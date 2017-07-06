Генерал армии Николай Панков назначен представителем президента России

Назначить статс-секретаря – заместителя министра обороны Российской Федерации Панкова Николая Александровича официальным представителем президента России при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации протокола к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики,

Замминистра обороны генерал армии Николай Панков назначен официальным представителем президента России, передает РИА Новости - говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте правовой информации.Соглашение от 26 августа 2015 года было подписано в Дамаске 18 января 2017 года.Напомним, Вооруженные силы России с осени 2015 года проводят в САР антитеррористическую операцию по просьбе властей республики.За время войны, которая развязана в Сирии в 2011году, уже погибло (по данным ООН) около 300 тысяч человек.