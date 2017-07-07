Киев сползает на обочину международной политики

Дипломатический триумф украинского президента Петра Порошенко, растиражированный на все лады киевскими СМИ (за короткое время было ему великое счастье видеть американского президента Дональда Трампа, французского Эммануэля Макрона и председателя Европейского Совета Дональда Туска), на этой неделе приобрёл совершенно иную окраску. Порошенко не пригласили в Гамбург на деловой завтрак лидеров стран нормандской группы. Это стало болезненным ударом для нынешней киевской власти, настаивающей на том, чтобы конфликт на востоке Украины не обсуждали без участия президента Порошенко.Не менее болезненно восприняли в Киеве и то, что их не позвали в Варшаву. Здесь при участии президента США Дональда Трампа состоялся саммит Троеморья, объединивший страны зоны Балтийского, Черного и Средиземного морей. То, что поляки не пригласят украинского президента на организуемый ими саммит, было известно давно.Трещина в украинско-польских отношениях пробежала ещё в прошлом году. Охлаждение между соседями выявилось на декабрьской встрече президента Петра Порошенко с лидером правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярославом Качиньским. Поляк тогда выразил крайнее неудовольствие бандеризацией Украины.Позднее Качиньский наставлял своих однопартийцев, что ПиС надо серьезно задуматься над тем, «в какую сторону поворачивает Украина». Поляки над словами своего лидера и вправду задумались, и вскоре в их политикуме родился новый мем: «С Бандерой Украине в Европе делать нечего».Этот тезис, исполненный в разных вариантах и самыми разными персонами польской политики, показал отношение Варшавы к настойчивым инициативам Киева приподнять над нацией главарей националистических украинских организаций и их приспешников, отмеченных кровавыми преступлениями в годы второй мировой войны, а также до и после неё.В Киеве настроение соседей поняли, но не восприняли всерьёз. Там гуляют свои политические стереотипы, мол, Запад нуждается в Украине для сдерживания России и потому простит Порошенко и его окружению любые прегрешения. А Польша политические приоритеты Европы не определяет. Она теперь европейская страна «второй скорости». Так что её требованиями можно пренебречь.Со временем пришло понимание, что Украина всё-таки крупнейшая страна Троеморья. Даже сегодня в условиях гражданского кризиса ощущается её влияние на некоторые проходящие в регионе процессы. Потому Пётр Порошенко обязательно должен быть за столом переговоров на форуме, чтобы соседи учли и поняли экономические и политические интересы Украины в Троеморье.Тем временем, билет с приглашением на саммит так и остался в Варшаве. В ответ на это оживилась украинская дипломатия. Включились фигуры, определяющие сегодня вектор политики режима. Но былого расположения Польши добиться не удалось. Свой отказ поляки объясняли не так прямо, как в декабре Качиньский Порошенко, аргументы нашли благовидные.Например, на встрече в украинском Трускавце спикеров Верховной рады Украины Андрея Парубия и Сейма Польши Марека Кухцинского польский гость пояснил, что на саммит варшавского Троеморья приглашены главы стран, входящих в Евросоюз и НАТО. У Украины несколько иной статус в Европе.Кухцинский тему развивать не стал. Хотя за последние годы Киев и в ассоциацию с Евросоюзом вошёл, и достаточно крепко прирос к военным структурам Североатлантического альянса. Появилась целая польско-литовско-украинская бригада, объединяющая военные подразделения трёх стран. Украина теперь активно участвует в учениях НАТО и сама принимает военных альянса на своей земле.Кстати, летом прошлого года Порошенко был принят на варшавской встрече НАТО и даже общался с американским президентом Бараком Обамой. Возможно, поэтому эксперты не особо впечатлились польской аргументацией. Причину отказа они видят, прежде всего, в дистанцировании Варшавы от Киева, а ещё в том, что нынешний саммит Троеморья Польша посвятила Дональду Трампу и ради этого даже перенесла форум из Вроцлава в Варшаву.Нынешний американский президент, скорее всего, не пожелал снова встречаться с украинским коллегой. Трампу хватило июньской фотосессии с Порошенко в Белом Доме, чтобы понять, с кем он имеет дело, и лишний раз убедиться: прошлогодняя поддержка украинскими властями Хиллари Клинтон была для Киева не случайным эпизодом, а сознательным выбором.В результате — теперь серьёзные региональные вопросы, в частности, газовых маршрутов в Восточной Европе, президент Соединённых Штатов обсудил без Украины. Киев о принятых решениях, последующих планах и о том, насколько публичные заявления в Варшаве Дональда Трампа соответствуют реальной политике Белого Дома, проинформирует в воскресенье во время своего короткого визита Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.У Ангелы Меркель свой счёт к Петру Порошенко. Чтобы не говорила публично бундесканцлерин, уже для всех очевидно, что политика Германии в отношении Украины провалилась. С этим провалом Меркель теперь идти на выборы. Оппоненты напоминают ей, кто своей снисходительностью к поведению украинского президента загнал в тупик «Минск-2», а самого Порошенко сделал мало предсказуемым до безответственности.Для Запада этот тупик несёт в себе реальные угрозы. Прежде всего, угрозу войны на континенте. Рассматривая Украину, как фактор сдерживания России, и поддерживая её во всём, европейцы откровенно заигрались. Они дали Киеву почувствовать заинтересованность в нём.Со временем внимание к Украине стало слабеть. Порошенко возвращал его обострением конфликта на востоке страны. Потом это вошло в привычку. В нынешнем мае, например, когда на переговорах в Сочи с Владимиром Путиным Ангела Меркель заняла откровенно проукраинскую позицию и публично её озвучила, Порошенко перед поездкой в Берлин объявил, что в так называемую зону АТО власти направили новейшие танки Т-80, и пояснил: Киев готов к войне.Так агрессивная риторика украинских властей в отношении России стала перемещаться в плоскость реальной практики. Это заставило европейцев задуматься, как быть с Киевом дальше? Меркель на встрече в Берлине критиковала Порошенко за коррупцию на Украине, за задержку обещанных реформ и неисполнение согласованных решений. Пыталась вернуть его с небес на землю, то есть, к выполнению минских договорённостей. Добилась немногого.Порошенко вернулся домой ещё более воинственным. На Восток пошли новые подразделения бронетехники и тяжёлых огневых средств. Участились обстрелы территории непризнанных республик и гибель людей. В киевских СМИ представители высшей власти открыто заговорили о планах решить конфликт на Донбассе военным путём.Эти настроения удалось на время притушить «хлебным перемирием». Приостановка военных действий на период уборки урожая несколько снизила боевой накал Киева, однако полностью не переломила настроение на военное решение конфликта на Востоке страны. Европейцев это пугает. Вот почему они подсократили контакты с Петром Порошенко, задвинув до поры Киев на обочину международной политики.Страхи европейцев перед военным столкновением на континенте на днях подтвердил в интервью Sputnik Deutschland бывший глава разведывательной службы ГДР Вернер Гроссманн. По его словам, в Европе опасаются: «Если сейчас начнется вооруженный конфликт, он повлечет за собой уничтожение человечества, потому что многие стороны могут применить ядерное оружие, причем безгранично и бесконтрольно».Гроссманн отметил, что наблюдаемая в последние годы «очень сильная антироссийская тенденция» сдерживается исключительно военными возможностями России. Особенно студит горячие головы наше ядерное оружие. До Петра Порошенко такая опасность пока не дошла. Потому его и оставили пока вне важных переговорных площадок. Чтобы не рассчитывал так уж сильно на безоговорочную поддержку Западом своих новых авантюр.