08:49 09 июля
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За что мы платим и почему столько?

Нашему правительству и депутатам нужно честно отвечать на этот простой вопрос перед принятием практически любых решений и законов. Исходя из глобальных приоритетов и ценностей, заявленных в Конституции России, а не конъюнктурных соображений. А как быть в случае, когда эти приоритеты вступают в противоречия? Ну, например, какой должна быть стоимость ОСАГО?



Видимо, когда решался этот вопрос, было вычислено, какой максимальных доход получит бюджет от ОСАГО. Правда, забыли подумать о том, сколько бюджет заплатит пострадавшим в ДТП. Хотя о чем это я, это ведь по линии здравоохранения придется нести постоянные расходы! Вот пусть они и думают, где деньги взять. И правда: ведь основная функция правительства — это управление деньгами, а через них и экономикой. Если денег нет, то нет и рычагов управления. А кому нужно такое правительство, которое не может (объективно) управлять экономикой из-за отсутствия рычагов? Но такой подход является очень примитивным, не способствующим развитию и не стимулирующим прогресс.


Приведу простой и понятный пример для лучшей иллюстрации. Давайте возьмем самый современный автомобиль со всеми «наворотами» в части обеспечения безопасности и старенький мотоцикл. Размер ОСАГО для автомобиля будет по меньшей мере в 5 раз больше. Но в автомобиле водитель и пассажиры хоть как-то защищены, водитель же мотоцикла практически не защищен вообще. Недаром в Австралии мотоциклистов называют «временными австралийцами»: вероятность стать инвалидом у мотоциклиста в 19 (ДЕВЯТНАДЦАТЬ!) раз выше, чем у автомобилиста.

Теперь откроем закон по ОСАГО и статистику по ДТП. Интересные цифры видим! В части возмещения вреда, причиненному жизни и здоровью, — не более 500 000 рублей (около 1 годового оклада) и при летальном исходе 135 000 рублей + на погребение не более 25 000 рублей (около 6 месяцев оклада). Ну очень небольшая цена человеческой жизни! В 2015 году погибло 23 114 человек (два Афганистана) и пострадало 231 197 человек. Общий ущерб от ДТП сопоставим по размеру с бюджетом министерства здравоохранения.

Если мы предположим, что из 231 197 пострадавших 50 000 останутся инвалидами и проживут в среднем 20 лет, то по факту сегодня мы имеем около 1 000 000 инвалидов — жертв ДТП, которые нуждаются в бесплатном медицинском обслуживании, пенсии, жилье и прочем обеспечении, которое ложится тяжким бременем на бюджет. Как видим, это ОЧЕНЬ существенная сумма.

Т. е. при ДТП ущерб может быть причинен транспортному средству и людям. При этом более совершенные транспортные средства (более современные модели) по определению обладают большей степенью защищенности как водителя и пассажиров (подушки безопасности как пример), так и пешеходов, т. к. имеют различные датчики, предупреждающие о возможности столкновения с препятствиями (впереди едущими автомобилями и пешеходами) и даже осуществляющие автоматически торможение без участия водителя. Т. е. более современные автомобили должны попадать в аварию существенно реже и платить по ОСАГО существенно меньше. Кстати, по оценкам «Гугла», автомобили с автоматическим управлением (без участия водителей) будут попадать в аварии с среднем в 10 раз реже.

Ну а теперь настала очередь вопросов.

1. Как объем двигателя связан со стоимостью ОСАГО? Ведь у большего по размеру автомобиля и объем двигателя будет больше, но больше и степень защиты водителя со стороны водителя и пассажиров!

2. А если автомобиль полностью электрический? Как считать?

3. Почему во внимание не принимается модель автомобиля и год выпуска этой модели? Ведь разные автомобили даже в чисто статистическом смысле могут отличаться в разы по степени безопасности как для водителя, так и для пешеходов.

4. Почему ОСАГО по стоимости мало отличается для такси и просто автомобиля? Калькулятор показал 14 тыс. против 9 тыс. рублей. И вообще, почему ОСАГО не привязана к пробегу автомобиля? Ведь чисто статистически, чем больше автомобиль по времени находится на дороге, тем выше вероятность его попадания в ДТП. Так, если пробег такси в год равен 200 000 км, а пробег среднего автомобиля равен 20 000, то, соответственно, у такси вероятность попадания в ДТП должна быть в 10 раз больше. Разве это не очевидно?

