Палубная авиация во второй мировой войне: новые самолёты. Часть VII(b)

Литература:

1. Шант К., Бишоп. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолёты: Иллюстрированная энциклопедия /Пер. с англ./ - М.: Омега, 2006.

2. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под обшей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 – (Библиотека военной истории).

3. Полмар Н. Авианосцы: В 2 т. Т.1/Пер. с англ. А.Г.Больных. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – (Военно-историческая библиотека).

4. Больных А.Г. Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2013.

5. Фредерик Шерман. Война на Тихом океане. Авианосцы в бою – М.: ООО «Издательство АСТ», 1999. – (Военно-историческая библиотека).

6. Кудишин И.В. Палубные истребители Второй мировой войны – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001.

7. Харук А.И. Истребители Второй Мировой. Самая полная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.

8. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.

9. Английские военные самолёты Второй мировой войны/Под ред. Д. Марча; Пер. с англ. М.В. Коновалова/ – М.: АСТ, 2002.

10. Американские самолёты Второй мировой войны (1939-1945 гг.)/Под ред. Д.Дональда; Пер. с англ. С. Виноградова и М. Коновалова – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.

11. Иванов С.В. Grumman «Avenger». Война в воздухе (Часть 1-№98, Часть 2 №99) – Белорецк: ООО «АРС», 2003.

12. Иванов С.В. SB2C «Helldiver». Война в воздухе (№121) – Белорецк: ООО «АРС», 2004.

13. Иванов С.В. SBD «Dauntless». Война в воздухе (№129) – Белорецк: ООО «АРС», 2005.

14. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны – Мн.: Харвест, 2004.

15. Кравченко В.Я. Бомбардировщик-торпедоносец Фейри «Баракуда» - Харьков: Кооператив «Акустик», 1992.

16. Кондратьев В. Пестроклювая поганка. Пикирующий бомбардировщик «Кертисс» SB2C «Хеллдайвер». Авиамастер 4-2003.

17. Околелов Н., Чечин А. От биплана к моноплану. Палубный разведчик CURTISS SB2C HELLDIVER. Моделист-Конструктор №1 2002.

18. Peter C. Smith. Douglas SBD Dauntless. Printed in Great Britain, 1997.

19. Bert Kinzey. SBD Dauntless in detail & scale. DS48.

20. David Brazelton. The Douglas SBD Dauntless (Aircraft Profile 196) - Profile Publications Ltd, 1967.

21. Robert Stern, Don Greer. SB2C Helldiver in action. Aircraft No.54 – Squadron/signal publications inc., 1982.

22. David Mondey. The Concise Guide to American Aircrafts of World War II. Chancellor Press, 2006.

23. Peter M. Bowers. Curtiss Aircraft 1907-1947 - Putnam, 1979.

24. Barrett Tillman, Tom Tullis. Helldiver Units of World War 2 - Osprey Publishing, 1997.



Интернет-ресурсы:

http://www.airwar.ru;

http://pro-samolet.ru;

http://wp.scn.ru;

http://deviantart.net ;

http://www.aviastar.org;

http://wardrawings.be/WW2;

http://www.axis-and-allies-paintworks.com;

http://www.airpages.ru;

http://www.airaces.ru.

