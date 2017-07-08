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Как остановить убийства на дорогах?
По работе мне часто приходится выезжать в страны дальнего и очень дальнего зарубежья, где я, как правило, беру машину напрокат и пользуюсь ею практически все время. Из личного опыта я могу сказать, что идиоты на дорогах есть везде. Просто пропорции этих идиотов по отношению ко всем нормальным водителям разные, и эти пропорции очень четко коррелируют с числом ДТП со смертельным исходом и увечьями, полученными в результате этих ДТП.
В зависимости от страны и действующих правил те или иные нарушения ПДД могут повлечь за собой иногда очень серьезные последствия, вплоть до тюремного заключения (существенное превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и прочее). Полиция борется со всеми этим нарушениями практически теми же методами, что и в России. Результат, правда, совсем другой.
Во всех развитых странах Запада число смертей от ДТП на 100 000 населения в год варьируется в пределах 3-6. В России — 18 (источник: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate).
В некоторых странах и даже штатах одной и той же страны превышение скорости даже на 1 км сверх установленного лимита наказывается штрафом. И чем больше превышение, тем выше штраф. За очень серьезное превышение права изымаются на месте, водитель лишается прав на несколько месяцев или даже лет. Естественно, каждое нарушение влечет за собой снятие определенного количества баллов. При исчерпании установленного лимита водитель тоже лишается прав. Все споры с наложением штрафа / лишения прав решаются в суде за 3-5 минут на всё про всё, включая вынесение решения. Особому наказанию подвергаются повторные нарушители.
Собственно, наличие прав во многих случаях является обязательным условием получения работы. Лишение прав практически всегда означает потерю работы / заработка и, следовательно, потерю дохода. Так что практически все водители во всех странах Запада, где мне приходилось бывать, стараются четко соблюдать ПДД и избегать конфликтных ситуаций, оберегая свои доходы и благосостояние. Любая агрессия одного из участников ПДД будет сразу же зафиксирована и практически гарантированно закончится тюрьмой для агрессора. За много десятков лет я был свидетелем только одной драки (точнее, избиения) на дороге. При этом нападавший был иммигрантом, явно не знакомым с местными законами.
В отличие от стран Запада, где полиции как таковой на дорогах нет, за исключением рейдов по проверке на алкоголь и соблюдение скоростного режима, в России, мне кажется, на дорогах находится неоправданно много полицейских (видимо, у них нет других дел), при этом весь Интернет пестрит роликами о хулиганстве и насилии на дорогах. И вот здесь так и хочется спросить: может, в консерватории что подправить? Ведь при взгляде на статистику, ролики и новости в Интернете становится очевидно, что всё делается не так, как надо. Как такое стало возможно, что кое-кому выписывают десятки и даже сотни штрафов, а эти штрафы даже не оплачиваются? На Западе на оплату штрафа отводится 4 недели, после чего он удваивается, и так до тех пор, пока штраф не станет приблизительно равным стоимости транспортного средства. После чего коллекторы приходят, изымают машину и продают ее на аукционе. Из вырученных денег оплачивают штраф и свои услуги. Очевидно, что такая система работает. Во всяком случае, граждан на дорогах гибнет в разы меньше. При этом никакие отговорки типа «не получал уведомления о штрафе» или «сменил адрес» не принимаются, т. к. уведомление соответствующих служб о смене адреса является обязанностью водителя. Кстати, если владелец машины не может определить, кто был за рулем и совершил правонарушение (т. е. на чей счет записать потерю баллов), то штраф увеличивается в несколько раз. Вместо 300 долларов он может составить, например, 1200 —существенный удар по кошельку нарушителя или владельца авто.
Несмотря на все принимаемые меры, иногда на дорогах приходится видеть агрессивное вождение и нарушение ПДД некоторыми участниками движения. Особенно этим грешит молодежь.
Ясно, что на каждом углу полицейского не поставишь (просто дорого). Только нашими общими усилиями мы сможем развернуть ситуацию и существенно уменьшить число погибших и изувеченных на дорогах. Я бы предложил следующее решение проблемы:
1. Принимать в качестве доказательств правонарушений видео с авторегистратора, где виден номерной знак нарушителя и само нарушение.
2. Существенно повысить штрафы за нарушение ПДД и привязать их размер к МРОТ.