5. Почему не учитывается время года (зима, лето), когда эксплуатируется автомобиль? Ведь всем понятно, что при эксплуатации автомобиля зимой вероятность его попадания в ДТП может быть в 10 раз выше, чем при эксплуатации летом. Если мы возьмем одну и ту же модель автомобиля, но на одном пенсионер ездит летом на дачу, проезжая 5 000 км в год, а на другом ездят круглый год и проезжают 200 000 км, то вполне может быть, что вероятность попадания в ДТП второго автомобиля в 50-100 раз выше, чем первого. Почему пенсионер должен платить за таксиста?

Должна быть возможность помесячного страхования, и летние месяцы должны стоить намного дешевле, чем зимние, и тогда всё встанет на свои места.

К чему приведет такая дифференциация? Как ни странно, это должно привести к порядку, снижению числа ДТП и, следовательно, числа инвалидов. А в результате — к существенному снижению нагрузки на бюджет, а также к более динамичному обновлению автопарка, т. к. владельцы менее защищенных и более опасных автомобилей должны будут платить существенно больше за страховки, и в какой-то момент езда на старом авто станет просто экономически невыгодной.

Это только один из примеров, которых, я уверен, можно привести бесконечное множество и в которых будет продемонстрировано полное отсутствие здравого смысла и логики. И ни один член правительства бухгалтеров не сможет грамотно, логически и доходчиво обосновать предлагаемую структуру обязательных платежей для граждан. И расплачиваться за эту бесконечную преступную безграмотность будем мы с вами.
Автор: Просто гражданин


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 15

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:49
    Что наша жизнь -копейка, а иногда и даже меньше одной копейки. И зарплаты зачастую копеешные. А платим за все как будто тотальные миллиардеры .
    Изгоняющий либероидов
    1. tanit Сегодня, 06:57
      Борцунам за все хорошее против всего плохого следует знать, что прогрессивная шкала налогов и прочих поборов была рекомендована еще "сионскими мудрецами"(аж целая глава написана). Если Вы за нее -то Вы минимум "сионский мудрец". laughing
      tanit
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:31
        Танит -я по Русски -меня никто не спрашивал, вводя в стране те или иные налоги, и по большому счету мое мнение тем кто эти налоги вводит до фонаря.
        Изгоняющий либероидов
    2. vovanpain Сегодня, 07:41
      Почему пенсионер должен платить за таксиста?

      Просто гражданин,вы fool ?Или провокатор перед президентскими выборами?Я плачу за проезд в такси,а не за таксиста
      Цитата: Серый брат
      ) Неграмотность прёт с самого начала
      забыли подумать о том, сколько бюджет заплатит пострадавшим в ДТП.
      - Уважаемый гражданин "просто лось", попавшим в ДТП платит страховая компания а не "бюджет", а в бюджет оная компания платит налоги.

      Присоединяюсь к возмущению,похоже вы специально перевираете и подтасовываете факты.Стыдно просто гражданин. negativeСтатье минус,только вот за такое вранье.
      vovanpain
      1. Николай К Сегодня, 08:47
        Вован, с каких пор страховые платят пенсию по инвалидности, возникшей в результате ДТП ? Их ответственность ограничена лимитом выплаты по осаго 500000 ( в случае смерти, если выживет меньше), все остальное потом платит бюджет.
        Николай К
  2. tanit Сегодня, 06:50
    Да...Теперь и я присоединяюсь к воплям "А при чем тут ВО?!". laughing
    tanit
    1. виктор н Сегодня, 07:36
      А потому как потери от ДТП превышают военные.
      виктор н
    2. kepmor Сегодня, 07:39
      так воскресенье... надо же о чём то потрындеть...
      а со страхованием у нас ничего не изменится...слишком сытная кормушка для всех...
      kepmor
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:54
    Почему пенсионер должен платить за таксиста?


