19:29 06 июля

Борис Джонсон возмущён тем, что Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года

Глава МИД Соединённого королевства Борис Джонсон отреагировал на решение России "перекрыть" по срокам сразу на год действие европейских санкций ответными санкционными мерами. Напомним, что на днях в ЕС, к которому де-юре всё ещё относится Британия, продлили антироссийские санкции до конца текущего года, а Москва в ответ продлила контрсанкции до конца 2018-го.

Борис Джонсон возмущён тем, что Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года


По словам Бориса Джонсона, который возмутился «поведением России», Лондон «всегда выступал за сохранение антироссийских санкций».


Выступая в ходе одной из конференций в британской столице, глава МИД страны заявил, что категорически против смягчения санкционного режима, так как Россия «продолжает вмешиваться во внутренние дела Украины». Тот факт, что г-н Джонсон одним уже этим заявлением вмешивается во внутренние дела как Украины, так и России, его, судя по всему, не особенно волнует.

Помимо этого глава британского МИД заявил, что Британия намерена и впредь поставлять Украине "нелетальные вооружения". К таковому Джонсон отнёс военную автомобильную технику.

Из речи Бориса Джонсона:
Великобритания готова предоставить новую нелетальную военную помощь Украине, это и морское оборудование, и автомобили. Мы готовы и дальше поддерживать Украину.





Использованы фотографии: Speakworld.mirtesen.ru
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Комментарии 53

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  1. Vadivak Сегодня, 17:51
    Борис ты не прав, не мы это начали поэтому не вам нас обвинять
    Vadivak
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:56
      "да как так то..."....
      андрей юрьевич
      1. Тралл Сегодня, 18:00
        Из-за неуставных причёсок все беды smile
        Тралл
      2. Zibelew Сегодня, 18:11
        Странно, всё-таки, что антисанкции касаются ввоза продуктов оттуда, а не вывода капиталов туда. И вот еще интересная статистика:
        За три месяца текущего года Белоруссия отгрузила в Россию рыбы в 15 раз больше, чем за тот же период прошлого года. В целом объем поставок за первый квартал 2017 года равен экспорту рыбной продукции за весь 2016 год.
        Zibelew
        1. Seaman77 Сегодня, 18:32
          Великобритания готова предоставить новую нелетальную военную помощь Украине, это и морское оборудование, и автомобили. Мы готовы и дальше поддерживать Украину

          А слабо, для лучших союзников, пожертвовать своим лучшим авианосцем, и отдать Украине Queen Elizabeth? Безвозмездно, т.е. даром. (С) wink
          Seaman77
          1. Чёрный Сегодня, 18:50
            Неизвестно после какого алко-нарко зелья и бодуна
            Неуемный бритиш - брексит - дипломат- недоумок - русофоб
            Борис Джонсон
            Вдруг неожиданно проснулся , пришел в себя
            И стал по велению своих US_кукловодов
            Грозно лаять в сторону Россию
            Как обычная дворняжка из басни и.Крылова
            "Слон и моська"﻿ laughing
            Чёрный
          2. Anarchist Сегодня, 19:22
            Им дарить? Проще затопить...
            Anarchist
        2. Владимирец Сегодня, 19:01
          Цитата: Zibelew
          За три месяца текущего года Белоруссия отгрузила в Россию рыбы в 15 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

          Ну нормально, лещ пошёл, на перловку. yes
          Владимирец
        3. Шарапов Сегодня, 19:03
          Цитата: Zibelew
          Странно, всё-таки, что антисанкции касаются ввоза продуктов оттуда, а не вывода капиталов туда.

          Странно ЭТО читать, с учетом, что вывозят в основном граждане РФ. Санкции в отношении граждан РФ называются УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС.
          А запретишь вывозить прибыль иностранным фирмам, лишишься последних инвестиций.
          а там и до Сев. Кореи недалеко.
          Шарапов
      3. майор Юрик Сегодня, 18:12
        "О ,великий Гудвин,познакомься,это мой друг Му.дила Страшный! Ой,извини,Страшила Мудрый! "
        Тьфу, клоун! am
        майор Юрик
        1. iliitchitch Сегодня, 18:36
          Цитата: майор Юрик
          Тьфу, клоун!


          Я вот смотрел-смотрел на этого чудика , и всё думал :"Да кого ж он напоминает?" . Разве что прибалтийский актёр из советского "рыцарского фильма" припомнился(опять же - в лом копать , кто таков) , там им всем ещё рогА на шлемАх обломали неплохо .
          Аналогии возникли , да wassat
          iliitchitch
          1. Karlssalone Сегодня, 19:04
            Бенни Хилл только тот был настоящий, комик, а этот так пародия жалкая.
            Karlssalone
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:58
      Мы готовы и дальше поддерживать Украину.

