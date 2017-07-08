09:02 08 июля
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Как остановить убийства на дорогах?

По работе мне часто приходится выезжать в страны дальнего и очень дальнего зарубежья, где я, как правило, беру машину напрокат и пользуюсь ею практически все время. Из личного опыта я могу сказать, что идиоты на дорогах есть везде. Просто пропорции этих идиотов по отношению ко всем нормальным водителям разные, и эти пропорции очень четко коррелируют с числом ДТП со смертельным исходом и увечьями, полученными в результате этих ДТП.



В зависимости от страны и действующих правил те или иные нарушения ПДД могут повлечь за собой иногда очень серьезные последствия, вплоть до тюремного заключения (существенное превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и прочее). Полиция борется со всеми этим нарушениями практически теми же методами, что и в России. Результат, правда, совсем другой.


Во всех развитых странах Запада число смертей от ДТП на 100 000 населения в год варьируется в пределах 3-6. В России — 18 (источник: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate).

В некоторых странах и даже штатах одной и той же страны превышение скорости даже на 1 км сверх установленного лимита наказывается штрафом. И чем больше превышение, тем выше штраф. За очень серьезное превышение права изымаются на месте, водитель лишается прав на несколько месяцев или даже лет. Естественно, каждое нарушение влечет за собой снятие определенного количества баллов. При исчерпании установленного лимита водитель тоже лишается прав. Все споры с наложением штрафа / лишения прав решаются в суде за 3-5 минут на всё про всё, включая вынесение решения. Особому наказанию подвергаются повторные нарушители.

Собственно, наличие прав во многих случаях является обязательным условием получения работы. Лишение прав практически всегда означает потерю работы / заработка и, следовательно, потерю дохода. Так что практически все водители во всех странах Запада, где мне приходилось бывать, стараются четко соблюдать ПДД и избегать конфликтных ситуаций, оберегая свои доходы и благосостояние. Любая агрессия одного из участников ПДД будет сразу же зафиксирована и практически гарантированно закончится тюрьмой для агрессора. За много десятков лет я был свидетелем только одной драки (точнее, избиения) на дороге. При этом нападавший был иммигрантом, явно не знакомым с местными законами.

В отличие от стран Запада, где полиции как таковой на дорогах нет, за исключением рейдов по проверке на алкоголь и соблюдение скоростного режима, в России, мне кажется, на дорогах находится неоправданно много полицейских (видимо, у них нет других дел), при этом весь Интернет пестрит роликами о хулиганстве и насилии на дорогах. И вот здесь так и хочется спросить: может, в консерватории что подправить? Ведь при взгляде на статистику, ролики и новости в Интернете становится очевидно, что всё делается не так, как надо. Как такое стало возможно, что кое-кому выписывают десятки и даже сотни штрафов, а эти штрафы даже не оплачиваются? На Западе на оплату штрафа отводится 4 недели, после чего он удваивается, и так до тех пор, пока штраф не станет приблизительно равным стоимости транспортного средства. После чего коллекторы приходят, изымают машину и продают ее на аукционе. Из вырученных денег оплачивают штраф и свои услуги. Очевидно, что такая система работает. Во всяком случае, граждан на дорогах гибнет в разы меньше. При этом никакие отговорки типа «не получал уведомления о штрафе» или «сменил адрес» не принимаются, т. к. уведомление соответствующих служб о смене адреса является обязанностью водителя. Кстати, если владелец машины не может определить, кто был за рулем и совершил правонарушение (т. е. на чей счет записать потерю баллов), то штраф увеличивается в несколько раз. Вместо 300 долларов он может составить, например, 1200 —существенный удар по кошельку нарушителя или владельца авто.

Несмотря на все принимаемые меры, иногда на дорогах приходится видеть агрессивное вождение и нарушение ПДД некоторыми участниками движения. Особенно этим грешит молодежь.

Ясно, что на каждом углу полицейского не поставишь (просто дорого). Только нашими общими усилиями мы сможем развернуть ситуацию и существенно уменьшить число погибших и изувеченных на дорогах. Я бы предложил следующее решение проблемы:

1. Принимать в качестве доказательств правонарушений видео с авторегистратора, где виден номерной знак нарушителя и само нарушение.

2. Существенно повысить штрафы за нарушение ПДД и привязать их размер к МРОТ.

3. Часть полученного штрафа (10-20%) выдавать в качестве поощрения водителю, заявившему о нарушении. Для поощрения за проделанную работу.

4. В обязательном порядке оснастить все автомобили государственных служб и транспортных предприятий видеорегистраторами.

5. Упростить всю судебную процедуру по разбирательствам с нарушениями ПДД, не оставляя ни одного нарушения безнаказанным.

6. Пересмотреть и на законодательном уровне закрепить существенное повышение всех видов страхования для водителей, имеющих нарушения ПДД за последние 5 или даже 10 лет. Для того, чтобы все нарушители знали, что будут расплачиваться за свои деяния много лет.

