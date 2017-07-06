Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать ситуацию на Украине

Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность на Украине и где бы то ни было и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран

Сегодня Запад также сталкивается с силами, которые пытаются проверить на прочность нашу волю, подорвать нашу решимость и бросить вызов нашим интересам (...) Чтобы противостоять новым формам агрессии, включая пропаганду, финансовые преступления и ведение боевых действий в киберпространстве, мы должны адаптировать наш альянс для противодействия им - эффективно, при помощи новых методов и на новых аренах борьбы

Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России

Президент США Дональд Трамп, прибывший в Варшаву с визитом вечером 5 июля, после встречи с президентом Польши Дудой, выступил на общей пресс-конференции с речью, в которой призвал Россию положить конец вмешательству во внутренние дела Украины, а также не оказывать поддержку враждебным режимам.- сказал он.Кроме того, президент США выразил желание, чтобы "Россия присоединилась к сообществу ответственных наций в борьбе с нашими общими врагами и в защите самой цивилизации"По мнению Трампа страны Запада в настоящий момент, кроме терроризма, имеют дело с "силами", которые пытаются поколебать позиции западных стран и прибегают при этом к новым методам борьбы.- сказал президент.Также сегодня Трамп высказал мнение, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер.- сказал он