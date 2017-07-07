«История успеха» Киева, которой он грозит всем несогласным…

На Украине утверждается новая секта — секта свидетелей «истории успеха» во главе с паном Порошенко. Уже засвидетельствована смерть или агония следующих предприятий:Список далеко не полный, но, к тому же, по иронии судьбы дал дуба и Киевский безалкогольный завод «Росинка» (может кто-то помнит его сироп «Манго», лимонад «Колокольчик» времен СССР), его не спасло от похмельного ока местного пана даже начавшийся выпуск горилки «Князь».И просвета в этой истории не видно. И не потому, что рынок ЕС и России закрыт, даже не потому, что на Украине коррупция (по факту это единственное, что связывает её сейчас) и война. А потому, что, пока Порошенко играл роль «любимой жены» на Западе, ему пригрозили импичментом на Украине. А значит, очередная драка за власть, значит, даже в приступе пьяного энтузиазма заниматься страной никто не сможет, а тем более сменить самоубийственный курс деиндустриализации просто не дадут. Из безвестности на лабутенах и инвалидных колесах выкатилась Тимошенко, завибрировали нардепы, даже нацисты, у которых Порошенко сплагиатил блокаду, завезя официальных силовиков, почуяли очередную нужду в них (не важно, с какой стороны).А вот тут, как водится, пока паны дерутся, у холопов чубы трещат. Этот треск в современном мире конвертируется в сумме заработанной платы и сумме, которую необходимо отдать за коммуналку. И здесь проходит настоящая бездна между Донбассом и Украиной. Не только в подходе к управлению, но и во множестве других нюансов, что влияют на доходы населения.Впервые я столкнулся с этим где-то между Алчевском и Свердловском, когда с нами в автобусе ехал представитель Полтавщины, обладатель носа картошкой, седых усов, хитрого ленинского прищура и юного отпрыска, что грызёт гранит науки в Донбасском государственном техническом университете. Это вполне обыденно, несмотря на «свидомизм» Украины, дети нэньки с великой охотой отправляются на Донбасс учиться: и уровень образования выше, и цены низкие (от 6 тыс. рублей в год). Вот полтавский папаша и погостил у сынишки, а заодно остался на пару месяцев — здесь «зимовать» дешевле. «Тут ещё ох как неплохо живётся», — привлёк наше внимание полтавчанин. Выхватив своим хитрым прищуром неодобрительные взгляды, товарищ мигом принялся критиковать власть, жалуясь, что в прошлом году отдавал за «коммуналку» своей «двушки» почти 3 тыс. гривен (около 6 тыс. рублей).И здесь возникает удивительный парадокс. Украина, «весь мир с нами», по благосостоянию граждан стоит почти на одном уровне с блокадным Донбассом.Итак, цифры. Минимальная зарплата на Украине в 2017 году установлена на уровне 3200 гривен (7,2 тыс. рублей), а вот «минималка» в ЛНР — 2900 рублей. Средняя же зарплата по Украине варьируется в районе 6-6,5 тыс. гривен (13,6-14,8 тыс. рублей), а средняя зарплата ЛНР опять-таки ниже — 8 тыс. рублей. Вроде бы голубая мечта кондитера («у нас зарплата буде, а у них немае») сбылась. Но забыли про овраги, а на этих оврагах Киев колотит до тошноты, как свинью на пароме.Во-первых, благодаря «истории успеха» средняя зарплата жителей Украины медленно ползёт вниз. В одном только Киеве среднестатистические заработки упали с 11 тыс. гривен в 2016 году до 9 тыс. гривен в начале 2017-го. А Киев, между прочим, — «фасад» Украины, пускай подкопчённый, с пугающим своими умственными способностями мэром, но «фасад». Что же до остальной Украины, то средняя зарплата там в лучшем случае на уровне 7 тыс. гривен. Самый минимум в западных областях, в которых рекордсменом стал Тернополь — 4,6 тыс. гривен.Во-вторых, даже не беря в расчёт падения курса гривны, фатальный удар по кошелькам украинцев нанесли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В данном случае Киев даже в горячечном бреду не желает сравнивать «нэньку» с Донбассом. Газ для обычного гражданина «незалежной» обойдётся в 7,2 гривны (16,3 рубля) за кубометр против 3 рублей на Донбассе. Электричество украинцу встанет в 1,7 гривны (3,85 рубля) за кВт-ч против 2,8 рубля донбассцев.А кто помнит эпичную битву несчастного жителя Кременчуга с лебедем за право вымыться? Даже за воду большинство украинцев платят дороже, нежели жители Донбасса. Так в ЛНР за водоснабжение и водоотведение за кубометр платят 23 рубля, а в большинстве регионов Украины цена за то же удовольствие стартует от 15 гривен (34 рубля).