадки на «Банкер Хилл», 11 сентября 1943 г. (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)Боевой дебют «Хеллдайверов» состоялся 11 ноября 1943 года в составе эскадрильи с авианосца «Банкер Хилл» во время налёта на самую крупную базу ВМС и ВВС Японии в Рабауле (остров Новая Британия в южной части Тихого океана). В результате успешного рейда, благодаря точному бомбометанию, было потоплено два японских крейсера и один эсминец, ещё три эсминца были повреждены. Потери американской авиации составили всего два пикировщика.Пикирующие бомбардировщики «Кёртисс» SB2C-1 «Хеллдайвер» на палубе «Йорктауйна» (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)После выпуска 200 «Хеллдайверов» модификации SB2C-1 было решено усилить наступательное стрелковое вооружение путём замены четырёх установленных в крыльях 12.7-мм пулеметов на две 20-мм пушки. Новая модификация получила обозначение SB2C-1C и вобрала в себя все последние усовершенствования и наработки по результатам эксплуатации и боевого применения первой серии пикировщиков. Так, перед кабиной стрелка-радиста установили рассекатель воздушного потока, а для выпуска закрылков применили гидравлический привод.Пикирующий бомбардировщик-разведчик «Кёртисс» SB2C-1C «Хеллдайвер» (Рис. сайта wardrawings.be)SB2C-1C находилась в производстве с августа 1943 года по март 1944 года. Начиная с этой модификации к производству «Хеллдайверов» привлекли дополнительно две канадские авиастроительные фирмы «Карлэнд Фаундри» и «Фэйрчлайд-Канада». Пикирующие бомбардировщики выпускались под обозначением соответственно SBW-1B и SBF-1).В полёте «Кёртисс» SB2C-1C «Хеллдайвер» (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)Пушечные «Хеллдайверы» в течение 1944 года довольно быстро заменили самолёты первой серии. Этому способствовали большие потери палубных бомбардировщиков, причём доля не боевых потерь была очень высока. Так, в июне 1944 года во время сражения в Филиппинском море из 51 потерянного пикировщика японцами были сбиты только четыре самолёта, а остальные упали в море после выработки топлива или разбились во время ночных посадок на палубу авианосца. Тем не менее, непосредственно в боевых действиях против японских кораблей и береговых целей на Гуаме SB2C-1C «Хеллдайвер» проявил себя хорошо.SB2C-1C «Хеллдайвер» на палубе авианосца «Банкер Хилл» перед рейдом на Сайпан, 1944 г. (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)SB2C-1C с боевыми повреждениями вернулся на авианосец «Эссекс», 20 мая 1944 г. (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)