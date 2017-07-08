Разведчик от Бога

3 июля 2017 года на российском телевидении состоялась премьера документального фильма «Иван Агаянц. Путь в историю» к 95-летию нелегальной разведки СВР.Иван Иванович Агаянц (28.08.1911, Елизаветполь, РИ - 12.05.1968, Москва) - видный деятель советской разведки, генерал-майор, Почётный сотрудник госбезопасности. Награжден многочисленными отечественными и зарубежными наградами и знаками отличия. Ассоциацией ветеранов внешней разведки РФ Агаянц посмертно представлен к званию Героя России.Родился в Елизаветполе (Гандзак, равнинный Арцах) в семье учителя, смотрителя училищ Ивана Сергеевича (1868-1936) и Анны Михайловны (в девичестве Оганезова,1879-1955) Агаянцев.АгаянцПосле окончания средней школы находился на партийной работе. В 1930г. перебрался в Москву, где его два старших брата (А.И. и М.И.Агаянцы) работали в ОГПУ, и был зачислен в экономическое управление ОГПУ. В 1936 г. В первых служебных характеристиках 1931-1932 гг. его отмечали как «инициативного, энергичного и толкового работника», «развитого хорошо, добросовестного, преданного и деятельного». А в 1937 г. появляется еще и необычная для того времени формулировка: «Крайне добросовестный работник».В 1936г. переведен в органы внешней разведки, а в 1937 г. направлен на оперативную работу в парижскую резидентуру под прикрытием сначала сотрудника Торгпредства, а затем заведующего консульского отдела. После падения республиканского режима в Испании он принимал участие в операции по выводу лидеров Испанской компартии Хосе Диаса и Долорес Ибаррури в Москву.В 1940 г. возвратился в Москву на руководящую работу среднего звена в разведку. С началом ВОВ с июля 1941 г. по июль 1945 г. был назначен резидентом НКГБ в Иране, где проявил свои незаурядные способности в разведывательной работе. Руководил мероприятиями по выявлению и ликвидации нацистской агентурной сети в стране. Курировал резидентскую деятельность в Иране, в частности группу Геворка Вартаняна «Лёгкая кавалерия». В 1943 г. им удалось сорвать покушение на руководителей антигитлеровской коалиции Сталина, Черчилля и Рузвельта.С 1943 г. - работа в Алжире, которая была связана с необходимостью разобраться в том, что представляет собой возглавляемый генералом де Голлем «Национальный комитет сражающейся Франции», какие реальные силы за ним стоят, каковы шансы де Голля стать национальным лидером Франции. Необходимо было также выяснить взгляды генерала на послевоенное устройство Европы и характер его взаимоотношений с американцами и англичанами; поинтересоваться, чем занимаются в Алжире американская и английская разведки, каковы их позиции и планы. Задача была поставлена самим Сталиным. Агаянц провел в Алжире ряд встреч с генералом Шарлем де Голлем, с которым он был знаком еще по Тегерану. Именно через Агаянца прорабатывалась постановка вопроса, сам визит де Голля в Москву и его встреча с И.В.Сталиным. Задание Сталина было успешно выполнено.Помимо этой миссии проводил оперативные мероприятия против фашистской Германии в Египте, Ираке, работал в горных селениях с иранскими курдами. Благодаря обаянию, уму и профессионализму И.И.Агаянца, многие иностранцы соглашались на сотрудничество с советской разведкой. Грамотно разработанный комплекс разведывательных мероприятий позволил приобрести новые, хорошо информированные источники на важных государственных объектах Ирана. Как отметило руководство Центра, работа резидентуры сыграла «существенную роль при принятии военным командованием и руководством страны тех или иных политических и военно-стратегических решений». Это высокая оценка.В 1946 г. после кратковременной поездка в Румынию, Агаянца с женой (кадровой сотрудницей НКГБ СССР) и тремя детьми отправляют в Париж, где он в 1946-1947 гг. являлся резидентом МГБ под фамилией Авалов. С помощью надежной агентуры резидентура под руководством Агаянца, в числе другого, сумела добыть секретный «план Маршалла» США, что имело важное значение для внешнеполитических разработок структур СССР.