7. Особое внимание уделять рецидивистам-нарушителям ПДД, введя для них на законодательном уровне повышающие коэффициенты (для каждого повторного нарушения). Предусмотреть минимальное обязательное заключение под стражу на 15 суток для нарушителя ПДД, проявившего агрессию (драка, вытаскивание бит, нанесение повреждения автомобилю и т. д.). При телесных повреждениях — более суровое наказание.

8. Весь общественный транспорт оснастить табличками с указанием контактных телефонов для сообщений пассажиров об оценке манеры вождения водителя этого транспортного средства.

9. Ввести рейтинг школ по обучению вождению, сделав его публичным. Рейтинг подсчитывается по количеству нарушений ПДД выпускниками этих школ за 5 лет после выпуска в пересчете на одного выпускника, при этом каждое повторное нарушение засчитывается с повышающим коэффициентом. При понижении рейтинга ниже определенного уровня лицензию у школы изымать, а всех последующих нарушителей из выпускников этой школы в обязательном порядке отправлять в другую школу для повторного обязательного обучения. Учить будут лучше.

10. Создать интернет-портал, куда любой гражданин сможет загрузить видео с доказательствами нарушения ПДД. Это исключит саму возможность сокрытия факта нарушения и поставит весь процесс под общественный контроль, сделав его абсолютно прозрачным.

Но самое главное, нам всем нужно четко осознать, что все ПДД написаны кровью. Всем нам необходимо создать в обществе атмосферу неприязни и нетерпимости к любым нарушениям. Все предложенные выше меры не потребуют никаких дополнительных госрасходов, а, наоборот, сэкономят нам огромные средства, и главное, существенно уменьшат количество смертей и увечий, получаемых нашими гражданами на дорогах.
Автор: Просто гражданин


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Комментарии 17

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:35
    Несмотря на все принимаемые меры, иногда на дорогах приходится видеть агрессивное вождение и нарушение ПДД некоторыми участниками движения. Особенно этим грешит молодежь.


    Меня каждый день подрезают всякие лихачи...ездишь согласно знакам и разметки начинается концерт с участием подрезальщиков...учителей...хамов...просто идиотов...и так каждый день.


    Заворачивание гаек со штрафами ничего не даст...будет лишь больше размер взятки....ксати произошел анекдотичный случай мажора с инспектором ДПС рискнувшего взять взятку от него...попался как карась на удочку. what





    Попавшись на грубом нарушении ПДД, 32-летний Сурен Ванецян умолял инспектора его отпустить, а после шантажировал его делом о взятке

    История произошла минувшей осенью в центре Москвы. Как сообщает пабликMash, Сурен Ванецян гонял по городу за рулём BMW и проехал по встречке. Патрульные остановили нарушителя и начали оформлять протокол. Но после долгих уговоров Ванецяна инспектор согласился отпустить его "с миром" и предупреждением за 10 тысяч рублей. Как оказалось, мажор снял всю беседу на видео. Позже он связался с полицейским и пригрозил обнародовать запись, если тот не заплатит ему два миллиона рублей

    Инспектор под давлением шантажиста собрал нужную сумму. Но Ванецян не успокоился и решил поднять ставки, увеличив цену за молчание до 12 миллионов. Поняв, что такую сумму не осилить, инспектор сдался руководству. Полицейский был уволен со службы. А Сурен Ванецян задержан за вымогательство
    Тот же ЛЕХА
  2. Ольгович Сегодня, 06:41
    Все десять предложений автора правильны.

    Но не сказано главное-как поменять мозги нарушителей.... request
    Ольгович
    1. 210окв Сегодня, 07:14
      Согласен с Вами.За последние лет двадцать автомобиль из роскоши превратился в необходимость.Количество владельцев увеличилось в десятки раз..Вот только воспитанием культуры вождения и уважения к другим участникам движения никто не занимался.
      210окв
      1. Azim77 Сегодня, 07:29
        За последнее время маркетинговая гонка за разгоном до 100 км/ч, максимальной скоростью, кол-вом табуна лошадей превратилась просто в глупость. Зачем в городском авто мощность от 300 л.с и более? Разгон от 5 сек и менее? Скорость от 200 км и быстрее, при разрешенной скорости 70-80 км в городе? Лучше бы вместо этого надежность улучшили и расход бензина уменьшили. Но это невыгодно производителям автомобилей и владельцам нефтебизнеса. Вот и получается, что автомобиль становится все более опасной машиной, убийственным орудием в руках населения.
        Azim77
        1. Лганхи Сегодня, 08:37
          Цитата: Azim77
          при разрешенной скорости 70-80 км в городе?

          Вообще-то разрешенная скорость в городе это 60 км/ч. Даже за городом максималка 90 км/ч. Права давно покупали?
          Лганхи
          1. Razvedka_Boem Сегодня, 08:55
            Вообще-то разрешенная скорость в городе это 60 км/ч. Даже за городом максималка 90 км/ч. Права давно покупали?

            В Узбекистане скорость в городе до 70 км/ч, за городом до 100 км/ч.
            Не судите всех по себе.
            Razvedka_Boem
    2. kitamo Сегодня, 07:49
      Цитата: Ольгович
      Все десять предложений автора правильны.