Боевая эксплуатация пикирующих бомбардировщиков «Кёртисс» SB2C-1C «Хеллдайвер» выявила недостаток мощности силовой установки самолёта. Проблема бала решена установкой более мощного 1900-сильного поршневого двигателя фирмы «Райт» и нового четырёхлопастного винта на новой модификации SB2C-3, производство которой было развёрнуто весной 1944 года.Пикирующий бомбардировщик-разведчик «Кёртисс» SB2C-3 «Хеллдайвер» (Рис. сайта wardrawings.be)Повышение мощности силовой установки улучшило скоростные характеристики самолёта. Максимальная скорость возросла с 452 до 473 км в час (на высоте 3780 м), а крейсерская – до 287 км в час (с 260 км в час у SB2C-1C). Заметно возросла и дальность полёта (1930 км против 1785 км у «единички»).В полёте SB2C-3 «Хеллдайвер» авианосца «Хэнкок», Иводзима, 1945 г. (Фото сайта waralbum.ru)В процессе производства на SB2C-3 установили перфорированные тормозные щитки, что заметно улучшило управляемость бомбардировщика в пикировании (повысилась точность бомбометания), при взлёте и посадке на палубу авианосца. Такое запоздалое внедрение перфорации вызывало удивление у авиационных специалистов, так как уже давно применялось на предшественнике «Хеллдайвера» - палубном пикирующем бомбардировщике «Дуглас» SBD «Доунтлесс».На палубе авианосца «Хэнкок» SB2C-3E с радаром AN/APS-4 (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)На части новых «Хеллдаверов», вместо противокорабельного радара ASB, стали устанавливать более мощный и универсальный 3-см радар AN/APS-4, который устанавливался под правой консолью крыла (как на торпедоносце «Дженерал-Моторс» («Грумман») TBM-3Е «Авенджер»). По аналогии же с «Авенджером» новая модификация получила обозначение SB2C-3E. Кроме надводных целей новый радар позволял определять и воздушные на удалении до 9 км.Взлетающие с «Энтерпрайза» SB2C-3 нанесут удар по Окинаве (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)SB2C-3 «Хеллдайвер» атакует японский крейсер, июнь 1944 г. (Рис. сайта staticflickr.com)Ярким эпизодом боевой карьеры SB2C-3 стала совместная с торпедоносцами «Авенджер» атака в филиппинском проливе Сан-Бернардино японской эскадры под командованием адмирала Куриты, которая состоялась 24 октября 1944 года. В составе эскадры находились крупнейшие японские линкоры «Ямато» и «Мусаси». Основной целью для атаки был выбран «Мусаси», который хорошо выделялся на водной поверхности среди других кораблей и своими размерами, и светло-серой окраской. Пикирующие бомбардировщики «Хеллдайвер» и торпедоносцы «Авенджер» с авианосцев «Кэбот» и «Интрепид», совершив в общем зачёте пять массированных налётов (количество атакующих самолётов временами превышало пять десятков), потопили японский сверхлинкор «Мусаси».«Хеллдайверы» атакуют японский суперлинкор «Мусаси», октябрь 1944 г. (Рис. сайта blogspot.com)В отчётах американского командования говорится о попадании 20 454-кг авиабомб и 14 торпед. Успеху действиям американской палубной авиации способствовало отсутствие истребительного прикрытия японской эскадры. Авиабомбы «Хеллдайверов» не могли прибить мощную броню палубы «Мусаси», но эффективно уничтожали зенитную артиллерию линкора.Гибель японского линкора «Мусаси», 24 октября 1944 г. (Рис. сайта www.maquetland.com)Осенью 1944 года в серию пошла новая модификация «Хеллдайвера» - SB2C-4, основным отличием которой стали более мощные подкрыльевые пилоны, выдерживающие нагрузку до 454 кг и направляющие для 127-мм неуправляемых ракет (по четыре на каждой складывающейся части консоли крыла). На практике на пилоны подвешивали бомбы калибра 227 кг, пара таких же или одна 454-кг размещались в бомбоотсеке. Предельная масса боевой нагрузки ограничивалась 908 кг.Пикирующий бомбардировщик-разведчик «Кёртисс» SB2C-4 «Хеллдайвер» (Рис. сайта deviantart.net)Оснащённые радаром AN/APS-4 «Хеллдайверы» (по аналогии с «Тройкой») получили обозначение SB2C-4E и, обладающие достаточно мощным курсовым вооружением (пара 20-мм пушек), могли привлекаться к борьбе с самолётами противника в качестве ночных истребителей.SB2C-4E «Хеллдайвер» на заводском аэродроме (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)Силовая установка у пикировщика сталась прежней, как и его максимальная скорость полёта. Возросшее аэродинамическое сопротивление повлияло на среднюю скорость – она несколько снизилась (открытые источники указывают на значение в 254 км в час).SB2C-4E «Хеллдайвер» взлетает с палубы авианосца «Беннингтон» (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)«Кёртисс» SB2C-4/4Е «Хеллдайвер» стал самой массовой воюющей модификацией пикирующего бомбардировщика - общее количество построенных «четвёрок» составило 2415 единиц.