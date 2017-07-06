17:32 06 июля

Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать ситуацию на Украине

Президент США Дональд Трамп, прибывший в Варшаву с визитом вечером 5 июля, после встречи с президентом Польши Дудой, выступил на общей пресс-конференции с речью, в которой призвал Россию положить конец вмешательству во внутренние дела Украины, а также не оказывать поддержку враждебным режимам.

Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность на Украине и где бы то ни было и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран
- сказал он.

Кроме того, президент США выразил желание, чтобы "Россия присоединилась к сообществу ответственных наций в борьбе с нашими общими врагами и в защите самой цивилизации"


Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать ситуацию на Украине


По мнению Трампа страны Запада в настоящий момент, кроме терроризма, имеют дело с "силами", которые пытаются поколебать позиции западных стран и прибегают при этом к новым методам борьбы.

Сегодня Запад также сталкивается с силами, которые пытаются проверить на прочность нашу волю, подорвать нашу решимость и бросить вызов нашим интересам (...) Чтобы противостоять новым формам агрессии, включая пропаганду, финансовые преступления и ведение боевых действий в киберпространстве, мы должны адаптировать наш альянс для противодействия им - эффективно, при помощи новых методов и на новых аренах борьбы
- сказал президент.

Также сегодня Трамп высказал мнение, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер.

Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России
- сказал он

Использованы фотографии: Фото: Reuters
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Комментарии 56

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  1. Тралл Сегодня, 16:11
    Трамп, прекрати строить стену с Мексикой!
    Тралл
    1. Vadivak Сегодня, 16:14
      Цитата: ...
      Трамп высказал мнение, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер.

      А действия США во всем мире
      Vadivak
      1. ЛукичЪ Сегодня, 16:30
        Цитата: Vadivak
        А действия США во всем мире

        но самое смешное,что они сами своими печенюшками дестабилизаровали уркаину
        ЛукичЪ
        1. Vadivak Сегодня, 16:38
          Цитата: ЛукичЪ
          но самое смешное,что они сами своими печенюшками дестабилизаровали уркаину


          Если бы только печенюшками, мы им еще сволочам Одессу припомним
          Vadivak
          1. ЛукичЪ Сегодня, 16:42
            Цитата: Vadivak
            мы им еще сволочам Одессу припомним

            там много чего начиная с майдана припоминать надо. да и не забыли ещё
            ЛукичЪ
            1. Владимир16 Сегодня, 16:51
              Трамп - ...бол (человек мелющий всякую херь)!!!
              Владимир16
    2. На страже Сегодня, 16:16
      Стену строили ещё до Трампа.
      На страже
      1. Vadivak Сегодня, 16:20
        Цитата: На страже
        Стену строили ещё до Трампа.

        Зато как Берлинская стена всем поперек горла была а теперь этих стен....
        Vadivak
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:27
          в которой призвал Россию положить конец вмешательству во внутренние дела Украины, а также не оказывать поддержку враждебным режимам.

          А Россия режиму Порошенко и не помогает! belay
          СРЦ П-15
      2. Vik66 Сегодня, 16:42
        На страже : Да-да, и Украину тоже печенюшками кормили до него, он не при делах ! wink
        Vik66
        1. Orionvit Сегодня, 17:27
          Что вы взъелись на Трампа? Обыкновенный президент США, который проводит и озвучивает стандартную американскую политику и по большому счёту, сам ничего не решает. Как и все штатовские президенты. Что вы от него хотели? Что изменилось с уходом Обамы? Да ничего.
          Orionvit
    3. андрей юрьевич Сегодня, 16:17
      Цитата: Тралл
      Трамп, прекрати строить стену с Мексикой

      и причёску смени...
      андрей юрьевич
    4. Проксима Сегодня, 16:19
      Президент США Дональд Трамп...... призвал Россию положить конец вмешательству во внутренние дела Украины, а также не оказывать поддержку враждебным режимам.

      Хорошо сказано, только вместо слова "Россия" Трампу нужно произнести слово "США".
      Проксима
      1. ЛукичЪ Сегодня, 16:46
        Цитата: Проксима
        а также не оказывать поддержку враждебным режимам.

        смотря кому враждебным. у вас вот террористы в друзьях
        ЛукичЪ
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 16:28
      СССР-Россия всегда стояла костью в горле мирового империализма, руша все их планы...И даже после развала СССР (удалось им все таки) Россия хоть и с огромными потерями , но выстояла и продолжает свою мировую миссию по защите народов мира от кровавых ростовщиков либералов..Трамп конечно марионетка и поет под их дудку,пока..!Посмотрим еще чья возьмет.
      ОТДЕЛ
    6. vovanpain Сегодня, 16:31
      Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность на Украине и где бы то ни было и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран

      На саммите G-20скажет уже абсолютно противоположное,Клоун одним словом. tongue
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 17:04
        Говорит одно , делает другое , думает третье - вот вся его сущность , в общем бизнесмен.
        cniza
  2. Mexovoy Сегодня, 16:13
    Старые песни о главном.
    Mexovoy
    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:00
      Цитата: Mexovoy
      Старые песни о главном.

