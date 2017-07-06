19:29 06 июля

Путина продолжают подставлять

Владимира Путина подставляют. Его политику торпедируют определенные влиятельные круги. Причем противодействие развитию идеи русского мира проявляется сразу в нескольких сферах. Так например, в Госдуме блокируют закон о предоставлении российских паспортов жителям Донецка и Луганска. Сбербанк отказывается напрямую работать в Крыму, а банковские посредники берут драконовскую комиссию с клиентов. Нельзя не отметить и пассивную позицию России в отношениях с ближайшими соседями.




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Комментарии 4

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  1. Dal arya Сегодня, 18:59
    Самое главное заблуждение-считать что Царь-батюшка хароший,а вот свита у него сплошь предатели и воры.
    Та же Госдума-это что,сборище пришельцев-анунаков?Нет-это конкретные люди,партии,главная из которых ,,Типа Единая Рассея,,.Абсолютно Кремлевский проект,к которому причастен,о ужас и сам Его Императорское Величество Опора и Надежда Всега Русскага Мира Владимир Первый.
    Dal arya
  2. voron770247 Сегодня, 19:03
    Ой, что-то жареным запахло... Очень странно, но бытует мнение "Кто Путина обидит, тот и дня не проживет..." и вот те на!.... Другое дело, политикам свойственно думать одно, говорить другое а делать третье... Этого у них не отнять. Тогда все становится на свои места. Если в президентской стране игнорят президента, то у страны нет президента. Ну и как, есть у нас президент или нет?!
    voron770247
    1. Vlad.by Сегодня, 19:14
      Главное достоинство Путина - умение ждать. Насчет "дня не проживет" спорно, но то, что в итоге свое получит - это 100%! Бездумно переть с вилкой на паровоз - много ума не надо. А вот раскрутить рельсы этому паровозу и направить его под откос - тут и ум и время надобно.
      Vlad.by
      1. Dal arya Сегодня, 19:19
        Цитата: Vlad.by
        Главное достоинство Путина - умение ждать. Насчет "дня не проживет" спорно, но то, что в итоге свое получит - это 100%! Бездумно переть с вилкой на паровоз - много ума не надо. А вот раскрутить рельсы этому паровозу и направить его под откос - тут и ум и время надобно.

        Хитрый план?:)
        Dal arya
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