    Платил и будет платит ...так решили в правительстве ...более того автостраховщики стали жаловаться на мошенников ... всю выручку съедают... надо по их понятиям поднять расценки еще выше...так понимаю дальше будет только хуже...предстоит заворачивание гаек по всем фронтам...тенденция к тому идет со стороны правительства...все таки мы живем при капитализме и за все надо платить...затягиваем пояса потуже к позвонкам...и готовимся к похудению своих кошельков.

    А кто не будет платить тот враг государства...ему запретят выезд за границу...хе хе отключат газ...перекроют кислород да и вообще неплательщику место на дне нашего общества.
    Тот же ЛЕХА
  4. Мар.Тира Сегодня, 06:56
    Так уж устроено наше современное государство.Выжимать всё что можно,для своей прибыли.всех,и вся.Поэтому и такие чудовищные аварии случаются периодически.Был в Германии,а у родственника как раз техосмотр,а машина не готова.Я говорю а если дать с лапу полицейскому.На что ответ,а толку то?Деньги он может и возьмёт.Только не от него зависит выдача жетона,всё делается на конвеере,автоматически,параметрами заложенными в автомат.Его задача загнать машину,и вывести. Зато в России,вот ввели ещё один налог,на дикоросы.Набрал ягоды,грибов,ореха,заплати налог,и ни каких протестов.Зато сейчас идёт обсуждение новых часов Д.Медведева,я думаю сопоставимых по стоимости с годовым бюджетом простого русского гражданина.В Германии чем больше лет машине,тем дороже страховка,и чаще тех.осмотр.Людям не выгодно иметь старые машины.
    Мар.Тира
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:24
      Зато в России,вот ввели ещё один налог,на дикоросы.Набрал ягоды,грибов,ореха,заплати налог,и ни каких протестов.


      Вот и за таких вещей я стал ярым врагом ЕД россов.
      Людей выгоняют из их собственных гаражей ...домов...участков пользуясь незнанием законов...
      Государство медленно и верно превращается в этакого
      кровососа клопа в котором рядовой гражданин становится или уже стал объектом наживы для разного рода жулья.
      Тот же ЛЕХА
    2. виктор н Сегодня, 07:41
      Мар.тира
      Машины, жетоны, Германия, часы, дикороссы: Вы что сказать хотели? Зачем с утра народ смешить?
      виктор н
  5. Серый брат Сегодня, 07:12
    Я требую вернуть минусы.
    1) Я хожу на ВО не для того чтобы про ОСАГО читать.
    2) Кто этого "просто лося" вообще с этой статьёй пропустил? Вы там вместе пьёте что ли?
    3) Неграмотность прёт с самого начала
    забыли подумать о том, сколько бюджет заплатит пострадавшим в ДТП.

    - Уважаемый гражданин "просто лось", попавшим в ДТП платит страховая компания а не "бюджет", а в бюджет оная компания платит налоги.
    Проспитесь - завтра на работу.
    Серый брат
  6. Александр С. Сегодня, 07:26
    Нет машины и не планирую. 600р в месяц на проезд. Плюс пешочком для здоровья. И никаких головных болей по поиску доп.зароботка, чтобы прокормить, обуть и одеть "золотую ласточку".
    Александр С.
  7. Monster-Fat Сегодня, 08:34
    Че-то не понял-автор написал какого-то бреда. Все там нормально с расчетами. Во первых базовая ставка ОСАГО разная для физических и юридических лиц и ставка для такси практически в 2 раза (в 2 раза, Карл!) отличается от обычной, что как раз и учитывает повышенный риск для такси попасть в ДТП. Потом идут коэффициенты использования-то есть территория (в Москве больше автомобилей и интенсивность движения выше, значит и риск ДТП выше и пр.), потом идут коэффициенты связанные с количеством водителей транспортного средства, возрастом, стажем, ограничениями по здоровью и пр. Следом идут коэффициенты связанные с самим транспортным средством-его мощность, состояние и пр. И это правильно-чем мощнее автомобиль тем более он может разогнаться и больший ущерб может нанести или потерпеть и пр. Потом идут коэффициенты связанные с поведением водителя-его "историей" выплат по страховкам и пр. Все учитывается. Минимальный срок страхования ОСАГО-3 месяца, но в отдельных случаях его можно уменьшить до 1 месяца и даже 20 и 5 дней (перегон и пр.) Не пойму, чего автору статьи не нравится?
    Monster-Fat
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