      только исполнители меняются
      ЛукичЪ
      1. Федор ВОТП Сегодня, 17:08
        Трамп - это марионетка американских жидомасонов...Как они его дергать за ниточки будут - так он дергаться и будет...Нам нужно без всяких дипломатических ужимок четко дать понять - Хохляндия - это теорористическое квазиобразование налогичное ИГИЛ...Республики Новороссии имеют полное право на независимость...Сирия суверенное государство и лезть туда американцам и дистобилизировать тпм обстановку категорически запрещено...
        Федор ВОТП
  3. rotmistr60 Сегодня, 16:13
    Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать ситуацию на Украине

    Проводит что ли разминку перед встречей с ВВП? В Сша меняются президенты, но отношение к России остается неизменным - враждебным.
    rotmistr60
    1. alexmach Сегодня, 16:21
      Чего собственно и следовало ожидать.
      alexmach
    2. Vadivak Сегодня, 16:23
      Цитата: rotmistr60
      В Сша меняются президенты, но отношение к России остается неизменным - враждебным.

      Такая у этой страны политика, быть самой великой, или говоря народным языком - каждый презерватив мнит себя дирижаблем
      Vadivak
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:13
    Два придурка ночью тёмной разобрались с неподьёмной. Похоже,скоро польши не будет,а америке придётся на небольшие уступки пойти.Не думаю,Что Трамп кретин полный.Хотя-кто его знает.
    ВЕРЕСК
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:14
    Согласен с теми политиками, которые считают что Трамп возомнил себя Рейгеном 2, и возжелал по своему переделать весь мир, естественно, на американских условиях, только вот Путин то это вам не горбочерт 2!
    Изгоняющий либероидов
    1. Федор ВОТП Сегодня, 17:13
      Американские жидомасоны боятся только одного - силы...Никаких дипдоматических ужимок с ними быть не должно...Нужно постараться их признать хохлятское квазиобразование - квазиобразованием анологичным ИГИЛ...
      Федор ВОТП
  6. пацак Сегодня, 16:14
    Шутка из детства:
    - Что такое сверх наглость?
    - Это нагадить (в оригинале - другое слова, но с тем же смыслом) посередине комнаты и больше всех возмущаться: "Кто это сделал?"
    пацак
  7. Великанов Сегодня, 16:18
    Найдётся в команде Путина хоть один чиновник, хоть кто-нибудь, кто открытым текстом пошлёт ко всем лебедям всех партнёров из сообщества ответственных наций?! Смотрел его выступление в Варшаве в прямом эфире - несколько раз пнул Россию, (мат)!
    Великанов
    1. Макаров Сегодня, 17:01
      Спокойствие...еще не время...
      Макаров
  8. Б.Т.В. Сегодня, 16:21
    Похоже, Германии не ходить больше в " любимых жёнах" США.
    Б.Т.В.
    1. петька слесарь Сегодня, 16:43
      ну,будет любимым мужем...
      американцы Муж " 1 а тевтоны его муж № 2- очень современно и по гейропейски
      гейропу сша и так имеет во все дыры, так что от перемены названия смысл брака не изменится
      петька слесарь
  9. pvv113 Сегодня, 16:24
    призвал Россию положить конец вмешательству во внутренние дела Украины

    Американские бараны весь мир дестабилизируют, в том числе и Украину, и не замечают (или не хотят) этого
    pvv113
  10. Васян1971 Сегодня, 16:26
    " Кроме того, президент США выразил желание, чтобы "Россия присоединилась к сообществу ответственных наций в борьбе с нашими общими врагами и в защите самой цивилизации"".
    Да мы, вообще-то всё больше по культуре...
    Васян1971
  11. Комментарий был удален.
  12. alekc75 Сегодня, 16:28
    он или болван в политике или верит в ту чушь которую несёт
    alekc75
  13. Олег Лавров Сегодня, 16:28
    И это говорит президент страны, раковой опухоли человечества, разрушившей Югославию, Ливию, Ирак, Сирию..., забывший о том, что его предки воевали против фашизма, чем поощряет фашистов окраины. Позорник!
    Олег Лавров
  14. askort154 Сегодня, 16:28
    Первый визит в ЕС - Польша ! Центр русофобии. С Трампом всё ясно. После таких плевков в сторону России, Путин должен демонстративно отказаться от встречи с Трампом на 20 -ке.
    askort154
    1. Vadivak Сегодня, 16:44
      Цитата: askort154
      Первый визит в ЕС - Польша ! Центр русофобии.