      да-да...
      такое впечатление, что Ирина Яровая на ВО зашла, та тоже все правильно говорит...
      я далеко не либерал, но вот это закручивание гаек, без изменения работы власти, начинает напрягать...
      особенно удивляют просьбы некоторых баранов (просто граждан) побыстрей на бойню их отвести...
      kitamo
    3. AUL Сегодня, 08:00
      В принципе,с предложениями автора можно согласиться. Особенно, с введением прогрессирующего размера штрафа за повторные нарушения. Но вызывает сомнение один момент. законы должны применяться ко всем водителям неукоснительно, невзирая на персоналии. Сейчас мы видим несколько иное. Ситуации с Багдосарян, "пьяный мальчик" и прочие подобные случаи вызывают возмущение, а толку что? Если у нарушителя есть "волосатая лапа" или просто куча денег - плевать ему на все правила и законы! Примеров тому масса. Отсюда и автомажоры на крутых тачках, и просто автобыдло с битами в багажниках, и джигиты на хач-мобилях.
      Кроме того, одним воздействием на водителей проблемы не решить. Много вопросов и к работникам ДПС, которые часто самоустраняются от организации дорожного движения. Как пример, можно рассмотреть ситуацию на переезде станции Удельная Казанского направления. Вечная затяжная пробка. При знаке двух полос - прямо и направо на переезд - на переезд иногда выстраивается до 5 рядов. Все толкаются, подрезают друг друга, лезут по обочине, короче - ад! А рядом стоит машина ДПС, но участия в процессе никакого не принимают, чтоб навести элементарный порядок! Ведь там за неделю можно было бы собрать штрафов достаточно, чтоб построить там туннель или эстакаду и ликвидировать эту пробку навсегда! Но - нет мотивации!
      AUL
    4. Александр С. Сегодня, 08:34
      Мозги меняются постепенно...год за годом...главное не ослаблять давление. Но у нас демократия...
      Александр С.
  3. андрей юрьевич Сегодня, 06:44
    и что нового автор предложил? опять штрафы и репресии,то есть то,что не помогает ни разу. культура вождения от этого не повышается,агрессии прибавляется. к обучению нужно серьёзно подходить,в морг водить курсантов для наглядности,на места тяжёлых ДТП,чтоб в голове отпечаталось,а то они гоняют как бессмертные...
    андрей юрьевич
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:50
      в морг водить курсантов для наглядности,на места тяжёлых ДТП,чтоб в голове отпечаталось,а то они гоняют как бессмертные..


      Это поможет если их мордой в труп засунуть....чтоб прочувствовал человек что такое смерть...сам неоднократно видел смерть на дорогах после аварий ...и не рискую на дороге ....но это не спасает от дуракoв
      Тот же ЛЕХА
    2. Александр С. Сегодня, 08:38
      Естественно не помогает...если штрафы по 500-1000руб. Как на видео водилы говорят - я заплачу..мои проблемы..отстаньте. А если б штрафы были бы по 20-40000руб...думаю, они бы так не говорили...и 10 раз подумали бы, прежде, чем заезжать на тротуар...или через двойную сплошную...а про конфискацию машины и под пресс вообще молчу.
      Александр С.
    3. Лганхи Сегодня, 08:40
      Штрафы, штрафы и штрафы, вплоть до конфискации машины и посадки на пару лет на нары. Вы думаете, что в Европе и США люди генетически законопослушные? Так это за то, что в Британии вплоть до середины 19-го вешали за кражу носового платка. Вот таким образом европейцы и стали законопослушными, именно из-за драконовских законов.
      Лганхи
  4. Razvedka_Boem Сегодня, 06:45
    У нас штрафы за нарушения ПДД, особенно повторное нарушение - просто драконовские и привязаны к МРОТ. Это позволило значительно сократить количество нарушений, особенно после установки автоматических фоторадаров на перекрестках.
    На телефон приходит СМС уведомление о необходимости заплатить штраф и если в течении месяца этого не произошло, дело передается в суд, где сумма штрафа увеличивается минимум вдвое.
    Наличие штрафов можно проверить на сайте ГАИ.
    Razvedka_Boem
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:31
    Автору напомню только одну Российскую аксиому -суровость наших законов компенсируется их невыполнением. А в остальном автор прав! !!
    Изгоняющий либероидов
  6. свободный Сегодня, 07:49
    есть рабочие предложения!
    свободный
  7. Рюрик Сегодня, 08:21
    Все споры с наложением штрафа / лишения прав решаются в суде за 3-5 минут на всё про всё, включая вынесение решения.

    А у нас разве по другому? То же лишение за 5 мин, на основании показаний свидетеля - ИДПС, при отсутствии других доказательств, и универсальная формулировка в решении: "нет основании не доверять показаниям сотрудника ДПС".
    Одна из необозначенных проблем - это предвзятость суда при рассмотрении дел о нарушениях ПДД
    Рюрик
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