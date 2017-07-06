15:29 06 июля

Генерал армии Николай Панков назначен представителем президента России

Замминистра обороны генерал армии Николай Панков назначен официальным представителем президента России, передает РИА Новости .

Генерал армии Николай Панков назначен представителем президента России


Назначить статс-секретаря – заместителя министра обороны Российской Федерации Панкова Николая Александровича официальным представителем президента России при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации протокола к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики,

- говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте правовой информации.


Соглашение от 26 августа 2015 года было подписано в Дамаске 18 января 2017 года.

Напомним, Вооруженные силы России с осени 2015 года проводят в САР антитеррористическую операцию по просьбе властей республики.

За время войны, которая развязана в Сирии в 2011году, уже погибло (по данным ООН) около 300 тысяч человек.

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Комментарии 14

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  1. mayday Сегодня, 14:47
    вопроса о ратификации протокола к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики


    Кто знает, что в протоколе к Соглашению??
    mayday
    1. Pancir026 Сегодня, 14:49
      Цитата: mayday
      Кто знает, что в протоколе к Соглашению??

      Привет Америке и Израилю.Мы там навечно.
      Pancir026
      1. mayday Сегодня, 14:50
        Привет Америке и Израилю.Мы там навечно.


        Проверенная информация, или мысли вслух?)
        mayday
        1. Pancir026 Сегодня, 14:50
          Цитата: mayday
          Проверенная информация, или мысли вслух?)

          Окончательная редакция.
          Pancir026
          1. mayday Сегодня, 14:52
            Окончательная редакция.


            Ну чтож, веник есть, осталось тараканов по углам разогнать..
            mayday
            1. Pancir026 Сегодня, 14:53
              Цитата: mayday
              Ну чтож, веник есть, осталось тараканов по углам разогнать..

              И веник ,и грабли, и совок с ведром и дустом.Все есть.
              Pancir026
              1. Deadушка Сегодня, 15:13
                Цитата: Pancir026
                с ведром

                ведра у нас опасные, а мусорные баки вообще "отрыв башки" laughing
                Deadушка
      2. хрыч Сегодня, 14:50
        Цитата: Pancir026
        Привет Америке и Израилю.

        Надо говорить Шалом Израилю laughing
        хрыч
        1. Pancir026 Сегодня, 14:51
          Цитата: хрыч
          Шалом Израиль

          Кому вы тут приветы раздаете,их еще не набежало...)))
          Pancir026
          1. хрыч Сегодня, 14:53
            Вас поправил laughing а то ведь не поймут
            хрыч
            1. Pancir026 Сегодня, 14:54
              Цитата: хрыч
              а то ведь не поймут

              А...пусть учат русский. laughing
              Pancir026
  2. На страже Сегодня, 15:02
    "Правая рука" Анатолия Сердюкова wink
    На страже
    1. Deadушка Сегодня, 15:19
      Цитата: На страже
      "Правая рука" Анатолия Сердюкова

      это вы про Израиль? winked
      Deadушка
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:24
    Сирия приплыла.Не в угоду Панкова.Походу-нас там сливают.Дай Бог мне ошибиться.
    ВЕРЕСК
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