      Польша- Гиена Европы
      У. Черчилль
      Vadivak
  15. prior Сегодня, 16:30
    Цены бы Трампу не было на Ивановской прядильной фабрике.
    Там остро нуждаются в трепачах.
    prior
  16. JonnyT Сегодня, 16:31
    по моему Польшу готовят к роли жертвенной овечки.
    ПРО разместил, деньги вытряс, почему же не погладить по головке и сказать то, что все так хотят услышать???? Пусть лошки думают, что США защитит и позаботится о них, главное чтобы оброк во время платили и были готовы сдохнуть за великую американскую мечту
    JonnyT
    1. Vadivak Сегодня, 16:45
      Цитата: JonnyT
      по моему Польшу готовят к роли жертвенной овечки.

      Их уже раз подставили 1 сентября, а сами за каналом отсиделись
      Vadivak
    2. askort154 Сегодня, 17:15
      JonnyT.......по моему Польшу готовят к роли жертвенной овечки

      Визит Трампа в Польшу - удар по Германии и России. Германии, что если попытается выйти из под контроля США, они сделают ставку на Польшу, о чём Польша мечтает всё жизнь. Для России -Польша станет агрессивным политическим и военным оплотом США на её границе от Балтики до Чёрного моря.
      askort154
  17. HAM Сегодня, 16:35
    Сирия,Иран,Афганистан,КНДР и пр. пр. -когда у них уже "штаны" порвутся от натуги..??
    HAM
  18. 0255 Сегодня, 16:36
    А какже обещания пропагандистов о том, что Трамп прекратит поддерживать Украину, признает Крым российским и с ним-то точно "хохлы замёрзнут" и Украина наконец-таки развалится?
    0255
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:55
      "хохлы замёрзнут"


      а этой зимой они наверное были в шоке от жары в квартирах? laughing

      ну а эта зима будет еще хуже)
      с-т Petrov
    2. Екатерина II Сегодня, 17:31
      Цитата: 0255
      обещания пропагандистов

      обещают обещать..они работники политиков. там так же работают.
      Екатерина II
  19. изя топ Сегодня, 16:38
    всё-таки пэця трампу покусал recourse иначе как объяснить такое быстрое заражение межушным xoxлоглистом request
    изя топ
  20. К-50 Сегодня, 16:39
    Вроде президент большой страны, а такие глупости высказывает. Или у него "консультанты" такие? recourse
    К-50
    1. HAM Сегодня, 17:21
      похоже,у него страна такая..
      HAM
  21. anjey Сегодня, 16:54
    а какие силы бросают вызов интересам России ,нагнетают по всему миру русофобию,как и лично вы в варшаве, вскармливают враждебные режимы и окружают ими територию России? Ваши господин трамп,так зачем эти пустые и лживые обвинения
    anjey
  22. staviator Сегодня, 16:55
    Путину надо потребовать прекратить вмешиваться в дела Ирака, Ирана,Сирии Ливии и поддерживать режим Порошенко ,который пришел к власти путем военного переворота.А так же напомнить Камбоджу,Кубу,Кампучию,Лаос,Корею,Вьетнам,Югослав
    ию,Афганистан(ф-у-х рука устала продолжать) и т. д.
    staviator
  23. staviator Сегодня, 16:59
    Цитата: изя топ
    всё-таки пэця трампу покусал recourse иначе как объяснить такое быстрое заражение межушным xoxлоглистом request

    Или заразился путем орально-анального контакта wassat
    staviator
  24. рус-5819 Сегодня, 17:07
    Цитата: vovanpain
    Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность на Украине и где бы то ни было и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран

    На саммите G-20скажет уже абсолютно противоположное,Клоун одним словом. tongue

    Дудукин услышал то, что хотел услышать, точно так же и как Потрошено
    рус-5819
  25. Толик_74 Сегодня, 17:17
    Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать ситуацию на Украине
    Трамп, тебя, как и твоего темнокожего предшественника, да собственно и всех остальных главарей белого дома все страны Ближнего Востока просили не вмешиваться в их внутренние проблемы. А проблем то и не было, вы, матрасники их сами и создали, и вот теперь ты , трампуля чо то требуешь от России. Знаешь, шел бы ты лесом.Да, прихвати русофобов.
    Толик_74
  26. Кент0001 Сегодня, 17:20
    Бдондичик- то реально де б ил. А я бумал что он только под него косит.
    Кент0001
    1. DEZINTO Сегодня, 17:28
      Да он не деб...л, просто не разбирается в истории и вообще не очень в теме. Ему и на Украину и на Польшу вооот с такой высокой колокольни. И знает он об истории отношений в восточной Европе вот столько и ещё меньше.

      д...л бы не становился миллиардером несколько раз ))) что говорит о том что тратить деньги он умеет....а потом снова их зарабатывать....ну такой склад ума у человека. Не он не д.уак это однозначно, но и президент из такого гуляки тоже сомнительный. Толковые президенты в Америке кончились в середине 20-го века.....
      DEZINTO
  27. МВГ Сегодня, 17:24
    Россия согласилась и призвала Трампа убрать Порошенко из Украины ))))
    МВГ
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