И это мы не берём в расчёт цены на содержание домов и придомовой территории, вывоз и утилизацию ТБО, техническое обслуживание лифтов и прочее. При этом тенденция роста тарифов продолжается. В итоге всё злорадство киевской хунты по поводу того, что у них (Донбасса) «немае» умножается на ноль, так как разница между доходами граждан Донбасса и «незалежной» не настолько уж велика, когда очередной киевлянин или полтавчанин, или днепровец, днепровчанин (или как их там сейчас величать?) идёт платить по счетам.К сожалению, я рад бы заявить, что цены на продукты питания на Донбассе ниже, чем на Украине, но говорить это значит лгать. Более того, однозначно констатировать это вообще невозможно. Какие-то товары дороже украинских, какие-то дешевле, какие-то держатся на примерно одном уровне. В итоге следует констатировать неутешительное: это не Донбасс вырвался вперёд по уровню жизни населения, это, скорее всего, Украина опустилась по уровню жизни до показателей блокадных воюющих республик.Однако здесь на передний план выходят некоторые нюансы, которые вселяют в меня не только надежду, но даже некую долю уверенности в будущее республик. Первый такой нюанс подал голос с… Украины. Александр Кирш, которого до сих пор почему-то называют экономистом, бывший советник Яценюка, нардеп ВР Украины и «половой друг» Авакова по гей-скандалу без тени стеснения (какое там!) заявил: «Построенные в советское время промышленные предприятия и "флагманы индустрии" — это российская удавка на шее у Украины. Их нужно ликвидировать и распродать, чтобы выйти из-под влияния Москвы». У меня дежавю, кажется, у нас тут носился один такой рыжий. Это означает опять-таки полное безразличие к потере рабочих мест со стороны власти и отдача всей промышленности на откуп извечно чистой «руке рынка». Более того, во власти этих суицидальных иллюзий находятся и некоторые рядовые украинцы, готовые себе отпилить обе руки, лишь бы на Елисейских полях засмердело прогорклым салом.В республиках же Донбасса закрытие любого предприятия — это трагедия, их, порой неуклюже и неумело, но всё же стараются сохранить, не потерять кадры. Сам взгляд на развитие промышленности и экономики там прямо противоположный как среди простых граждан, так и среди властных структур. Примером в пользу подобных суждений служит Луганский патронный завод, который не распродали (а предложения выкупить уникальные станки приходили часто), а восстановили после обстрелов, и сейчас он благополучно работает. Более того, по официальным данным, только в Свердловском районе ЛНР за последний год восстановлено дорожного покрытия столько же, сколько за предыдущую «украинскую» пятилетку.Кроме того, стоит понимать, в каких условиях живут республики. Блокада внесла капитальный раздрай не только в топливно-энергетические связи. Она порушила логистические связи торговых сетей так, что на протяжении некоторого времени наблюдался дефицит тех или иных товаров. Кроме того, Киев перекрыл водоснабжение Донбасса, отключил электричество (несмотря на то, что на Украине ввиду схлопывающейся промышленности наблюдается кризис перепроизводства электричества, за которое граждане не хотят платить) и, будто этого мало, решили задушить Донбасс бензиновым голодом, о чём мало кто говорит.Это не говоря уже о том, что крупные республиканские ресурсы тратятся на восстановление уничтоженной инфраструктуры и восполнение потерь, связанных с периодическими артобстрелами с территории Украины.На практике лично для меня эта трогательная «забота» Киева о судьбе Донбасса вылилась в необходимость ни свет ни заря идти в местный супермаркет за водой. Ввиду сложившейся ситуации донбасские торговые сети принялись торговать водой по 2 рубля за литр, не минеральной, не родниковой, а самой простой водопроводной водой. Один день же был вовсе потерян, так как найти машину с полным бензобаком не удалось, потому что на гуковском КПП только начали оформляться бензовозы, а украинская сторона заблокировала топливные грузы со своей территории. Кроме того, рекомендую всем держать на Донбассе свои мобильники на подзарядке. Электричество порой подаётся бесперебойно сутками, а случается, что из-за перекрытия электроснабжения со стороны «нэньки», гаснет по два раза в день, не считая скачков энергии.Посему, хоть Киев и старается навязать свою «историю успеха» всем инакомыслящим, он добился только того, что в его сторону и смотреть-то противно.