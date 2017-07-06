Глава миссии ООН и ОЗХО просит не вмешиваться в расследование химатак в САР

К сожалению, мы все время получаем прямые и непрямые сообщения от многих сторон, которые говорят нам, как работать. Некоторые из этих сообщений ясно указывают, что если мы не будем действовать сообразно, они не примут наши выводы и нашу работу

Я обращаюсь к Совету Безопасности с просьбой позволить нам делать свою работу. У нас крайне профессиональная команда. Мы работаем очень независимо, объективно, беспристрастно и представим результаты в октябре