После возвращения в Москву в 1947 г. возглавил одно из управлений Комитета информации при МИД СССР. С 1952 г. - он начальник отдела Первого главного управления МГБ СССР по центрально-европейским странам. 1954-1959 гг. проработал начальником кафедры спецдисциплин в спецшколе № 101 (теперь - «Академия внешней разведки»). При нем вышел первый учебник политической разведки, который стал основным пособием для слушателей. В 1959 г. назначен руководителем отдела специальное подразделение - отдел «Д», предназначенное играть роль организатора и координатора внешней разведки в области разработки и реализации активных мероприятий. Имея яркие организационные способности, обширные связи в внешнеполитическом и международных сферах, административном аппаратах, именно при И.И.Агаянце начался новый этап в организации «акций влияния» и родилась наиболее результативная форма этих мероприятий - комплексные акции, отличающиеся упреждающим, наступательным и долгосрочным характером.В числе прочих мероприятий были сорваны агрессивные шаги и планы США против Кубы, Конго, Лаоса.В 1965 г. присвоено звание генерал-майора КГБ СССР, редкого для разведки того времени. В 1967 г. назначен заместителем начальника Первого Главного Управления КГБ (внешней разведки).Умер Иван Иванович Агаянц 12 мая 1968 года от скоротечного рака. Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с женой.Братья АгаянцыИ.И.Агаянц - организатор многочисленной агентурной сети СССР в странах Северной и Южной Америк, в ряде стран Западной Европы. За годы агентурно-оперативной работы лично завербовал много ценных агентов, которые длительное время были источниками получения важной документальной информации. Автор разработки теоретических проблем разведывательной службы СССР. Работая «на износ» и никогда не щадя себя (невзирая на тяжелую форму буквально «съедавшего» его туберкулеза и без легкого), Иван Иванович, всегда безукоризненно выбритый, подтянутый и элегантный, был лучшим примером настоящего разведчика для своих коллег. Его сила была заключена в доскональном знании методов работы и в мастерстве профессионала-разведчика, отличной реакции, умении ориентироваться в обстановке и анализировать ее, в высокой культуре и интеллигентности. И в блестящем искусстве вербовки. Созданная им в годы пребывания в Тегеране и Париже сеть агентов продолжала работать без провалов еще долгие годыСвободно владел французским, персидским, турецким, испанским и достаточно хорошо английским и итальянским.В кабинете истории разведки в штаб-квартире СВР в Ясенево есть мемориальная доска, на ней 68 имен. Это люди, внесшие свой значительный вклад в становление, развитие и деятельность разведки за ее историю. Среди них имя Ивана Ивановича Агаянца занимает достойное место.Агаянц был не только талантливым разведчиком, но и умелым политиком и дипломатом, он никогда не замыкался в рамках узковедомственных интересов. Так, по его инициативе и при его личном участии в СССР были возвращены 50 полотен художника П.П.Кончаловского, находившихся в Париже, архивов композитора С. Рахманинова, дневников писателя Р.Ролана.За достигнутые результаты в разведывательной работе генерал-майор Иван Агаянц награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, многими советскими и зарубежными медалями.В 2011г. руководитель пресс-бюро СВР России Сергей Иванов сообщал: «Служба внешней разведки РФ не сможет широко отметить юбилей из-за того, что проведенные Агаянцев операции до сих пор засекречены».20 мая 2014 г. почта Армении выпускает в обращение блок из 4-х марок, посвященный сотрудникам разведслужб армянского происхождения - Якову Давтяну, Ивану Агаянцу, Ашоту Акопяну, Гайку Овакимяну, а также почтовый блок с одной маркой, посвященный легендарному разведчику Геворку Вартаняну.Антуан Гургенович Аракелян, вице-президент Союза диаспор России, координатор «Международная гуманитарная сеть «Диалог и Дело»