      Россия другого и не ждала...! Господа вам не сломить Россию, если только глобальная война на полное уничтожение планеты..Когда же вы это все поймете , или вам хребет сломать как в 1945-ом Гитлеру и всей европе которая воевала против СССР? Фронт был самый жесткий по линии Ленинград-Москва-Сталинград..! А потом Берлин взяли...Чуете?
      ОТДЕЛ
      1. антивирус Сегодня, 18:15
        а деньги они лучше считают.
        антивирус
      2. pjastolov Сегодня, 19:26
        если только глобальная война на полное уничтожение планеты
        Виталий и тогда не сломить - ломать то уже не кому будет hi
        pjastolov
    3. Венд Сегодня, 18:00
      Бориса Джонсона, который возмутился «поведением России»
      Да нашла коса на камень. То что трезвонят западные сми о России стоящей на коленях из-за санкций, ну во ни как не вяжется с поступками России. Полный взрыв мозга для Запада laughing
      Венд
      1. Чеширский Сегодня, 18:10
        hi
        Зачем же, все в пределах логики европейца(да и хохла)
        - А нас то за шо?! belay
        Чеширский
      2. samoletil18 Сегодня, 18:19
        Вы что к Борису прикопались. Что он сказал непосредственно о продлении контрсанкций Россией? Ничего, судя по статье. И чем возмутился? Ничем. Статья о позиции Джонсона по поддержке санкций против России. Админны! Верните минусы.
        samoletil18
    4. Владимир 38 Сегодня, 18:02
      Еще бы жестче контролировать, а то польские яблоки не куда не делись, только дороже стали.. А вообще выражение Лаврова,в этом случае более чем уместно..
      Владимир 38
    5. vovanpain Сегодня, 18:06
      Мы готовы и дальше поддерживать Украину.

      Гу да,ну да,топите дальше и глубже ее fool
      это и морское оборудование, и автомобили.

      У Украины появился флот? what Резиновые лодки им еще Обама предоставил,а списанные авто уже поставили. laughing
      По словам Бориса Джонсона, который возмутился «поведением России

      "А нас то за что?" laughing fool Господи где берут этих клоунов. what
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 18:13
        Вот здорово! Значит Британия всегда выступала за санкции, а в ответ побольше-возмущаемся! "Лохматость" у него повысилась!
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 18:23
          Как бы его не попросили заняться настригом шерсти для нужд королевства.
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 18:45
            Да, Виктор, сэры любят теплые шерстяные пледы! Что поделать-сырость!
            Подрезчик
        2. Серый брат Сегодня, 18:25
          Цитата: Подрезчик
          а в ответ побольше-возмущаемся!

          Я не возмущаюсь - мне похрен.
          А вы, в Белоруссии, чем возмущены?
          Серый брат
          1. Подрезчик Сегодня, 18:44
            Да мы то ничем не возмущены, а вы внимательней читайте комменты.
            Подрезчик
    6. pjastolov Сегодня, 19:23
      отвечу вам анекдотом
      идут 2 пьяных мужика
      один
      - мишань давай тем козлам пендалей надаем
      - колян, а если они нам
      - минань, а нам то за что?
      pjastolov
  2. AID.S Сегодня, 17:51
    Надо сразу лет на10, чтобы бумагу не тратить.
    AID.S
    1. ЛукичЪ Сегодня, 18:01
      Цитата: AID.S
      Надо сразу лет на10, чтобы бумагу не тратить.

      и тут же вопль, а нас за што? crying
      ЛукичЪ
  3. Ursus Сегодня, 17:52
    Выступая в ходе одной из конференций в британской столице, глава МИД страны заявил, что категорически против смягчения санкционного режима, так как Россия «продолжает вмешиваться во внутренние дела Украины»


    Великобритания готова предоставить новую нелетальную военную помощь Украине, это и морское оборудование, и автомобили. Мы готовы и дальше поддерживать Украину


    И это недоразумение еще будет твердить о том, что мы дестабилизируем ситуацию на Украине и возмущаться нашим "поведением"?

    (С) ну-ка, повернись-ка, сынку! Экий ты смешной
    Ursus
  4. mitrich Сегодня, 17:55
    Пусть себе солому со своего качана по вырывает от злости, может на какое то подобие человека похож станет.
    Вот ставишь рядом это чучело и нашего Лаврова и диву даешься, куда катится гнилой запад? request
    mitrich
  5. К-50 Сегодня, 17:58
    Прямо как какол из анекдота : "А нас то за что?" belay fool laughing
    Как такие "деятели" попадают на верхние посты власти? В "психушке" им самое место. yes
    К-50
    1. ЛукичЪ Сегодня, 18:03
      Цитата: К-50
      В "психушке" им самое место.

