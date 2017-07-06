21:19 06 июля

Глава миссии ООН и ОЗХО просит не вмешиваться в расследование химатак в САР

В четверг Совет Безопасности ООН обсудил новый доклад ОЗХО по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне, который подтвердил применение в городе запрещенного газа зарин. Документ был передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая должна установить виновных в химической атаке.

Глава Совместного механизма по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) Эдмон Мюле попросил членов Совета Безопасности ООН не вмешиваться в процесс работы, т.к., по его словам, миссия ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии получает значительное количество рекомендаций "от многих сторон" о том, какие выводы должны быть сделаны в расследовании химических атак в стране.

Глава миссии ООН и ОЗХО просит не вмешиваться в расследование химатак в САР



К сожалению, мы все время получаем прямые и непрямые сообщения от многих сторон, которые говорят нам, как работать. Некоторые из этих сообщений ясно указывают, что если мы не будем действовать сообразно, они не примут наши выводы и нашу работу
— заявил Мюле в четверг, передает РИА Новости .

Он сообщил, что на данный момент миссия СМР расследует два инцидента — в Хан-Шейхуне 4 апреля и Умм-Хоше 16 сентября 2016 года.

Я обращаюсь к Совету Безопасности с просьбой позволить нам делать свою работу. У нас крайне профессиональная команда. Мы работаем очень независимо, объективно, беспристрастно и представим результаты в октябре
— отметил Мюле.

Он отметил, что "прямые и непрямые сообщения исходят отовсюду", их было "более одного и менее двадцати". По его словам, работа ведется "в крайне политизированной атмосфере".

Использованы фотографии: http://i052.ru/regionlist
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Комментарии 20

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  1. Mavrikiy Сегодня, 20:23
    Конкретно. Кто сказал, что велел. Чем пугал?
    Или ты профессионал или ты болабол, отмывающий чью то ...
    Mavrikiy
    1. vovanpain Сегодня, 20:45
      Глава миссии ООН и ОЗХО просит не вмешиваться в расследование химатак в САР

      Ну да,говорил бы уж прямо:-"Не мешайте нам собирать доказательства против Асада в соцсетях,что бы получить вторую Нобелевскую премию мира." feel
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 20:50
        Он отметил, что "прямые и непрямые сообщения исходят отовсюду", их было "более одного и менее двадцати". По его словам, работа ведется "в крайне политизированной атмосфере".


        И как это можно расшифровать.
        cniza
        1. Серый брат Сегодня, 21:03
          Цитата: cniza
          Он отметил, что "прямые и непрямые сообщения исходят отовсюду", их было "более одного и менее двадцати". По его словам, работа ведется "в крайне политизированной атмосфере".

          И как это можно расшифровать.

          Это значит что при сборе доказательств в соцсетях ему мешают некие trolls and bots прямо подчиняющиеся крававаму тирану Владу Путину.
          Серый брат
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:19
            Я так считаю , черти поприменяли химку в Сирии ..Никого эффекта, их мочат русские и сирийцы по полной ...Им не заплатили и не поддержали! Гейропа принимай гостей.... negative
            ОТДЕЛ
      2. Подрезчик Сегодня, 21:19
        Смелое предположение, конечно, но может они действительно хотят разобраться обьективно, а допустим американцы "советуют", иначе мол ваш доклад не примем?
        Подрезчик
  2. Zibelew Сегодня, 20:26
    Я про Сирию уже знаю больше, чем про Россию fellow
    Zibelew
    1. Владимирец Сегодня, 20:31
      Цитата: Zibelew
      Я про Сирию уже знаю больше, чем про Россию.

      Я про Украину знаю больше, чем про соседний район.
      Владимирец
      1. ЛукичЪ Сегодня, 20:43
        Цитата: Владимирец
        Я про Украину знаю больше, чем про соседний район.

        я про соседей меньше знаю)))) хотя всю жизнь рядом прожили))))
        ЛукичЪ
      2. Zibelew Сегодня, 20:50
        Везде по ящику Сирия и Украина. Открываешь газеты "Аргументы недели" и "Наша Версия" и волосы встают дыбом.
        Регламентный комитет Госдумы одобрил увеличение лимита транспортных расходов для депутатов, которые отправляются в рабочие поездки. Теперь депутатские командировочные составляют не 300, а 830 тысяч рублей.