3. Часть полученного штрафа (10-20%) выдавать в качестве поощрения водителю, заявившему о нарушении. Для поощрения за проделанную работу.
4. В обязательном порядке оснастить все автомобили государственных служб и транспортных предприятий видеорегистраторами.
5. Упростить всю судебную процедуру по разбирательствам с нарушениями ПДД, не оставляя ни одного нарушения безнаказанным.
6. Пересмотреть и на законодательном уровне закрепить существенное повышение всех видов страхования для водителей, имеющих нарушения ПДД за последние 5 или даже 10 лет. Для того, чтобы все нарушители знали, что будут расплачиваться за свои деяния много лет.
7. Особое внимание уделять рецидивистам-нарушителям ПДД, введя для них на законодательном уровне повышающие коэффициенты (для каждого повторного нарушения). Предусмотреть минимальное обязательное заключение под стражу на 15 суток для нарушителя ПДД, проявившего агрессию (драка, вытаскивание бит, нанесение повреждения автомобилю и т. д.). При телесных повреждениях — более суровое наказание.
8. Весь общественный транспорт оснастить табличками с указанием контактных телефонов для сообщений пассажиров об оценке манеры вождения водителя этого транспортного средства.
9. Ввести рейтинг школ по обучению вождению, сделав его публичным. Рейтинг подсчитывается по количеству нарушений ПДД выпускниками этих школ за 5 лет после выпуска в пересчете на одного выпускника, при этом каждое повторное нарушение засчитывается с повышающим коэффициентом. При понижении рейтинга ниже определенного уровня лицензию у школы изымать, а всех последующих нарушителей из выпускников этой школы в обязательном порядке отправлять в другую школу для повторного обязательного обучения. Учить будут лучше.
10. Создать интернет-портал, куда любой гражданин сможет загрузить видео с доказательствами нарушения ПДД. Это исключит саму возможность сокрытия факта нарушения и поставит весь процесс под общественный контроль, сделав его абсолютно прозрачным.
Но самое главное, нам всем нужно четко осознать, что все ПДД написаны кровью. Всем нам необходимо создать в обществе атмосферу неприязни и нетерпимости к любым нарушениям. Все предложенные выше меры не потребуют никаких дополнительных госрасходов, а, наоборот, сэкономят нам огромные средства, и главное, существенно уменьшат количество смертей и увечий, получаемых нашими гражданами на дорогах.
Автор: Просто гражданин
В зависимости от страны и действующих правил те или иные нарушения ПДД могут повлечь за собой иногда очень серьезные последствия, вплоть до тюремного заключения (существенное превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и прочее). Полиция борется со всеми этим нарушениями практически теми же методами, что и в России. Результат, правда, совсем другой.
Во всех развитых странах Запада число смертей от ДТП на 100 000 населения в год варьируется в пределах 3-6. В России — 18 (источник: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate).
В некоторых странах и даже штатах одной и той же страны превышение скорости даже на 1 км сверх установленного лимита наказывается штрафом. И чем больше превышение, тем выше штраф. За очень серьезное превышение права изымаются на месте, водитель лишается прав на несколько месяцев или даже лет. Естественно, каждое нарушение влечет за собой снятие определенного количества баллов. При исчерпании установленного лимита водитель тоже лишается прав. Все споры с наложением штрафа / лишения прав решаются в суде за 3-5 минут на всё про всё, включая вынесение решения. Особому наказанию подвергаются повторные нарушители.
Собственно, наличие прав во многих случаях является обязательным условием получения работы. Лишение прав практически всегда означает потерю работы / заработка и, следовательно, потерю дохода. Так что практически все водители во всех странах Запада, где мне приходилось бывать, стараются четко соблюдать ПДД и избегать конфликтных ситуаций, оберегая свои доходы и благосостояние. Любая агрессия одного из участников ПДД будет сразу же зафиксирована и практически гарантированно закончится тюрьмой для агрессора. За много десятков лет я был свидетелем только одной драки (точнее, избиения) на дороге. При этом нападавший был иммигрантом, явно не знакомым с местными законами.