      нееее, мелким клерком в конторе
      ЛукичЪ
      1. К-50 Сегодня, 18:05
        Цитата: ЛукичЪ
        нееее, мелким клерком в конторе

        Бедный будет тот предприниматель, кто такое уёжище на работу примет, раззорит. yes
        К-50
        1. ЛукичЪ Сегодня, 18:18
          Цитата: К-50
          Бедный будет тот предприниматель,

          только госслужба. пущай изнутри разваливает
          ЛукичЪ
  6. DEZINTO Сегодня, 18:00
    Великобритания готова предоставить новую нелетальную военную помощь Украине




    Самсоны ещё остались незаржавевшии ? Ну тогда на Украину срочно.....там мало железа вдоль дорог гниёт......но без пулемётов конечно - нелетальная же помощь....

    Англия - такая Англия.....пфф с арабами и тысячами беженцев разобрались бы прежде чем России гадить.

    Хотя это-же Англия, не гадить России для них это как перестать дышать, или пить чай ))))
    DEZINTO
    1. К-50 Сегодня, 18:07
      Цитата: DEZINTO
      Хотя это-же Англия, не гадить России для них это как перестать дышать, или пить чай ))))

      Так ведь у них кто-то сказал: "тяжело на свете жить, когда с Россией никто не воюет".
      К-50
  7. Ursus Сегодня, 18:02
    Цитата: андрей юрьевич
    "да как так то..."....

    похоже, крышу придерживает, чтоб не сорвало :)
    Ursus
    1. cniza Сегодня, 18:24
      Поздно , её давно унесло.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 19:28
        Поздно , её давно унесло.
        А она там была? если послушат когда он ландоном камандовал laughing
        pjastolov
  8. изя топ Сегодня, 18:08
    хосподи,на западе сейчас мода на неумных особей?
    изя топ
  9. Egorovich Сегодня, 18:19
    Нужно было бы продлить до конца 2020г.
    Egorovich
  10. Влад5307 Сегодня, 18:21
    Цитата: Zibelew
    Странно, всё-таки, что антисанкции касаются ввоза продуктов оттуда, а не вывода капиталов туда. И вот еще интересная статистика:
    За три месяца текущего года Белоруссия отгрузила в Россию рыбы в 15 раз больше, чем за тот же период прошлого года. В целом объем поставок за первый квартал 2017 года равен экспорту рыбной продукции за весь 2016 год.

    С этими санкциями ,похоже, обе стороны включают "дурака" или мы,, закрывая глаза на белорусский экспорт всего чего там нет, т.о. просто поддерживаем РБ экономически!?
    Влад5307
  11. НЕКСУС Сегодня, 18:23
    Борис Джонсон возмущён тем, что Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года

    Ага... laughing А нас то за что,удивляется Борька? wassat
    НЕКСУС
  12. NUR Сегодня, 18:24
    это не совсем толерантно, не демократично, не терпимо, не плюралистично.
    NUR
  13. Viktor77 Сегодня, 18:33
    Ха! г-н Джонсон. сокращение г-н,это то что я подумал?
    Viktor77
  14. Yak28 Сегодня, 18:35
    Надо виски запрещать,вот тогда Англия ощутит контрсанкции
    Yak28
  15. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:39
    Систричка -близняшка Трампа вообще от рук отбилось, давно в чужих руках под себя не ходил! !! fool Мы просто ответили на ваши же санкции против нас той же монетой вам.
    Изгоняющий либероидов
  16. 1536 Сегодня, 18:44
    Начинает выстраиваться некая картина, как со времен Хрущева в России начали гробить сельское хозяйство, чтобы платить деньги за продукты этим Дсонсонам. Тут и передача Крыма УССР, и лишение колхозников ЛПХ, и Совеархозы, и много чего еще.
    1536
  17. victorrat Сегодня, 18:56
    Чья бы корова мычала. Эта страна, которая куда только не влезала! Скольким народом нагадила на Земле! Ни совести, ни памяти!
    victorrat
  18. wasjasibirjac Сегодня, 18:57
    санкции будут вечно. так зачем 2 раза принимать одинаковое решение?
    wasjasibirjac
  19. Shelest2000 Сегодня, 18:58
    Помимо этого глава британского МИД заявил, что Британия намерена и впредь поставлять Украине "нелетальные вооружения". К таковому Джонсон отнёс военную автомобильную технику.

    Это он о тех гробах на колёсиках Саксон ,что даже на ровной дороге переворачиваются,а по просёлку вообще не ездят?
    Shelest2000
  20. Torkvat Torkvat Сегодня, 19:12
    Великобритания,несмотря на название, это -сейчас ПОЛНОЕ ничтожество.Смысл цитировать всяких идиотов,от которых ничего не зависит вообще)))
    Torkvat Torkvat
    1. изя топ Сегодня, 19:25
      Цитата: Torkvat Torkvat
      Великобритания,несмотря на название, это -сейчас ПОЛНОЕ ничтожество.

      изя топ
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