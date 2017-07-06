Путина продолжают подставлять

Владимира Путина подставляют. Его политику торпедируют определенные влиятельные круги. Причем противодействие развитию идеи русского мира проявляется сразу в нескольких сферах. Так например, в Госдуме блокируют закон о предоставлении российских паспортов жителям Донецка и Луганска. Сбербанк отказывается напрямую работать в Крыму, а банковские посредники берут драконовскую комиссию с клиентов. Нельзя не отметить и пассивную позицию России в отношениях с ближайшими соседями.