        Источник: https://versia.ru/deputaty-gosdumy-dobavili-sebe-
        po-530-tysyach-rublej-na-poezdki-v-regiony

        Что- то я своего депутата ни разу не видел, теперь приедет посмотрю.
        Zibelew
        1. Владимирец Сегодня, 20:54
          Цитата: Zibelew
          830 тысяч рублей.

          Блин, мне бы такую годовую зарплату. recourse
          Владимирец
          1. Zibelew Сегодня, 20:58
            Цитата: Владимирец
            мне бы такую годовую зарплату

            Это были депутаты. А вот такие у нас сенаторы.
            В начале лета Рузский народный суд Московской области обязал главу Российского союза ветеранов Афганистана, члена Совета федерации Франца Клинцевича оплатить пребывание и лечение в санатории «Русь», где компания, состоявшая из 10 человек (сам Клинцевич, замглавы РСВА Владимир Костюченко, а также две их спутницы и родственники с детьми) отдохнула почти на миллион и уехала, не расплатившись. Персонально Клинцевич, проживавший в президентском люксе с некой дамой, остался должен 285 тысяч рублей. Руководство санатория долгое время не решалось предъявить счет к оплате, но в конце концов обратилось в суд – и получило поддержку в суде первой, а затем и второй инстанции. Московский областной суд подтвердил решение Рузского народного суда о взыскании долга. Сумму, правда, несколько урезали: истец просил вернуть 990 тысяч (стоимость проживания в санатории с усиленным питанием и медицинским обслуживанием, как было указано в выданных путевках), а «присудили» 808 тысяч.
            Источник: https://versia.ru/senatoru-francu-klincevichu-vse
            -zhe-pridetsya-zaplatit-285-tysyach-rublej-za-nov
            ogodnij-otdyx-v-sanatorii-rus
            Zibelew
    2. Комментарий был удален.
    3. товарищ ШУХЕР Сегодня, 20:45
      Цитата: Zibelew
      Я про Сирию уже знаю больше, чем про Россию

      Я в Афгане (345 пдп 1980-82), про местных знал на порядок больше, чем о своих соседях...
      Вот я поэтому и живой вернулся...
      товарищ ШУХЕР
  3. На страже Сегодня, 20:26
    ООН, ЮНЕСКО это уже арабские террористические организации
    На страже
    1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 20:52
      Цитата: На страже
      ООН, ЮНЕСКО это уже арабские террористические организации

      По осторожнее с заявлениями, в ООН 193 участника, и ваши там тоже тусуются.
      товарищ ШУХЕР
  4. andr327 Сегодня, 20:28
    Но сроки? Чем там они занимаются? Или ждут. кто больше предложит?
    andr327
    1. ЛукичЪ Сегодня, 20:46
      Цитата: andr327
      Но сроки? Чем там они занимаются?

      да уж не в носу ковыряются. время нужно образцы собрать, до лаборатории доехать, да и анализы за 5 минут не сделаешь. не тот случай чтобы голопом по европам. ждали бы, не обращались.
      ЛукичЪ
  5. Delink Сегодня, 20:35
    Мюле просит? Да он должен не просить, а послать всех по дальше и выполнять свою работу.

    У нас крайне профессиональная команда. Мы работаем очень независимо, объективно, беспристрастно и представим результаты в октябре


    Сроки напрягают!!!
    Delink
  6. Владимир Постников Сегодня, 20:41
    работа ведется "в крайне политизированной атмосфере"

    Вот это правда. Только сомнение гложет, что и после этих слов их выводы будут независимы.
    Над Украиной сбили Боинг. Сбили по вине тех, кто начал применять военную авиацию, и не закрыл воздушное пространство для гражданских самолетов. Я до сих пор ничего не слышал от независимой ООН об этом виновнике.
    Владимир Постников
  7. iliitchitch Сегодня, 20:58
    Вкс придётся напрячься , потому как работа ведётся в крайне политизированной атмосфере ... Мы за Асада шарахнем , а вы не суйтесь . Даже если вы не сунетесь , мы всё равно шарахнем .
    В переводе на русский - вы и так уже борзанули , при ответке на нашу типа борзоту - что ?
    Детский садик какой-то . Совочек , блин , у вас отберём . А вы чего сделаете ? На ведёрко позаритесь ?
    Только зачем вам Наш совочек без Нашего ведёрка ?
    Я ничего не переПуталл ? laughing Путаться начинаешь тут в ведёрках-совочках .
    Нам бы в песочнице ведёрко с совочком не помешало бы , да . Отличные приборы для работы с песком .
    iliitchitch
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