Борис Джонсон возмущён тем, что Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
Глава МИД Соединённого королевства Борис Джонсон отреагировал на решение России "перекрыть" по срокам сразу на год действие европейских санкций ответными санкционными мерами. Напомним, что на днях в ЕС, к которому де-юре всё ещё относится Британия, продлили антироссийские санкции до конца текущего года, а Москва в ответ продлила контрсанкции до конца 2018-го.
По словам Бориса Джонсона, который возмутился «поведением России», Лондон «всегда выступал за сохранение антироссийских санкций».
Выступая в ходе одной из конференций в британской столице, глава МИД страны заявил, что категорически против смягчения санкционного режима, так как Россия «продолжает вмешиваться во внутренние дела Украины». Тот факт, что г-н Джонсон одним уже этим заявлением вмешивается во внутренние дела как Украины, так и России, его, судя по всему, не особенно волнует.
Помимо этого глава британского МИД заявил, что Британия намерена и впредь поставлять Украине "нелетальные вооружения". К таковому Джонсон отнёс военную автомобильную технику.
Из речи Бориса Джонсона:
По словам Бориса Джонсона, который возмутился «поведением России», Лондон «всегда выступал за сохранение антироссийских санкций».
Выступая в ходе одной из конференций в британской столице, глава МИД страны заявил, что категорически против смягчения санкционного режима, так как Россия «продолжает вмешиваться во внутренние дела Украины». Тот факт, что г-н Джонсон одним уже этим заявлением вмешивается во внутренние дела как Украины, так и России, его, судя по всему, не особенно волнует.
Помимо этого глава британского МИД заявил, что Британия намерена и впредь поставлять Украине "нелетальные вооружения". К таковому Джонсон отнёс военную автомобильную технику.
Из речи Бориса Джонсона:
Великобритания готова предоставить новую нелетальную военную помощь Украине, это и морское оборудование, и автомобили. Мы готовы и дальше поддерживать Украину.
Использованы фотографии: Speakworld.mirtesen.ru
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