Пикирующие бомбардировщики «Кёртисс» SB2C-4 «Хеллдайвер» авианосца «Эссекс» наносят удар по японским авианосцам «Дзуйхо» и «Читосэ», 25 октября 1944 г. (Рис. сайта www.ipmspraha.cz)SB2C-4 на палубе авианосца «Эссекс», апрель 1945 г. (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)«Хеллдайверы» (в основном в модификации SB2C-4) совместно с торпедоносцами «Авенджер» 7 апреля 1945 года приняли активное участие в массированном налёте на японскую эскадру во главе с суперлинкором «Ямато». В воздушной атаке прияло участие 386 палубных самолётов, в том числе почти 200 пикировщиков и торпедоносцев. Плотность атакующих самолётов была настолько высока, что они выстраивались в очередь, чтобы нанести удар по противнику. «Ямато», получивший попадание девяти авиационных торпед и четырёх 454-кг бомб, сотрясаемый взрывами погребов, перевернулся и быстро затонул. Вместе с ним на дно отправились три эсминца и лёгкий крейсер «Яхаги».SB2C-4 «Хеллдайвер» в атаке на японский линкор «Ямато», 7 апреля 1945 г. (Рис. сайта 40.media.tumblr.com)В феврале 1945 года начался выпуск SB2C-5 - последней серийной модификации «Хеллдайвера». Силовая установка и вооружение пикировщика не изменились. На самолёте изменили конструкцию фонаря кабины пилота, механизм выпуска тормозного гака (крюка) и немного увеличили вместимость фюзеляжного топливного бака (на 132 литра). От радара ASB полностью отказались, а в место него SB2C-5 оснащались (по мере надобности) радаром AN/APS-4. В результате всех доработок самолёт потяжелел почти на тонну, что привело к снижению максимальной скорости полёта до 418 км в час.«Кёртисс» SB2C-5 «Хеллдайвер» на заводском аэродроме, на подкрыльевых пилонах ПТБ, июль 1945 г. (Фото сайта www.axis-and-allies-paintworks.com)В июне 1945 года SB2C-5 поступили на вооружение только четырёх флотских эскадрилий и участие в боевых операциях не принимали. С завершением боевых действий и капитуляцией Японии производство «Хеллдайверов» было прекращено. До конца войны было построено 555 самолётов этой модификации.SB2C-5 «Хеллдайвер» с радаром AN/APS-4 на самолётоподъёмнике авианосца «Банкер Хилл», октябрь 1945 г. (Фото сайта www.worldwarphotos.info)Не осталось в стороне от заказов на новый пикирующий бомбардировщик фирмы «Кёртисс» и командование ВВС Армии США. Первый серийный А-24А «Шрайк» (в переводе с англ. – птица под названием «Сорокопут») поднялся в воздух в конце сентября 1942 года. От базового SB2C-1 «Шрайк» отличался отсутствием механизма складывания крыла и тормозного гака. Не устанавливался на него и противокорабельный радар. От зафиксированных в убранном положении предкрылков в процессе производства отказались совсем.Командование ВВС, на практике разобравшись с достоинствами и недостатками во многом «сырой» машины, а также по тактическим соображениям из-за невозможности применения А-24А без истребительного сопровождения на сухопутном ТВД, отказалось от использования их в боевой обстановке. «Шрайки» использовались в качестве учебных машин, буксировщиков мишеней и при патрулировании побережья США. Из 900 выпущенных пикировщиков 410 передали морской пехоте, где они также использовались как учебные.Небольшая партия пикирующих бомбардировщиков А-24А «Шрайк» (всего 10 самолётов) была поставлена в ВВС Австралии.В полёте «Кёртисс» А-24А «Шрайк» австралийских ВВС (Фото сайта Britmodeller.com)В апреле 1944 года на базе авиации ВМС США Брансвик, штат Мэн, была сформирована 1820 эскадрилья морской авиации Великобритании, на оснащение которой поступили девять пикирующих бомбардировщиков «Хеллдайвер» Мк.I (SB2C-1). Англичане, основательно изучив новые самолёты фирмы «Кёртисс», от дальнейших поставок отказались. В декабре того же года эскадрилья была расформирована.Пикирующий бомбардировщик «Кёртисс» «Хеллдайвер» Mk.I ВМС Великобритании, 1944 г. (Рис. сайта deviantart.net)Пикирующий бомбардировщик «Кёртисс» SB2C «Хеллдайвер» на завершающем этапе боевых действий во второй мировой войне после излечения от «детских болезней» в умелых и опытных руках стал грозной боевой машиной. SB2C-5 прослужил в ударных строевых эскадрильях американского флота до 1949 года.На полётную палубу поднимают пикировщик SB2C-5 «Хеллдайвер», Филиппинское море, 1948 г. (Фото сайта wikimedia.org)В настоящее время сохранился лишь один лётно-пригодный пикирующий бомбардировщик «Кёртисс» SB2C-5 «Хеллдайвер» (N92879), принимающий активное участие в различных авиашоу на территории США и Канады.В полёте «Кёртисс» SB2C-5 «Хеллдайвер» (N92879) с открытым бомболюком, Техас, США, 30 сентября 2007 г. (Фото сайта www.airliners.net)