В отличие от стран Запада, где полиции как таковой на дорогах нет, за исключением рейдов по проверке на алкоголь и соблюдение скоростного режима, в России, мне кажется, на дорогах находится неоправданно много полицейских (видимо, у них нет других дел), при этом весь Интернет пестрит роликами о хулиганстве и насилии на дорогах. И вот здесь так и хочется спросить: может, в консерватории что подправить? Ведь при взгляде на статистику, ролики и новости в Интернете становится очевидно, что всё делается не так, как надо. Как такое стало возможно, что кое-кому выписывают десятки и даже сотни штрафов, а эти штрафы даже не оплачиваются? На Западе на оплату штрафа отводится 4 недели, после чего он удваивается, и так до тех пор, пока штраф не станет приблизительно равным стоимости транспортного средства. После чего коллекторы приходят, изымают машину и продают ее на аукционе. Из вырученных денег оплачивают штраф и свои услуги. Очевидно, что такая система работает. Во всяком случае, граждан на дорогах гибнет в разы меньше. При этом никакие отговорки типа «не получал уведомления о штрафе» или «сменил адрес» не принимаются, т. к. уведомление соответствующих служб о смене адреса является обязанностью водителя. Кстати, если владелец машины не может определить, кто был за рулем и совершил правонарушение (т. е. на чей счет записать потерю баллов), то штраф увеличивается в несколько раз. Вместо 300 долларов он может составить, например, 1200 —существенный удар по кошельку нарушителя или владельца авто.
Несмотря на все принимаемые меры, иногда на дорогах приходится видеть агрессивное вождение и нарушение ПДД некоторыми участниками движения. Особенно этим грешит молодежь.
Ясно, что на каждом углу полицейского не поставишь (просто дорого). Только нашими общими усилиями мы сможем развернуть ситуацию и существенно уменьшить число погибших и изувеченных на дорогах. Я бы предложил следующее решение проблемы:
1. Принимать в качестве доказательств правонарушений видео с авторегистратора, где виден номерной знак нарушителя и само нарушение.
2. Существенно повысить штрафы за нарушение ПДД и привязать их размер к МРОТ.
3. Часть полученного штрафа (10-20%) выдавать в качестве поощрения водителю, заявившему о нарушении. Для поощрения за проделанную работу.
4. В обязательном порядке оснастить все автомобили государственных служб и транспортных предприятий видеорегистраторами.
5. Упростить всю судебную процедуру по разбирательствам с нарушениями ПДД, не оставляя ни одного нарушения безнаказанным.
6. Пересмотреть и на законодательном уровне закрепить существенное повышение всех видов страхования для водителей, имеющих нарушения ПДД за последние 5 или даже 10 лет. Для того, чтобы все нарушители знали, что будут расплачиваться за свои деяния много лет.
7. Особое внимание уделять рецидивистам-нарушителям ПДД, введя для них на законодательном уровне повышающие коэффициенты (для каждого повторного нарушения). Предусмотреть минимальное обязательное заключение под стражу на 15 суток для нарушителя ПДД, проявившего агрессию (драка, вытаскивание бит, нанесение повреждения автомобилю и т. д.). При телесных повреждениях — более суровое наказание.
8. Весь общественный транспорт оснастить табличками с указанием контактных телефонов для сообщений пассажиров об оценке манеры вождения водителя этого транспортного средства.
9. Ввести рейтинг школ по обучению вождению, сделав его публичным. Рейтинг подсчитывается по количеству нарушений ПДД выпускниками этих школ за 5 лет после выпуска в пересчете на одного выпускника, при этом каждое повторное нарушение засчитывается с повышающим коэффициентом. При понижении рейтинга ниже определенного уровня лицензию у школы изымать, а всех последующих нарушителей из выпускников этой школы в обязательном порядке отправлять в другую школу для повторного обязательного обучения. Учить будут лучше.
10. Создать интернет-портал, куда любой гражданин сможет загрузить видео с доказательствами нарушения ПДД. Это исключит саму возможность сокрытия факта нарушения и поставит весь процесс под общественный контроль, сделав его абсолютно прозрачным.
Но самое главное, нам всем нужно четко осознать, что все ПДД написаны кровью. Всем нам необходимо создать в обществе атмосферу неприязни и нетерпимости к любым нарушениям. Все предложенные выше меры не потребуют никаких дополнительных госрасходов, а, наоборот, сэкономят нам огромные средства, и главное, существенно уменьшат количество смертей и увечий, получаемых нашими гражданами на дорогах.
Автор: Просто гражданин
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