За что мы платим и почему столько?

Нашему правительству и депутатам нужно честно отвечать на этот простой вопрос перед принятием практически любых решений и законов. Исходя из глобальных приоритетов и ценностей, заявленных в Конституции России, а не конъюнктурных соображений. А как быть в случае, когда эти приоритеты вступают в противоречия? Ну, например, какой должна быть стоимость ОСАГО?Видимо, когда решался этот вопрос, было вычислено, какой максимальных доход получит бюджет от ОСАГО. Правда, забыли подумать о том, сколько бюджет заплатит пострадавшим в ДТП. Хотя о чем это я, это ведь по линии здравоохранения придется нести постоянные расходы! Вот пусть они и думают, где деньги взять. И правда: ведь основная функция правительства — это управление деньгами, а через них и экономикой. Если денег нет, то нет и рычагов управления. А кому нужно такое правительство, которое не может (объективно) управлять экономикой из-за отсутствия рычагов? Но такой подход является очень примитивным, не способствующим развитию и не стимулирующим прогресс.Приведу простой и понятный пример для лучшей иллюстрации. Давайте возьмем самый современный автомобиль со всеми «наворотами» в части обеспечения безопасности и старенький мотоцикл. Размер ОСАГО для автомобиля будет по меньшей мере в 5 раз больше. Но в автомобиле водитель и пассажиры хоть как-то защищены, водитель же мотоцикла практически не защищен вообще. Недаром в Австралии мотоциклистов называют «временными австралийцами»: вероятность стать инвалидом у мотоциклиста в 19 (ДЕВЯТНАДЦАТЬ!) раз выше, чем у автомобилиста.Теперь откроем закон по ОСАГО и статистику по ДТП. Интересные цифры видим! В части возмещения вреда, причиненному жизни и здоровью, — не более 500 000 рублей (около 1 годового оклада) и при летальном исходе 135 000 рублей + на погребение не более 25 000 рублей (около 6 месяцев оклада). Ну очень небольшая цена человеческой жизни! В 2015 году погибло 23 114 человек (два Афганистана) и пострадало 231 197 человек. Общий ущерб от ДТП сопоставим по размеру с бюджетом министерства здравоохранения.Если мы предположим, что из 231 197 пострадавших 50 000 останутся инвалидами и проживут в среднем 20 лет, то по факту сегодня мы имеем около 1 000 000 инвалидов — жертв ДТП, которые нуждаются в бесплатном медицинском обслуживании, пенсии, жилье и прочем обеспечении, которое ложится тяжким бременем на бюджет. Как видим, это ОЧЕНЬ существенная сумма.Т. е. при ДТП ущерб может быть причинен транспортному средству и людям. При этом более совершенные транспортные средства (более современные модели) по определению обладают большей степенью защищенности как водителя и пассажиров (подушки безопасности как пример), так и пешеходов, т. к. имеют различные датчики, предупреждающие о возможности столкновения с препятствиями (впереди едущими автомобилями и пешеходами) и даже осуществляющие автоматически торможение без участия водителя. Т. е. более современные автомобили должны попадать в аварию существенно реже и платить по ОСАГО существенно меньше. Кстати, по оценкам «Гугла», автомобили с автоматическим управлением (без участия водителей) будут попадать в аварии с среднем в 10 раз реже.Ну а теперь настала очередь вопросов.1. Как объем двигателя связан со стоимостью ОСАГО? Ведь у большего по размеру автомобиля и объем двигателя будет больше, но больше и степень защиты водителя со стороны водителя и пассажиров!2. А если автомобиль полностью электрический? Как считать?3. Почему во внимание не принимается модель автомобиля и год выпуска этой модели? Ведь разные автомобили даже в чисто статистическом смысле могут отличаться в разы по степени безопасности как для водителя, так и для пешеходов.4. Почему ОСАГО по стоимости мало отличается для такси и просто автомобиля? Калькулятор показал 14 тыс. против 9 тыс. рублей. И вообще, почему ОСАГО не привязана к пробегу автомобиля? Ведь чисто статистически, чем больше автомобиль по времени находится на дороге, тем выше вероятность его попадания в ДТП. Так, если пробег такси в год равен 200 000 км, а пробег среднего автомобиля равен 20 000, то, соответственно, у такси вероятность попадания в ДТП должна быть в 10 раз больше. Разве это не очевидно?5. Почему не учитывается время года (зима, лето), когда эксплуатируется автомобиль? Ведь всем понятно, что при эксплуатации автомобиля зимой вероятность его попадания в ДТП может быть в 10 раз выше, чем при эксплуатации летом. Если мы возьмем одну и ту же модель автомобиля, но на одном пенсионер ездит летом на дачу, проезжая 5 000 км в год, а на другом ездят круглый год и проезжают 200 000 км, то вполне может быть, что вероятность попадания в ДТП второго автомобиля в 50-100 раз выше, чем первого. Почему пенсионер должен платить за таксиста?Должна быть возможность помесячного страхования, и летние месяцы должны стоить намного дешевле, чем зимние, и тогда всё встанет на свои места.К чему приведет такая дифференциация? Как ни странно, это должно привести к порядку, снижению числа ДТП и, следовательно, числа инвалидов. А в результате — к существенному снижению нагрузки на бюджет, а также к более динамичному обновлению автопарка, т. к. владельцы менее защищенных и более опасных автомобилей должны будут платить существенно больше за страховки, и в какой-то момент езда на старом авто станет просто экономически невыгодной.Это только один из примеров, которых, я уверен, можно привести бесконечное множество и в которых будет продемонстрировано полное отсутствие здравого смысла и логики. И ни один член правительства бухгалтеров не сможет грамотно, логически и доходчиво обосновать предлагаемую структуру обязательных платежей для граждан. И расплачиваться за эту бесконечную преступную безграмотность будем мы с вами.