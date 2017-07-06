Борис Джонсон возмущён тем, что Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года

Великобритания готова предоставить новую нелетальную военную помощь Украине, это и морское оборудование, и автомобили. Мы готовы и дальше поддерживать Украину.

Глава МИД Соединённого королевства Борис Джонсон отреагировал на решение России "перекрыть" по срокам сразу на год действие европейских санкций ответными санкционными мерами. Напомним, что на днях в ЕС, к которому де-юре всё ещё относится Британия, продлили антироссийские санкции до конца текущего года, а Москва в ответ продлила контрсанкции до конца 2018-го.По словам Бориса Джонсона, который возмутился «поведением России», Лондон «всегда выступал за сохранение антироссийских санкций».Выступая в ходе одной из конференций в британской столице, глава МИД страны заявил, что категорически против смягчения санкционного режима, так как Россия «продолжает вмешиваться во внутренние дела Украины». Тот факт, что г-н Джонсон одним уже этим заявлением вмешивается во внутренние дела как Украины, так и России, его, судя по всему, не особенно волнует.Помимо этого глава британского МИД заявил, что Британия намерена и впредь поставлять Украине "нелетальные вооружения". К таковому Джонсон отнёс военную автомобильную технику.Из речи Бориса Джонсона: